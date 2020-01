DHA YURT BÜLTENİ - 5

30.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:15

Depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor

ELAZIĞ'da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı.

Elazığ'da cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentteki 200 okuldan 10'u ağır hasar gördü. Yetkililerce yapılan incelemenin ardından bu okulların yıkımına karar verildi. Alınan karar sonrası okullarda iş makinalarıyla yıkım çalışmalarına başlandı. Okullardaki görüntü savaş manzarasını andırdı.

ATATÜRK PORTRESİ OLDUĞU YERDE KALDIKentte ağır hasar gören 10 okuldan Üniversite Mahallesi'ndeki 24 derslikli ve üç katlı Elazığ Ortaokulu'nda yıkım çalışmaları da sürüyor. Okulun en üst katındaki dersliklerden birinde bulunan Atatürk portresinin olduğu yerde kaldığı görüldü. Savaş alanını andıran okuldaki malzemelerde kullanılamaz hale geldi.

Gece kulubünde çalışan 3 kadına iş çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, gece kulubünde çalışan 3 kadın, iş çıkışı evlerine gitmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Gürcistan uyruklu Irma K. (53) hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 kadın ağır yaralandı.Olay, sabah 04.00 sıralarında Sarıoğlan Şenyurt Mahallesi Kayseri Caddesi'nde bulunan gece kulübü önünde meydana geldi. Gece kulubünde çalışan Aslı A. (37), Yıldız Ö. (28) ve Gürcistan uyruklu Irma K., iş çıkışı evlerine gitmek için 06 DTN 66 plakalı otomobile bindi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kadınların bulunduğu otomobile ateş açıldı. Araçta bulunan 3 kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kadın, ambulanslarla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan, Irma K. doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Aslı A. ve Yıldız Ö. ise ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşini yatağa mahkum eden koca tutuklandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, şiddet uyguladığı eşini yatağa mahkum hale getiren Salim S. gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Gebze Mevlana Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Kibariye S. (24), yılbaşı gecesi eşi Salim S. (29) tarafından feci şekilde dövüldü. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kibariye S., 24 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Kibariye S., buradan da Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu hastanede de 2 gün serviste yatan genç kadın, daha sonra taburcu edilerek anne ve babasının evine getirildi.Ailenin şikayeti üzerine Salim S. hakkında soruşturma başlatıldı. Salim S. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Salim S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da, Roma dönemine ait savaşçı figürlü heykel ele geçirildi

DİYARBAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir elinde kılıç, diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silvan ilçesi Erikyazı Mahalle muhtarı C.E.'nin, elindeki Roma dönemine ait heykeli satmak için alıcı aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eserin satışı sırasında muhtar C.E. ile O.E., A.E., S.T., Y.T., H.T., H.D., H.G., R.B. ve K.T.'yi suçüstü yakaladı.Muhtar C.E.'nin üzerinde yapılan aramada siyah renk örtüye sarılı vaziyette, 51 santimetre uzunluğunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, bir elinde kılıç, diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi.Heykel, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilerin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Bolu Dağı'nda kar ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede hafif şekilde aralıklarla kar yağışı da etkili olurken, ulaşımda yavaşlama olsa da aksama yaşanmıyor.Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede ayrıca hafif şekilde aralıklarla kar yağışı da etkili oldu. Kar yağışının hafif şekilde olması nedeniyle trafikte aksama yaşanmadı. Ancak sürücüler sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Prof.Dr. Barış: Depremlerin birbirini tetiklediği hurafe

