DHA YURT BÜLTENİ-5

Su taşkınlarıyla gelen 'su maymunları' Edirne'de görüntülendi

Edirne'de son 2 yıldır anavatanı Güney Amerika olan ve Bulgaristan'da yetiştirildikleri çiftliklerden yaşanan su taşkınlarıyla birlikte Tunca ve Meriç nehirleri aracılığıyla gelen su maymunları görülmeye başlandı.Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, su maymunlarını görüntülemek için fotoğrafçıların kente geldiğini belirterek, "Bizi arayıp 'su maymunu görülmüş Edirne'de doğru mu, gelmek istiyoruz' diyorlar" dedi. Tunca Nehri kıyısındaki köylüler ise 'su faresi' adını verdikleri su maymunlarının tarlalarına zarar verdiğini bu yüzden zaman zaman nöbet tuttuklarını söyledi.

Anavatanı Güney Amerika olan 'su maymunu' doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez tarafından Edirne'de görüntülendi.

İstilacı bir tür olarak bilinen nehirlerde ve sazlıklarla çevrili göl kenarlarında yaşadığı belirtilen su maymunlarının Bulgaristan, Romanya ve Rusya'da derisi için Güney Amerika'dan getirilerek çiftliklerde özel olarak üretildiği ifade edildi. Edirne'de görüntülenen su maymunlarının ise Bulgaristan'da yetiştirildikleri çiftliklerden, yaşanan taşkınlar nedeniyle suyla birlikte Meriç ve Tunca nehirleri üzerinden Edirne'ye geldikleri belirtildi.

'SU TAŞKINLARIYLA GELDİLER'

Su maymunları, Edirne'de Tunca Nehri kıyısında bulunan Değirmenyeni köyünde 2 yıldır görülmeye başlandı. Köylüler,'su faresi' olarak adlandırdığı su maymunlarının tarlalarına zarar vermesinden yakındı. Köy sakinlerinden İsmail Akgün, su maymunlarının ektikleri çeltik tarlalarına büyük zarar verdiğini belirterek, "Bundan 2 yıl önce bir taşkın oldu ve bu fareler köyümüze Bulgaristan'da bir çiftlikten geldiğini öğrendik. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açmasıyla 2 yıl önce yaşanan taşkınla köyümüze çok sayıda su faresi geldi. Bunların adı su maymunuymuş ama biz fareye benzediği için su faresi diyoruz. Tarlalara giren bu hayvanlar otları kemirip büyük zarar veriyor. Genelde çalılık alanda yaşayan bu hayvanların köyümüzde çok sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu hayvanların tarlalara zarar vermesin diye nöbet tutuyoruz" dedi. Köylülerden Ahmet Çetin ise su maymunlarının tarlalarına zarar verdiğini insanı görünce gözden kaybolduğunu söyledi.

'KEDİGİ SES ÇIKARIYOR' Tunca Nehri kıyısındaki Büyükdöllük köyünde yaşayan Faret Kızılkan, nehirdeki taşkını ardından su maymunlarının köylerine geldiğini söyledi. Önceleri su maymunlarını fare sandıklarını söyleyen Kızılkan, "Edirne'de 2 yıl önce Tunca Nehri taştı ve köyümüzde sazlıktan oluşan göledimizde fare gibi bu hayvanları görmeye başladık. O günler sayıları azdı ama şu an çoğaldı. Ben zarar verdiklerini görmedim ama kedi gibi ses çıkarıyorlar ve bizi görünce kaçıyorlar. Bulgaristan'da bu hayvanların derisinin satıldığını ve bu yüzden üretildiğini duydum. Sanırım taşkınla birlikte oradan Tunca Nehri'nden köyümüze geldiler. Ben bu hayvanları çok sevimli buluyorum, zararsız" diye konuştu. 'DÜYANIN HER YERİNDEN SANATÇISI GELİYOR'Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, dünyanın her yerinden turlarla kentin doğal ve tarihi yapılarını görüntülemek için çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısının geldiğini söyledi. Dinar, "Son gümlerde çok güzel bir olayla karşılaştık, Güney Amerika'da bildiğimiz su maymunları Tunca, Arda ve Meriç nehirlerinde görülmeye başlandı. Biz zaten bir tarih kentiyiz ama aynı zamanda bir doğa kentiyiz. Dünyada 3 nehrin kent içinden geçen hiç bir yer yok. Tabi ki burada çeşitli hayvanlar yaşıyorlar. Dünyanın her yerinden fotoğraf sanatçıları bu hayvanları çekmek için buraya geliyor. Bizi arayıp 'su maymunu görülmüş Edirne'de doğru mu, gelmek istiyoruz' diyorlar. Yunanistan, Bulgaristan'ın sınırlarını belirleyen nehirlerimizde sadece su maymunu değil yüzlerce çeşit hayvan, kuş yaşıyor. Bu nedenle fotoğraf sanatçılarının sıklıkla geldiği bir kent olarak da biliniyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada satılık Türkiye'de toplam değeri 457 milyon lira olan 5 ada ve yarımada, internet üzerinden verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Turizm ve konut imarlı olan 4 ada ve 1 yarımadanın üzerinde hali hazırda yapılar da bulunuyor.

