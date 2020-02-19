DHA YURT BÜLTENİ - 5

19.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:05

Felç geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

VAN'ın İpekyolu ilçesinin yolu kar nedeniyle kapalı olan Yatıksırt Mahallesi'nde yüz felci geçiren Taner Özkan (34), Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı İpekyolu ilçesine bağlı Yatıksırt Mahallesi'nde yaşayan Taner Özkan yüz felci geçirdi. Mahalle yolu kar nedeniyle kapalı olunca sağlık ekipler mahalleye ulaşamadı. Özkan'ın yakınları, yetkililerden yardım isteyerek helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine hasta için Van'dan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter havalandı. Mahalleye inen helikopter, Özkan'ı alarak Van Ferit Melen Hava Limanı'na getirdi. Özkan, burada bekleyen ambulansla da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada, Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 96 yerleşim birimi ile ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ambulans helikoptereni mahalleye inişi-Havalanması-Hastaya yapılan müdahale-Çevredeki vatandaşlar-Hastanın helikoptere alınışı-Helikopterin Van'a iniş yapması-Hastanın ambulansa taşınması ve detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

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Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, dün saat 19.09'da, merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi, Karakurt Mahallesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. 4.3 ve 3.8 başta olmak üzere, bölgede yaklaşık 200 artçı sarsıntı yaşandı. Deprem sebebiyle vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, birçoğu geceyi AFAD çadırlarında ve konteynerlerde geçirdi. Bölgeye gelen Kızılay ekipleri, vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.DEPREM NAMAZDA YAKALADIGece boyunca korkudan uyuyamadıklarını belirten Emine Özkan (60), gece boyunca dua ettiklerini söyledi. Özkan, "Namaz kıldığım sırada deprem oldu. Namazı yarıda bıraktım. Allah bir daha yaşatmasın. Kuvvetli şekilde sallandık. Çok korktuk" dedi. İlçede yaşanan depremler nedeniyle bir süredir çadırda kaldıklarını belirten Recep Duran (55), "Dün evimize dönmüştük. Ancak, akşam bir deprem daha olunca, panikle evi terk etmek zorunda kaldık. Çocuklarımı, Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'na yolladım. Sabaha kadar da kahvede oturduk. Artçı sarsıntılar gece boyunca sürdü. Deprem sırasında camideydim ve dua edemeden çıktım. Eşim, panikle balkondan atlayarak, kurtulmak istemiş. Neyse ki çocuklar tutmuş" dedi. Mahalle sakinlerinden Refika Top (60) ise yaşadıklarını, "Akşam namazı kıldığım sırada depreme yakalandım. Ne yapacağımızı bilemedik. Evlerimizde tekrar hasar oluştu. Bir aydır kötü durumdayız. Elimizden gelen hiçbir şey yok. Özellikle çocuklar çok korkuyor" diye anlattı.Karakurt'ta 30 Ocak'ta 4 büyüklüğünde, 2 Şubat'ta da 4.4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hasar göran yapılardan görüntü-Depremzedelerle röp.-Kızılay aracından görüntü-Yola düşen tuğlalardan görüntü

Haber- Kamera: Tolga TAHÇI - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Canlarını hiçe sayıp alevlerin ortasında kalanların yardımına koştular; o anları anlattı

