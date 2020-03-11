DHA YURT BÜLTENİ - 5 Kapan-7 Garisa' operasyonu başlatıldıSİİRT İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik, 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla 'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlattı.

Kapan-7 Garisa' operasyonu başlatıldı

SİİRT İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik, 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla 'Kapan-7 Garisa' operasyonu başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde başlatılan 'Kapan-7 Garisa' operasyonda, 12 jandarma özel harekat timi, 15 jandarma komando timi, 12 güvenlik korucusu, 5 asayiş jandarma komando timi ve 2 polis özel harekat timi olmak üzere toplam 46 operasyonel tim görev alıyor. 480 personelin katıldığı operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam edeceği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Helikopterin havalanması Operasyona katılan askerlerBomba imha köpeklerin operasyona katılmasıOperasyon bölgesiGenel ve detay görüntüler

Haber ve Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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PKK sığınakları kullanılmaz hale getirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 8 sığınak tahrip edildi, 547 kilo esrar ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ilçesinin güney kırsalında 9 Mart 2020 Pazartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-6 Şehit Jandarma Er Fevzi Güngür' operasyonu tamamlandı. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanılan, 8 sığınak ele geçirildi. Toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 25 metrekare genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki bir sığınakta silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Operasyonun narko-terörizmle mücadele kapsamında ise eğitimli köpekler 'Engel' ve 'Çiko' ile yapılan aramalarda, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş satışa hazır 547 kilo esrar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Güvenlik güçlerinin sığınağa girmeleriSığınak içerisinden görüntüSığınakta yapılan aramaEle geçirilen malzemelerEle geçirilen esrarMalzemelerin imha anıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR

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İskenderun Körfezi'nde demirli gemiden kaybolan Gürcü genç aranıyor HATAY'ın İskenderun Körfezi'ndeki demirli olan gemide çalışan Gürcistan uyruklu Davit Tsulukidze (25), kayboldu. Türkiye'ye gelen ağabey Levan Tsulukidze, kardeşinin bulunması için yardım istedi.Geçen hafta Trabzon'dan otobüsle İskenderun'a gelen Gürcü gemici Davit Tsulukidze, 'Ela S' gemisindeki kamaraya yerleşti. Aynı gece İsrail'e yük almak için açıkta bekleyen gemi, ertesi sabah limana yanaştı. Ancak gemide çalışan tüm personeller toplanmasına rağmen Tsulukidze'nin gemide olmadığı fark edildi. Bunun üzerine kamarasına bakıldığında eşyaları bulunan Tsulukidze'ye, ulaşılamadı. Personellerin haber vermesi üzerine sahil güvenlik ekipleri, açıktaki gemide kaybolan Tsulukidze'yi bulmak için arama çalışmaları başlattı. Kardeşinin kaybolduğu haberini alan Levan Tsulukidze ile arkadaşı Raul Phartenadze de İskenderun'a gelerek, Tsulukidze'nin bulunması için yardım istedi.7 GÜNDÜR KAYIPKardeşiyle gemiye yerleştiği gün görüntülü konuştuklarını anlatan Levan Tsulukidze, "Arkadaşları bulamayınca bize haber verdiler. Kaldığı yerde eşyalarından şapka, tişört, spor ayakkabısı yok. Diğerler eşyaları ve telefonu duruyor. Sahil güvenlik ekipleri arıyorlar. 7 gündür bulamadık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Kayıp denizcinin abisi ve arkadaşı-İskenderun sahilinde iskelede çevreye bakınırken-Kayıp denizci ile ilgili arkadaşının konuşması-Kayıp denizcinin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Dezenfektanda 'merdiven altı' uyarısı