Ege ve Akdeniz'deki 3 ada ve bir yarımada ile Bursa Ulubat Gölü'ndkei 1 ada, sahipleri tarafından internetten verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Yarımada ve adaların toplam değeri 457 milyon lira olarak belirlendi. Rusya, İran, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar, Dubai ve Türki cumhuriyetlerin yanı sıra Türkiye'den de yatırımcılar adalar için teklif verdi. Ancak teklifler istenilen değere ulaşmadığı için adaların satışı gerçekleşmedi. Türkiye karasularında yer alan özel mülk olan adaların bir kısmı turizm imarlıyken, bazıları da konut ve karma imar iznine sahip. Kasım ayında satışa çıkarılan adaların büyüklükleri 27 bin metrekare ile 316 bin metrekare arasında değişirken, yarımada ise 76 bin metrekare yüzölçüme sahip.

EN UCUZU 17 MİLYONAdalar arasında en düşük fiyatlısı 17 milyon lira ile Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıkta yer alan 45 bin metrekarelik ada oldu. Sahibi Nedim Bulut tarafından satılığa çıkarılan adanın üzerinde yaklaşık 500 zeytin ağacı bulunuyor. 82 yıldır Bulut ailesine ait adaya çok sayıda teklif verildi, ancak istenilen değere ulaşmadığı için satış gerçekleşmedi. Yapılaşmanın yasak olduğu adada, bungalov tarzı ahşap yapıya izin veriliyor.

EN BÜYÜK ADA 'KARACA'En büyük ve yüksek fiyatlı ada ise Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 316 bin metrekarelik özel tapulu Karaca Adası. Ada için istenen fiyat 145 milyon lira. Metrekare fiyatı 459 TL belirlenen ada, Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında yer alıyor. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi. Aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunan, 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut. Adanın toplam büyüklüğü 381 bin metrekare.

ÇİÇEK ADASI'NIN FİYATI GÜNCELLENDİBalıkesir'in 22 adasından biri olan Ayvalık ilçesinde bahar mevsiminde sarı ve beyaz 'koyun gözü' cinsi nergis çiçekleri açan ve adını buradan alan Çiçek Adası'nın da satış ilanı 20 Kasım'da güncellendi. İlk kez 2002 yılında satışa çıkarılan Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarındaki ada, karaya 230 metre mesafede. Daha önce 115 milyon liradan satışa sunulan 267 bin metrekare alana sahip adanın fiyatı 135 milyon lira olarak güncellendi. İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 bina bulunan ada, Ayvalık'a 12 kilometre, Çanakkale- İzmir yoluna ise 3,5 kilometre mesafede. 4 tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada 2 bin zeytin ağacı, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunuyor. Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerinin özel mülkü konumundaki adanın en yüksek noktası 22 metre.

