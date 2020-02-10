DHA YURT BÜLTENİ-5

10.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:13

Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet işlediği olay yerinde keşif

KONYA'da, Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek isteyen ancak çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'e (20), dün gece olay yerinde keşif yaptırıldı. Şeker ve Ayşe D. ile tanıkların hazır bulunduğu keşif, 3 saat sürdü. Öte yandan lise arkadaşları, Şeker'in soğuk havada gördüğü bir köpek için kulübe yaptırdığını, plastik şişelerin mavi kapaklarını toplayarak bir engelliye tekerlekli sandalye aldığını anlattı.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. (35) ve Özgür Duran (32) arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Şeker'e dün gece olayın yaşandığı yerde keşif yaptırıldı. Şeker'in jandarma eşliğinde cezaevinden getirildiği tatbikatta Ayşe D. ve tanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Şeker, olayın nasıl gerçekleştiğini Cumhuriyet savcısı nezaretinde anlattı. Olayı evlerinin balkonundan gören Meryem-Mustafa Ö. çifti de savcıya tanık olarak anlatımlarda bulundu.

GÖRGÜ TANIĞI ÇİFT KONUŞTUMeryem Ö. ifadesinde, "O sırada evdeydim. Dışarıdan bağrışlar geliyordu. Dışarıya baktığımda kamelyada bulunan bir adam, sırt çantalı bir çocuğa hakaret ve küfürler ediyordu. Bunun üzerine genç çocuk olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kamelyadaki adam ise çocuğun peşinden gidip, küfürler etmeye devam etti. Çocuğa tekme ve tokatla saldırdı" dedi. Mustafa Ö. de kadınla kavga eden kişinin çocuğa tekme attığını, tekme atan kişinin yere düştüğünü, bir süre sonra tekrar ayağa kalkıp yere düştüğünü, kadının 'ambulans' diye bağırdığını anlattı.

O KADIN: KURTARMAYA ÇALIŞTIAyşe D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını ifade etti. 3 saat süren keşfin ardından Kadir Şeker, cezaevine geri götürüldü.

ARKADAŞLARI ANLATTI Tek hayali tıp fakültesini kazanmak olan Kadir Şeker'i, Akşehir Fen Lisesi'nden arkadaşları anlattı. Şu an Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1'İnci sınıf öğrencisi olan Yasin Şahin, şunları söyledi: "Kadi, tıp fakültesinde okumak istiyor. Dersinden evine, evinden dersine giden biriydi. Kadir, Kadınhanı ilçesinde yaşayan çiftçi babasına yardım ediyordu. İlk yıl o nedenle üniversiteyi kazanamadı çünkü babasına yardım ettiği için derslerini aksatıyordu. Dershaneye gitmek için Konya'ya geldi. Kadir, hedefleri için babasından, evinden ayrıldı. Sabah dershaneye, ders bitince kütüphaneye gider, orada ders çalışmaya devam ederdi. Akşam da evine giderdi."

Kadir Şeker'in kadına şiddet olaylarına sürekli tepki gösterdiğini belirten Şahin, "Bu tarz olaylarda, en duyarlı tepkiyi Kadir veriyordu. Kadir için üç şey çok önemliydi; Kadın, ağaç ve çocuk. Kadir, cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu çok iyi bilir. Böyle bir durumda bizim arkadaş çevremizden sadece Kadir müdahale ederdi, bunu da yaptı. Ankara'da kimya mühendisliğini okuyan ağabeyi var, o da Ankara'da tıp fakültesini kazanmak, ağabeyiyle birlikte kalmak istiyordu" dedi.

'KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVERDİ' Kadir Şeker ile birlikte dershaneye giden arkadaşı İzzet Şahin de, "6 yıldır arkadaşız. Artık kardeş gibi olduk. Kadir kitap okumayı çok sever. Kitap okuma alışkanlığını bana Kadir, kazandırdı. Sınavda istediğimiz puanları alamadık, ailevi sebeplerden dolayı. Dershaneye gidip, üniversiteye hazırlanmamız için Kadir'in babasını ve annesine ikna ettim. Birlikte Konya'ya geldik. O teyzesinde kalıyordu. Her gün sabah dershaneye gider öğleden sonra da kütüphanede ders çalışmaya devam ederdik. O gün saat 20.30 sıralarında kütüphaneden ayrıldık. Sabah 06.30 'da tekrar ders çalışmak içi sözleştik. Sabah kütüphaneye gittim, Kadir'i bulamadım, telefon ettim ulaşamadım. Telefonu sürekli arızalıydı, yine arıza yaptı zannettim. Dershaneye gittim orada da yoktu. Sonra teyzesinden olayı öğrendim" diye konuştu.

OKULDA KÖPEK ÜŞEMESİN DİYE KAMPANYA BAŞLATIP KULÜBE YAPMIŞ Kadir Şeker'in lise yıllarında okulun bahçesinde üşüyen bir köpek için kampanya düzenleyip, kulübe yaptırdığını ifade eden Şahin, şunları söyledi: "Küçük bir köpek vardı, Kadir kampanya başlattı. Köpeğe kulübe yaptırdı. Her gün köpekle ilgilenirdi, çok vicdanlıydı. Kadir, kalp kırmayı sevmezdi. Şiddet yanlısı değildi. Bizim gündemimizde hep ders çalışmak vardı. İkimiz de tıp fakültesini kazanmak istiyorduk. Dershanedeki arkadaşları da çok seviyordu. 5-6 ay olmasına rağmen Kadir kendini çok sevdirmişti."

'SOKAKTAKİ KUŞU, KEDİDEN KURTARDI'KTO Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi İbrahim Kuru da Kadir Şeker ile 4 yıl aynı sıralarda birlikte oturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Okulda engelliler kulübüne katıldı. Engelliler için mavi kapak toplamaya başladı. Bir engelli kardeşimize tekerlekli sandalye kazandırdı. Okulumuzun köpeği vardı. Hava çok soğuktu. Kadir kampanya başlatıp, kulübe yaptırdı. Köpeğe kendi harçlığından mama alıyordu. Mezun olacağımız yıl, hava şartları kötü gitti ve ekinleri zarar gördü. Ailesine yardım etmek zorunda kaldı. Bazen de İzzet ve ben yardım ettik. O nedenle son senemizde ders çalışamadı.Bir muhabbet kuşunu kedi avlarken kurtardı. Kuşu evine götürüp sahibini bulmak için belediyeden anons yaptırdı. Sonra da sahibine teslim etti. Kadir çok duyarlı bir insandı. Hiçbir güçsüze sırtını dönüp gitmezdi. O gün de sırtını dönüp gitmedi ve güçsüzün yanında oldu."

'KADİR, BÜTÜN KADINLAR ADINA ANLAMLI BİR DAVRANIŞTI BULUNDU' Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Selin Güler, Kadir Şeker'in sürekli kitap okuduğunu, tutuklandıktan sonra da kitap istediğini belirtti. Güler, "Kadir sürekli kitap okurdu. Onun sayesinde ben de çok kitap okudum. Arkadaşlarıyla kitapları değiştirirdi. Herkese karşı merhametliydi. Çocukluğunda kazları varmış, kesilip yenildiği zaman çok üzülmüş, ağlamış" dedi. Kadir Şeker'in yaptığı davranışın bütün kadınlar için önemli olduğunu ifade eden Güler, "Ben de böyle bir şeye uğrasam ve çevremden geçenler sessiz kalsa çok üzülürdüm. Kadir, sessiz kalamamış. Çok duyarlı bir insan sonuçta. Ülkemizde bu tür şiddet olayları aratarak, devam ettiği için Kadir bütün kadınlar adına anlamlı bir şey yapmış. Gerçekten çok cesaretli ve korkusuzca yaklaşmış. Sonuçta yardım etmek istemiş. Ben o kadının yerinde olsam Kadir'e minnettar kalırdım" diye konuştu.

(Görüntü Dökümü ------------------Kadir Şeker'in adliyeye sevk edilmesi Olay yeri ve ailesinden detayKadir Şekir'in arkadaşlarından detayArkadaşlarının Kadir'i anlatması Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA))

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Kazada yaralanan Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı ANTALYA'da dün trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'e Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde müdahalede bulunuldu. AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Mehmet Özhaseki'nin burnundaki kırığa müdahale ettiklerini, Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşinin ise 2 kaburgasında çatlak olduğunu ve tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 yolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in bulunduğu Ender Aysal'ın kullandığı 07 SE 947 plakalı VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durdu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Yusuf Ziya Yılmaz ve Menderes Türel, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Türel ve Yılmaz ayakta tedavi edilirken, Mehmet Özhaseki'ye müdahalede bulunuldu.

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİLERYaralılar, Serik'teki müdahale sonrası ambulansla AÜ Hastanesi'ne getirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile hastane yetkilileri de dün hastaneye gelerek bilgi aldı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaralıların sağlık durumuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin burnunda kırık olduğunu ve müdahale edileceğini söyledi.

Yusuf Ziya Yılmaz ve Menderes Türel, tedavilerinin tamamlanmasının ardından sabaha karşı taburcu edilirken, Mehmet Özhaseki ise burnundan ameliyat oldu. Ameliyata AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da katıldığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİİl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, bugün AÜ Hastanesi toplantı salonunda yaralıların tedavileri ve son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Saat 18.30'da kaza haberini aldıklarını belirten Ünal Hülür, yaralıların ilk olarak Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi. Yaralılara bütün tetkiklerin yapıldığını ve Mehmet Özhaseki'nin burnunda ve boynundaki kemikte bir sorun tespit ettiklerini kaydeden Ünal Hülür, tedavilerinin AÜ Hastanesi'nde devam ettiğini ifade etti.

'MUHTEMELEN YARIN TABURCU EDERİZ'AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise Mehmet Özhaseki'nin acilde boyun MR'ının çekildiğini, boyun kemiklerinin uç kısmında çatlak tespit edildiğini aktardı. Boyundaki kemiklerle ilgili müdahalede bulunmadıklarını belirten Prof. Dr. Aydınlı, şöyle konuştu:

"Burnunda parçalı bir kırık vardı. Anestezi eşliğinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından müdahale edilerek yerine oturtuldu. Şu anda gayet iyi. Oturur vaziyette ağızdan beslenebiliyor. Özhaseki'nin eşi Semiha Özhaseki'nin çenesinde hafif bir darbe var. Onun yatışını dahi yapmadık. Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in parmağında ve dizinde incinme vardı tedavileri yapılıp taburcu edildi. Özhaseki çiftinin tedavileri bir süre daha burada devam edecek. Muhtemelen yarın taburcu ederiz."

'HİÇBİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK'AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını da kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın iki kaburgasında çatlak var. Herhangi bir ameliyat önerilmedi ilaçlı tedavi önerildi. Uçakla bir süre seyahat edemeyecek. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Toplantı salonundan basın mensuplarından detay görüntüİl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün açıklamasıBaşhekim Bülent Aydınlı'nın açıklamasıHABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Erdemli'de ağaçlar ve yollar buz tuttu MERSİN'de, yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düşerken, bazı ağaçlar ve yollar buz tuttu. Erdemli'de iki gündür hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, bazı yerlerde don olayının yaşanmasına neden oldu. Bazı bölgelerde ise buzlanma meydana geldi. İlçeye bağlı Tozlu Mahallesi'nde bazı ağaçların buz tutması ilginç görüntüler oluşturdu. Çocuklar, ağaçlardaki buzlarla oyun oynarken, buzlu yollarda da kayarak eğlenceli vakit geçirdi. İlçede soğuk havanın iki gün daha devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Buz tutan ağaç görüntüsü-Çocuklar buzla oynarken-Buz tutmuş yol görüntüsü-Çocuklar yolda oynarken-Buz tutmuş kayalıklar ve buz görüntüsüHaber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Doğaseverlerden karla buluşma yürüyüşü

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) tarafından, Zorkun Yaylası'nda geleneksel "Karla buluşma yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Elazığ depremi ve Van'daki çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin anısına gerçekleştirilen faaliyete 40 kişi katıldı. Kulüp binasında bir araya gelen gurup, araçlarla Amanos Dağı eteklerinde bulunan Olukbaşı Yaylası'na gitti. Burada hazırlıklarını tamamlayan ODAK üyeleri, karla kaplı doğa güzellikleri arasında yaklaşık 13 kilometrelik yürüyüşün ardından Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi mevkisine ulaştı.

Burada Türk Bayrağı açan gurup, Elazığ depremi ve Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu.Yürüyüş etkinliğine annesi Özlem Ceren ile katılan down sendromlu 14 yaşındaki Oğulcan Ceren, parkuru başarıyla tamamladı. Azmi ve başarısıyla örnek olan, tüm faaliyetlere katılan Oğulcan Ceren, doğaya çıkmasını istediği insanlara seslenerek, "Hadi bakalım yürüyün" dedi.Anne Özlem Ceren ise mümkün olduğu kadar bütün faaliyetlere katılmaya çalıştıklarını belirterek, "Oğulcan bu etkinliklerde çok mutlu oluyor ve çok seviyor. Özellikle zirve yaptığını düşündüğü zaman ve şuan onun için burası bir zirve. Birlikte bu yürüyüşlerden büyük keyif alıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Ömer Yağmur ise "Çok güzel ve harika bir gün. Yollar kapalı araçlar çıkamıyor ama ODAK'a engel yok, bugün yine çıktı zirveye. Osmaniye'yi seyrediyoruz. katılan tüm arkadaşlara, ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Oğulcan'ın performansı süper, onunla birlikte yürüdük bugün" diye konuştu.ODAK Yöneticisi Yücel Erdoğan ise deprem ve çığ felaketinde hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirilen Zorkun Yaylasına zirve tırmanışının başarıyla tamamlandığını belirterek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Karda yürüyüş yapanlardan detayDown sendromlu Oğulcan Ceren'in gurup önünde yürümesiKarlı yollarda ilerleyenler Karla kaplı ağaç ve evlerden detayŞehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasıOğulcan Ceren ve annesi Özlem Ceren'in konuşmasıYürüyüşe katılan Ömer Yağmur'un konuşmasıHaber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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Enerji timleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

SİVAS'ta elektrik arızalarına müdahale eden enerji timleri, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için açık alanlara yem bırakıyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye her türlü iklim koşulunda kesintisiz enerji vermek için gece gündüz çalışan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) enerji timleri, yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor. ÇEDAŞ ekipleri bir yandan elektrik arızalarına müdahale ederken, diğer yandan da ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yiyecek taşıyor. Kangal ilçesi Boğazköy mevkisine, nakil hattında meydana gelen arıza için kar motoru ile giden enerji timleri, arazideki karı temizleyerek açtıkları alanlara saman döküp, yaban hayvanları için buğday ve ekmek bıraktı.

ÇEDAŞ Kangal İşletme Şefi Mehmet Göktaş, "Hızla arızayı çözüp, enerji kesintisi sorununu giderdik. Bölge çok fazla karlı kaplı olduğundan ne yazık ki pek çok hayvan yem bulmakta güçlük çekiyor. Sosyal sorumluluk anlayışı ile karları temizleyerek buğday, ekmek ve saman gibi yiyecekler bıraktık" dedi.

Bölgede zaman zaman kurt, tilki, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanları gördüklerini ifade eden Göktaş, "Bu hayvanlar yem bulmakta güçlük çektiği için kendimizde sorumluluk hissediyoruz. Arıza için gittiğimiz bölgelerde doğaya yem bırakıyoruz. Herkesin aynı duyarlılığı göstermesini tavsiye ederim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Enerji ekiplerinin görüntüsü

-Doğaya yem bırakmaları

Haber: SİVAS,

Kaynak: DHA