DHA YURT BÜLTENİ - 5

22.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:18

Babaanne ve torunları yangında öldü

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında, babaanne ve 2 torunu hayatlarını kaybetti. Babaannenin yangın sırasında 2 torununu kucağına alıp tuvalete sığındığı ortaya çıktı.

Bartın'da tekstil fabrikasında çalışan Birgül Erkan ile oto sanayisindeki boyacıda çalışan Ali Erkan, çocukları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf'ı, bakması için Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde yaşayan babaanneleri Fatma Erkan'a (63) bıraktı. Ancak babaannenin, 3 katlı bir binanın 2'nci katındaki evinde dün akşam yangın çıktı. Yükselen alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verip yardıma koştu.

Alevleri su tankeriyle söndürmeyi başaran köy sakinleri, Muhtar Şaban Yüksel ile eve girdi. Ancak evin tuvaletinde, babaanne ve torunlarının birbirlerine sarılmış cansız bedenlerini buldu. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın başladığı anda, babaannenin torunlarını kucaklayıp, tuvalete sığındığını, ancak 3'ünün de dumandan zehirlendiklerini belirledi.

Yapılan ilk incelemede çıkış nedeni bulunamayan yangınla ilgili jandarma geniş çaplı inceleme başlattı.

Babaanne ve torunları, bugün Yukarısal köyünde toprağa verilecek.

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), -

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Çatılardaki kar ekmek kapıları oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bina çatılarında biriken kar ise bazı kişiler için ekmek kapısı oluyor.

Yüksekova'da, yaz aylarında genellikle inşaatta çalışan işçiler; kışın sert geçtiği ve kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, çatılarda tehlike oluşturan kar birikintileri ve buz parçalarını temizleyerek geçimini sağlıyor. Bellerine bağladıkları ipin diğer ucunu çatıdaki baca, demir ya da başka bir noktaya sabitleyerek önlem aldıklarını ifade eden işçiler, günlük 60-70 TL kazanıyor.

İşsiz olduğunu belirten Cebrail Yakış (39), "Çocuklarımız için çalışmak zorundayız. Yağan kar bizim için ekmek kapısı oluyor. Başka bir işimiz olmadığı için biz de metrelerce yükseklikteki binalarda biriken karı temizleyerek çocuklarımıza bakıyoruz. Canımızı tehlikeye atarak çalışıyoruz. Günlük ortalama 60-70 TL kazanıyoruz. Bu parayla 4 çocuğa bakıyorum" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çatılarda biriken kar-Beline ip bağlayarak saçaklardaki buzları kırması-Kazma ile çatıda birken buzların kırılması-Ekmeklerini çatıda biriken karları temizleyen vatandaşlar-Evlerin kara gömülmesi-Cebrail Yakış ile röportaj-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Cevdet Yılmaz: Türkiye İdlib'de yaşananlara seyirci kalamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İdlib'de yapılan insanlık dramına seyirci kalmayacaklarını belirterek, "Sivil halkı, pazar yerlerini, hastaneleri bombalayarak, terörle mücadele adı altında aslında bir anlamda etnik, mezhep temizliği diyebileceğimiz bir anlayışla Türkiye'ye doğru bir göç dalgası oluşturma çabası var. Türkiye buna seyirci kalamaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisince, Şanlıurfa'da düzenlenen İl Dış İlişkiler Başkanları Güneydoğu Bölge Toplantısı'na katıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba ve Zemzem Gülender Açanal ile partililerin bulunduğu toplantıda, Yılmaz,

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok önemli gelişmeler olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu dönem tamamlandığı zaman bir anlamda yeni bir Ortadoğu'nun şekillendiğini görmüş olacağız. İşte bu süreçte Türkiye'nin kayıtsız kalması mümkün değil. Ortadoğu yeniden şekillenirken, bölgemiz yeniden şekillenirken bizim bu süreçlere kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bugün bu süreçlere müdahil olup, kendi hedeflerimiz doğrultusunda birtakım yönlendirmeler yapamazsak, kurgulanan birtakım oyunları bozamazsak, gelecekte bunun bedeli çok ağır olur, çok daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalabiliriz. Zamanında ve doğru bir şekilde bu süreçlere müdahil olmak durumundayız, Türkiye Cumhuriyeti de bunu gerçekleştiriyor."

