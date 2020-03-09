DHA YURT BÜLTENİ - 5 Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı İSTANBUL'da yaşayan otizmli Beyazıt Yakar(20), 20 enstrüman çalabiliyor.

Otizmli Beyazıt, son bestesini Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptı

İSTANBUL'da yaşayan otizmli Beyazıt Yakar(20), 20 enstrüman çalabiliyor. Yaptığı bestelerle de otizme olan ön yargıları silmeyi hedefleyen Yakar, son bestesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptı.

9 yaşında başladığı müzik merakını önce kendi kendine sesler çıkartarak keşfeden Beyazıt'ın, ailesinin ve eğitimcilerin durumu fark etmesiyle başlayan müzik serüveni, kısa sürede onu bambaşka bir yere getirdi. İstanbul'da yaşayan ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde düzenlenen SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi 2. SivilAnt Günleri için ilçeye gelen Beyazıt, buradaki öğrencilerle de zaman geçirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN YAZDI20 farklı enstrüman çalabilen Beyazıt Yakar, ayrıca 8 kişisel resim sergisi açtı. Kanada'da dünyanın en iyi müzik performansı ödülünü kazanan Beyazıt Yakar, otizmle ilgili ön yargılara karşı konserler veriyor, etkinliklere katılıyor. Genç sanatçı, son bestesini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf etti.

HAYALİ CUMHURBAŞKANI İLE TANIŞMAKBağlamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı besteyi seslendiren Beyazıt Yakar, özellikle otizme karşı duyarlılığı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müzik yoluyla teşekkür etti. Tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak olan Beyazıt, "Cumhurbaşkanımızı yürekten sevdiğimden onun için ufacık bir çalışmamız oldu. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O bizim reisimiz. Tüm engelli kardeşlerimizi özellikle otizmli kardeşlerimizi anlayan, değer veren tek abimiz. Kendisini çok selamlıyorum. Onu görmek istiyorum" dedi.

İŞTE O BESTEBeyazıt Yakar'ın Erdoğan için yaptığı bestesi ise şöyle: Tek liderimYa Allah ya Muhammet, deyip ayağa kalkarTürkiye'nin yeni dirilişi, Recep Tayyip ErdoğanGel Abdülhamid'in ruhuyla gelKimsesiz kalanlardan alan hayır duasıAcımasız zalimlerin korkulu rüyasıGel yiğidim, gelBu vatan aşkı sendeGel aslanım, gelHalkın umudu sendeGel reisim, gelGıyabi dualıdırRecep Tayyip ErdoğanDurmak yok yola devam, diye elleri kaldırırİslam alemlerinin dostu, Recep Tayyip ErdoğanFatih Sultan Mehmed'in ruhuyla gelGazilerin, şehitlerin ve engellilerinEn büyük abisi, cumhurun reisiGel yiğidim, gelBu vatan aşkı sendeGel aslanım, gelHalkın umudu sendeGel reisim, gelGıyabi dualıdırRecep Tayyip Erdoğan

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Beyazıt Yakar saz çalarken genel görüntüRÖP: Beyazıt YakarBeyazıt Yakar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelediği şarkıyı söylemesi

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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Kadir Şeker, cezaevinde üniversite sınavı için başvuru yaptı

KONYA'da, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20), cezaevinden üniversitesiye giriş sınavları için başvuru yaptığı öğrenildi. Cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verilen Kadir Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada da ders çalışabildiği belirtildi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Kadir Şeker'in, cezaevinden de üniversiteye giriş sınavları için başvuru yaptığı belirtildi. Tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Şeker'e ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları'nda diğer mahkumlara olduğu talebi üzerine eğitim birimince üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada da ders çalışabildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü -----------------Kadir Şeker'in adliyeye sevk edilmesi

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Kardeşini öldürmediğini söyleyip, tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi

BURSA'da, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içinde cansız bedeni bulunan Yunus Emre Akyol'un (9) tırnağında tespit edilen dokunun DNA'sı, kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabeyi Ömer Faruk Akyol'un (18) DNA'sı ile eşleşmedi. Raporda ayrıca Yunus Emre'nin kıyafetlerinde, ağabeyine ait saç, tükürük, kan gibi hiçbir delile rastlanmadığı belirtildi.

