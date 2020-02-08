DHA YURT BÜLTENİ - 5

08.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:22

ÇATAK VE BAHÇESARAY BÖLGESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak(2)

Van-Çatak, Bahçesaray yolunda yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Araçların güçlükle ilerleyebildiği bölgede görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına kadar iniyor. Van-Çatak karayolunun 60'ıncı kilomtresinde bulunan Görentaş mahallesinden itibaren de yol trafiğe kapatıldı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, can güvenliği gerekçesi ile araçların Çatak ve Bahçesaray yönüne gitmelerine izin vermiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bölgedeki yoğun kar yağışı-Tipi ve Kar yağışından detaylar-Yoğun kar yağışı altında ilerleyen araçlar-Genel detaylar

VAN

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Lüks villada yaşayan yasa dışı bahis çetesine operasyon: 19 gözaltı

ADANA'da, yasa dışı bahis oynatarak 2 milyon 165 bin liralık vurgun yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kiraladıkları lüks villada yaşadıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik harekete geçti. Bir ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, çete üyelerinin, kiraladıkları lüks villada yaşadıkları ve şehir şehir gezerek yasa dışı bahis oynattığını saptadı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından, Adana, Mersin ve Bartın'da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 milyon 165 bin liralık kazanç sağlayan 19 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorguya alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü-------------------------Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiAdli tıp birimi tabelası

SÜRE: 01'00" BOYUT: 110 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Yoğun kar yağışında sokak hayvanları unutulmadı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yoğun kar yağışının bulunduğu yerlere sokak hayvanları için yiyecek ve su bırakıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kula'da son günlerde yaşanan soğuk ve kar yağışlı hava dolayısıyla yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı cadde, sokak ve kırsal bölgelere su ve yiyecek bırakarak farkındalık oluşturmak isteyen personel, vatandaşları da evlerinin ve işyerlerinin önüne bir kap su ve yiyecek bırakmaya çağırdı. Personelle birlikte ilçenin çeşitli yerlerine su ve yiyecek dağıtmaya çıkan Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Sait Bozer, soğuk ve karlı havada sokak hayvanlarını unutmadıkları dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer ile personelin sokak hayvanlarına sütlü ekmek dağıtımıdetaylarGençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer ropsokak hayvanları

Haber- Kamera; Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Erenler ilçesinde sabah saatlerinde D- 650 karayolu Topça Kavşağı mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Buzlanma ve hasar gören araçlar nedeniyle D-650 karayolu ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılması için araçların kaldırılması ve temizleme çalışmaları yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza sonrası detay-Araçlar ve araç sahipleri detay-Polis ekiplerinin çalışmaları-Araç sahiplerinden birinin kazayı anlatması

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER(Sakarya),

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Kocaeli beyaza büründü KOCAELİ'nde dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. İzmit Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Karayolları ekipleri gece boyunca yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye ekipleri duraklar ile üst geçitlerde biriken karları da temizledi. İzmit Kent Ormanı'nda ise vatandaşlar kartopu oynayıp, yürüyüş yaparak kar yağışının keyfini sürdü.

Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe'de ise kar kalınlığı 1 metre 43 santimetreye ulaştı. Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir takmayan araç sürücülerini uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Karda yürüyüş yapanlar-Vatandaşlarla röp-Anons

-Drone görüntüleri

Haber-Kamera-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-İZMİT(Kocaeli)

Kaynak: DHA