İZMİR'in Buca ilçesinde, 10 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişiden 8'i taburcu edildi. Canını düşünmeden ailenin yardımına koşan birkaç kişiden İbrahim Solak (50), "Göz gözü görmüyordu. İsmail Dağtekin kendini dışarı atmıştı ve şoktaydı. Çocukları içeride kalmıştı. 2-3 kişi mücadele ettik. Boğulduk, nefessiz kaldık. Komşuluk görevimiz yaptık. Anne ve çocukları çıkardıktan sonra itfaiye geldi. Can kaybı olmadığı için çok mutluyuz" dedi.Çamlık Mahallesi 24 numaradaki Özgürler Sitesi B Blok'taki 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, bugün saat 03.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın başladı. Bir motosiklet bayinde işçi, evli ve 2 kız çocuğu babası İsmail Dağtekin'in (34) yaşadığı daireden yayılan dumanları görenler, yardıma koştu ayrıca itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Birçok apartman sakini dışarı çıktı, ancak yoğun duman nedeniyle bazı vatandaşlar evini tahliye edemedi. Vatandaşların dışında ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bina sakinleri tahliye edildi. Tahliye edilenlerden İsmail Dağtekin, eşi Hafize Dağtekin (33), kızları Sıla (10) ve Azize Hira'nında (7) aralarında bulunduğu 10 kişinin dumandan zehirlendiği anlaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenleri ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Oksijen tedavisi uygulananlardan 8'i taburcu edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan İsmail Dağtekin ve eşi Hafize Dağtekin'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İtfaiye ekipleri ayrıca dairedeki yangını söndürdü. Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.DÜŞÜNMEDEN YARDIM İÇİN DAİREYE GİRDİCanını düşünmeden ailenin yardımına koşan birkaç kişiden emekli memur evli ve 2 çocuk babası İbrahim Solak (50), kurtarmaya çalışırken sağ bacağını bir yere değmesi sonucu sıyrık yarasıyla yaralandığını belirterek, o anları anlattı: "Otomobilimden yangın tüpünü aldım. Önceden yangın söndürme eğitimi almıştım. Gözüm kapalı apartmana girdim, daireye çıktım. Evimden fener almıştım. Göz gözü ise görmüyordu. İsmail Dağtekin kendini dışarı atmıştı ve şoktaydı. Çocukları içeride kalmıştı. 2-3 kişi mücadele ettik. Boğulduk, nefessiz kaldık. Komşuluk görevimiz yaptık. Anne ve çocukları çıkardıktan sonra itfaiye geldi. Can kaybı olmadığı için çok mutluyuz" dedi.Apartman yöneticisi evli ve 2 çocuk babası Emre Genç (40) "Alev yoktu, müthiş bir duman vardı. İtfaiye ekipleri gelince tek tek kapıları çaldı. Bazı kişiler balkonlara yönlendirildi. Sonra herkesi tahliye ettiler. Aileden kadının durumu sıkıntılıydı, eşinin elleri yanıktı. Çocuklarda bir şey yoktu. Çocukları taburcu etmişler. Kocası ile eşi hala hastanede, hayati tehlikeleri yok" dedi.Bina sakinlerinden sıhhi tesisatçı, evli ve 1 çocuk babası Hadi Hülagü (57) "Yangın elektrik kontağından çıkmış. İtfaiyeyi aradık. Sadece evin içi hasarlı. Bazı kişiler dumandan etkilendi. Babanın elleri yanık, şimdi aile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Ağır bir durumları yok. Yukardan aşağı inemediler. Apartman boşluğundan inemediler, duman çok yoğundu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Binadan görüntüEmre Genç röp.İbrahim Solak röp.AnonsGenel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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TIR'dan atlayıp kaçan angus, ilçeyi birbirine kattı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yurt dışından getirilen angus, taşındığı TIR'dan atlayarak kaçtı. Cadde ve sokaklarda koşup, sağa sola ani hareketler yapan angus, uyuşturucu silahıyla vurularak yakalandı.İskenderun Limanı'nda gemiden indirilip TIR'a yüklendikten sonra nakli gerçekleştirilen angus, ilçe merkezine yakın bölgede dorseden atlayıp kaçtı. İlçe merkezine giren angus, araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerden koşmaya başladı. Yaptığı sağa sola ani hareketlerle korku salan angusun yakalanması için çalışma başlatıldı. Angus, girdiği bir evin bahçesinde kıstırıldı. Polis ekipleri bahçe kapısını kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldı.MERAKLA İZLEDİLERBölgeye getirilen uyuşturucu silahı ile angus vurularak sakinleştirildi. Angusun yakalanmasını çevreden toplanan vatandaşlar merakla izlendi. Bazı vatandaşlar angusla selfie çekti.Ayakları iple bağlanan angus, vinç yardımıyla evin bahçesinden alındı. Çekiciye, vinç yardımıyla yüklenen angus, tekrar TIR'ın dorsesine konulmak üzere bölgeden götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Caddede koşan angus-Yola çıkması ve araçların arasında koşması-Vatandaşların yanından geçmesi-Görevlilerin angusu yakalamaya çalışması-Angusun bir evin bahçesine girmesi-Kapısını örten bir vatandaşın 'kaçın' diye bağırması -Polislerin çevrede güvenlik önlemi alması-Elinde silahla liman görevlilerinin gelmesi-Görevlilerin uyuşturucu silah ile angusu vurması -Çevrede toplananların olayı izlemesi-Bayıltılan angusun vinç ile alınması ve yüklenmesi-Vincin üzerinde görevlilerin angus ile öz çekim yapması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Datça'ya bahar geldi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kış ayında adeta baharı yaşıyor. Ocak ve şubat ayının ilk haftalarında soğuk ve yağışlı geçen havaların ardından, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte doğa yeniden canlandı. Badem Çiçeği Festivali'nin düzenlendiği 7-9 Şubat tarihleri arasında erkenci ağaçlarının dışında çiçek açmayan badem ağaçları, havaların ısınmasıyla birlikte bütünüyle çiçeklendi. Çayırlar koyun, kuzu sesleri ile şenlendi.Hava sıcaklığının 19 dereceyle kadar yükseldiği ilçede, Reşadiye, Hızırşah, Yaka ve Yazı gibi kırsal mahallelerde, bembeyaz çiçekleriyle adeta gelin gibi süslenen badem ağaçları, soğuk kış günlerinin artık geride kaldığının müjdecileri oldu.Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Fatma Duran, Şubat ayının ilk haftasında yaşanan soğuk havaların artık geride kaldığını belirtirken, "Datça'da badem ağaçlarının tam olarak çiçek açması, şubat ayının ortalarını bulur. Mart ayında ise çağlalar olur. Temmuz ve ağustos aylarında ise badem hasadı yaparız" dedi. Datçalı 81 yaşındaki Mehmet Kaya ise, Datça'ya şimdi baharın geldiğini vurgularken, "Kimi zaman güneşli havalara aldanan badem ağaçları erken açar ama gerçek bahar, şubat ayının ortalarıdır. Mart ayında misafirlerimizi, Datça'ya çağla yemeye bekleriz" diye konuştu.Datça'da hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim normallerin altında seyrettiğini ifade eden 78 yaşındaki Şefik Tatlı, "Bu yıl geçen yıla göre havalar biraz sert geçti. Bu nedenle badem ağaçlarının çiçeklenmesi gecikti. Gelecek yıl, Badem Çiçeği Festivali'ni, şubat ayının ikinci haftasından sonra yaparsak, misafirlerimiz de badem ağaçlarının güzelliklerini daha yakından görme olanağı olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Datça'da baharın gelmesiyle birlikte, bütünüyle çiçek açan badem ağaçlarından görüntülKırlar ve bayırlarda otlamaya bırakılan koyunlar ve yeni doğan kuzuların koşuşturmalarıFatma Duran ile röp.Mehmet Kaya ile röp.Şefik Tatlı ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Çinli turistlerin deniz keyfi

ANTALYA'nın Kaş ilçesine tatile gelen Çinli 3 genç, şubat ayında denize girerek, güneşin ve Akdeniz'in keyfini çıkardı.Çin'in ünlü turistik merkezi Guangdong şehrinde yaşayan Yufeı Yang (20), Mayı Juan (19) ve Hu Hao (19), tatil için Antalya'nın Kaş ilçesine geldi. Çinli turistler, kiraladıkları tekneyle Kekova turuna çıktı. Hava sıcaklığının 18, su sıcaklığının 16 derece olmasını da fırsat bilip, denize girdiler.Yufeı Yang, "Türkiye'nin doğal güzelliklerini görmeye geldik. 8 gün boyunca Kapadokya, Fethiye, Kaş, Kekova, Demre'nin eşsiz güzelliklerini geziyoruz. Türkiye mükemmel bir ülke. Şu anda hava serin. Ama denizin güzelliğine dayanamadık ve yüzdük. Ağustos ayında bu güzellikleri yaşamak için yine Kaş'a, Kekova ve Demre'ye geleceğim" dedi. Hu Hao da "Türkiye çok ilginç bir ülke. Kapadokya'da kar topu oynadık. Burada deniz keyfi yaptık. Deniz harika. Dört mevsimi yaşadık. Ağustos'ta yine geleceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kekova'nın hava görüntüsüÇinli turistlerin denizde yüzmeleriRöportajlar

HABER: Ahmet ACAR- KAMERA: KAŞ (Antalya),

Kaynak: DHA