Olay, geçen yıl 31 Temmuz'da, Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol akşam olmasına rağmen eve gelmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuca ulaşamayan aile, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve arama- kurtarma ekipleri, 2 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu aileye ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içinde Yunus Emre'nin cesedi bulundu. Ekipler, Yunus Emre'nin ağabeyi Ömer Faruk Akyol'u çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Akyol, kardeşini öldürüp, ilaçlama tankına attığını itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEYİP, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ömer Faruk Akyol, 26 Şubat'ta 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Akyol, duruşmada yaptığı savunmada kardeşini öldürmediğini, jandarma komutanının telkinleri sonucu bu duruma gelindiğini ve 8 aydır tutuklu bulunduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden rapor gelmediği için tahliye talebini reddederek, duruşmayı nisan ayına erteledi.

YUNUS EMRE'NİN ÜZERİNDE, AĞABEYİNE AİT DELİL BULUNAMADI

Ömer Faruk Akyol hakkında Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında, mahkeme heyetinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden istediği DNA raporu mahkemeye gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, "Yunus Emre Akyol'a el tırnak içleri, kıyafetleri, saçları, vücudu ile tutuklu ağabeyi Ömer Faruk Akyol'a ait kan, saç, tükürük ve tırnak örnekleri incelenmiş; DNA testleri sonucunda, Yunus Emre'nin tırnağında, kıyafetinde, vücudunda ağabeyi Ömer Faruk Akyol'a ait hiçbir delile rastlanılmamıştır" denildi.

AVUKAT: SUÇSUZ OLDUĞU KANAATİNDEYİZ

Rapor ile ilgili açıklama yapan Ömer Faruk Akyol'un avukatı Beytullah Çakır, "Gelen adli tıp raporu, şu ana kadar yaptığımız savunmaları teyit etmektedir. Suça sürüklenen çocuk Ömer Faruk Akyol, kardeşi Yunus Emre Akyol'un ölümü ile ilgili herhangi bir etkisi olmamıştır. Bu durumda suça sürüklenen çocuk Ömer Faruk Akyol'un, soruşturma sırasında, suçu işlediğine dair kabule yönelik beyanları, bu adli tıp raporu ile çürütülmüştür. Ömer Faruk'un, bu olaydan dolayı suçsuz olduğu kanaatindeyim. Bu rapor kardeşler arasında herhangi bir kavganın yaşanmadığını ortaya koymaktadır" dedi.

Bursa E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ömer Faruk Akyol'un lehine Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen rapor, Nisan ayında yapılacak duruşmada mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Haber-Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

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Tarihi kilise sanat galerisine dönüştürüldü KAYSERİ'de bulunan 1500 yıllık tarihi Tol Kilisesi, restorasyon sonrası sanat galerisine dönüştürüldü.

Talas'ın Kiçiköy Mahallesi Harmanlar Sokağı'nda yer alan kayadan oyma Tol Kilisesi'nin girişi sivri kemerli üç bölümden iç mekanı ise 4 bölümden oluşuyor. Yıllarca bakımsız kalan tarihi kilisenin sanat galerisine dönüştürülmesi için Talas Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık 9 yıl süren çalışmayla tarihi kilise restore edilerek, sanat galerisine dönüştürüldü. Sanat galerisinde sanatçıların yaptığı eserler sergileniyor.

'BURASI KAYADAN OYMA KİLİSE OLARAK YAPILMIŞ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, restorasyonu tamamlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Bulunduğumuz yer 1500 yıllık bir mekan. Burası Tol Kilisesi adı verilen kayadan oyma kilise olarak yapılmış. O dönemden bu tarafa kilise olarak kullanılmış. Ancak son zamanlarda burası restorasyonuyla birlikte Kayseri'de ilk defa müstakil bir sanat galerisi olarak hazırlanmış tek bina oldu. Buranın açılışını yakın zamanda yaptık. Burada ilk açılış yaptığımızda Türkiye'nin önemli sanatçıları sergiler açtılar. Mekanda hat, ebru, cilt ve cam sanatı eserleri sergilendi. Bundan sonra artık her ay sanat eserleri burada sergilenecek" dedi. Başkan Yalçın, restorasyonla güzel bir eserin ortaya çıktığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------Restoresi yapılan sanat galerisinden görüntü-Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile röportaj-Genel görüntü

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,DHA

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarsa skunk ve metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takip edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8,46 gram gelen, 0,11 gram metamfetamin ve 2,71 gram liserjik asit dietilamid ele geçirilmiştir. Sağlık kontrolünden geçilerek emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. İfade işlemleri tamamlanan ve uyuşturucu satmakla suçlanan biri 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: -Şüphelilerin adliyeye gelişi-Eskişehir adliyesi-Ele geçirilen uyuşturucuların fotosu-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA