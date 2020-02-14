DHA YURT BÜLTENİ - 5

14.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:02

İlçe ile beldeyi bağlayan yol çöktü, karayolu ulaşıma kapandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesi ile Ormanlı beldesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan sonucu, karayolu ulaşıma kapandı.

Heyelan, gece saatlerinde karayolunun Kürkükler köyü mevkisinde meydana geldi. İlçede etkili olan yağmur nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yolun büyük bir kısmı çöktü. Karayolu ekipleri, heyelan bölgesinde yaptıkları incelemenin ardından yolu ulaşıma kapattı. Sürücüler, alternatif yol olarak köy yoluna yönlendirildi.

Köylülerden Mustafa Duysak, her gün kullandıkları yolun heyelan nedeniyle çöktüğünü belirterek, "Ben ekmek satıyorum köylere. Bu yolun derhal yapılması lazım. Devrek ilçesine de buradan gidiliyor. Köy yollarından dolaşıyoruz ama oralar çok dar. 5 dakikalık yol, çok uzuyor. Daha da göçüyor yol. Hemen müdahale edilmesi lazım. Minibüsler çalışmıyor. Köylüler de bu durumdan rahatsız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Heyelan olan yol-Yoldan detaylar-ALınan önlem-Mustafa Duysak ile röp.

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ ALAPLI Zonguldak

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Kars'taki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

KARS'ın Kağızman ilçesinde 10 Şubat günü hastanede yaşanan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Hastane kantini işleten amcası Mehmet Demir'e (43) arkadan yaklaşarak kafasına kurşun sıkan yeğeni A.D.'nin (17) görüntüleri ortaya çıktı. Olay Kağızman Devlet Hastanesi kantininde 10 Şubat günü sabah saatlerinde meydana geldi. Hastanede kantin işletmeciliği yapan Mehmet Demir'le yeğeni A.D. ile aralarında bir süreden beri husumet bulunuyordu. Olay günü kantine gelen A.D., amcası Mehmet Demir'i kurşunlayarak öldürdü. Elinde silahıyla olay yerinde bekleyen yeğen A.D., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklandı. GÖRÜNTÜLER ŞOK ETTİKağızman Devlet Hastanesi kantininde yaşanan cinayetle ilgili görüntüler ortaya çıktı. İzleyenleri şok eden görüntülerde hastaneye daha önce geldiği belirlenen A.D., kapının arkasına gizlenerek amcasını bekliyor. Amca Mehmet Demir'in içeri girdiğini gören A.D., arkadan yaklaşarak önce kafasına yere düştükten sonra da vucüduna kurşun sıkıyor. Yerde kanlar içinde yatan amcasının yüzünü çevirmek isteyen A.D., hırsını alamayarak kurşunlamaya devam ediyor. Hastane içerisinde elinde silahla dolanan A.D., yanına kimsenin yaklaşmasına da izin vermiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hastane içerisi-Kapıdan giren amcaya yaklaşan yeğeninin kurşun sıkması-Katil yeğenin yerde yatan amcasını kurşunlamaya devam etmesi-Amcasının yüzünü çevirmeye çalışması-Katil zanlıyı yeğenin yine kurşunlaması-Katil zanlısı yeğenin olay yerinde dolaşması

Haber-Kamera: Kağızman (KARS),

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Denizli merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

DENİZLİ merkezli 5 ilde, uyuşturucu sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik Özel Harekat polislerinin de katılımıyla 5 ilde eş zamanlı düzelenen operasyonda 2'si kadın 23 kişi gözaltına alındı. Film sahneleri aratmayan operasyonda, Özel Harekat polisleri koçbaşlarıyla çelik kapıları kırdı, Narkotik ekipleri evlerde yaptıkları aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Operasyon sırasında bir evdeki bebek ve çocuklar polisler tarafından kucaklanıp, dışarı çıkartıldı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği bir organize suç örgütünü, 3 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından suç örgütüne yönelik, bu sabah şafak vakti Denizli merkezli, İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 5 ilde toplam 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon havadan drone ile de takip edildi.'ÇELİK KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI'Özel Harekat polisleri açılmayan çelik kapıları koçbaşlarıyla kırdı. Evlere giren polisler, daha önceden tespit edilen şüheleliri gözaltına aldı. Evcler ve eklentileri didik didik arandı. Operasyon sırasında elindeki uyuşturucuyu tuvalete atıp, imha etmek isteyen bir kadın şüpheli, suç üstü yakalyandı.Yapılan aramalarda toplam 641 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 9 gram esrar, 52 adet uyuşturucu ecstasy hap, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 2'si kadın toplam 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin, polisteki işlemleri sürerken, suç örgütü üyelerinden uyuşturucu temin eden 93 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. Suç örgütünün üyesi olduğu belirlenen 15 kişinin de daha önce gözaltına alınıp, uyuşturucu satmak suçundan sevk edildikleri öğrenildi.'POLİS BEBEK VE COCUKLARI KUCAKTA DISARI ÇIKARDI'Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine düzenlenen operasyonda, Özel Harekat polisleri, bebek ve çocukları korkmaması için evden kucaklayıp, çıkartarak yakınlarına teslim etti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin, polisteki işlemleri sürerken, suç örgütü üyelerinden uyuşturucu temin eden 93 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Özel Harekat polislerinin kapıları kırması-Narkotik polislerinin eve girmesi-Özel harekat polislerinin bebekleri dışarı çıkarması-Evlerde yapılan aramalardan görüntü-Narkotik köpeğinin arama yapması-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü-Operasyonun drone ile takip edilmesinden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kalp krizi geçiren polise meslektaşları helikopterle ulaştı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, kalp krizi geçirdiği belirtilen polis memuru, yolların kardan kapalı olması nedeniyle polis helikopteri ile ilçeden alınarak, kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı. Çığ ve kar nedeniyle yolu kapalı olan Bahçesaray'da görev yapan polis memuru Zekai Polat'ın kalp krizi geçirdiğinin bildirilmesi üzerine hemen harekete geçildi. Van Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Şube'sine ait skorski helikopter sağlık personeli ile birlikte gece saat 03.30 sıralarında hemen Bahçesaray ilçesine gönderildi. Polis memuru Polat, burada yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Van'a getirildi. Polis memurunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ambulansın beklemesi-Helikopter görüntüsü-Polisin helikopterden indirilmesi-Ambulansa bindirilmesi-Helikopter ve çalışmalaradn detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

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Kahramanmaraş'ta, 4 DEAŞ ve El-Nusra şüphelisi adliyede

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi üyelerine yönelik salı günü kent merkezi ve ilçelerde çok ayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda isimleri açıklanmayan 4 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Adliye önüŞüpheliler askerler arasındaAdliyeye alınmaları

Adliye binası

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: DHA