DHA YURT BÜLTENİ - 5

11.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:45

İşe giderken sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir kağıt fabrikasında çalışan 39 yaşındaki Kemal Torun, işe gitmek için yola çıktığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından uğradığı bıçaklı saldırının ardından hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Pınarbaşı semti 7046 sokakta meydana geldi. Bir kağıt fabrikasında çalışan Kemal Torun, iddiaya işe gitmek için evden çıktığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönmesinin ardından Torun, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından defalarca bıçaklandı. Torun kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Torun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Torun'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli olan Torun'un eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ekipler, şüpheliyi bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yerinden görüntüOlay yeri inceleme ekibinden görüntüCenaze arabasından görüntüPolis arabasından görüntü

Haber -Kamera: Tolga TAHÇI Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR

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Sobadan zehirlenen çift ve kızları öldü

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kendilerini ziyarete gelen kızları yaşamını yitirdi.Merkeze bağlı Bozhöyük köyünde dün akşam sobayı yakarak uyuyan Abdulhamit Karataş (60), Zeliha Karataş (57) ve Ankara'dan ailesini ziyarete gelen Zeynep Doğan'a (38) sabah saatlerinde ulaşamayan yakınları eve geldi. Yakınları, kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayınca, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından kapısı açılarak içeri girilen evde, Karataş çifti ve kızları Zeynep Doğan hareketsiz yatarken bulundu.Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptanan Abdulhamit ve Zeliha Karataş çiftinin öldüklerini belirledi. Zeynep Doğan ise ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Karataş çifti ile kızlarının cenazeleri, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yeriSağlık görevlileriJandarma ekipleriÖlenlerin yakınlarıToplanan köylülerGenel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

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Manyetik kartla kapıları açıp, hırsızlık yaptı

ANTALYA'da, manyetik kartlar ile kapılarını açıp girdiği 2 evden toplam 7 bin dolar çalıp, kaçan H.B. (20), yakalandı.Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde yaşayan T.Y. ve E.E.'ye ait evlere 7 Şubat günü, kapılarını manyetik kartla açıp giren bir kadın, toplam 7 bin dolar alıp, kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan kadının peşine düşen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H.B. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan H.B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili iki kadın şüphelinin arandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelinin emniyetten çıkışıBirlikte ekip arabasına yürümesi Ekip arabasının hareket etmesi Emniyet Müdürlüğü dış plan 100 MB/// 00.55"

HABER- KAMERA Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Sivas'tan deprem bölgesine ve İdlib'e 7 TIR yardım

SİVAS'ta İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Valilik organizasyonuyla toplanan 7 TIR insani yardım malzemesi, Elazığ, Malatya ve Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Vali yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Aksu, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Türk insanının her zaman hayır sever olduğunu belirten Vali Salih Ayhan, "Son bir aydır bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar bizim birlik ve beraberliğimizi dahada pekiştirdi. İdlib'e bakanlığımız koordinesinde Elazığ ve Malatya'ya ise Valiliğimizin öncülüğünde yardımlar gönderiyoruz. İdlib'e giden yardımlarımız müftülüğümüzün koordinesinde hayırseverlerimizin desteği ile 4 TIR gidiyor. 3 TIR ise Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimize ise bakanlığımızın belirlediği içerik hangi malzemeye ihtiyaç var ise bunlara uygun gönderiliyor. TIR'ların içerisinde 7 bin 750 paket gıda malzemeleri var" dedi. Yardım malzemesi yüklü TIR'lar, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un duasının ardından yola çıktı.

Görüntü Dökümü: -Programdan görüntü-Valinin konuşması-TIR'ların uğurlanması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Uluslararası İpek Yolu, 16,5 saat sonra ulaşıma açıldı

MARDİN ve Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan uluslararası İpek Yolu, 16,5 saat sonra ulaşıma açıldı.Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu olarak bilenen uluslararası İpek Yolu, dün saat 01.00 sıralarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Katran mevkisinde ulaşıma kapandı. Yolda yüzlerce araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı kar temizleme çalışmalarıyla karayolu, dün saat 17.30 sıralarında ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İpek yoluMahsur kalan araçlarTır kuyruğuMahsur kalan sürücü röportajıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ŞIRNAK,

