DHA YURT BÜLTENİ -5

Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalar sonunda 2 şüpheliyi tespit etti. Polis, şüphelilerin kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün finans sorumlusu A.M. ile örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunan E.A.E., yakalandı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin, kardeşlerinin DEAŞ adına girdikleri silahlı çatışmalarda öldükleri ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kazada 4 canını kaybeden Musa'nın 'İçim dağıldı' feryadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde takla atan otomobilin köprü ayağına çarptığı kazada babası, annesi, eşi ve oğlunu kaybeden Musa Elmas (38), "3 cenazeyi birden toprağa verdik ama içim dağıldı. Annemi bekliyordum, bir tek umudum oydu. O da rahmetli oldu ertesi gün. Bir acı da annem için. Bütün acıların en büyüğü de oydu" dedi.Manavgat'ın Çakalderesi kavşağında geçen 15 Aralık Pazar günü saat 22.00 sıralarında 07 L 3145 plakalı otomobilin takla atarak beton köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden sürücü Telad Elmas (67), eşi Ayşe Elmas (62), gelini Aysel Elmas (34) ve torunu Telat Elmas (14) götürüldükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Cenazeler Hatıplar mezarlığında defnedildi. Kazada yaralanan Büşra Elmas (9) ise hastanedeki tedavisinin ardından 18 Aralık'ta taburcu edildi. Anneannesi ve teyzesinin yaşadığı eve götürülen küçük Büşra'ya kaza anlatılarak, annesi, ağabeyi, dedesi ve babaannesinin öldüğü bilgisi psikolog gözetiminde verildi. Haberi alan küçük Büşra büyük üzüntü yaşayıp, ağladı.AYNI KAZADA AİLESİNİ KAYBETTİAilenin tek oğlu olan Musa Elmas aynı kazada annesi, babası, eşi ve Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi olan oğlu Telat'ı kaybetmenin acısını yaşadı. Musa Elmas'ın evinin önünde kurulan taziye çadırı, başsağlığına gelen vatandaşlarla dolup taştı. Sürekli Kur'an okunan çadıra gelen vatandaşlar, birçok acıyı aynı anda yaşayan Musa Elmas'a başsağlığı diledi.'BAK BIYIKLARIMI KESTİM'Kazanın ardından yan yana toprağa verilen annesi, babası, eşi ve oğlunun mezarlarını ziyaret eden Musa Elmas, gözyaşları içerisinde onlar için dua etti. Musa Elmas, oğlunun çok güzel yemek duası okuduğunu, bir yere yemeğe gittiklerinde, yemeklerin ardından hep oğluna dua ettirdiklerini söyledi. Eşinin mezarı başında dua ederek, gözyaşı döken Musa Elmas, "Bak bıyıklarımı kestim. Sen hep böyle isterdin" dedi. Annesinin mezarının başında "Garip anam, derbeder anam" diyerek ağlayan Musa Elmas, babasına ise "Dişlerini yaptıracaktık, iyileşmemişti" diyerek hem ağladı, hem dua etti.'ÜZERİME ÇAY DÖKÜLDÜ'Manavgat'ta bir kargo şirketinde çalışan Musa Elmas, olaya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kazanın olduğu gün ikindi vakti ailecek eniştesine yemeğe gittiklerini anlattı. Musa Elmas, "Eniştemde yemek yedik, çay içtik. Yengem dişlerini yaptırmıştı, onu ziyarete gittik. Orada üzerime çay döküldü. Dışarı çıktım. Babam da arabayı satmamı istiyordu. Bir arkadaşımı aradım, geldi. Birlikte arabanın satış ilanını internete yükledik. Oradan beni eve bırakmasını istedim. Ben eve geldim" dedi.'AİLEM DAĞILMIŞ'Bir süre geçtikten sonra amcasının oğlunun kendisini arayarak, kazayı haber verdiğini aktaran Musa Elmas, şöyle konuştu: "Amcaoğlum kolay