TÜRKİYE'de de görülen koronavirüsten korunmak isteyenler, el dezenfektanı ve kolonyalara yoğun ilgi gösterince özellikle dezenfektanın fiyatı kolonyayı 4'e katladı. Talebin yoğun olmasının ardından, uzmanlar vatandaşları özellikle merdiven altı üretime karşı uyardı.Antalya Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Sacit Tayfun, virüse karşı koruyuculuğu bilinen dezenfektan sıvılarının merdiven altı üretiminin arttığına dikkati çekerek, "Merdiven altında yapılan taklit ürünler cilt kanserine yol açabilir" dedi.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs kısa sürede çok sayıda ölüme sebep oldu. Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanların virüse karşı steril ve filtreli maskeler, antibakteriyel jel, antibakteriyel sıvı ve 80 derecelik kolonyanın etkili olduğunu açıklamasının ardından korunmak isteyenlerin ilgisi bu yöne kaydı. Maske satışı yapan firmalar bir anda ellerindeki stoğu 4-5 katı fiyatla satmaya başladı. Fahiş fiyatlara rağmen maskeler kısa sürede tükenirken maskenin üretim ve ihracatının yapıldığı yer olan Çin dahi ihraç ettiği maskeleri bu defa ithalata gitti. Neredeyse tüm dünya ülkelerinden Çin'e maske ihracatı başladı.MERDİVENALTI ÜRETİMDE CİLT KANSERİ RİSKİMaskeler kadar önemli bir korunma yolu olan antibakteriyel jel, antibakteriyel sıvı ve 80 derecelik kolonyalar yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar çoğunlukla eczanelerden litreyle el dezenfektanları ve kolonya almaya başladı. Koruyucu kimyasallara olan ilginin artışı merdiven altı üretim yapanların da ilgisini çekti. Uzmanlar ise vatandaşları özellikle merdiven altı üretime karşı duyarları olmaları konusunda uyardı.Antalya Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Sacit Tayfun, dezenfektanların sadece elleri koruduğunu ancak bu virüsün çoğunlukla hava yoluyla bulaştığına da dikkati çekerek dezenfektanların yalnızca 1 saat koruduğunu ifade etti. Dezenfektanın virüsleri sadece öldürmeyip üremelerini durdurduğunu da kaydeden Tayfun, "Zaten bu dezenfektanlar yüzde 100 korumaz. En fazla yüzde 80 koruyor. Dezenfektan kullandım, virüs bana bulaşmaz. 'Yok öyle bir dünya. Her türlü bulaşabilir. Yüzünüze birisi hapşırınca alırsınız virüsü. Merdiven altı bir imalathane yüzde 1 kullanacağı bir kimyasalı yüzde 10 kullanırsa tamamen tehlikeli bir madde haline geliyor. Uzun süreli kullanımlarda kanser olma riskiniz dahi var. O dezenfektan ellerinizi tahriş edebilir. Taklit ürünler cilt kanserine dönüşebilir. Kolonya içlerindeki en masum olanı. Virüsle birlikte merdiven altı üretim de arttı. Orijinal ürünleri de birebir taklit ediyorlar" diye konuştu.'İNSANLAR DEZENFEKTAN PANİĞİ YAŞIYOR'Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Çolak ise elleri sabunlu suyla yıkamanın yerini hiçbir önlemin tutmadığını söyledi. Ellerin 20 saniyenin üzerinde yıkanmasının gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çolak, 'Mini mini bir kuş donmuştu' şarkısı ellerin yıkanması sırasında söylenirse şarkı bittiğinde ortalama 25 saniyenin geçmiş olabileceğini kaydetti. Piyasada satılan el dezenfektanlarının içeriğindeki alkolün 70 derecenin üzerindeyse kullanılabileceğini anlatan Prof. Dr. Çolak, "Kullanmak isteyenler içeriğini mutlaka okusunlar. İnsanlar 'el dezenfektanını nereden alacağım?' paniği yaşıyor. 80 derece yazan kolonyalar virüse karşı etkili. Ellerini kolonya ile yıkayabilirler. Hiçbir yere silmeden kurumasını bekleyecekler. Özellikle sprey olanları tavsiye ediyoruz. Havayla teması az olduğu için. Ancak şu önemli el yıkamanın yerini hiç biri tutmuyor" dedi.DEZENFEKTAN FİYATI KOLONYANIN 4 KATIAntalya'da 86 yıldır 'Burhan Kilit' adıyla kolonya üreten Kilit ailesinden eczacı Hasan Kilit ise eczaneye kolonya ve dezenfektan satın almak için gelenlerin sayısının arttığını kaydetti. Virüsün 70 derecelik alkolle karşı duramadığını anlatan Kilit, "Kolonya satışlarımız bu aralar biraz daha arttı. El dezenfektanlarına göre fiyatlarımız çok çok düşük. 1 litrelik bir kolonyanın fiyatı 35 TL, aynı şekilde 1 litrelik el dezenfektanı almak isterseniz 120 TL. Arada çok büyük bir fiyat farkı var. Kolonya daha çok tercih ediliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------RÖP 1: Mehmet Sacit TayfunRÖP 2: Prof. Dr. Dilek ÇolakKolonya şişelerinden görüntüRÖP 3: Hasan Kilit