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, son dönemlerde artan depremlerle ilgili çıkan söylentilere ilişkin, "Depremlerin birbirini tetiklemesi biraz hurafe. Çok net bir şekilde söylüyorum ki uzak depremler birbirini tetiklemiyor" dedi.Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, son dönemlerde yaşanan Silivri, Manisa ve Elazığ'daki depremlerin ardından sosyal medyada ve bazı iletişim platformlarında yayılan, depremlerin birbirini tetiklediği söylentileriyle ilgili açıklamada bulundu. Farklı fay hatları üzerinde yaşanan depremlerin birbiriyle bağlantısız olduğunu ifade eden Prof. Dr. Barış, "Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Fay Hattı, olmak üzere 3 farklı tektonik rejim var. Bunların herhangi birinde olan bir deprem bir diğerini tetiklemez. Sadece bilinen bir şey, Kocaeli'de yaşanan 1999 depremi, fayın batı ve doğu ucundaki gerilme birikiminin artmasına neden oldu ve Düzce depremini etkiledi. Dolayısıyla biz Düzce depremini 5 yıl sonra beklerken, 90 gün sonra yaşandı ama aynı olay batıya geldiğimizde burada yapılan hesaplarda Kocaeli depreminin İstanbul'da yarattığı riski belirli bir oranda artırdığı ama tetiklemediği konuşulmuştu. Yani depremlerin birbirini tetiklemesi biraz hurafe. Çok net bir şekilde söylüyorum ki uzak depremler birbirini tetiklemiyor" diye konuştu. "DEPREMLERİN OLUŞ SÜRELERİNDE DÜZENSİZLİK VAR"Son dönemlerde sıkça yaşanan depremlerin zamanlamasına da değinen Prof. Dr. Şerif Barış, her yıl düzenli olarak dünya genelinde yaklaşık olarak 5 şiddetinden büyük 2 bin tane depremin yaşandığını ifade ederek şöyle konuştu: "İnsanlar birdenbire Silivri depremi ile beraber depremin farkındalığına ulaştı. Ondan sonra olan depremler ve dünyada da arka arkaya büyük depremler olunca insanların depremlerin arttığını ve başka depremleri tetikleyeceği endişesine kapıldılar. Güney Ege'de yaşanan Marmaris Muğla diye adlandırılan deprem aslında Türkiye ile hiç ilgisi olmayan, Muğla'ya 244 kilometre uzaklıkta yaşanan bir deprem. Dolayısıyla bu haberler sanki bir algı oluşturuyor. Aslında zaman zaman dünyada depremlerin sayısı artar ya da azalır. Bizler de deprem sayısı verirken bu artış ve azalışın ortalamasını alırız. Biz mesela dünyada her yıl ortalama 18 tane 7'den büyük, 120 tane 6'dan büyük ve 2000 tane de 5'ten büyük deprem olur diyoruz ama bu ortalama sayılar. Bazı yıllar 2300 tane deprem olurken bazı yıllar 1700 tane deprem oluyor. Dolayısıyla deprem oluş sürelerinde böyle düzensizlikler vardır""TÜRKİYE SUSKUNLUK DÖNEMİNDE, HAZIRLIKLAR YAPILMALI"1970 yılının ardından Türkiye'de yaşanan büyük çaplı depremlerin sayısında ciddi oranda bir azalma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şerif Barış, "Türkiye 1840 ve 1970 yılları arasında 32 tane çok yıkıcı ve çok büyük depremle karşı karşıya kaldı. Bunu zaman dilimine bölerseniz yaklaşık olarak her 4 yılda bir büyük bir deprem olmuş. 1970'ten günümüze ise 50 yıl geçti ve 7'den büyük sadece 4 tane deprem oldu. Yani Türkiye'de asıl etkin dönem 1840 ile 1970 yılları arasındaydı ama şu an son 50 yıla baktığımızda çok etkin değil suskun bir dönemdeyiz. Bu aslında Türkiye'nin bir sonraki afete hazırlanması için bize verilmiş bir şans diye düşünüyorum. Bizim bu şansı iyi kullanmamız lazım, şu an çok büyük depremler açısından gerilme birikimi safhasındayız ve suskunluk safhasındayız. Bu suskunluk dönemini hazırlık dönemi olarak değerlendirip mutlaka ve mutlaka bir eğitim seferberliği yapmak durumundayız." dedi. "İSTANBUL'DA BEKLENEN DEPREM DENİZİN ALTINDA YAŞANACAK"Prof. Dr. Şerif Barış, İstanbul'da yaşanacak olası bir depremde fay hattının yerin altından değil, denizin altından kırılacağını belirterek, şöyle konuştu: "İstanbul'da olası bir deprem yaşandığında kırılacak olan fay şehrin sahiline en yakın 10 kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla Marmara'nın içerisinde ve adaların güneyinden geçen fayda bir kırılma bekleniyorsa bunun en yakın kıyı mesafesi 10 ile 18 kilometre arasında olacaktır. Bu çok büyük bir şans, çünkü Kocaeli'de yaşanan 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi fay hattı kırığı şehrin altından geçti, evlerin altından geçti, sanayi tesislerinin altından geçti. Dolayısıyla bir yerde eğer yerleşim yeri fayın üstündeyse deprem kırığındaki enerji doğrudan binalara yansır. Deprem dalgaları enerjisini boşaltmadan, söndürmeden doğrudan yapılara vurursa hasar artar ama İstanbul'da yaşanacak bir depremde bu dalgalar yer kabuğunun içerisinden en az 10 kilometre uzaklıkta olacağı için orayı aştıktan sonra binalara çarpacak dolayısıyla o mesafede enerjisinin büyük bir bölümünü söndüreceğini düşünüyoruz.""İSTANBUL'DA DEPREMDEN ÇOK KAOS SORUN YARATACAK"Olası bir İstanbul depreminin ardından, depremin vereceği hasardan çok, şehirde yaşanabilecek bir kaosun insanları etkileyeceğini söyleyen Prof. Dr. Şerif Barış, "Dolayısıyla depreme hazırlık anlamında İstanbul'da birçok deprem senaryosu konuşuluyor. 2002 yılında yapılan ilk senaryoda tahmini ölü sayısı yaklaşık olarak 36 bin iken 2007 yılındaki senaryoda 16 bin civarındaydı. Dolayısıyla yapılan çalışmalarla kentsel dönüşümlerle, depreme dayanıklı yapılarla bu riski azaltabiliriz. Asıl önemlisi şu, İstanbul'da muhtemelen depremden çok kargaşa ve kaos problem yaratacak, trafik sıkışıklığı, insanların ve arama kurtarma ekiplerinin afete müdahalesinde problemler yaşanacak. İstanbul'un bu sorunlar için deprem planlaması yapması gerekiyor" diye konuştu.

