DHA YURT BÜLTENİ - 5

09.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:12

Zonguldak'ta heyelan bölgesinde incelemeler sürüyor

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 evin boşaltılmasının ardından ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. Gece boyu nöbet tutan mahalleli ise sabah yağmurun dinmesinin ardından evlerine gitti.

Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Hasanoğlu Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Heyelanın ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri, kayan toprak nedeniyle yamacın altındaki 3 evin boşaltılmasına karar verdi. Yol, dubalarla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Evlerde yaşayanlar, yakınlarının yanına yerleşti. Ekipler, sabah saatlerinde de incelemelerini sürdürdü. Evlerin tamamen boşaltıp boşaltılmayacağının heyelanın durumuna göre karar verileceği öğrenildi. Gece saatlerinden beri heyelan bölgesinde nöbet tutan mahalleli de sabah yağmurun dinmesinin ardından evlerine gitti. Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan da heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

GECE BOYU NÖBET TUTTULARMahalle sakini Yasin Aygün, yaklaşık 90 metreye yayılan heyelan nedeniyle geceyi korku içinde geçirdiklerini söyledi. Ekiplerin çalışmasının sürdüğünü belirten Aygün, "Böyle bir olayı ilk defa yaşadık. Dün akşam meydana gelen ilk heyelandan sonra ikinci heyelan meydana geldi. Yaklaşık 90 metre akıntı devam etmekteydi. Ortalama en alçak 3 metre yüksekliğini buluyordu. Sıkıntı şu, akıntının sonunda mahalle var. 7 hane var, 3'ü boşaltıldı. AFAD şu an incelemelerde bulunuyor. Bunun önünü nasıl alacaklar. Hava şartları da kötü. Henüz yapılmış bir şey yok. Çok şükür şu ana kadar can veya mal kaybı yok. En güzel yanı da bu. Dün geceden beri buradayız. Mecbur bekliyoruz. Ne olacağını bilemiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Heyelan bölgesinden detaylar-Bekleyenler-Kaymakamın incelemesi-Mahalle sakini Yasin Aygün ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Sokak köpeklerinin saldırısında ölen çiftçi toprağa verildi (EK GÖRÜNTÜYLE)

ADANA'da, yağmurun ardından kontrol etmek istediği portakal bahçesine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden çiftçi Hatip Sayılgan(60), son yolculuğuna uğurlandı.Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Seyhan ilçesinin kırsal Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Hatip Sayılgan, kentte 2 gündür etkili olan yağmurun ardından portakal bahçesini kontrol etmeye gitti. Evinden çıkıp, bahçeye giden Sayılgan geri dönmeyince yakınları telefonla aradı. Ancak telefonlara yanıt alamayınca traktörle bahçeye gittiler. Yeğen Mehmet Ali Baysal, köpek havlamalarını fark edip, sesin geldiği yöne doğru gitti. Ancak, 3 köpeğin dayısının üzerinde olduğunu, iki köpeğin de başında beklediğini gördü. Bu kez köpekler, Baysal'ı fark edip, saldırdı. Baysal da av tüfeği ile köpeklere ateş ederek birini öldürdü, daha sonra da durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sayılgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hatip Sayılgan'ın, kendisini parçalayan köpekleri gebe olukları dönemde beslediği, doğan yavrulara da baktığı öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Sayılgan'ın cenazesi Yalmanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.Hatip Sayılgan'ın yakını Servet Baysal, "Kendisinden haber alamayınca portakal bahçesine gittik. Yanımızda tüfek vardı, köpekler üzerimize saldırınca ateş etmek zorunda kaldık. Ardından Hatip'i köpeklerin saldırısı sonucu ölmüş olarak bulduk. Belediye ekiplerinden bu konuya el atmalarını istiyoruz. Başıboş köpeklerin bir an önce toplanması gerek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ölen adamın yakını ile röp

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Aracının camını kırıp, tarla parası 450 bin lirayı aldılar

