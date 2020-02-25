DHA YURT BÜLTENİ - 5

25.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:15

Bakan Pakdemirli, çığ altında kalan itfaiyecinin ailesini ziyaret etti

TARIM ve Orhan Bakanı Bekir Pakdemirli, Van-Bahçesaray karayolunda 41 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında, kar altında kalan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hala bulunamayan itfaiye personeli Mehmetcan Daşdemir'in ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tarım ve Orhan Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile birlikte, Van- Bahçesaray karayolunda 4 Şubat günü meydana gelen çığdan bir gün sonra, kayıp kişileri arayan kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düşmesi sonucu kar altında kalan itfaiye personeli Mehmetcan Daşdemir'in, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daşdemir'in kardeşleri, eşi, annesi ve dayısına geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Pakdemirli, "Çığ altında kalan itfaiye personelinin ailesini ziyaret ettik. Burada önemli olan şey şu. Van'da ardı ardına iki çığ felaketi ve deprem yaşandı. Onun için buradayız. Çığ felaketinde, çığ altında kalan itfaiye erinin ailesini de unutmadık. Bir ziyaret gerçekleştirdik. Aile de kurtarma çalışmaları ile ilgili düşüncelerini bize aktardı. Biz de çalışmalarla ilgili en yakın zamanda daha neler yapılabilir, bölgeye ekiplerin ne zaman, nasıl gidebileceğini ve hangi şartlarda arama kurtarma çalışmalarına devam edebileceği konusunda aileye bilgi verdik" dedi.DEPREMDE HAYVANLARI TELEF OLAN AİLELERE, HAYVAN VERİLECEKBakan Pakdemirli, depremde, Van'ın Başkale ilçesinde evleri yıkılan ailelerin mağdur olmaması için kurumların seferber edildiğini anlattı. Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Rabbim bir daha böyle musibetleri göstermesin. Hakikaten depremler bir felaket. Çünkü yaşadığınız yerin, evin bertaraf olması, hayvanların, ahırların bertaraf olması insanların hepsinin düzenlerini bir anda bozuveriyor. Dün özellikle Özpınar, Güvenlik ve Gelenler mahallelerini dolaştık ve oralarda ağırlıklı olarak hasarların büyük olduğunu gördük. Özellikle 9 vefatımızdan sonra da hızlı bir şekilde hayatı normalleştirmeye çalışma gayreti içerisine giren vatandaşlarımızın olduğunu gördük. Biz de günlük hayatın normale dönmesi için ilgili bakanlıklarla birlikte tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülmesi maksadıyla çatı, yem sevki yaptık. Akabinde de telef olan hayvanların hem gömülmesi, hem de hayvanları telef olan ailelere hayvan verilmesi konusunda çalışmalarımız başladı. İnşallah en hızlı bir şekilde bölgedeki hayatı normale döndürme konusunda tüm kurumlar başta valiliğimiz, İçişleri, Çevre Şehircilik ve Aile ve Çalışma bakanlıklarımız ve bizim bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlar, tüm gayretleri sarf ediyorlar" diye konuştu.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

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Şanlıurfa'da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1350 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu hap ticareti yaptığı bilgisi üzerine C.G.'nin adresine operasyon düzenlendi. Eğitimli köpekle yapılan aramada, evin çatısındaki plastik kasalara gizlenmiş 1350 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan C.G., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Evde eğitimli köpekle arama yapılmasıEle geçen uyuşturucu haplarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Gaziantep'te sahte içkiye 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 420 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Hoşgör Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde yapılan aramada, 420 litre sahte içki ele geçirildi. Bazıları pet şişelere konularak satışa hazır hale getirildiği anlaşılan içkilere el koyan polis, evdeki 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Evde arama yapan polislerEvde ele geçirilen alkolGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Konya'da ruhsatsız düğün salonlarında nikah kıyılmayacak