BODRUM'DA 125 MİLYON LİRALIK ADAMuğla'nın Bodrum ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki mavi bayraklı 27 bin metrekare büyüklükteki ada ise 125 milyon liradan satışa sunuldu. 15 Kasım'da internetten verilen ilanda, adada 650 metrekare büyüklüğünde 3 katlı, 10 yataklı turistik tesis bulunduğu belirtildi. 150 metrekarelik müştemilatı bulunan, tüm altyapısı hazır olan ada, özel kullanıma ya da turistik tesise uygun durumda.

YARIMADA 35 MİLYON TL'DEN SATILIKMuğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki 76 bin metrekare büyüklüğündeki yarımada ise 35 milyon liradan satışta. Metrekare fiyatı 461 TL olarak belirlenen yarımadanın 47 bin metrekarelik alanı turistik tesis alanı olarak imarlı durumda.

REHABİLİTASYON MERKEZİ İÇİN TEKLİF VARYarımadanın satışından sorumlu gayrimenkul uzmanı Mehmet Korkmaz, yurt içi ve yurt dışından teklifler aldıklarını belirtti. Özellikle turistik tesis yapmak isteyenlerin teklif verdiğini belirten Korkmaz, "Bir Avrupa ülkesinden de teklif aldık. Buraya yaşlılar için rehabilitasyon merkezi yapmak istiyorlar. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fiyatta anlaşırsak satışı gerçekleştireceğiz. Buraya modern bir rehabilitasyon merkezi yapılacak" dedi.

Askerdeki sevgiliden oyuncu Çığacı'ya evlilik teklifi

Samsun'da bedelli askerlik görevini yapan Tümer Gülümserler, yemin töreni sonrasında sevgilisi oyuncu Gözde Çığacı'ya evlillik ketlifinde bulundu. Duygulanan oyuncu Çığacı, 'Evet' yanıtı verdi.Samsun 15. Piyade Tugayı 5. Eğitim Taburu Esentepe Kışlası'nda bedelli askerlik görevini yapan Tümer Gülümserler, diğer askerlerle birlikte yemin etti. Tören için Gülümserler'in sevgilisi oyuncu Gözde Çığacı da Samsun'a gitti. Törenin ardından Çığacı'nın yanına askeri düzen şeklinde yürüyerek gelen, Gülümserler'in de aralarında bulunduğu bir grup asker, "Gözde, Tümer'e evet desene" diye bağırarak yürümeye başladı. Grubun arasından ayrılan Gülümserler, sevgilisinin önünde diz çöktükten sonra askeri kamuflajının cebinden çıkardığı yüzüğü uzatarak evlenme teklif etti. Sürpriz karşısında duygulanan oyuncu Çığacı, gözyaşlarına hakim olamadı ve 'evet' cevabını verdi.Bu ana ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çığacı, şunları yazdı: "Hayatımın en özel anı. Yanımızda olan bize destek olan herkese teşekkür ederim. Kıymet bilmek zor iş hele ki bu zamanda. Aşka, sevgiye, sadakate inancımızın kalmadığı şu günlerde bana her şeyi unutturup sevme kavramının tanımını benim için değiştiren canım sevdiğim. Seninle bir ömür nefes almaya evet."Oyuncu Çığacı, bir süre önce sevgilisi Gülümserler'e bir parkta evlenme teklif etmiş, bunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Trabzon'da uçuşlara sis engeli

Trabzon'da, dün gece etkili olan yoğun sis nedeniyle 4 uçak, çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemeyen Çaykur Rizespor'u taşıyan uçak da Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Trabzon'da dün geceden beri etkili olan yoğun sis hava ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı düştü. Sisin etkisini artırmasıyla, 4 uçak, iniş yapamadı. Sis nedeniyle Trabzon'a inemeyen uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemeyen Çaykur Rizespor'u taşıyan uçak da Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi. Yeşil mavili kafile, otobüsle Rize'ye geçti. Sisin etkisini sabah saatlerinde kaybetmesi sonrası seferler, normale döndü.

Basketbol aşkı için yüzlerce kilometre yol kat ediyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde basketbol antrenörü İsmail Davaz (42), haftanın 3 günü antrenman için 100 kilometre uzaklıktaki Burdur kent merkezine geliyor. Haftanın bir günü de maç için önce Burdur'a, ardından Antalya'ya giden İsmail Davaz, sporcularının başarılı olması için her hafta yüzlerce kilometre yol kat ediyor.