ADANA'da çiftçi Vedat K.'nin (66), tarla almak için bankadan çekip kamyonetinin arka koltuğuna koyduğu 450 bin TL parası, kimliği belirsiz kişilerce aracın camı kırılarak çalındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde evinden çıkan Vedat K., tarla satın almak için bir bankadaki hesabından 450 bin lira para çekti. Tarla sahibiyle pazarlık yapmak için kent merkezine gelen Vedat K. aracını otoparka park etti. Bu sırada para dolu çantayı aracın arka koltuğunda bırakan Vedat K., tarla sahibinin yanına gitti. Tarla sahibi ile anlaştıktan sonra parayı almak için aracına dönen Vedat K. aracının sağ arka camının kırıldığını ve koltuktaki paranın çalındığı fark etti. Vedat K. durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, otoparkın güvenlik kameralarını inceleyerek parayı çalan kişilerin otomobille kaçtıklarını tespit etti. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Aracın görüntüsüKırık camı ve yerdeki cam parçalarıAracın arka koltuğundan görüntüGenel görüntü

Haber: Can ÇELİK/ADANA,

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Çığ altında kalan kayıp işçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde madende çalışan 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralı kurtarıldığı çığda, kar altında kalan Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.Pozantı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınız mevkisinde bulunan krom madeni şantiyesinde çalışan kepçe operatörü olarak çalışan Yusuf Delen (37), salı günü saat 12.00 sıralarında kapalı olan maden ocağı yolunu açmak amacıyla kepçe ile yola çıktı. Yusuf Delen'den haber alınamaması üzerine işçiler Veli Bektaş (35), Yasin Kılıç (42) ile Eray Minik, (30) operatörü aramak için yaya olarak yola çıktı. Saat 17.30 sıralarında 1 kilometre ilerleyen işçilerin üzerlerine çığı düştü. Olayı fark eden diğer maden işçileri, arkadaşlarının yardımına koştu. Kar altında kalan işçilerden Yasin Kılıç'ın cesedine ulaşılırken, Eray Minik ise yaralı kurtarıldı, Veli Bektaş'a ise ulaşılamadı. Operatör Yusuf Delen kendi imkanlarıyla bölgeden döndü.Bölgeye sevk edilen AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri arama kurtarma bölgeye gönderildi. Dün gün boyu süren çalışmalara karşın Veli Bektaş bulunamadı. Kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına akşam ara verildi.Yasin Kılıç'ın cenazesi Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çığ altından hafif yaralı olarak kurtarılan Eray Minik ile arama kurtarma çalışmasında soğuktan etkilenen işçilerden Bekir Çalım da ambulansla Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi. 2 işçi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra taburcu edildi.ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASINA BAŞLANDIAFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, kayıp Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmalarına bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Bölgede yer yer 2 metreyi bulan kar ve çığ tehlikesi nedeniyle arama kurtarma çalışmaları kontrollü olarak sürdürülüyor.ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLECEKPozantı Devlet Hastanesi morgundan alınan 2 çocuk babası Yasin Kılıç'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yasin Kılıç'ın maden ocağında şoför olarak çalıştığını belirten ağabeyi Mehmet Kılıç, olayın doğal afet olduğunu söyledi. İşçilerin zor şartlar altında çalıştığını ifade eden Kılıç, "Ekiplerimiz ellerinden geleni yaptı. Takdiri ilahi" dedi.Otopsinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Yasin Kılıç'ın cenazesi Pozantı ilçesinde Camlıbel Mahallesi'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Cenazenin alınmasıCenaze aracının gidişiÖlen adamın abisinin ağlaması

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Güzellik uğruna kaybettiği dudağına yeniden kavuşacak