Minik Toprak, depremzedelere oyuncak ve harçlığını gönderdi

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Toprak Ulaş(5), Elazığ depreminde evleri zarar gören çocuklar için kendi oyuncuklarını ve harçlıklarını bölgeye gönderdi.Gemerek ilçesinde yaşayan Mustafa-Kader Ulaş çiftinin tek çocukları Toprak'ın Elazığ depremzedeleri için yaptığı bağış yürekleri ısıttı. Gemerek Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Mustafa Ulaş, ilçeden bölgeye gönderilen yardımları teslim için Elazığ'a gitti. Gitmeden önce oğluna bölgeye depremde evleri yıkılanlara yardım için gideceğini söyledi. Bunun üzerine Yeniçubuk Anaokulu'na giden Toprak, babasına kendi harçlığı ve oyuncuklarını da oradaki çocuklara göndermek istediğini söyledi. Depremde zarar görenler için bir de mektup yazan Toprak Ulaş, "Benim adım Toprak. 5 yaşındayım. Evleriniz yıkıldığı için çok üzüldüm. Oyuncaklarımı ve harçlığımı size gönderiyorum. Umarım mutlu olursunuz. Sizi çok seviyorum" ifadelerine yer vererek, altına kalp çizdi. Daha sonra ise oyuncuklarını ve harçlığını kendi elleri ile bir koliye doldurarak babasına verdi. İlçeden Elazığ'a götürülen yardımları ekip arkadaşları ile birlikte bölgede AFAD'a teslim eden baba Mustafa Ulaş, oğlunun kolisini de teslim etti. AFAD ekipleri gönderilen anlamlı yardımı büyük bir memnuniyetle karşıladı.Baba Mustafa Ulaş, "Ben yardım içtin Elazığ'a gideceğimi söyleyince oğlum nedenini sordu. Evleri yıkılanlara yardım edeceğimizi söyleyince, kendi oyuncuklarını ve harçlığını da göndermek istedi. Ben de kabul ettim. Elazığ'a götürdüğümde kendi oğlum olduğunu söylemeden AFAD'a teslim ettim" dedi.

Kuşadası'nın yardım TIR'ı Elazığ'a ulaştı

ELAZIĞ'daki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan temel ihtiyaç malzemeleri, depremzedelere ulaştı. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in çağrısıyla, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra başlatılan yardım kampanyasında 2 bin 553 vatandaştan kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı, sokak hayvanları için mama ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemesi toplandı. Toplanan bağışlar, Kuşadası Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın ile belediye personeli tarafından Elazığ'ın Mollakendi Beldesi ve 3 köyünde dağıtıldı. GÜLSER NİNEDEN DUYGULANDIRAN YARDIMKuşadası'nda yaşayan 75 yaşındaki Yaşar Gülser Çelik'in, Elazığ ve çevresindeki depremzedelere gönderilmek üzere bağışladığı 50 yıllık yorgan, Kuşadası Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın tarafından Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan'a teslim edildi. Gülser Çelik'in bağışını çok anlamlı bulduğunu ifade eden Doğan, "Gülser ninemizin bağışı bizleri gerçekten çok duygulandırdı. Bu değerli yorganı gözümüz gibi koruyacağımızdan emin olabilirsiniz. Geçtiğimiz son 5 gün bizler için çok zordu. Bu anlamlı bağış sayesinde içimiz ısındı" dedi. Kuşadası Belediyesi öncülüğünde düzenlenen bağış kampanyasını büyük bir duyarlılık örneği olarak nitelendirilen Doğan, "Bugünden itibaren Kuşadası'na vefa borçluyuz. Kuşadası Belediyesi öncülüğünde düzenlenen bağış kampanyasına katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

