DHA YURT BÜLTENİ - 5

17.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:44

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yaptıkları ve sağlık merkezini yaktıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK silahlı terör örgütü adına yayın yapan internet sitelerince örgüt mensuplarına verilen talimatlarla 15 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde teröristbaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek, ilçede çeşitli mahallelerde eylem yaptıkları tespit edilen ve Girne Mahallesi'nde bulunan Göçmen Sağlık Merkezi'ne molotoflu saldırıda bulunanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin, istihbarat ekipleriyle birlikte sabaha karşı yaptığı operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 bin 800 adet kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Emniyet Müdürlüğü binası-Emniyet Müdürlüğü girişi-Adliye binası görüntüsü

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,(Mersin),

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Kadir Şeker'in cinayetten önce bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı

KONYA'da üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker (20), sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Şeker'in olay öncesi bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, teyzesinin evine gitmek için tramvaya binen Şeker'in, tramvayda oturduğu, daha sonra Piri Reis durağında inmek için ayağa kalktığı görülüyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip teyzesinin evine giderken, iddiaya göre Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Şeker, Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. OLAY ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKadir Şeker'in cinayetten hemen önce, bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı. Kütüphanede ders çalışan Şeker, Kosova Mahallesinde kaldığı teyzesinin evine gitmek için tramvaya bindi. Görüntülerde Şeker'in tramvayda oturduğu, Piri Reis tramvay durağında inmek için ayağa kalkıp, kapıya doğru yöneldiği görülüyor. KADİR'İN KURTARDIĞI KADIN: BENİM DARP EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNMÜŞ Olayın ardından DHA'ya konuşan Ayşe D., 'Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Evden çıkıp, parka gittim. Tek başıma ağlıyordum. Özgür'e 'Aramızdaki sorunu konuşup, halledelim' dedim. Özgür yanıma geldi. Bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sıra yanımıza ismini sonradan öğrendiğim Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür'e 'Neden bayanı rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür de 'Biz birlikteyiz' diye yanıt verdi. 'Nikahlı karın mı?' diye sordu. Ben de 'Evet ablacım, o benim eşim sen git' dedim. Kadir'in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında boğuşma yaşandı. Sonra bu olay yaşandı. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, illaki darp izi olurdu. " dedi. Özgür Duran'ın Eskişehir'de oturan kuzeni B.D.'nin de dosya kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. B.D., "Ayşe ile birlikte Antalya'dan gelerek bir süre benimle kaldılar. Daha sonra Konya'ya geçtiler. Burada kaldıkları süre zarfında bir sıkıntıları olmadı. Zaten severek birlikte olmuşlardı" dediği öğrenildi. Özgür Duran ve Ayşe D.'nin Konya'ya geldikten sonra yanlarına geldiğini belirten B.D., Ayşe D.'nin olay akşamı Özgür Duran tarafından dövüldüğünü söyledi. Olaydan sonra Ayşe D.'nin kendisini telefonla aradığını anlatan B.D., "Özgür ile Ayşe evde sürekli tartışıyordu. Olayın yaşandığı akşam Özgür alkol almıştı. Ayşe ile yine tartıştıktan sonra Ayşe'yi odaya kapatıp darp etti. Yüzü yumruklanan Ayşe odadan çıkıp 'ben sürekli dayak yediğim evde daha fazla duramam' diyerek evden çıktı. Daha sonra da evden Özgür çıktı. Evde sürekli tartışmalar ve kavgalar yaşandığı için bende çıkıp Eskişehir'e gittim. Ayşe olayın nasıl geliştiğini bana telefonda anlattı. Evden çıktıktan bir süre Özgür'ü parka çağırmış. Özgür kendisine bağırırken bir genç yardım etmek için yanlarına gelmiş. Abi neden ağlatıyorsun kadını? demiş. Özgür'de sana ne lan benim karım demiş. Ayşe de ben eşiyim demiş. Genç geri dönüp giderken Özgür arkadan saldırmış. Yere yatırıp genci darp etmiş. Daha sonra kalkıp kaçmaya çalışırken Özgür gencin boğazını sıkmış. Bu sırada ikisi de yere düşmüş. Ayşe telefonda bu sırada Özgür'ün kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi" dedi.EŞYALARI DA İNCELEMEYE ALINDICumhuriyet Savcılığı, Kadir Şeker'in üzerindeki kıyafetleri, montu ve okul çantasını da incelenmek üzere kriminale gönderdi. Kıyafetlerin üzerinden yola çıkılarak, yerde bir boğuşmanın olup olmadığı, olduysa boğuşmanın derecesinin belirlenmeye çalışılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------Kadir'in tramvayda oturmasının fotoğrafıKalkıp inmeye çalışmasının fotoğrafı Kadir'in adliyeye sevk edilmesi Olayın meydana geldiği park Kadir'in ailesinden detay

Haber: Tolga YANIK KONYA

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Milli Gözetim Radarı, Gaziantep'te kuruldu

TÜRKİYE'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Milli Gözetim Radarı (MGR), Gaziantep Havalimanı'nda kuruldu. 112 kilometre menzile sahip radar, test aşamalarından sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) teslim edilecek.

Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla yapılan ilk sivil havacılık yaklaşım radar sistemi olacak. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve DHMİ iş birliğiyle yapılan sistemin tüm altyapısı ve yazılımı da milli olarak geliştirildi. Hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacak MGR ile uçakların daha güvenli iniş ve kalkış yapması sağlanacak.

MGR, tam yedekleme özelliğine sahip birincil gözetleme radarı PSR ve ikincil gözlem radarı SSR'den oluşuyor. PSR radarı, S- bantta çalışarak, 112 kilometre menzile ve 8,5 kilometre azimut kapsama alanına sahip. SSR radarı da MODE- S desteği sağlıyor. Bu sayede uçağın tescil işareti, mevkisi, irtifası ve hızı gibi bilgiler iletilebiliyor. Hareketli hedef takibi yapabilen algoritmaya sahip MGR, yağış konumu ve yoğunluğunu da ölçebiliyor.

Sistemin saha testlerinin tamamlanarak, teslimatının gelecek hafta yapılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOREyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP,

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Ayvacık'ta depremzede öğrenciler, yeni okullarına kavuştu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3'lük depremin ardından Korubaşı ve Gülpınar köylerindeki okullar hasar görünce, öğrenciler bahçelere kurulan konteyner okullarda eğitim öğretime başladı. Hasarlı okul binalarının yıkılıp yeniden yapılmasının ardından iki köydeki öğrenciler, tamamlanan yeni okullarında dersbaşı yaptı. Ayvacık Korubaşı köyünde 12 derslikli ilk ve orta okul binası ile Gülpınar köyündeki 16 derslikli Şehit J. Uz. Çvş. Aycan Özdil Yatılı Bölge ilk ve orta okulu binaları tamamlanarak hizmete açıldı. 6 Şubat 2017 tarihinde Ayvacık'ın Yukarıköy merkezli gerçekleşen 5.3 şiddetindeki depremde okulları hasar gören ilçeye bağlı Korubaşı ve Gülpınar köylerindeki öğrenciler o tarihten bu yana AFAD'ın kurduğu konteyner okullarda eğitim görüyordu. Gülpınar ve Korubaşı'nda konteynırlarda eğitim- öğretim gören 435 öğrenci, yeni okul binalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Korubaşı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Aleyna Acer, okullarına kavuştukları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bir süreden beridir konteyner okulumuzda eğitim görüyorduk. Konteynerde şartlar zordu. Okulumuza geçtiğimizden dolayı çok mutluyuz. Devletimize çok teşekkür ederizö dedi.Ayvacık ilçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, 6 Şubat 2017 depreminden sonraki süreçten bahsederek, "6 Şubat 2017 depreminden 10 eğitim tesisimiz, 758 öğrencimiz ve 80 öğretmenimiz etkilenmişti. Bu tarihten sonra Milli Eğitim Bakanlığımız kısa bir sürede bu okulların depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde tahkikatlarını yaptırdı. Geçtiğimiz yıl 6 eğitim tesisimiz güçlendirilerek, eğitime açılmıştı. Bu yıl da Korubaşı köyüne 25 kilometre uzaklıktaki Gülpınar köyümüzdeki Gülpınar İlkokulu ve Gülpınar Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aycan Özdil Yatılı Bölge Okulu ve Korubaşı İlkokulu ve Korubaşı Ortaokulu binaları yıkılıp, yeniden yapılmıştı. Korubaşı'ndaki bu okulumuz 205 öğrenci 25 personeliyle 12 köyden taşınan öğrencilere hizmet vermekte. Okulumuzda 12 dersliğin yanı sıra tiyatro salonu, çok amaçlı salon, müzik odası, görsel sanatlar odası ve fen laboratuvarı bulunmaktadır. Bunun yanında Çanakkale Valiliği tarafından eğitim yapılarının depreme dayanıklı hale getirilmesi projesi kapsamında bugüne kadar 35 okul, pansiyon, yemekhane ve kapalı spor salonu güçlendirilmesi yapılırken, 33 bina yıkılıp, yeniden yapıldı. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımıza ve Çanakkale Valiliğimize çok teşekkür ederizö diye konuştu.Ayvacık'ın Korubaşı köyünde 6,1 milyon liraya mal olan ilk ve ortaokul binası, 12 derslik, yemekhane, faaliyet-oyun odası, kantin bölümü, kütüphane, rehberlik servisi, fen laboratuarı, müzik dersliği ve idari bölümlerinden oluşuyor. Gülpınar köyünde 5,7 milyon liraya mal olan Şehit J. Uz. Çvş. Aycan Özdil Yatılı Bölge ilk ve ortaokulu ise, 16 derslik, kantin bölümü, fen laboratuvarı, spor faaliyetleri yürütülen sığınak bölümü, resim dersliği ve çok amaçlı salondan oluşuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Korubaşı İlkokulu/Ortaokulundan genel ve detay görüntüler -Öğrencilerin bir dönem eğitim gördüğü konteyner okullarından genel görüntü-Yeni okul binalarındaki sınıflarda ders gören öğrencilerden görüntüler-Ayvacık Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin ile röp.-Korubaşı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Açelya Acer ile röp.-Öğrencilerin yeni okul binasına girişinden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Kaynak: DHA