ANTALYA'da, daha güzel görünmek için yaptırdığı 4 estetik operasyon sonrasında alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen Songül Uzunoğlu'na (42), Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından ağız içi dokularından dudak yapılacak.Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.DOLGU YOK OLDUMart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu geçirdi. Yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" diyerek, telkinde bulundu.ÜÇÜNCÜ OPERASYON YAPILDIAlt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.4 AYDA 4 DOLGUYapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu. Bunun üzerine 18 Kasım'da, Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez alt dudağına dolgu olarak kullanıldı. Son operasyonun ardından bir sabah uyandığında, çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu.Alt dudağının büyük kısmını kaybeden Songül Uzunoğlu'na, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli yapılacak. Uzunoğlu'nu muayene eden Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek için bir dizi operasyon yapacaklarını söyledi. Songül Uzunoğlu'nun tedavisini planlamaya başladıklarını belirten Prof. Özkan, "Dudağını yapmak için hastanın kendi vücudunu, özellikle dudak etrafındaki ve ağız içindeki yumuşak dokuları kullanacağız. Böylelikle dudağın kırmızı kısmını oluşturacağız. Hastamızı sürekli takip ediyoruz" dedi.Songül Uzunoğlu'nun yaptırdığı dolgudan kaynaklı oluşan ağız içi yaralarını tedavi ettiklerini, bu yaraların da birkaç gün içinde kapanacağını vurgulayan Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanın eski haline kavuşması için gerekli operasyonları yapacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ömer Özkan ve Songül Uzunoğlu'nda görüntüProf. Dr. Özkan'ın Uzunoğlu'nu muayene etmesiARŞİV görüntü

Haber: Erol AKKIR/ANTALYA,

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Ağabeyine mesaj atıp kendini astı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 18 yaşındaki Fatma Rumeysa Ş. ağabeyine mesaj atarak intihar edeceğini bildirdi. Fatma Rumeysa Ş. evde kendini iple asarak intihar ederken, evde bir şişede kimyasal madde bulunması üzerine inceleme başlatıldı.Olay, Erenler Merkez Mahalle 1103 nolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, babası vefat ettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan Fatma Rumeysa Ş, sabah saatlerinde ağabeyine intihar edeceği yönünde mesaj attı. Ağabeyi durumu polise haber verdikten sonra iş yerinden izin alıp eve gitmek için yola koyuldu. Eve giren ağabey, kız kardeşinin iple kendini astığını görünce sinir krizi geçirdi. Genç kız ipten indirilirken, sağlık ekibi genç kızın öldüğünü belirledi.Polis ekipleri evde yaptığı incelemede bir şişenin içinde kimyasal madde görünce AFAD ekipleri çağırıldı. AFAD ekipleri kimyasal maddeden incelemek için numune aldı. Genç kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Bu arada, genç kızın ağabeyi olay yerine gelirken aracını kaldırıma vurunca otomobil alev aldı. Çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Olay yerinden detaylar-Ekiplerden görüntü-Evden görüntüler

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),

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Karlı dağ manzarasında deniz keyfi

HAVA sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği Antalya'da, Konyaaltı sahili denize girenlerin yanı sıra güneşlenenlerle dolup taştı. Sahile gelenler karla kaplı Toroslar Dağları manzarası eşliğinde yüzmenin keyfini çıkardı.Antalya'da, geçen pazartesi başlayan ve salı günü akşam saatlerine kadar etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından, 2 gündür bahardan kalma günler yaşanıyor. Kent sakinleri ve tatilciler, pırıl pırıl güneşli havanın tadını denize girerek çıkarttı. Hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 18 derece kaydedilirken, Konyaaltı Sahili'ne gelenler denize girerek yüzdü.Antalya'da oturan Maral Erdal, denizin dalgalı olmadığı her gün gelip yüzdüğünü söyledi. Sahile bisikletiyle geldiğini ardından denize girerek zaman geçirdiğini anlatan Erdal, Antalya'da yaşadığı için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.Eşi ile 5 gün sürecek tatil için Azerbaycan'dan gelen Süleymanof Rami de denize girdi. Ocak ayında deniz girmenin ayrıcalık olduğunu anlatan Rami, "Havanın böyle olduğunu bilseydim, 5 günlüğüne değil 15 günlüğüne gelirdim. Çok güzel. Bir dahaki gelişimi daha uzun zamanlı programlayacağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Sahilin drone görüntüleri-Yüzenlerden detay görüntüler-Sahilde güneşlenenlerden detay görüntü-Denize giren Bir Türk birde Azeri biri ile röp

-Detaylar

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Kaynak: DHA