Burdur'da yerel basketbol ligi olmadığı için Antalya Yerel Ligi'nde mücadele eden ve oyuncuları Burdur kent merkezindeki Burdur Spor Lisesi öğrencisi olan Gölhisar Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nün antrenörü İsmail Davaz, haftanın 3 günü antrenman için görev yaptığı Gölhisar ilçesinden 100 kilometre uzaklıktaki Burdur'a geliyor. Antrenman sonrası tekrar Gölhisar'a dönen Davaz, maç günleri ise Gölhisar'dan Burdur'a geliyor, oradan da takımla birlikte maç yapacakları 125 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya gidiyor. Davaz antrenman ve maçlar için kendi aracıyla her hafta yüzlerce kilometre yol yapıyor.

'100'LERCE KİLOMETRE KATEDEREK BURAYA GELİYORUM'18 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan ve 2010 yılından bu yana Gölhisar ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapan İsmail Davaz, "2012 yılından itibaren Gölhisar ve Burdur'da kadın basketbolunda kulüpleşerek hizmet vermeye başladık. İlkokul ikinci sınıftan aldığım çocuklarla 7-8 yıldır birlikteyiz. Minik, küçük, yıldız, genç takım ve Kadınlar Bölgesel Ligi'ne uzanan bir başarı elde ettik. Haftanın üç günü 100'lerce kilometre kat ederek buraya geliyorum. Beni buna iten şey, Gölhisar'da alt yapıdan alıp yetiştirdiğim çocukların spora devam edebilmeleri. Yetiştirdiğim sporcular Burdur Spor Lisesi'nde okuyor. Burada eğitimlerine ve spor hayatlarına devam ediyorlar. Mezun olup beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük bölümlerine yerleşen çok öğrencim var" dedi.

'ÜRETMEYİ SEVİYORUM'Kendisine "Her hafta 3 gün Gölhisar'dan Burdur'a gelinip gidilir mi" denildiğini ancak mesleğini sevdiğini anlatan Davaz, "Ben gerçekten bu mesleği seviyorum. Basketbolu seviyorum. Üretmeyi seviyorum. Yetenekli çocukların yeteneklerini keşfederek, onları müsabaka ortamına aktararak, hayatlarına yön vererek bir yerlere gelmeleri beni mutlu ediyor" diye konuştu.

'HAYATLARINI DEĞİŞTİRMEKTEN ÇOK MUTLUYUM'Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde hem Gölhisar'ı hem Burdur'u temsil ettiklerini kaydeden Davaz, şöyle dedi: "Önemli işler başarıyoruz. U16 takımımız bu yıl çok güçlü bir lig olan Antalya Yerel Basketbol Ligi normal sezonunu 3'üncü bitirerek play-off'a kaldı. İlimizde basketbol adına güzel işler olsun diye uğraşıyoruz. Bunu da kısıtlı imkanlarla yapıyoruz. Gölhisar Belediyesi ve Gölhisar Kaymakamlığı'ndan aldığımız katkıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz. İlimizde de basketbola gönül verenlerin katkılarını bekliyoruz. İyi ki Gölhisar'dayım, iyi ki Burdur'dayım. Bu sporcuların hayatlarına, kalplerine dokunarak onların hayatlarını değiştirmekten çok mutluyum. Büyük özveriyle çalışıyorum."

'HOCAM SAYESİNDE BURALARA GELDİK'Takım oyuncularından Burdur Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Zuhal Akın (18) da "İlkokul 4'üncü sınıftan bu yana basketbol branşındayım. İsmail Davaz hocam sayesinde buralara geldik. Bu yıl sınava gireceğim. Hedefim beden eğitimi öğretmenliği. Beden eğitimi öğretmeni olarak başarılı sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