'HERKESİN SOÇİ MUTABAKATINA UYMASI GEREKİYOR'

İdlib'de yaşanacak olayların ardından Suriye'nin yeni bir döneme gireceğini ifade eden Yılmaz, herkesin Soçi Mutabakatı'na uyması gerektiğini bildirdi. Cevdet Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sivil halkı, pazar yerlerini, hastaneleri bombalayarak, terörle mücadele adı altında aslında bir anlamda etnik, mezhep temizliği diyebileceğimiz bir anlayışla Türkiye'ye doğru bir göç dalgası oluşturma çabası var. Türkiye buna seyirci kalamaz, bu göç dalgasını engelleyici bir şekilde Suriye içerisinde bu sorunu karşılayacak bir şekilde Türkiye Soçi Mutabakatı çerçevesinde ve diğer hukuki zeminlerde Suriye'de pozisyonunu koruyor. Bu noktada kahramanca mücadele eden silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz var. Şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Yapılan saldırılara misliyle karşılık veriliyor. Türkiye ülkesini korumaya çalışıyor, güvenliğini sağlamaya çalışıyor, yeni bir göç dalgasını engellemeye çalışıyor, bir taraftan da yeniden şekillenecek olan Suriye'de, birilerinin oldu bitti yapmasına engel oluyor."

'TÜRKİYE KUDÜS'Ü KIRMIZI ÇİZGİ OLARAK GÖRMEKTEDİR'

Kudüs'ün, hiçbir zaman, tek yönlü birtakım güçlerin eline geçmesinin kabul edilmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, "Kudüs'ü homojenleştirmeye çalışan tek tipleştirmeye çalışanlar Kudüs'ün ruhuna ihanet etmektedirler aslında. Kudüs'ün gerçek tarihi, konumu ve ruhu bir defa buna uygun değildir. Türkiye Kudüs'ü de bir kırmızı çizgi olarak görmektedir ve görmeye devam edecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Programana katılan partililerle tokalaşan Cevdet YılmazCevdet Yılmaz konuşma yapmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 361MB

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Otomobildeki ses sistemini çalan 4 hırsız, güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilden yaklaşık 4 bin lira değerindeki müzik sistemi, 4 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförlüğü yapan Fehmi Şekerci, akşam 02 AT 131 plakalı otomobilini park ederek, evine girdi. Sabah uyandığında otomobilin kapılarının açık olduğunu gören Şekerci, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaptı. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, 4 şüphelinin otomobilin kapısını açarak, yaklaşık 4 bin lira değerindeki müzik sistemini çalıp kaçtığını tespit etti.

Fehmi Şekerci, "Sabah uyandığımda otomobilimde bulunan 4 bin lira değerindeki teyp, hoparlör ve ses tesisatı olmadığını görünce polislere haber verdim. Polisler inceleme yaptı, zaten güvenlik kamera kayıtlarında her şey görünüyor. Hırsızların bulunmasını istiyorum" dedi.

Polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Park halindeki otomobilHırsızların gelişiHırsızların otomobilin kapısını açısıHırsızların çaldıkları malzemeler otomobilden inmesiHırsızların gidişiAraç sahibi halindeki Fehmi Şekerci ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 770 MB

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Kuzgun Baraj Gölü'ne kardan ay-yıldız yaptılar

ERZURUM'da, dağ kayağı antrenörleri, yüzeyi buzla kaplanan Kuzgun Baraj gölüne kardan ay-yıldız yaptı.Merkez Aziziye ilçesi Serçeme deresi üzerinde kurulan 22 bin 276 hektar alanı sulayan Kuzgun Baraj Gölü, her mevsim ayrı bir güzellik yaşıyor. İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonu görülen, sonbaharda ise adeta renk cümbüşü oluşan baraj gölü ve çevresi, kış aylarında ise beyaza bürünüyor. Soğuklar sebebiyle yüzeyi buz tutan baraj gölü ve çevresi, doğaseverlerin akınına uğruyor. Bölgeyi gezmek ve antrenman yapmak isteyen dağ kayağı antrenörleri, yüzeyi buzla kaplanan baraj gölünün üzerine kardan Türk Bayrağı çizdi. Önce yapacakları bayrakla ilgili kar üzerine çizim yapan antrenörler, daha sonra ellerinde küreklerle Türk Bayrağı'nı oluşturdu.Antrenörlerin sosyal medyada paylaştıkları göl üzerine Türk Bayrağı çalışması, büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hazırlık yapmaları-Araçla baraja gitmeleri-Türk Bayrağı yapımı çalışması-Çalışmalardan detay-Ay-yıldızdan detay-Antrenör Mustafa Tekin'in konuşması

