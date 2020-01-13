DHA YURT BÜLTENİ-5

13.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:34

Kayıp bekçiler, 3'üncü günde de aranıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, cumartesi günü balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan ikisi de 31 yaşındaki mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'yı arama- kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, 11 Ocak Cumartesi sabahı saat 06.30 sıralarında, Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden kayıkla denize açıldı. Balık tutmak için açılan ikili geri dönmeyince kıyıda bekleyen arkadaşları, durumu polise bildirdi. Bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için arama-kurtarma çalışma başlattı. AFAD, polis, jandarma ve belediye görevlileri ile gönüllü ekipler tarafından karadan, özel donanımlı uçak, gece görüşlü helikopter ve drone araçlarıyla havadan, Sahil Güvenlik ve sualtı polisleri tarafından ise denizden yürütülen aramalardan sonuç alınmadı.Ekiplerin arama- kurtarma çalışması üçüncü günde de devam ediyor. Bekçilerin endişeli aileleri ve arkadaşlarının umutla bekleyişi sürerken, çevredekiler de bot ve kayıklarıyla aramaya destek veriyor. Berdan Irmağı'nın bulanık olması nedeniyle akıntıyı da göz önünde bulunduran ekipler, arama çalışmasını sahilden 2 kilometre açıkta, su altında ve su üstünde yürütüyor.

BAKAN SOYLU'YA ANLIK BİLGİ VERİLİYORİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Anlık bilgi verilen Bakan Soylu'nun arama kurtarma faaliyetlerinde tüm imkanların kullanılması için talimat verdiği öğrenildi.Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışmalara katılanlarına çorba, çay ve su ikramında bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kayıp bekçilerin sağlık fotoğraflarıDeniz polisinin arama çalışmalarıHelikopterden detaySahil güvenlik ekibinin arama çalışmasıYakınlarından görüntüHaber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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Güroymak'ta mandaların kaplıca keyfi

BİTLİS'te bulunan doğal kaplıca, kış aylarında dolup taşıyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olduğu bölgede, mandalarla birlikte kaplıcaya giren gençler, sıcak suda bol bol eğlenirken, oluşan manzara ise bölgeye gelen fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Güroymak'a 7, Bitlis'e ise 30 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında gençlerin ve mandaların eğlence mekanı oluyor. Bölgede yaşayan manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla birlikte kaplıcanın yolunu tutuyor. Gençler, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceyi bulduğu bölgede, su sıcaklığının ise 40- 50 dereceye çıktığı kaplıcada hayvanları ile birlikte yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Hemen hemen her gün kaplıcaya gelen Yunus Özcan, mandaların temizlendiğini, kendilerinin ise eğlendiğini belirterek, "Biz kış aylarında hayvanları kaplıcaya getiriyoruz. Bitlis'ten ve diğer illerden fotoğrafçılar geliyor. Eksi 10-12 derecede bizler de hayvanlarla birlikte suya giriyoruz. Hem onları temizliyoruz hem de kendimi temizliyoruz" dedi.

Fotoğraf tutkunu Mustafa Kepenek ise mandaların kaplıcaya girmelerinden dolayı çok ilginç görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Kepenek, fotoğrafa gönül veren herkesin mutlaka Budaklı Kaplıcası'na gelmesi gerektiğini belirterek, "Nevşehir'den geliyorum. Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcalarını çekmeye geldik. Hava sıcaklığı sıfırın altına 10 derece. Buradaki görüntü gerçekten çok ilginç. İnsanlar ve hayvanlar aynı anda suya giriyor. Buharla beraber muazzam bir görüntü ortaya çıkıyor. Biz de bu güzel görüntüleri fotoğraflamak için buraya geldik. Fotoğrafa gönül veren arkadaşlarımızı buraya bekleriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaplıcadan detay görüntülerSuyun içindeki mandalardan detaylarFotoğrafçılardan detay görüntüler-Mandaları yıkayan hayvan sahiplerinden detay görüntüler- Yunus Özcan ile röportaj- Fotoğrafçı Mustafa Kepenek ile röportajMandaların sudan çıkmasından detay görüntülerGenel ve özel detaylarÖzcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekiplerince, yasa dışı bahis oynandığı belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda bahis oynamada kullanılan çok sayıda bilgisayar, telefon ve 10 bin TL nakit para ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kumar oynattıkları iddia edilen E.Ç., M.B., M.Ç., A.K. ve H.Ö. adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Şüpheliler emniyetten çıkartılırken-Emniyet araçlarına bindirilirken-Şüpheliler adliyeye götürülürken-Emniyet binası ve tabelasıHaber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Adana'da, minibüste 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA'da, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan minibüste yapılan aramada, 4 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente gümrük kaçağı sigaraların getirildiği minibüsün sürücüsünü, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 4 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Minibüsteki M.Y. ile F.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü------------------------Minibüsün dolabından çıkarılan kaçak sigaralarEle geçirilen kaçak sigaraların fotoğrafı

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA