DHA YURT BÜLTENİ - 5

Domuz saldırısını kask kamerası ile görüntüleyen avcı o anları anlattı

Düzce'de, domuz avı sırasında kendisine saldıran domuzu silahla vurarak öldüren Ahmet Çoban , başından geçenleri anlattı. Avcı Çoban, silah ve tüfekten öte av köpeklerinin kendisini kurtardığını söyledi.Düzce'nin Fındıklıaksu köyünde ormanlık alanda, av köpekleriyle birlikte domuz avına çıkan Ahmet Çoban bir domuzla karşılaştı. Domuz saldırısında ölümden dönen avcı Ahmet Çoban, kask kamerası ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca avcılar arasında fenomen bir isim haline geldi. Çoban, Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan ve avcıların uğrak yeri olan bir barakada avcı arkadaşlarına başından geçen olayı tekrar yaşıyormuş gibi anlattı.Kurtulmasındaki en önemli etkenin av köpekleri olduğunu dile getiren Çoban, "Domuz avına gittik. Köyün üzerine kadar domuz inmiş. Köpekler domuzu yakaladı. Domuz hareket halindeydi. Köpekler domuzu takip ediyordu ve arkadaşlarımızdan birkaçı domuza denk geldi. Fişek atarak domuzu yakaladılar ama düşmedi, gitmeye devam ediyordu. Domuz bana denk geldi. Biraz daha meydana çıksın, daha güzel görüntü alayım ve kolay hedef olsun diye bekledim ve sonunda mermiyi attım. 3 mermi de isabet etti. Hem gördüm hem hissettim fakat ona rağmen halen domuz bana gelmeye devam etti. İyi ki köpekler vardı. Tüfek, silah ikinci planda. Köpekler ona saldırdı ve domuz bana tekrar döndü. Ben o arada düştüm ve tekrar ayağa kalktım. Ayağa kalktıktan sonra domuz hala bana gelmeye devam etti. Bana gelirken son bir hamle ile kaçtım ama bana dokundu. Bana dokunur dokunmaz beni devirdi. Ben göz ucuyla baktım tekrar bana döndü. Herhalde bu beni bırakmayacak dedim. Köpekler devamlı onun üzerindeydi. O anda silahımı çekebildim. O an ateş ettim ve vurmayı başardım. Çok sıkıntılı bir işti. Çok heyecanlandım, çok korktum. Ama nasip oldu bize bir şey olmadı, köpeklere bir şey olmadı. Domuz avı tehlikelidir. Bana geçmiş olsun, avcı arkadaşlara rastgele diyelimö dedi.

Görüntü Dökümü--------------Domuz ve avcı arasında yaşanan olayın orijinal görüntüsü-Avcı Ahmet Çoban'ın diğer avcılara olayı anlatması-Avcı Ahmet Çoban ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

======================================

Hastaneden dönen baba- kız kazada yaralandı

Burdur'da hastaneden dönerken hafif ticari araçla 40 metrelik uçurumdan yuvarlanan Mehmet Demirezen (43) ile kızı Huriye Demirezen yaralandı.Kaza dün Burdur-Isparta dağ yolu Çerçin Barajı mevkisinde meydana geldi. Isparta'daki gittikleri hastaneden Burdur'a dönen Mehmet Demirezen ile kızı Huriye Demirezen'in bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı baba-kız AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Huriye Demirezen ilk tedavisinin ardından taburcu olurken, omuzunda ve omuriliğinde kırıklar olan Mehmet Demirezen ise ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisine yatırıldı.

Görüntü Dökümü-------------AFAD ekiplerinin kurtarma çalışması (vatandaş cep tel görüntü)

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

======================================

Kamyondaki mısırların arasında 221 kilo esrar ele geçirildi Gaziantep'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kamyonun kasasında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucunun taşındığı kamyonu takibe alan polisler, adacı Nizip ilçesinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kasa kısmında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, kamyondaki 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü------------Durdurulan kamyonKamyon kasasında yapılan armalarMısırların arasında bulunan uyuşturucu

