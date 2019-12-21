DHA YURT BÜLTENİ - 5

21.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:18

Doktor ve idari çalışanı darp eden kişi, kadın hastanın olduğu odaya dalmış

MERSİN'in Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi Uzmanı Doktor Şakir Alper Cansever ile sağlık çalışanını darbeden M.A., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. M.A.'nın, kadın hastanın muayene edildiği sırada içeri girdiği, bu nedenle dışarı çıkması istenince saldırdığı öne sürüldü.

Tarsus ilçesinde yaşayan M.A., önceki gün muayene olduğu Tarsus Devlet Hastanesi'nde çektirdiği röntgen filmini göstermek için Doktor Şakir Alper Cansever'in odasına girdi. Bu sırada bir kadın hastayı muayene eden Cansever ise, M.A.'ya dışarıda beklemesini söyledi. Ancak hasta doktora saldırdı. Araya giren bir personeli de darbetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A. dün adliyeye sevk edildi. M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Darbedilen Doktor Şakir Alper Cansever ise DHA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalarının muayene sırasında mahremiyetini korumak zorunda olduğunu vurguladı. Olay sırasında bir kadın hastasını muayene ettiğini anlatan Cansever, "Muayeneye aldığım kadın hastaydı. İnsanların mahremiyeti çok önemli. Benim için de çok önemli. Kendi aileleri yakınları için de çok önemli bir şey. Uygun bir dille 'bakın burada bir hastamız var muayeneden sonra alacağım' dedim. Bir anda yumruk attı. Personelin de göğüs kafesine vurdu. Yanımızda 17 yaşında stajyer bir kızımız var. O da çok etkilendi. Benim için sesini yükselti diyebilirler ama asla öyle bir kişi değilim. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum" dedi.

Görevlerini yaparken ailelerini bile ihmal etmek zorunda kaldıklarını belirten Cansever, "Çok üzüldüm, onurum kırıldı. Bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Birini sağlığına kavuşturmak isterken darbediliyorsunuz. Bunu hangi kelime hangi cümle ile açıklayabilirim bilmiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Doktorun konuşmasıHastenin içinden görüntüHastanenin dış görüntüsü ve tabelası

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin),

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Genç kızın, evinin önünde cesedi bulundu

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, Bahar Akdemir (17), yaşadığı binanın önünde ölü bulundu. Yüzü köpekler tarafından parçalanan genç kızın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bu sabah genç bir kız cesedi olduğunu gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin marketin bulunduğu binanın 10'uncu katında oturan Bahar Akdemir'e ait olduğu belirlendi.Yüzü köpekler tarafından parçalanan ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi araştırılırken, polis yakınlarını bilgilerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü-----------Olayın yaşandığı sokak-Polisin 10. katta inceleme yapması-Zırhlı araçlar-Kızın otuduğu bina-Genel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babaya, indirimsiz müebbet istemi

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz (67) hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. İndirim hükümlerinin uygulanmaması talep edilen babanın, savcılık ifadesinde, kızının 'godoş' demesi üzerine kendini kaybettiğini söylediği ortaya çıktı.Geçen 27 Haziran günü meydana olayda; Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, otomobiliyle Antalya'dan, Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Baba, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U.'ya ise dokunmadı. Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i kafasına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan baba, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.'BANA GODOŞ DEDİ'Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırlandı. İddianamede, baba Mehmet Ali Yılmaz'ın savcılık ifadesinde "Kızımı çok seviyorum. Onun otomobiline bilerek, çarpmadım. O yavaş gidiyordu, ben hızlı gidiyordum, bu yüzden kaza oldu. Onu otomobilden indirdim, diğer iki kızı tanımıyordum. Bana cümle içinde 'godoş' kelimesini kullandı. Kendimi kaybedip belden aşağısına sıktım. Sonra da bilinçsizce ateş ettim" dediği kaydedildi SON ANINDA BİLE ANNESİNİN YERİNİ SÖYLEMEDİİddinamaede olay anında Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobilde bulunanlardan Ebru U.'nun ifadesine de yer verildi. Ebru U.'nun (21), "Yurttan arkadaşım Gülnur ile Edremit'e gitmek için yola çıktık. Yoldayken uyuduğum sırada, birden aracın arka kısmından çarpma sesi duydum. İrkilip uyandım. 'Ne oluyor' dediğimde Gülnur, 'Bilerek araca çarpıyor' dedi. Üçüncü çarpmasında bariyerlere çarpıp durduk. Gülnur bize panik halinde, 'Araçtan inin' dedi. Mustafa Ali Yılmaz, bulunduğumuz otomobile yaklaştığında da 'Telefonla kamera kaydına girin' dedi. 'Sizinle işim yok' dedi. Gülnur'u zorla alıp, otomobilin arkasına götürdü, silah sesleri duymaya başladık. Silah sesleri gelmeden önce, Gülnur'un, 'Annemin yerini bilmiyorum, ben arkadaşlarımla tatile gidiyorum' dediğini duydum" diye ifade verdiği kaydedildi.İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİKatil zanlısı babanın otomobili ile İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinde çok sayıda tabanca ve av tüfeğinin yanı sıra 2 komando bıçağının bulunduğu anlatılan iddianemede tutuklu sanık için 'Canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. İndirim hükümlerinin uygulanmaması talep edildi.İddianamede Yılmaz'ın çarptığı otomobilde bulunan Gülnur Yılmaz'ın arkadaşları Ebru U. ve Melike O.'ya (20) yönelik suçları nedeniyle de 'silahla basit yaralama' suçlarından 2 kez 1'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Gülnur Yılmaz'ın cenazesinden görüntüGülden Yılmaz'la ilgili geçilen haberden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 23.00 sıralarında Seydişehir- Beyşehir karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Özgür Çiftçi (25) yönetimindeki 42 AEE 603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Mehmet Karaboyun (30) yaşamını yitirdi, araçta sıkışan sürücü Özgür Çiftçi ile yanındaki Fatih Karaboyun (22) ise ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Konya'ya sevk edildi.

Görüntü dökümü-----------Kaza yerinden detaylarYaralıların hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR =======================

Van Gölü Havzası'nda yeni tehlike: Tatlı su ıstakozu

VAN Gölü Havzası'nı tehdit eden ve istilacı bir tür olarak bilinen zebra midyelerin ardından bölgede, şimdi de tatlı su ıstakozu ortaya çıktı. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri için tehdit oluşturan su ıstakozlarının birileri tarafından getirilip, su kaynaklarına atıldığını söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Önce zebra midye ortaya çıktı şimdi de tatlı su ıstakozu dediğimiz canlı türünün olduğunu görüyoruz. Bunların hiçbiri doğal yolla gelmedi. Yani birileri bunları getirip buradaki su kaynaklarına attılar. Bu hem ekolojik açıdan çok tehlikeli bir durum" dedi.Van Gölü Havzası'ndaki tatlı su kaynakları, son yıllarda yeni tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Son bir kaç yıldır görülmeye başlanan ve bölgede doğal olarak yaşamayan zebra midyelerin tehdidi altındaki Van Gölü Havzası'ndaki Zernek Baraj Gölü'nde tatlı su ıstakozu görülmeye başlandı.Bu türler, bilim insanlarına göre büyük bir tehlikenin habercisi. Van, Ağrı, Bitlis ile Iğdır'daki tatlı su kanyaklarında çalışmalar yürüten ve 3 yıl önce yaptığı açıklamayla bu tür tehlikelerin yaşanabileceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü Havzası kapalı bir havza. Dışardan herhangi bir akarsu veya bir bağlantısı yok. Van Gölü Havzası içindeki türlerin havza dışına çıkması veya havza dışındaki bir canlının havzanın içine girmesi mümkün değil" dedi'2-3 YILDIR FARKLI TÜRLER ORTAYA ÇIKTI'Son 2-3 yıldır havzada farklı türlerin olduğunu belirten Dr. Akkuş, şöyle konuştu: "Yani önce zebra midye ortaya çıktı şimdi de tatlı su ıstakozu dediğimiz canlı türünün olduğunu görüyoruz. Bunların hiçbiri doğal yolla gelmedi. Yani birileri bunları getirip, buradaki su kaynaklarına attılar. Bu hem ekolojik açıdan hem de diğer açıdan çok tehlikeli bir durum. Çünkü Van Gölü Havzası bugün bütün kirlenmelerine karşı ülkemizin hatta dünyanın en temiz su kaynaklarını barındırıyor. Buraya dışarıdan getirilecek olan türler, buradaki doğal olarak yaşayan türleri tehdit etmektedir. Yine bu türlerle birlikte havzamıza gelecek olan yeni hastalıklar buradaki türlerin yaşamını tehlikeye sokacaktır. Zernek Baraj Gölü'nde, 2 yıldır yaptığımız çalışmalarda yeni bir türün yani tatlı su ıstakozunun kerevitinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu türü birileri gelip buraya attı ve tür burada çoğalmaya başladı. Bu tür burada yaşayan sazangillere ait bireylerin yumurtalarını yiyecek ve buradaki balıkçılığı olumsuz etkileyecek."İNCİ KEFALİNİ TEHLİKEYE SOKACAKÜlkemizde bulunan bütün akarsuların önemli olduğunu fakat Van Gölü'ne dökülen akarsuların ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Dr. Akkuş, "Van Gölü'ne dökülen akarsular, inci kefali üreme habitatları. Buradaki ıstakozların akarsuyun aşağı taraflarına yani Van Gölü'ne dökülen kısımlarına ulaşması, üreme döneminde yumurta bırakan inci kefalleri için çok ciddi bir tehlike oluşturacak. ve 15 bin insanın geçimini sağladığı inci kefali stokunu tehlikeye atacaktır. Buradan resmi kuruluşlara sesleniyoruz. Lütfen gerekli önlemleri alın. Yasalara göre aykırı olan bu işin önüne geçin. Çünkü su kaynakları bizim geleceğimiz. Van Gölü stratejik öneme sahip ve gelecek nesiller için korumamız gerekmektedir" diye konuştu.3 YIL ÖNCE UYARMIŞTIKBölgedeki tatlı su kaynaklarında 3 yıldır araştırmalar yaptığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Bundan tam 3 yıl önce Van Gölü etrafında yaptığımız araştırmalarda özellikle Ağrı Balık Gölü'nde, Iğdır'daki sulama kanallarında, tatlı su kerevitinin olduğunu gördük. Buradan yola çıkarak aynı tehlikenin Van Gölü Havzası için de olduğunu söylemiştik. Bir gün bu türlerin birileri tarafından getirilip, buralara atılabileceğini söylemiştim. Resmi kurumlara bildirdim. Fakat 3 yıl sonra maalesef bu türün bu bölgede olduğunu görüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Zernek Baraj Gölü'nden genel-Detaylar-Tatlı su ıstakozu genel-Tatlı su ıstakozunden detaylar-Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile röportaj-Genel ve detaylar

HABER: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/ VAN,

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Mahalledeki katı atık tesisinin kaldırılmasını istiyorlar