HABER: Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonu

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ve sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine İncilipınar Mahallesinde bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda; 100 litre dökme alkol, 150 litre etil alkol, 43 şişe sahte alkol, 5 litre viski aroması, 865 adet çeşitli marka ve ebatlarda üzerinde değişik markaların bulunduğu boş şişe, 10 bin 500 adet çeşitli markalarda etiket, 170 adet yabancı ülke içki bandrolü, 48 adet TAPDK içki bandrolü, 2 bin içki şişe kapak kapüşonu ile 50 içki kapağı ele geçirildi. Hoşgör Mahallesinde bir araçta yapılan aramada ise polisler 450 paket kaçak sigara buldu. Suç unsurlarına el koyan polis, operasyonlarda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polisin depoya girişiDepodaki içki şişeleriDepodaki kaçak içki üretilen malzemelerGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, 3 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.Boyacı ve Çakmak mahallelerinde bulunan 3 iş yerinden yapılan hırsızlıkların ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından tespit ettiği 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi, adreslerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Şüphelinin işyerine girişiŞüphelinin çaldığı malzemelerle uzaklaşmasıŞüphelinin adliyeye sevk edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

OSMANİYE'de bindiği özel halk otobüsünde fenalaşan 20 yaşlarındaki kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. Yaşananlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.9 Mart'ta Osmaniye Devlet Hastanesi'nden aldığı yolcularla birlikte çıkış yapan 80 J 0073 plakalı Enes İlkılıç (37) idaresindeki halk otobüsündeki yolculardan bir kadın, Akyar Köyü Kavşağına gelindiği sırada fenalaştı. Bu sırada yolcular, elinde cep telefonu bulunan genç kadına müdahalede bulunurken, şoför Enes İlkılıç, güzergahın dışına çıkarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne gitti. Yolcuların ve sağlık görevlilerinin yardımıyla otobüsten indirilen genç kadın, sedye ile götürüldüğü acil servisinde müdahale edildi. Fenalaşan yolcuyu hastaneye bırakan Enes İlkılıç, araçtaki diğer yolcularıyla birlikte tekrar güzergahına dönerken yaşanan o anlar ise halk otobüsündeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Otobüs Şoförü Enes İlkılıç, yolcularından birinin rahatsızlanmasıyla birlikte yeniden hastaneye döndüğünü belirterek, "Güzergahımda ilerlerken bir yolcu yere yığılınca hattan çıkarak devlet hastanesine yetiştirdim. Bu bir insanlık görevi. ben değil, hangi şoför arkadaşım böyle bir durumla karşılaşsa aynı şekilde tereddütsüz hastaneye götüreceğinden eminim. Yolcumun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim, çok geçmiş olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Araç içi kamera yolcular ve şoför seyir halindeAyakta cam kenarında duran bayan yolcunun fenalaşmasıDiğer yolcuların bayan yolcuyu koltuğa uzatıp su vermesi Şoförün korna çalarak hastaneye doğru yola çıkmasıŞoförün hattan çıkıp hastaneye çıkış yaptığını bildirmesiYolcunun araçtan indirilmesi, sedyeyle hastaneye götürülmesiŞoförün araçtaki yolcularla yoluna devam etmesiAkyar Köyü yazısı araç önü kameradanYolda ilerleme, hastaneye giriş anı Şoförün aracına binmesi aracın ilerlemesiAraç içinden şoförün görüntüsüOtobüs şoförü Enes İlkılıç ile röpotaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde personelin yurt dışına çıkışı durduruldu