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Nevşehir'de yeni bulunan tuz ocağında üretim başladı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Hacı Bektaş Veli Tuzlası Havzası içinde yeni bulunan 2,5 milyar ton rezerve sahip tuz ocağında kaya tuzu üretimine başlandı.Nevşehir'e 27 kilometre uzaklıktaki Gülşehir ilçesinde 2019 yılı sonunda Hacı Bektaş Veli Tuzlası Havzası içinde bulunan ve '2023 Türkiye' adı verilen tuz ocağında çalışmalar başladı. Maden ocağı işletmecisi Suat Bilgin, Anadolu'da Selçuklular döneminden bu yana işletilen Hacıbektaş Veli Tuzlası Havzası'nda bir süre önce sona eren çalışmalarda görünür rezervi 2,5 milyar ton olarak belirlenen yeni bir ocağın bulunduğunu söyledi. Bilgin, toplam 340 hektarlık bir alanı kapsayan ocakta kaya tuzu üretimine başladıklarını ifade etti. Oyum çalışmaları 'köstebek' olarak isimlendirilen tünel kazıcı ile devam eden '2023 Türkiye' ocağındaki çalışmalarda günde 600 ton kaya tuzu üretiliyor. Bilgin, "Maden alanının iç bölümü 2 kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir. Yüksekliği de 7 metre olacak. Maden Teknik Arama yetkilerince alanda yaklaşık 2 yıl süre ile etüt, sondaj ve karot sondaj çalışması yapıldı. Ocakta üretilen kaya tuzu madeni, dünya standartlarının da üzerinde bir saflığa sahip" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İşletme sahibi Suat Bilgin ile röportaj-Tuz ocağından genel görüntü-İş makinelerinin çalışmasından genel ve detay görüntü-Tuzdan genel görüntü

Süre: 3.00 Boyut: 388 MB.Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Hastalığı Halil'i 8 yıldır yatağa mahkum etti

ANTALYA'da oturan 29 yaşındaki Halil Özçelik, 8 yıl önce görme kaybı, konuşma bozukluğu ve istemsiz vücut hareketlerinin ardından yatağa mahkum oldu.

Behçet ve SSPE teşhisi konulan Halil Özçelik'in en büyük yardımcısı annesi Gülsüm Özçelik, oğluna umut ve güç vermekten vazgeçmedi.

Gülsüm ve İbrahim Özçelik çiftinin oğlu Halil, 8 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü'nde öğrenciyken, bir anda görme kaybı yaşamaya başladı. Dereceyle girdiği üniversitede saz, gitar, klarnet ve kaval çalmayı öğrenen Öztürk, görme kaybının ardından istemsiz vücut hareketleri ve konuşmada güçlük yaşamaya başladı. Bunun üzerine hastaneye götürülen Özçelik'e Behçet hastalığı teşhisi konuldu. Birkaç hastanede daha muayene edilen Özçelik için bu kez SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit/ kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığıdır) hastalığı teşhisi konuldu.YATAĞA MAHKUM OLDUGeçen sürede yatağa bağımlı hale gelen Özçelik için iddiaya göre her seferinde farklı bir teşhiste bulunuldu. SSPE konusunda uzman olan doktorlar, aileye bulguların SSPE'yi göstermediğini söyledi. Tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı tepkisiz bir şekilde yatarak yaşamını sürdüren Özçelik'in en büyük destekçisi ise annesi Gülsüm oldu. Oğlunu yalnız bırakamadığı için işinden de ayrılan anne Özçelik, 8 yıldır gözlerini kapatamadığı için göz kuruluğuna bağlı tamamen kör olma riskiyle de karşı karşıya kaldı.'GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE YATIYOR'Anne Gülsüm Özçelik, gün geçtikçe gözleri önünde çocuklarının erdiğini, anne-baba olarak bir şey yapamadıklarını söyledi. Gittikleri hastanelerde 'Biz bu hastaya bakamayız' cevabı alıp yıkıldıklarını belirten Özçelik, "Oğlum çok aktif bir çocuktu. 8 yıldır gözlerimizin önünde yatıyor. Doktorlar 'Behçet'e de şeklen benziyor, SSPE'ye de şeklen benziyor' dedi" diye konuştu.'ANNE' DİYEBİLİYOR

Oğlunun göz kapaklarını hiç kapatamadığını bu nedenle yara bandıyla kapatabildiğini anlatan Gülsüm Özçelik, oğlu için hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini söyledi. Oğluna sürekli 'Pes etme oğlum, yapabilirsin' dediğini kaydeden Gülsüm Özçelik, iki gözünü birden kaybedince Halil'in pes ettiğini, konuşma yetisini de 2016 yılında kaybettiğini aktardı. Bu tarihten sonra hiç konuşamayan oğlunun son dönemde ara ara 'anne' diyebildiğini anlatan Gülsüm Özçelik, oğluna umut ve güç vermek için elinden geleni yaptığını kaydetti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

Kaynak: DHA