2019'da 97 bin sülün ve keklik doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, tabii hayatın desteklenmesi amacıyla 2019 yılında ürettiği yaklaşık 97 bin sülün ve kekliği doğaya bıraktı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; çeşitli sebeplerle tabiatta azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş tabii türler için kurulan üretme istasyonlarında her yıl binlerce keklik ve sülün üretilerek tabiata bırakılıyor. Bu çerçevede; 2019'da Afyonkarahisar Şuhut, Gaziantep Erikçe, Kahramanmaraş Kapıçam, Malatya, Yozgat ve Gümüşhane Kelkit'te bulunan keklik üretme merkezinde üretilen 75 bin keklik ile Samsun Gelemen ve İstanbul Polonezköy Sülün Üretme Merkezlerinde üretilen 22 bin sülün tabii hayatı desteklemek için tabiata yerleştirildi. Böylece 2019 yılında yaklaşık 97 bin kanatlı tabiata bırakılmış oldu.

Mezarlığı tahrip eden kum ocağına tepkiler sürüyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Görece Mahallesi'ndeki kum ocağının mezarları, ağaçları ve mera alanlarını tahrip ettiğini iddia eden mahalle halkı, ocağa yürüyüş düzenledi. Kum ocağının kapatılmasını talep eden mahalleli, mezarlıkların tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çınar ilçesinin kırsal Görece Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait kum ocağı çalışanlarının mezarları tahrip ettiği, ağaçları yok ettiğini ve mera alanlarına zarar verdiğini iddia eden mahalle sakinlerinin tepkileri sürüyor. Mahalleli, kum ocağına yürüyüş düzenledi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yürüyüş sırasında kamyon giriş çıkışlarına izin vermeyen mahalle sakinleri, kum ocağının kapatılmasını istedi. Çalışmanın durduğu kum ocağında mezarların olduğu alana gelen mahalle sakinleri, huzurlarının kalmadığını belirterek yetkililerden ocağın kapatılmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ergül Özpınar, kum ocağının çalışmaları nedeniyle bazı mezarların yerinde olmadığın öne sürdü. Yetkililerin yaşadıkları soruna çözüm bulmaları gerektiğini anlatan Özpınar, "Burada herkesin çocuğunun mezarı var. Çocuk öldü, ama mezar yok. Annesi bir gün gelip çocuğuna Fatiha okuyacak. Nereye okuyacak. İlk gördüğü çimentoya Fatiha mı okusun. Yetkililer lütfen bize yardımcı olsun. Çok mağduruz. Tarım ve hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Meramız da kalmadı. Buranın üstünde de mezarlık vardı. Mezarlıklarımız tahrip oluyor. Bizim ölüye saygımız olmayacaksa, biz neden varız" dedi.

'DEDELERİMİZİN KESMEDİĞİ AĞAÇLARI KEPÇE İLE GÖTÜRÜYORLAR'Kum ocağı çalışanlarının ağaçları kestiğini anlatan Özpınar, "Ağaçlarımızın çoğunu da kepçelerle yükleyip götürüyorlar. Buranın üzerinde bir sürü ağaç vardı. Bizim dedelerimizin, babalarımızın kesmediği ağaçları adamlar kepçe ile alıp götürüyor" diye konuştu.

'ONLAR KAZANIYOR, ZARARI BİZE GELİYOR'Görece Mahallesi Muhtarı Nuri Özpınar, kum ocağının mahalleye zarar verdiğini ifade ederek, mahallelerinde ocak istemediklerini söyledi. Muhtar Özpınar, şöyle konuştu: "Amacımız bunların burayı terk etmesidir. Mahallemize zarar veriyorlar, Hayvana zarar veriyor. Çocukların mezarı var burada. Anne babalar bilirler çocuklarının mezar yerlerini. Mezarlarının gittiğini söylüyorlar. Anne babalar daha iyi biliyor gidip gitmediğini. Ben burada ölürüm, bir kamyon kum buradan çıkarmam. Kim olursa olsun izin vermeyeceğiz. Onlar kazanıyor, zarar bize geliyor. Bu ocağın kapanmasını istiyoruz."Kendi çocuklarının da mezarının götürüldüğünü iddia eden Mevlüde Özpınar, "Mezarları götürdüler. Benim çocuklarımın, akrabalarımın çocuklarının mezarları vardı. Artık kum çekmesinler. Kapatsınlar" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