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN GAZİANTEP

=================================

Minik Kuzey yaşamak için kök hücre nakli bekliyor

Adana'da 8 ay önce lösemi teşhisi konan ve kök hücre nakli bekleyen Kuzey Deniz'in (3) annesi Özgül Şengezer, "Beni 'Anne ben hasta değilim, çok güçlüyüm' cümlesi ayakta tutuyor. Biz güçlüyüz ve bu hastalığı yeneceğiz" dedi.Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çifti, geçtiğimiz Mayıs ayında ateşlenen oğulları Kuzey Deniz'i hastaneye götürdü. Kan tahlili yapılan Kuzey'e tetkiklerin ardından kan kanseri (lösemi) teşhisi konuldu. Aldıkları haberle yıkılan Şengezer çifti, 8 aydır kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Löseminin son evresinde olan oğlu için kök hücre nakli bekleyen anne Özgül Şengezer, 18-50 yaş arasında kronik hastalığı olmayanların Kızılay'a giderek lösemili çocuklara umut olmasını istediğini söyledi.'HASTALIĞI SAVAŞARAK YENECEĞİZ'Minik Kuzey'e lösemi teşhisi konulduğunda dünyanın başına yıkıldığını belirten anne Özgül Şengezer, oğlunu kaybetmekten çok korktuğunu ifade ederek, "Bu duyguyu 5 dakika hissedebildim. Çünkü onun moralini yüksek tutmamız gerektiğini anladım. Anne baba olarak elimizden gelenin fazlasını yapmak, savaşarak bu hastalığı yenmek zorundaydık. Günlerimiz sürekli hastenede geçiyor. Tahliller, hastane ortamı Kuzey'in psikolojisini çok etkliyor. Kemoterapinin ardından iştahsızlığı ve bulantısını oluyor" dedi.'O ÜZÜLMESİN DİYE 8 AYDIR AĞLAMIYORUM'Oğlu Kuzey'in çok aktif ve sosyal bir çocuk olduğunu belirten Şengezer, oğlunun yaşıtları gibi parka gidip oyun oynayamadığını kaydederek, "Biraz koştuğunda terliyor ve ateşi çıkıyor. Biz de her an diken üzerindeyiz. Her saniyesini güzel geçirmesi için çabalıyoruz. Nakil olmazsa çok zor bir sürece girdiğimizi biliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın, büyüklerimizin devreye girmesini istiyorum. İnsanlar sesimizi duysun ve kök hücre bağışında bulunsun" diye konuştu.Oğlunun üzülmemesi için 8 aydır ağlayamadığını dile getiren Şengezer, "Çok şükür bugün yanımda ama yarın başımıza ne gelecek bilmiyorum. Hiç kimsenin bunu yaşamasını istemiyorum. Onun yanında ağlayamıyorum. Çünkü o her şeyin farkında. Beni 'Anne ben hasta değilim, çok güçlüyüm' cümlesi ayakta tutuyor. Biz güçlüyüz ve gülerek bu hastalığı yeneceğiz" diyerek göz yaşlarına boğuldu.KAN VER, KAHRAMANIM OLKuzey Deniz ise kanserin değil, kendisinin güçlü olduğunu belirterek, "Ben de arkadaşlarım gibi parkta oynamak istiyorum. Dün parka gittim ama kapalıydı. O yüzden oynayamadım. Park açıldığı zaman, diğer çocuklar gittiğinde ben de parka girebiliyorum. Kan ver, kahramanım ol" dedi.

Görüntü Dökümü------------Kuzey Deniz'den detay görüntüAnnesi ile birlikte görüntüsü Kuzey Deniz'in oyun oynamasıAnne ile röp. Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

=====================================

Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımının Antalya'ya geleceğini belirterek, "Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz" dedi.Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya, spor turizminde de dünyanın önemli destinasyonları arasında yerini aldı. Aralık- mart döneminde futbol takımlarının hazırlık kampı çalışmalarına ev sahipliği yapacak Antalya, Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımlarını ağırlayacak. İklimi, FIFA kriterlerine sahip sahaları, teknik imkanları ve otellerde sunulan yüksek kalite hizmetle spor turizminin gözdesi haline gelen Antalya'da, bu sezon futbol takımlarının 3 bin civarında kamp faaliyeti gerçekleştirmesi hedefleniyor.KUZEY KORE, ÇİN, JAPONYAYaklaşık 200 futbol sahasında hazırlıkların tamamlandığı Antalya'ya, 20 Aralık'tan itibaren futbol takımları kampa gelmeye başladı. Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Çekya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kuzey Kore ve Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Kuzey Avrupa'ya çok sayıda takım Antalya'da kamp yapacak.200 SAHADA HAZIRLIK TAMAMLANDISpor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya'da futbolun yanı sıra golf, kano, bisiklet, ragbi, tenis gibi farklı branşlarda kamp faaliyetleri gerçekleştirildiğini anlattı. Futbol takımlarının kamp dönemi öncesi 200 civarında sahada hazırlık çalışmalarının tamamlandığına değinen Yaşacan, Antalya'nın bu yıl 15 milyon turist sayısını aşarak rekor kırdığını hatırlattı.Kamp turizminde tüm hazırlıkların tamamlandığını ve futbol takımlarının gelmesinin beklendiğini belirten Yaşacan, "Önce Türk takımları, sonra Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda ülkeden futbol takımı gelecek. Nisan sonuna kadar 3 bin kamp sayısına ulaşıp, rekor kırmayı hedefliyoruz. Bu sene Antalya rekorlar yılı olacak. Kuzey Kore'den bile takım Antalya'ya kamp yapmaya gelecek. Tenis, golf, yüzme, bisiklet gibi farklı branşlarla da spor turizminde daha büyük rekorlar kırmayı istiyoruz. Antalya'da 200 civarında futbol sahamız hazır ve takımlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Sahaların drone görüntüsü-Sahalar hazırlanırken görüntüler-Cevredeki otellerin görüntüsü-Recep Şamil Yaşacam ile röp-Detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

==================================

Kaynak: DHA