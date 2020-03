DHA YURT BÜLTENİ - 5

03.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:25

Üzümlü Sınır Kapısı'na gelenler, Habur'a yönlendiriliyor

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, Irak'ta koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine tamamen kapatıldı. Sınır kapısından giriş- çıkış yapmak isteyenler, sahra hastanesi kurulan Habur Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Orta Doğu'da artış göstermeye devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiği duyurulurken, vaka sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi. Bunun üzerine Türkiye, Irak'a açılan sınır kapılarını önlem amacıyla kapattı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda da tedbirler alındı. Gümrük Müdürlüğü çalışanları gümrük işlerinde eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.

Tamamen kapatılan Üzümlü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları veya Türkiye'den Irak'a giriş yapmak isteyen Iraklılar, Şırnak'ın Silopi ilçesinde sahra hastanesi kurulan Habur Sınır Kapısı'na yönlendiriliyor.

Mağarada 300 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mağarada zulalanmış 300 kilo esrar ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'ye bağlı kırsal Yalaza köyündeki mağaraya çuvallar içerisinde esrar konulduğu, uyuşturucunun alıcılar kanalıyla şehirlere sevk edilip, okul önlerinde satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, mağara ve kaya bloklarının arasına çuvallar içerisine gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 300 kilo esrar ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.

Şehitler için dağa çıkıp Türk bayrağı diktiler

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 8 arkadaş, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen askerlerin haberini gördükten sonra 1000 rakımlı Çamdağ'a yürüyerek çıkıp, şehitlerin anısını yaşatmak için Türk bayrağını dikti.Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde yaşayan Azat Aldırma (16), Emir Berat Sönmez (18), Mert Demirel (19), Talha Kaan Özel (18), Kadir Pelit (17), Tolgahan Yurttaş (18), Mert Şakir Pelit (18) ve Bayram Top (30) geçen hafta Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik düzenlediği hain hava saldırısında şehitler olduğunu öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadı. Şehitler için bir şey yapmak isteyen 8 arkadaş, daha önce kendilerinden büyük ağabeylerinin 2005 yılında Çamdağ'ın 1000 rakımlı zirvesine diktikleri ve kötü hava şartları nedeniyle devrilen Türk bayrağını yeniden yerine asmak istedi. 8 arkadaş yaklaşık 1,5 saatlik zorlu yolculuklarının ardından zirveye ulaşırken, yanlarında getirdikleri bayrağı direği onararak tekrar gökyüzüne çekti. Gençler bu görüntüleri anbean kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Büyük beğeni alan görüntüler sonrası Göynüklüler, 8 gence 'Kemer'in Ulubatlıları' adını koydu.'HER ŞEY VATAN İÇİN'8 genç yaptıklarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Azat Aldırma, "1 Mart Pazar günü ben ve 7 arkadaşım 2005 yılında Göynük'ün zirvesine dikilen bayrağı yıpranmış ve yıkılmış bir halde gördük. İdlib'de güvenlik güçlerimize yapılan hain saldırı sonucunda şehit olan askerlerimizi anmak için bayrağı yenilemek istedik. Bu amaçla dağa çıkmaya başladık. 1,5 saatte zirveye ulaştık. Zirveye ulaşırken bazı zorluklar çektik. Zirveye ulaştığımızda bayrağımızı yeniledik. Direğimizi diktik ve 2 saatlik süreçte aşağıya indik. Bayrağı diktiğimizde çok gururlandık o kadar şehidimiz oluyor onlar için bir şey yaptık ve kendimizi iyi hissettik. Şehitlerimiz için bir yandan üzüldük bir yandan da bunu yaptığımız için gururlandık. Her şey vatan için" dedi.'BU BAYRAK HİÇ İNMEYECEK'Dayısı İdlib'deki operasyonlarda bulunan Emir Berat Sönmez, "Dayım Uzman Onbaşı Üzeyir Ünlü'nün de görev yaptığı İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için bu bayrağımızı göndere çektik. Tekrardan dalgalandırdık. Biz var olduğumuz sürece bu bayrak hiç inmeyecek" diye konuştu.'TÜM ASKERLERİMİZ ANISINA DALGALANDIRDIK'Zirveye çıkanlardan Mert Demirel, "İdlib'de yaşanan hain saldırı sonucunda şehit olan tüm askerlerimizin anısına Göynük'teki 1000 rakımlı Çamdağ'a çıkarak bayrağımızı tekrar göklerde dalgalandırdık. Allah'ım tüm geride kalan güvenlik güçlerine güç ve kuvvet versin" dedi.'ONUR VE GURUR DUYUYORUM'Emir Berat Sönmez'in annesi İlknur Sönmez, "Oğlum ve arkadaşlarının yapmış olduğu bu bayrak dikme olayından onur ve gurur duyuyorum. Böyle gençlerimiz var olduğu sürece bayrak inmez vatan bölünmez" diye konuştu.Röportaj sırasında gençlerin yanına gelen İsmet Pekesen (72) de hepsini tek tek tebrik ederek, "Vatan size emanet. Bu gençler olduğu müddetçe vatanımız bayraksız kalmayacaktır" dedi.

Tek böbrekle yaşayan hastanın böbreğinden 100'e yakın taş çıktı

NİĞDE'de tek böbreği ile yaşayan 44 yaşındaki Bayram Güngör'ün böbreğinden 100'e yakın taş çıkarıldı.Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Bayram Güngör'ün böbreğinde çok sayıda taş tespit edildi. Üroloji Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun'un yaptığı kapalı böbrek taşı ameliyatı ile hastanın böbreğini dolduran en büyüğü 7 santimetre çapında taşlar kırılarak tek tek çıkarıldı.Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, Niğde'de ilk defa kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tüm böbreğini taşla kaplayan bir hastamızı ilk defa kapalı ameliyat yaptık. Hastamız sağlığına kavuştu. Bu hastamızın bir özelliği de tek böbrekli olmasıdır. Bu tür hastalar bizim sıkıntı duyduğumuz bir hasta gurubu. Başka böbreği olmayınca diyalize gidiyor. Niğde'de bu ameliyatı ilk defa yapıyoruz. Hastaneye yeni aldığımız cihazlar ve başarılı hocalar sayesinde bu tür ameliyatlar artık hastanemizde yapacağız ve hastalarımızı sevk etmeyeceğiz" dedi.SAĞLIĞINA KAVUŞTUÜroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun ise, "Böbreğin tamamına yakınında geyik boynuzu tarzında dolduran taşları mevcuttu. Bu taşları kırarak kalemden daha geniş bir delikten çıkardık. Kırılan taşlar 7 santimden büyüktü. Hastamız iyileşerek evine gidecek duruma gelmiş durumda. Bu hastamızın diğer özelliği de diğer böbreği çalışmıyordu. Bu taşlar bu halde kalsaydı ameliyat olsa bile diyalizlik hale gelecekti. Bu nedenle hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Bizde artık bu tedavileri burada yapar hastamızı sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.HATIRA OLARAK SAKLAYACAKHasta Bayram Güngör de ameliyat sonrası kendisini çok rahat hissettiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Bu taşları saklayacağım. Bana hatıra kalacak. Daha önce döktüklerimin 20 katı fazla. Şuan çok rahatım. Sağlığıma kavuşmamda emeği olan doktorlarıma teşekkür ederim."

Kalbine yenilen 11 yaşında Melisa, son yolcuğuna gözyaşları ile uğurlandı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, göğüs ağrısı şikayeti ile götürüldüğü hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Melisa Taşer, gözyaşları içinde toprağa verildi.Soma Altıntaş Ortaokulu 5'inci Sınıf Öğrencisi Melisa Taşer, geçen 1 Mart'ta arkadaşları ile bir süre parkta oyun oynadıktan sonra eve döndü. Evde akşam saatlerinde göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir süre sonra fenalaştı. Babası maden işçisi Musa Taşer (40) ve ev kadını olan annesi Sevda Taşer (38) tarafından Soma'daki bir özel hastaneye götürülen Taşer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Taşer'in duran kalbi doktorların çabalarına rağmen tekrar çalıştırılamadı. Taşer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİTaşer'in Adli Tıp'taki otopsinin ardından alınan cenazesi dün ilk olarak, Hürriyet Mahallesi, Sunda Ün Caddesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada dua okunup, helallik alınmasının ardından Taşer'in üzerine tülbent serilen tabutu tekrar cenaze aracına koyulup, ikindi vakti Hicret Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde; iki çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan Musa Taşer, Sevda Taşer çifti, güçlükle ayakta durabildi. Taşer'in sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de cenazeye katılarak gözyaşı döktü. Kılınan namazının ardından hayatının baharında yaşama veda eden Taşer'in cenazesi Soma Belediye Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sivas'ta otomobilin çarptığı at, telef oldu

SİVAS'ta yolda başıboş gezen at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Ertan Demir idaresindeki 58 AAF 177 plakalı otomobil yolda başıboş gezen ata çarptı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile savrulan at telef oldu. Araç sürücüsü Ertan Demir kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Telef olan at ise olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Aşeren anne adayları için getirilen ilk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL ANTALYA toptancı halinde piyasaya sunulan ilk hasat yeşil erik, çeyrek altın fiyatını geçerek, kilosu 750 TL'den piyasaya sunuldu. Mersin'deki üreticiden özel otomobille gece yarısı toptancı haline getirilen yeşil erik için anne adaylarının erkenden sipariş verdiği öğrenildi.Yılın ilk yeşil erik hasadı Mersin'de gerçekleştirildi. Antalyalı komisyoncu Tahsin Yılmaz, yeşil eriklerden 3 kilo almak için özel otomobiliyle Mersin'e gitti. Üreticiden alıp toptancı haline sabaha karşı getirdiği erikleri 70'şer gramlık paketler halinde tüketiciye sunan Yılmaz, özellikle aşeren anne adaylarından yoğun talep aldığını ifade etti. Otomobilin arka koltuğuna iki kutu haline konulan yeşil eriklerin tane fiyatı ise ortalama 10 TL'yi buluyor. Yeşil eriğin kilogram fiyatı ise çeyrek altını geçti. Piyasada 515 TL'den alıcı bulan çeyrek altına karşın bir kilo yeşil eriğin toptancı halindeki fiyatı ise 750 TL.Geçen yıl İstanbul'da ilk hasadın piyasaya sürüldüğünü ancak bu yıl Antalya'nın ilki yaşadığını kaydeden Tahsin Yılmaz, yeşil erikle ilgili çok talep aldıklarını, hasat için Mersin'e gittiğini söyledi. Kendi otomobiliyle aşeren anne adayları için bir miktar yeşil erik getirdiğini kaydeden Yılmaz, "İsteyene 50 TL'ye 70 gramlık küçük paketlerden verebiliyoruz. 1 kilo almak isteyen ise 750 TL'yi gözden çıkaracak. İlk ürün olduğu için ve kendisine göre bir piyasası olduğu için fiyatı böyle. Özellikle anne adaylarından hemen arayanlar oldu. Aşerilince sonucuna katlanılıyor" dedi.