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, ruhsatsız düğün salonlarında nikah kıyılmayacağını belirterek, "Bundan sonra biz ruhsatsız düğün salonlarında ne memurlarımız, ne bizler, nikah kıymama konusunda karar alıyoruz. Bunu en sıkı şekilde uygulamak istiyoruz" dedi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyelerin çalışmalarını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda belediye tarafından kente yapılan yatırımları anlatan Uğur İbrahim Altay, 21 Şubat'ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Konyaray'ın banliyö hattının protokolünü imzaladıklarını hatırlattı. Altay, "Devlet Demiryolları ile banliyönün protokolünü imza attık. İlk etapta Konya Gar'dan, organize sanayi bölgesine kadar 17.4 kilometrenin ihalesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Toplam 26 kilometrelik banliyö hattına sahip olacağız. Taşıt alımları ve kamulaştırılmalar büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak. Bunun haricindeki tüm alt yapı ve üst yapı çalışmaları Devlet Demiryolları inşa edecek. 2 yıl içinde ilk etap bitecek" dedi.Altay, büyükşehir belediyesi binasının yapısal sorunu olduğunu ve Konya Teknik Üniversitesi'nden gelecek rapora göre eylem planı hazırlayacaklarını ifade etti. Düğün konvoyları ve düğün salonlarına da değinen Altay, şunları söyledi: "Düğün konvoyları ve düğün salonları önemli konulardan birisidir. Düğün salonları etrafındaki hatalı parklanmalar şehrimiz için ciddi bir sorun oluşturmaya başladı. Bazı düğün salonlarının ruhsatsız olması, bir kısmı ruhsata esas alanı dışında alanlarını kullanılıyor olması gibi sorunlar var. İlçe belediyelerimiz düğün salonları sahipleriyle ilgili kendi bölgelerinde çalışma yapıyor. En kısa sürede ruhsatlandırılmaları, ruhsatlandırılmayanların kapatılması, ruhsata uygun olmayanların ruhsata uygun hale getirilmesi çalışması yürütülecek ve yıl sonunu kadar tamamlanması planlıyoruz. Tabi düğün sezonu açılmadan insanlar buradan tarihlerini alıp düğünlerini ilan etmiş oluyorlar. Onun için süreci makul seviyede tutmak, vatandaş mağduriyeti oluşmaması için önemli; ama bundan sonra biz ruhsatsız düğün salonlarında, ne memurlarımız ne bizler, nikah kıymama konusunda karar alıyoruz. Bunu en sıkı şekilde uygulamak istiyoruz. Düğün, insanların en mutlu günü ama; bunu şehre zarar vermeden yapmak gerekir. Ticari erbabının ticaretini destekliyoruz ama; kurallar içinde olmak ve eşit şartlarda yarışmak kaydıyla. Birisine ruhsatlandırıp ciddi denetimler yaparken, bir taraftan ruhsatsız işlere izin vermemiz söz konusu değil. Sokakta müzikli düğün yapılmasına itiraz ediyoruz, emniyetimiz de takip edecek Geleneğimiz olduğu üzere sokakta insanların pilav vermesine bir itirazımız yok. Bu geleneğin yaşatılmasını çok istiyorum ama; günümüz şartlarında pek de mümkün olmuyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Büyükşehir Belediye Başkanının açıklaması Toplantıdan detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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İnsansız keşif uçağıyla hasta kurtarma operasyonu

SİİRT'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan Doğan köyünde kalp rahatsızlığı geçiren Sariye İnal'a (51), insansız keşif uçağıyla (İKU) hava desteği sağlanarak 3 saatlik yol açma çalışmalarının ardından ulaşıldı.Doğan köyünde oturan Sariye İnal, kalp rahatsızlığı geçirince yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Doğan köyüne güvenlik tedbirleri kapsamında 2 komando timi sevk edilirken, İnal'a ulaşmak için AFAD ve sağlık görevlileri harekete geçti. Vali Ali Fuat Atik'in de girişimiyle insansız keşif uçağı tarafından hava desteği sağlanarak, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu, karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleriyle birlikte köye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnal, ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İnal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İş makinalarının yolu açmasıKurtarma operasyonuna katılan ekiplerHastanın iş makinasından indirilmesiGüvenlik güçlerinin güvenlik almasıHastanın ambulansa bindirilmesiGenel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Kalp hastası, atlı kızakla ambulansa taşındı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Yukarı Güveç köyünde yaşayan ve rahatsızlanan kalp hastası Zübeyde Kılıçak (65), sağlık ekibi kar yüzünden ulaşamayınca atlı kızağa bindirilerek, ambulansa kadar taşındı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yüksekova merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yukarı Güveç köyünde yaşayan, kalp hastası Zübeyde Kılıçak, aniden rahatsızlanınca yakınları da 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, ambulansla hemen yola çıktı; ancak bölgedeki kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle köyün 4 kilometre yakınında durmak zorunda kaldı. Kılıçak'ın yakınları ise karla mücadele ekiplerini beklemeden atlı kızakla hemen harekete geçti. Kılıçak, atlı kızakla bindirilip, ambulansın bulunduğu yere kadar taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçak, anjiyo yapılması için Van'a sevk edildi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hastanın atlı kızakla taşınması-Karlı bölge-Atlar ve kızaktan detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Cilvegözü'nden TIR'lar ile insani yardım geçişleri