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde 'Sofulu çöplüğü' olarak bilenen Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi'nin çevresinde yaşayan mahalle halkı, hastalığa ve rahatsızlığa neden olduğu için çöplüğün taşınmasını ya da tamamen kaldırılmasını için eylem yaptı.Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sofulu Mahallesi'nde yaşayanlar, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce 'Yap İşlet Devret Modeli' ile yaptırılan Sofulu Katı Atık Entegre Tesisi'nin kaldırılmasını istiyor. Bölgenin imara açılmasının ardından yüksek katlı binaların arasında kalan çöplükte bir araya gelen Sarıçam Platformu üyeleri, tesisin çevre ve insan sağlığına zararları sebebiyle taşınması ya da tamamen kaldırılması için daha önce de mahkemeye başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Toplanan grup adına konuşan Taner Talaş, çöplüğün çevrede sağlık sorunlarına yol açacağından dolayı tarım, hayvancılık ve insan yaşamının olamayacağını belirterek, "Sarıçam ilçesi son 5 yıl içerisinde çok ciddi yapılaşmaya gitti. Buradaki tüm binalar deprem yönetmeliğine göre yapılmış, imar izinli binalardır. Bölgede yapımı süren Adana'nın yeni stadı, 2 bin dönüm arazi üzerine kurulmuş önümüzdeki seneden sonra 20 bin öğrenciye sahip olacak Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, binlerce öğrencinin barınacağı yeni yurt binası ve Adana Şehir Araştırma ve Uygulama Hastanesi bulunuyor. ya bu çöplüğün yeri yanlış ya da bu kurum ve binalar yanlıştır" dedi.Çöplüğün kokusuyla insanları rahatsız ettiğini, taşıma esnasında da yollara pislik saçıldığını, sinek ve hastalık sorunlarına neden olduğunu kaydeden Talaş, "Burada yaşayan insanlar yanlış bir şey yapmadı. Bir an önce bu sorunun giderilmesini, çöplüğün taşınmasını ya da tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Daha önce de mahkemeye başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" diye konuştu.Mahalle halkından Buket İzli ise Sofulu Mahallesi'ne taşınırken çöplüğün ortaya çıkardığı sorunlardan haberdar olmadıklarını, burada yaşamak zorunda olduklarını belirterek, "Çamaşırlarımızı yıkıyoruz ancak kokuyor. Çocuklarımız sürekli öksürüyor ve hasta oluyor. Bu koku bizi sağlık açısından çok zorluyor. Çöplük yüzünden çevrede çok fazla köpek oluyor ve yaşama alanımız da yok oluyor. Biz de balkonumuzda rahatça oturmak ve uyumak istiyoruz. Bir an önce bir çözüm bulunmalı" dedi.

Görüntü Dökümü------------------------Vatandaşların ağızlarında maske ile görüntüleriEllerindeki pankartlarTaner Talaş'ın grup adına konuşmasıVatandaşların konuşmalarıÇöplükten genel ve detaylarApartmanlar ile çöplükten pan görüntüÇöp arabalarından görüntüÇöplüğün ve apartmanların yukarıdan çekilen pan görüntüleri

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA,

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'Yaşlılara hizmet' projesiyle 4 yılda 10 bin ev temizlendi

SİVAS'ın Zara ilçesinde Kaymakamlığın başlattığı 'Yaşlılara hizmet ve evde bakım projesi' kapsamında oluşturulan ekip, 4 yılda yaklaşık 10 bin evi ziyaret etti. Projeyle, yaşlı ve hastaların evlerine giden görevliler düzenli olarak temizlik yapıyor.Sivas'ın Zara ilçesinde 2015 yılında "Yaşlılara hizmet ve evde bakım projesi' hazırlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edilen proje uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında devletin hassasiyetle takip ettiği vatandaşların evlerinin genel temizliği yapılarak daha sağlıklı şartlarda yaşamalarının temin edilmesi amaçlandı. 4 yıldır uygulanan proje kapsamında 5 kişi görevlendirildi. Proje kapsamında ilçe merkezi ve köyleri dahil olmak üzere 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına giren yaşlı, engelli ve muhtaç durumda olanların evlerinde temizlik yapılıyor. Temizliğe giderken personeller, kaymakamlığın temin ettiği ürünleri kullanıyor. Aynı zamanda gidilen evlerde eksik olduğu görülen çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, peçete ve sabun gibi malzemelerde kaymakamlık tarafından karşılanarak ailelerin ihtiyaçları gideriliyor. Personeller köyler dahil olmak üzere her gün belirlenen evlerde temizlik hizmeti veriyor. Çalışmayla 4 yıl boyunca yaklaşık 10 bin hanenin temizliği gerçekleştirildi.Proje hakkında bilgiler veren Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut, "Projeyi 4 yıldır uyguluyoruz. Şu ana kadar 10 bin haneye ulaşıldı. Proje kapsamında vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Gittiğimiz evlerde karı-koca, yaşlı veya engelli vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Bizim personellerimiz gidiyor, evleri temizliyorlar. Daha temiz ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımızın yaşamasını sağlıyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın hem daha hijyenik şartlara kavuşuyor, hem de devletimizin her zaman yaşlının, gencin, engellinin yanında olduğunu hissettiriyoruz" dedi.Projede görev alan temizlik personeli ise, uygulamadan son derece memnun olduklarını ve devam etmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü-------------Evlerden görüntüler-Personellerin ev temizliği-Vakıf müdürünün açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/ZARA(Sivas),

Kaynak: DHA