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Marmaris'te evsizler cami avluları ve parklarda uyuyor MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokakta yaşayan kişiler, soğuktan korunmak için cami avlusuna sığınıp, açtıkları kartonlar üzerinde battaniyelerle örtünüyor. Sabahları güneşli havanın hakim olduğu Marmaris'te gün batımıyla hava sıcaklığı düşüyor. Caddelerdeki elektronik termometrelerin 0 ile 4 derece gösterdiği ilçede, sokakta yaşayan kişiler havanın soğumasıyla zor günler geçiriyor. Gidecek bir yeri olmayan ve geceleri şehir merkezine yakın ormanlık alanlarda barakalarda, parklarda, cami avlularında yatan kişiler, çöp poşetlerine koydukları eşyaları, yanında bir karton üzerinde battaniyeye sarılarak soğuk geceyi atlatmaya çalışıyor.Sokakta yaşayanlar, cami avlusunda sabah ezanından sonra uyanıp, namaza gelenlerin verdiği para ile ihtiyaçlarını gideriyor. Daha sonra, Atatürk Caddesi'ndeki sahil yürüyüş yolunda dolaşarak tanıdıkları büfelerden sıcak içeceklerini alıp, dilenerek ihtiyaçlarını gideriyor. Akşam saatlerine kadar dolaşarak zaman geçiren sokakta yaşayanlar, saat 23.00'ten sonra ilçe merkezindeki cami avluları ve parklarda yatıyor. Evsizler, ilçede belediyeye ait ücretli olarak yaşlıların kaldıkları huzurevi haricinde sokakta yaşayanlar için bir barınma yeri olmadığını öne sürdü.'ÇARE BULUNSA İYİ OLUR'Marmaris Merkez Çarşı Camii'ne 20 metre mesafede restoran işletmeciliği yapan Mustafa Doğruyol, "Cami avlusunda yatan evsizleri görüyoruz. İki günde bir dükkanıma geliyorlar ve yemek veriyoruz. Cami avlusu, park ve metruk binalarda yatan çok evsiz var. Bu kişilerle ilgili acil bir çare bulunması gerekiyor. Gördükçe üzülüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Caddeye konumlandırılmış akşam 4 derece gösteren elektronik termometre görüntüsü-Camilerin dışından görüntü-Cami avlusundan yatan evsizlerin görüntüsü-Restoran işletmecisi Mustafa Doğruyol ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Manavgat'ta yıkım kararı verilen okulun öğrenci ve velilerinden nakil eylemi ANTALYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yıkım kararı verilen Manavgat Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri, gönderildikleri okullardaki eğitim şartlarının yetersiz olduğunu belirterek, sıkıntılarını dile getirdiler.

Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, eğitim kurumlarının ve eklentilerinin deprem tetkik çalışmaları sonucunda, depreme dayanıksız olduğu belirlenen Manavgat Çağlayan Anadolu Lisesi boşaltıldı. Öğrenciler çevrede bulunan diğer okullara nakledildi. Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri bugün, yıkım kararı verilen okul bahçesinde toplanarak, yeni okullarında eğitim şartlarının çok kötü olduğunu, çiftli eğitimle teneffüs aralarının 5 dakikaya indirildiğini, saat 20.00'de derslerin bittiğini belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.

Bazı öğrenci velileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklanan raporun yeni olmadığını, 4 sene öncesinden hazırlandığını iddia ederek, okulların kapanmasına sadece 4 ay kala Elazığ depremi nedeniyle gündeme getirildiğini ileri sürdü. Veliler, lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlandığını belirterek, düzenlerinin bozulduğunu söyledi.

'BU DURUMDA BAŞKA OKULLARIMIZ DA VAR'

Öğrenci ve velileri ikna etmek üzere okul bahçesine gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, valiliğin kararı doğrultusunda okul binasının boşaltılması gerektiğini söyleyerek, "Bu binanın depreme dayanıksız olduğuna dair verilen rapor nedeniyle binanın yıkılması için öğrencilerin bir başka yere alınması kararı alındı. Bu sadece Manavgat'la ilgili değil, Antalya genelinde bu durumda olan başka okullarımız da var. Öğrencilerimizin eğitimlerine devam edebilmeleri için aynı bahçede, bitişik olan hemen yan taraftaki Fatih Anadolu Lisesi'ne aktarılmaları planlandı" dedi.

'HAZIRLIK YAPMAK İÇİN SADECE 1 GÜNÜMÜZ VARDI'

Manavgat Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Usta da valiliğin kararı doğrultusunda okulun boşaltıldığını, öğrencilerin en yakın 2 okulda boş dersliklerde ders göreceğini açıkladı. Kararın kendilerine cuma günü tebliğ edildiğini kaydeden Usta, "Hazırlık yapmak için sadece 1 günümüz vardı. 1 gün içinde öğrencilerin en az etkilenebileceği şekilde planlama yaptık. Planlamalardan esasen 3 okulumuz etkilendi. Buradaki okulumuz yıkılıp yeniden yapılacağı için yan tarafta bulunan Fatih Anadolu Lisesi ikili öğretime geçmek durumunda kaldı. Burada olan öğrencilerin yaşadığı sorunların aynısını oradaki öğrenciler de yaşadı" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Durmaz, okulun yıkım kararına karşı olmadıklarını söyleyerek, "Biz, Fatih Anadolu Lisesi ve Şule Muzaffer Büyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne yerleştirildik. Fatih Anadolu Lisesi'ne yerleştirilen arkadaşlarımızla saat 14.00'te derse girip 5'er dakikalık teneffüsler ve öğle aralarının kaldırılmasıyla saat 20.00'de okuldan çıkacağız. Bunun hiçbirimiz için güvenli bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü daha biz 14-18 yaş aralığında öğrencileriz. Bu durumdan ailelerimiz, öğretmenlerimiz kısacası hepimiz mağduruz. Bizleri mağdur etmenizi istemiyoruz. En azından çevredeki boş okullara yerleştirmenizi ya da saatlerimizde düzenleme yapmanızı istiyoruz. Çevrede tamamen boş iki okul var. Biz bu okullara öğretmenlerimizle beraber tüm okul olarak yerleştirilmek istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Protestodan görüntülerMilli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir'in konuşmasıÖğrencilerin Muammer Sarıdemir'e soru sormalarıÖğrenci Sümeyye Durmaz'ın açıklaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

Kaynak: DHA