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, insani yardım ve ihracat malı yüklü TIR'lar ile geçiş yapılmaya devam ediliyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ihracat ürünleri ile STK ve vakıfların İdlib'den göç ederek, sınıra yakın alanlara gelen sivillere ulaştırmak istediği yardımların yüklü olduğu TIR'lar ile Cilvegözü'nden geçişler sürüyor. Gümrük kapısından çıkışların yapıldığı TIR'lar ile ara bölgede yüklerin boşaltılmasından sonra yeniden Türkiye'ye geçiş yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Cilvegözü Gümrük Kapısı-Gelen Tırlar-Sahaya giren tırlar-Yardım yüklü tırlar-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Erzurum'da kar yağışı etkili oldu

ERZURUM'da gece başlayan kar yağışı, öğle saatlerine kadar etkili oldu. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde şehir içi ulaşım olumsuz etkilendi. Yağış sebebiyle Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde tüm okullar, Çayırlı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da dün akşam başlayan kar yağışı bugün öğle saatlerine kadar devam etti. Yağış sebebiyle 57 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışı kent merkezindeki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kayan araçlar maddi hasarlı kazalara sebep olurken, iş makineleri kar temizliği ve yolları buzlama çalışması yaptı.Erzurum'da etkili olan yağış sebebiyle kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Erzurum'da gece en düşük hava sıcaklığı -3,6 olarak ölçüldü.Bu arada Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde tüm okullar kar yağışı sebebiyle tatil edilirken, Çayırlı ilçesinde kaymakamlık sadece taşımalı sistemden yararlanan öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kar yağışı ve Erzurum yazısı-Kent merkezinde kar yağışından genel ve detay-Erzurum tabelasından görüntü-İş makinelerinin çalışması-Kaza yapan otomobil

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Geleneksel Tokat bileziği, yöre halkının vazgeçilmezi

TOKAT'ta, el işlemesiyle üretilen 100 gramlık Tokat bileziği kentte en çok tercih edilen altın olarak dikkat çekiyor. Kafkaslar'dan gelerek, Tokat'a yerleşen kuyumcu ustalarının çıkardıkları altın bilezik geleneği 300 yıldır sürdürülüyor. Altın külçelerinin eritilerek, çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilip, elde edilen tellerin işlenmesiyle yapılan 100 gramlık Tokat bileziği, en önemli hediye ürünü olarak ön plana çıkıyor. Fiyatlardaki yükselişle bu günlerde 100 gramlık bilezikler 33 bin lira civarında rakamlara satılıyor.Tokat bileziğinin yaklaşık 300 yıllık geçmişi olduğunu kaydeden 30 senelik kuyumcu Bilal Çinkılıç (50), "Eski İpek yolu Tokat üzerinden geçiyordu. O dönemlerde de Ermeni ustalarımız çok meşhurdu. O zamandan gelen bir süreç. Tokat bileziği geleneğini halen yaşatıyoruz. Orijinal 100 gramdan oluşur. 200 grama kadar da özel yapılıyor. Nesilden nesle kalma özelliği var. Yıpranma olmuyor. Torun'dan toruna kalacak bir üründür. Tokat bileziğine tüm kadınlar rağbet gösteriyor. Bazen de il dışına ve yurt dışına sipariş alıp gönderiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Tokat bileziklerinin görüntüsü

-Kuyumcunun açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA