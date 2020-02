DHA YURT BÜLTENİ - 5

04.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:01

HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Necla ve Metin Açan çiftinin terör örgütün PKK tarafından kaçırılan 2 oğlundan Harun Açan (28), güvenlik güçlerine teslim oldu. Harun Açan, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. Açan'ın teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 5'e çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 80 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 155'inci gününe girdi. Evlat nöbeti sürerken, Açan ailesi de evladına kavuştu. Bingöllü Necla ile Metin Açan çiftinin oğlu Hakan, 2012 yılında 18 yaşındayken, sanayide meslek öğrenirken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Ailenin Almanya'da yaşayan diğer oğlu Harun ise kardeşi Hakan'ı bulmak için 2016 yılında gittiği Irak'ta terör örgütü tarafından kaçırıldı. Açan çifti, oturma eyleminin 133'üncü gününde Diyarbakır'a gelip, oğulları için oturma eylemine katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan Harun Açan, güvenlik güçlerine teslim oldu. Dün Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Harun Açan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Harun'u gören ailesi, ona sarıldı. Duygulu anların yaşandığı buluşmada aile evlatlarıyla hasret giderdi.Harun Açan'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 5 oldu.

Suriyeli anne ve oğlu evinde ölü bulundu

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına aldı. Olay dün (pazartesi) sabah saatlerinde Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre çevre sakinleri, Alahmed ailesinin oturduğu evden çocuk ağlama sesi geldiğini duyunca bir terslik olduğunu düşünüp daireye gitti. Kapının açık olmasından dolayı içeri giren komşular, beş aylık hamile olduğu öğrenilen Manar Alahmed'in, hareketsiz olarak kanlar içinde yerde yattığını gördü. Diğer odaları gezen vatandaşlar, kadının oğlu Muhammed C.'nin de plastik kelepçeyle boğulup öldürüldüğünü görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü belirlendi. İncelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi otopsi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle üç şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan Manar Alahmed'in inşaat işçisi eşinin olay sırasında işte olduğu öğrenildi.'KARDEŞ GİBİYİZ'Anne ve çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalle esnaflarından olan Ergün Dağ, yaşananlardan dolayı şaşkın olduklarını belirerek, "Çok düzgün ve temiz bir aileydi. Menemen halkı olarak Suriyeli vatandaşlarla hiçbir sorunumuz yok. Hepimiz ağabey- kardeş gibiyiz. Bir psikopatın yaptığı bu olay Menemen halkına mal edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Eşini keserle öldüren kadının kızı: Ölmememiz için kendisini feda etti KONYA'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak, öldüren Fadik Sağdıç'ın (47) kızı Saliha Acar (27), annesinin şiddet ve eziyetlere dayanamayıp, babasını öldürdüğünü söyledi. Acar, "Biz hep babamın annemi öldürmesinden korktuk. Ama maalesef annem, artık çektiklerine dayanamayıp, babamı öldürdü. Ben de 13-14 yaşımdayken bize de bir şey yapacak, diye yastığımın altına meyve bıçağı koyduğumu hatırlıyorum. Ölmememiz için kendisini feda etti" dedi.Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde oturan, 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç, 6 Eylül 2019 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında, yatağında uyuyan Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurarak, öldürdü. Olayın ardından tutuklanan ve 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürme' suçundan yargılaması devam eden Fadik Sağdıç, savunasında, eşinin 28 yıldır kıskançlık ve iftiraları ile kendisine eziyet ettiğini belirtti. Sağdıç, "'Evliliğimiz boyunca beni dövüyordu. Sürekli asılsız ithamlarda bulunuyordu. Olay sırasında ne olduğunu anlamadım. Kendimde değildim. Ben ne yaptım Allah'ım, diye kendime söylendim. Ben nasıl böyle bir şey yaptım, bilmiyorum. Keşke böyle olmasaydı. Ölmeyip yaralı olarak kalsaydı. Çok pişmanım" diye konuştu. Duruşmaya katılan Veysel Sağdıç'ın kardeşleri de ağabeylerinin dengesiz hareketleri ve inatçı olduğunu belirterek, Fadik Sağdıç'tan şikayetçi olmadıklarını söyledi.'GİZLİ KAMERADAN ANNEMİ İZLİYORDU'Saliha Acar, annesi ve babası arasında yaşananları DHA muhabirine anlattı. Acar, annesinin, babasının kıskançlığı ve şiddet uygulaması nedeniyle 28 yıldır evde dört duvar arasında hapis hayatı yaşadığını söyledi. Babasının eve gizli kamera kurarak, annesini izlediğini belirten Saliha Acar, şöyle konuştu: "Babam sürekli kıskanır, iftira atar, annem de inandırmak için Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ederdi. Ancak yine de inandıramazdı. Farklı farklı senaryolarla anneme çeşitli iftiralar atardı. Biz babamın annemi öldürmesinden korkarken, annem, babamı öldürmek zorunda kaldı. Annem, babamın son dönemlerde gerek fiziki gerekse de cinsel istismarların sonucunda böyle bir şey yaptı. Boşanmalarını çok istedim, çok uğraştım. Başta kabul etti sonra ne olduysa vazgeçti. Boşansalar bile annemin peşini bırakmazdı. Çok takıntılı bir adamdı. Kafasında her şeyi kurardı. Eve gizli kamera kurmuş, 1 ay boyunca annemi o kameradan seyretmiş. Güya komşularımızla bodrum katında buluşuyormuş. Hiçbir şey bulamadı. Annem öyle bir şey yapmazdı. Evin banyosunda kalem şeklinde gizli kamera gördüm. Çok korktum. Duşa girdiğim zaman korkumdan her yeri havluyla kapatıyordum."Babasının psikolojisinin iyi olmadığını dile getiren Acar, "Büyü kitaplarıyla çok uğraşırdı. Evden çok sayıda büyü kitabı çıktı. Psikolojisi çok bozuktu; ama bunu kabul etmedi. 'Şizofrensin, senin tedavi olman lazım' dedim. Bunları kesinlikle kabul etmedi" dedi. 'BEN DE KATİL OLABİLİRDİM'Çocuk yaşlarda annesini koruyabilmek için yastığının altına meyve bıçağı koyduğunu hatırladığını belirten Acar, "Annemi koruyamadık. Çocukken annemi döverdi. Araya girmeye çalışırdık. Bizi 'Aradan çekilin' diye bir köşeye fırlatırdı. Sizi de ezerim, derdi. Annem bizi dövmesin, diye odadan çıkartırdı. Annemin her yeri morarırdı. Komşular sorduğunda 'Kapıya vurdum' derdi. Annem 16 yaşındayken istemediği halde babama verilmiş. 28 yıl boyunca sürekli şiddet ve iftiraya maruz kaldı" diye konuştu. Annesinin, olayın ardından telefonla kendisini arayıp, bilgi verdiğini söyleyen Acar, "Annem, beni arayıp, 'Babanı öldürdüm, gel' dedi. Annemin telefondaki o hıçkırıkları ve ağlaması 5 aydır kulağımdan gitmiyor. 'Dayanamadım annem, size ya da bana zarar verecekti' dedi. Bizim çocukluğumuz hep annemin dayağıyla geçti. Ben koruyamadım annemi. 13-14 yaşlarındayken artık bu kavgaların, şiddetin çok olduğu dönemlerde, annemin yüzü gözü morardığı dönemlerde ben annemi koruyabilmek için yastığımın altına meyve bıçağı koymuştum. Çok çaresizdim. Kimseye söyleyemedik. Ben o dönem annemi koruyabilmek için babamı öldürebilirdim. Belki katil olabilirdim. Damadından bile annemi kıskanırdı. Benim eşim o eve gidemezdi ya da annem bize gelemezdi" dedi. Saliha Acar, sözlerini şöyle sürdürdü: "16 yaşındaki erkek kardeşim, babam annemi her dövdüğünde üzüntüden kendi vücuduna zarar vermiş. Ortanca kardeşim ise babamın dayaklarından o kadar etkilenmiş ki gece en ufak bir seste sıçrayarak ayağa kalkıyor, 'Babam, anneme bir şey yaptı, babam annemi yine dövüyor mu?' diyor. Önceden mahallede başkasına gelen bir ambulansın sesini duyduklarında kardeşlerim, 'Babam annemi öldürdü mü?' diyerek koşarak eve gelirlerdi. Annemi sağ olarak gördüklerinde sevinirlerdi. Annem cezaevinde olmayı kesinlikle hak etmiyor. Annemin serbest bırakılmasını istiyorum. Annem hem kendisini hem bizi korudu; ölmememiz için kendini feda etti."

Bitlis Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı kurslara yoğun ilgi

BİTLİS'te halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, açılan bu kurslarla birlikte kadınların hem meslek öğrendiğini, hem de aile ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.Bitlis Belediyesi, kadınların ve gençlerin sosyalleşmesi ve aile ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için birçok dalda ücretsiz kurslar açtı. Kentte 13 mahallede açılan kurslara katılanlar hem meslek öğreniyor, hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye olarak kadın ve gençlere yönelik kursları açmaya devam edeceklerini belirterek, "Hem gençlerimize, hem de kadınlarımıza öğretici kurslar açıyoruz. Şuan Bitlis Belediyesi bünyesinde 38 kursumuz mevcut. Bunları açarken bütün mahallelerimizde planlama yapmaya çalışıyoruz. Yine bir mahallemizde bir evi kiralayıp, kurs açtık. Bunlara devam edeceğiz. Özellikle Çam sitesi dediğimiz mevkide hem bir kadın spor merkezi, hem de bir kurs merkezi açma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki aylar içerisinde bunu da hayata geçireceğiz. Güzel bir hizmet vereceğimize inanıyoruz" dedi.Merkezlerde eğitim veren kurs usta öğreticisi Selma Bakır da, "3 yıl önce oryantasyon sınavına girdim. Sınavı başarıyla tamamladıktan sonra ustalık eğitimi aldım. Uygulamalı sınavdan sonra ise usta öğreticilik eğitimi aldım. Burada iğne oyası sınıfı açtık. Sağlığım el verdiği sürece eğitim vermeye devam edeceğim. Bu imkanları Doğu Anadolu kadınlarına sundukları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Bölgedeki kadınların sosyalleşmesi için kursların çok önemli olduğunu belirten kursiyer Özlem Mete ise "Bu bölgede kadınlar hep evde oturuyor. Bu durum kadınları psikolojik, maddi ve manevi olarak etkiliyor. Kadınlarımız burada hiç bir şey yapmasa bile streslerini atabiliyorlar. Hocalarımızla arkadaş olarak vakit geçirebiliyoruz. Hem evde, hem burada koşuşturuyoruz. Sıkıntılarımız oluyor. Burada stres atabiliyoruz. Güzel ürünler çıkarıyoruz. Bu sayede kendimize güvenimiz artıyor" dedi.

İki duvar arasına sıkışan köpeği, köylüler kurtardı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki duvar arasına sıkışan köpek, köylüler tarafından kazma ve kürek ile 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.Olay, dün, Kahta'ya bağlı Narince köyünde meydana geldi. İki evin duvarı arasında sıkışan köpeği fark eden çocuklar, ailelerine haber verdi. Bunun üzerine köylüler, kazma ve kürek ile köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Sokak köpeği, köylülerin 1 saat süren çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Köpek, daha sonra gözden kayboldu.

Çaldığı 50 lirayla baklava ve uyuşturucu almış

ANTALYA'da, lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın (16) elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan M.G., dün polis tarafından yakalandı. M.G.'nin, çantadaki 50 liranın bir bölümüyle baklava, geri kalanıyla uyuşturucu madde aldığı ortaya çıktı.Olay, 30 Ocak Perşembe günü saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 917 Sokak'ta meydana geldi. Mahalledeki evinden çıkan lise öğrencisi Nurcan Durmaz'ın arkasından yaklaşan, siyah montlu bisikletli kişi, kız çocuğunun elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. Şüpheliyi bir süre takip eden Durmaz, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Durmaz'ın çantasında 2 arızalı telefon, öğrenci kimlik kartı ile 50 lira olduğu öğrenildi.90 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİİl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için 90 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelinin, çeşitli suçlardan aranan M.G. olduğunu tespit etti. Şüphelinin sabit bir adresi olmadığını belirleyen ekipler, M.G.'yi dün akşam saatlerinde uyuşturucu madde kullanırken yakaladı. Gözaltına alınan M.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.M.G. buradaki ifadesinde, çantadaki iki bozuk telefonu iki kişiye sattığını, çantadan çıkan 50 liranın bir bölümüyle baklava, kalanıyla da uyuşturucu madde aldığını söyledi. Çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu belirlenen M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kedilere vahşice tekme kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı. Kedilerin can havliyle kaçıştığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Manavgat'ta geçen 31 Ocak günü meydan gelen olayda, bir marketin önünde duran kimliği belirlenemeyen bir erkek, mağaza görevlisiyle konuşurken, çevresinde 2 kedinin durduğunu fark etti. Kendi hallerinde ve kendisine 1-2 metre mesafede oturan kedilere fark etmeden yaklaşan kişi, hayvanlara sertçe tekme vurarak uzaklaştırdı, ardından markete girdi.Kimliği belirlenemeyen kişinin kedilere tekme atması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Market görevlisiyle konuşan kimliği belirsiz kişi, önce sağ tarafında oturan kediye, ardından marketin kapısının önündeki kediye tekme atıyor. Vahşice tekmelenen kediler can havliyle kaçışırken, tekme atan adam hiçbir şey olmamışçasına markete giriyor.

Evde yangın çıktı, uyuyan Merve'yi komşuları kurtardı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 3'ncü katındaki dairede çıkan yangında, babası hastaneye annesi de işe gittiği için yalnız olduğu evde uyuyan 16 yaşındaki kız çocuğunu, komşuları kapıyı kırarak, kurtardı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Serik'e bağlı Orta Mahalle 1047. Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Halil Tayfur sabah saatlerinde hastaneye, Gülgün Tayfur ise işe gitti. Çiftin 16 yaşındaki kızları Merve ise uyumaya devam etti. Ancak ailenin kiracı olduğu dairede, sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yeri sararken, dumanı fark eden bina sakileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ardından da kapıyı kırıp, eve girerek o anda uykuda olan Merve'yi kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, evin oturma odası tamamen yandı.Apartman sakinlerinden elektrikçi Mustafa Vural, "Önce elektrikleri kestim. Ardından da itfaiyeye haber verdim. Kapıyı tekmeleyerek açtık. İçeride bir kız çocuğu olduğunu gördük. Onu hemen dışarıya çıkardık. Elbiselerin asılı olduğu sobadan çıktığını sanıyoruz. Bu arada, otelde çalışan Gülgün ve Tayfur çiftine haber verdik" dedi.Yangın haberini alıp eve gelen çift ise büyük üzüntü yaşadı. Yangın sonrası olay yerine gelen Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan, çifte geçmiş olsun dileklerini iletirken, belediye olarak gereken yardımlarda bulunacaklarını söyledi.