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, koronavirüs önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, üniversite personelinin yurt dışına çıkışlarını durdurma kararı aldı. 30 Nisan'a kadar üniversite personelinin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu ve yapılan görevlendirmelerin iptal edildiğini belirten Rektör Muhsin Kar, "Kazakistan'dan gelecek 30 kadar öğrencinin programını şimdilik durdurduk.16 ülkeden bilim insanının katılacağı Uluslararası Enerji, Finans ve Ekonomi Kongresi de iptal edildi. Bu uygulama 30 Nisan'a kadar sürecek. Daha sonra duruma göre hareket edeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesinde durumdan vazife çıkararak sorumluluk aldık. Her kurum ve kişinin sorumluluk alarak gerekli önlemleri, tedirginlik oluşturmadan alması gerektiği düşüncesindeyim. Öğrencilerimiz ve kentimiz için böyle bir önlemin gerekli olduğunu düşündük. Üniversitemiz, şehrimizin dış dünyaya açılan önde gelen kurumu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Rektör Muhsin Kar'ın açıklaması-Üniversiteden detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Vali Şıldak: Mesleki eğitimi önemsiyoruz

BURDUR Valisi Hasan Şıldak mesleki eğitimi önemsediklerini belirterek, "Mesleki Eğitim Merkezi ara insan gücü ve toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren kurumlar olarak son derece fonksiyonel ve sektörlere hazır eleman sunan müesseseler" dedi.Vali Hasan Şıldak, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile Burdur Mesleki Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Sınıf ve atölyeleri gezen Şıldak, Kurum Müdürü Özer Unat'tan bilgi aldı. Burdur'daki 4 Mesleki Eğitim Merkezi'nde 500 öğrencinin 15 dalda eğitim gördüğünü belirten Vali Şıldak, "Öğrencilerimiz haftanın bir günü burada bulunarak derslerini alıyor. Diğer 6 günde ise çıraklık yaptıkları iş yerlerinde zanaatlarını sürdürüyorlar. Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenciler 3 yılın sonunda kalfa oluyor. 4'üncü yılın sonunda ise ustalık sınavına girerek bu sınavda başarılı olmaları sonunda ustalık belgelerini alıyorlar. Ustalık Belgesi ile kendi başına işyeri açabilme veya usta unvanı ile bir işletmede çalışma imkanı elde ediyorlar. 2019 yılı eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir düzenlemeyle öğrencilerimiz fark derslerini vermek suretiyle 4 yılın sonunda mezun olurken Ustalık Belgesi'nin yanı sıra meslek lisesi diploması da alabiliyor. Bu hakikaten şu ana kadar ülkemizde eğitim sistemi içerisinde mevcut olmayan bir uygulamaydı, bu yıl itibariyle başladı" dedi.Mesleki Eğitim Merkezi ve meslek liselerinde eğitim alan öğrenci sayısının artmasını istediklerini anlatan Vali Şıldak, "Aslında mesleki eğitim ara insan gücü dediğimiz sanayinin, esnaf sektörünün yani hizmet sektörünün temel ihtiyacı olan personel ihtiyacını, eğitimli işgücünü oluşturan bir eğitim kolu. Mesleki eğitim çok önemli. Bakanlığımızın da bu konuda yeni çalışmaları var. Farklı bakış açıları ile yeni açılımlar getirecek. Çünkü sanayi sektörü ve esnaflarımız nitelikli işgücü bulamamaktan, çırak, kalfa bulamamaktan yakınırken bir taraftan baktığımızda velilerimizin, öğrencilerimizin de yeterince mutlu olmadığını, bu iki ucun tam anlamıyla örtüşmediğini, buluşmadığını görüyoruz. Aslında Mesleki Eğitim Merkezi ara insan gücü ve toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren kurumlar olarak son derece fonksiyonel ve sektörlere hazır eleman sunan müesseseler. Bu itibarla Mesleki Eğitim Merkezlerini önemsiyoruz. Bu açıdan, önümüzdeki süreçte farkındalık çalışmalarını, toplumumuzun bu konularda bilgilendirilmesi, daha duyarlı hale gelmesi ve öğrenci sayısının arttırılması konularında çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimi çok önemsediğini ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'meslek lisesi, memleket meselesi' sloganı ile süreci başlattığını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Vali Şıldak'ın incelemesindenVali Şıldak'ın açıklamaları

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HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA