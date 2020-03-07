DHA YURT BÜLTENİ - 5

07.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:03

Daha önce de babaannesini öldürmüş, başka hastanın gözlerini oymaya çalışmış

ADANA Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Sultan Güner'in (57) 2 gözünü parmaklarıyla oyan şizofreni hastası N.K.'nin (36), 5 yıl önce de babaannesi K.K.'yi (85) başına baltayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. N.K.'nin daha önce de ruh sağlığı hastanesinde bir başka kadın hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalıştığı öne sürüldü.Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören şizofreni hastası N.K., 1 Mart'ta aynı odada kaldığı 3 çocuk annesi Sultan Güner'in iki gözünü parmağıyla oydu. Sultan Güner, götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi ile 1 başhekim yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 personel açığa alındı. N.K. de tek kişilik sünger odada gözlem altına alındı.BALTAYLA PARÇALAMIŞOlayla ilgili soruşturma devam ederken, N.K.'nin, 2015 yılında kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü babaannesi K.K.'yi baltayla öldürdüğü ortaya çıktı. N.K.'nin bu olaydan sonra tutuklandığı, akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılınca tedavi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı belirlendi. Burada da birlikte kaldığı bir hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya kalktığı, ancak görevliler tarafından engellendiği bildirildi. N.K.'nin, bu olaydan sonra Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARŞİV görüntüN.K'nın fotoğrafı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Uçuruma yuvarlanan TIR'ın Rus uyruklu şoförü öldü

TRABZON Maçka ilçesi Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın şoförü Rus uyruklu Sıarheı S., hayatını kaybetti.Kaza, dün akşam saatlerinde Trabzon-Gümüşhane karayolu Ziğana Dağı geçidinde meydana geldi. Rus uyruklu Sıarheı S. yönetimindeki AE 345967 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi TIR şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. TIR'da yüklü bulunan meyve ve sebzeler çevreye saçıldı.AFAD ekiplerince çıkarılan Sıarheı S.'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.Kaza anı bir şantiyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------TIR'ın uçuruma düşme anıHABER: Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon),

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Ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında, asılı kaldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.Çevreyolu'ndaki Güneri Caddesi kavşağında yaşanan kazada, Kozan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı kent merkezine götüren Atilla A. yönetimindeki 01 CES 54 plakalı ambulans, Bilal Kökyıldırım (52) yönetimindeki 01 EUZ 08 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin sabit durmasını sağlayan halatta asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bilal Kökyıldırım, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye gönderildi. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ambulansların görüntüsüHalata asılı kalan araçÇevredeki kalabalık ve trafik polisleri

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan şüpheliler yakalandı

BURSA'da jandarma ekipleri, sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok sayıda sahte içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İnegöl ilçesindeki Akhisar Mahallesi'nde ikamet ettikleri belirlenen N.K. ve S.A. isimli şüphelilerin evine baskın yaptı. Yapılan aramada; 38 adet çeşitli marka ve türde yabancı menşeili ve bandrollü alkollü içki, 34 adet (23 litre) 'boğma' olarak tabir edilen farklı boyutlarda el yapımı alkollü içki, 3 adet 100 litrelik bidon, 3 adet 220 litrelik bidon, 1 adet ısıtmalı damıtma cihazı, alkol yapımında ham madde olarak kullanılan yaklaşık bin litre alkol ve 100 litre damıtılmış alkol ele geçirildi. N.K. ve S.A. gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Operasyondan detaylar-Sahte içkilerden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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Tunceli Valisinden 300 kadına Karadeniz gezisi sözü

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle tekstil fabrikasında çalışan kadınlara karanfil dağıtarak, 300 kadını Karadeniz bölgesine geziye göndereceğini söyledi.Tunceli Valisi Tuncay Sonel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kentte bulunan 2 tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret ederek, karanfil dağıttı. Ziyarette, 8 Kadınlar Günü için hazırlanan yaş pastayı kesip kadınlara ikram eden Vali Sonel, 300 kadını Karadeniz bölgesine gezi amaçlı göndereceklerini ifade etti.Kadınların sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil her gün hatırlanması gerektiğini anlatan Vali Sonel, "Kadınlar toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Bugün ihracat yapan tekstil fabrikamızdayız. Burada çalışan yüzlerce kadınımız iş, AŞ sahibi oldu. Valilik olarak, çalışan 300 kadın kardeşimize 8 Mart Kadınlar Günü sürprizi yapmak istedik ve buradaki bütün kadın çalışanlarımıza bir hafta sonu tatili için Trabzon-Rize Gezisi sözümüzü veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Vali fabrikaya gelip kadınlara karanfil dağıtırkenVali kadınlar ile bir araya gelerek yaş pasta kesiyorVali'nin kadınlara hitaben yaptığı konuşmaVali kadınlar ile birlikte öğlen yemeği yerken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Kaynak: DHA