kolay aramazdı, bir baktım o arıyor; 'Amcaoğlu, amcamgil kaza yapmış' dedi. Geldi, aldılar beni, gittik ki her yer darmadağın. Bir kişiyi bulamadım. Ailem dağılmış. Kızım bir hastanede, babam bir hastanede, eşim bir hastanede, oğlum bir hastanede, annem bir hastanede. Hangisine koşacağımı bilemedim. İlk kızımı gördüm, Allah'a şükür iyiydi. Oradan devlet hastanesine babama koştum. Bekledik, baktık. Uğraştılar. Biraz zaman geçtikten sonra babamın rahmetli olduğunu söylediler. O acıyla çırpındım, ağladım, sızladım. Oradan oğluma gitmek istedim. Oğlum da yoğun bakımda yatıyordu. Bir gördüm, görmedim. Gözlerim karardı. Annemi Antalya'ya hastaneye götürmüşler. O sırada haber aldığıma göre eşimi de Antalya'ya götürmüşler. Ben ortada çırpınırken, eşimin de vefat ettiği haberi geldi. Tuttular beni, salmadılar bir yere, göndermediler."'ANNEMİ BEKLİYORDUM BİR TEK UMUDUM OYDU'Babası, eşi ve oğlunun öldüğünü öğrendikten sonra üçünün birden cenazesini kaldırmanın kendisine büyük acı verdiğini söyleyen Musa Elmas, "3 cenazeyi birden toprağa verdik ama içim bitti, içim dağıldı, içim yanıyor. Annemi bekliyordum bir tek umudum oydu. O da rahmetli oldu ertesi gün. Bir acı da annem için. Bütün acıların en büyüğü de oydu" dedi.'BUNDAN SONRA KIZIM İÇİN YAŞAYACAĞIM'Kazanın ardından herkesin kendisini arayarak destek verdiğini vurgulayan Musa Elmas, tüm Manavgat halkına teşekkür etti. Kızı Büşra'yı hastaneden çıkarak anneannesi ve teyzesinin yanına götürdüklerini, kızına, kazayı ve ölümleri anlatırken çok zorlandığını aktaran Musa Elmas, şunları söyledi: "Allah'a şükür kızımı hastaneden çıkardım. En son ailesini kaybettiğimizi söylerken en büyük acıyı bir daha yaşadım. Kızım ağladı ben ağladım. Çok kötü bir duygu çok. Allah düşmanımın başına vermesin. Böyle bir acı olamaz. Bundan sonra kızım için yaşayacağım. Kızım için çalışacağım. Her şey kızım. Kızım tek varlığım, tek mirasları. Ona sahip çıkacağım. Onlar bana onu miras bıraktı."Diğer yandan, Musa Elmas'ın eşi Aysel Elmas'ın babasının evinde taziye çadırı kuruldu. Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan Büşra Elmas'ın öğretmeni de aileye taziyede bulundu. Öğretmeni Büşra'nın teyzesi ve yakınlarıyla görüşerek, kendisini hazır hissettiğinde okula gelmesi gerektiğini anlattı.'BU ACININ TARİFİ ANLATILMAZ'DHA muhabirine ailesiyle birlikte açıklama yapan Aysel Elmas'ın ağabeyi İbrahim Çubuk, "Günler geçiyor ama acımız kat kat artıyor. Azalmıyor. Altı kişiydik biz, bacım Aysel'i kaybettik. Bu tabloda bir kişi eksildi. Çok üzgünüz. Ben kendimi çok güçlü hissediyordum. Herkese 'güçlü olun' derdim. Arkadaşlarımın, dostlarımın bir cenazesi olduğunda ben onlara hep destek olurdum. Ama kendi başıma geldi, o kadar güçsüz hissettim ki kendimi. Bu acının tarifi anlatılmaz" dedi.'O AN HİÇ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR'Büşra'ya yakınlarının öldüğü haberini vermenin kendilerini çok zorladığını belirten İbrahim Çubuk, "Dün, diğer yeğenimi hastaneden çıkarttık. Hastaneden çıkarınca annesinin, abisinin, babaannesi ve dedesinin öldüğünü söyleme görevi bana düştü. O an hiç gözümün önünden gitmiyor. Belki ilk günden daha acı geldi bana. O yavruma annesinin, abisinin, babaannesinin ve dedesinin öldüğünü tek tek arka arkaya söyledim ve çığlık attı. Bu anlatılamaz" diye konuştu.

Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi

Eskişehir merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve 'askeri okullara ve polis kolejine hazırlık' grupları içerisinde yer aldıkları öne sürülen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 'askeri okullara ve polis kolejine hazırlık' grupları içerisinde yer aldığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Savcılık talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen 22 şüpheliyi düzenlenen baskınlarla gözaltına aldı. Bulundukları illerde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından elleri önden kelepçeli olarak Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

JAK Timleri zorlu görevlere böyle hazırlanıyor

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) her an göreve hazır olmak için durmaksızın çalışıyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tatbikat gerçekleştiren tim, senaryo gereği yamaçtaki bir mağarada mahsur kalan bir dağcıyı kurtardı.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Arama Kurtarma Timi(JAK), deprem, sel, su baskını, çığ, toprak kayması gibi doğa olaylarında veya dağ, kanyon, mağara gibi yerlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasında önemli görevler üstleniyor. Yeteneklerini geliştirmek ve pratiklerini artırmak amacıyla aralıksız çalışan tim, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği yerden yaklaşık 30 metre yüksekte bulunan bir mağarada baygınlık geçirerek mahsur kalan bir dağcı drone yardımıyla yerini tespit ederek nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.Tatbikat senaryosunda, dağcının yeri tespit edildikten sonra jandarma ekipleri daha sonra mağaranın üzerindeki yamaca tırmandı. Buradan ip sarkıtarak mağaraya inen JAK Timi, bilinci kapalı olan dağcıyı bulunduğu yerden alarak sedye yardımıyla kurtardı. Tatbikattan verim alınabilmesi amacıyla, yaralı dağcının yerini tatbikat başında bilmeyen ekip, kısa bir sürede dağcının yerini tespit ederek, yaklaşık 4 saat süren bir operasyon ile yaralıyı emniyetli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim etti. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi, 7 gün 24 saat boyunca göreve hazır bir şekilde kazazedelerin yardımına koşuyor.

Muhtar, mahalleyi kedi evleriyle donattı

Bolu'da, Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdem, kendi imkanlarıyla yaptığı 17 kedi evini soğuk havalarda kedilerin yaşamlarını sürdürebilmesi için mahallenin çeşitli noktalarına yerleştirdi.Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdem, ailesinin de yardımıyla su borularını kedi evlerine dönüştürdü. Özdem, yaklaşık 1 haftalık el emeği sonucu yaptığı 17 kedi evini mahallenin çeşitli noktalarına yerleştirdi. Özdem ayrıca kedi evlerinin önüne koyduğu kaplara da her gün mama ve su koyuyor. Mahallede yaşayan vatandaşların da mama ve su ile kedi evlerinin bakımı konusunda kendisine destek olacağına inandığını belirten Mehmet Özdem, "Mahallemizde bulunan bir kedi evimiz vardı. Biz bunun bakımını yaptırdık. Belediyemiz de çatısını değiştirdi. Tabi ihtiyacı karşılamadığı için böyle bir fikir aklımıza geldi. Bu kedi evlerini yaptık. Mahallemizin çeşitli noktalarına bu kedi evlerini yerleştiriyoruz. Kış geldiği için hayvanlarımızın soğuktan korunması asıl amacımız. Mamaları muhtarlık olarak koyuyoruz ama mahalle gönüllülerimiz var. Sağ olsunlar bu işe gönüllü oluyorlar. Onlar da bize destek oluyor. Biz de muhtarlık olarak elimizden gelen yardımı yapacağız." diye konuştu.Mahallede esnaflık yapan Salih Çamlıbel ise "Kedi evlerini görünce çok mutlu olduk. Böyle şeyleri seviyoruz. Herkesin yapmasını istiyoruz. Mehmet bey seçildiği günden beri çok ciddi çalışıyor. Bu da bizim için sürpriz oldu. Yapılmasına biz de yardım ettik, emeğimiz oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Herkesten de bu şekilde sokakta yaşayan hayvanlara destek olmalarını istiyoruz." dedi.

Tomarza'da 'Kadınlar Kıraathanesi' açıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde belediye, sadece kadınların girebildiği kıraathane açtı. Kıraathanede kitap okuyup, satranç oynayan kadınlara ücretsiz çay ve pasta ikram ediliyor.Tomarza Belediyesi, 23 bin nüfuslu ilçede 15 gün önce Kadınlar Kıraathanesi açtı. Kadınlar, kıraathaneye yoğun ilgi gösterdi. Her gün hizmet verilen kıraathanede kadınlar, satranç oynuyor, kitap okuyor ve internetten faydalanabiliyor. Ayrıca kadınlara ücretsiz çay ve pasta ikramı da yapılıyor.Tomarza Belediye Başkanı AK Partili Davut Şahin, seçimlerde kadınlara verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Şahin "Farklı mahallelerden ilçe merkezine gelen kadınlarımız dolmuş saatini beklemek için soğukta sıcakta parklarda ve esnaf dükkanlarında oturmak zorunda kalıyordu. Bizler de Cumhurbaşkanımızın 'Millet Kıraathanesi' olarak ifade ettiği hizmeti 'Kadınlar Kıraathanesi' olarak sunduk. İçinde lavabo, mescit, mutfak ve çocuk oyun alanın olduğu kıraathaneye gelen kadınlarımız evlerindeki gibi sıcak ortamda sohbet etme, internet kullanma, ibadet yapma ve dilerlerse satranç gibi oyun oynama fırsatı yakalıyorlar" dedi.Başkan Şahin, 15 gün önce hizmete açılan kıraathaneye sadece kadınların girebildiğini belirterek, "Kadınlarımıza ücretsiz çay, pasta ve poğaça ikramında bulunuyoruz. Kadınlarımız bu hizmetle sokaklarda ve parklarda perişan halde durmuyorlar. Diğer ilçe vatandaşlarımızla sohbet etme ve sosyalleşme imkanı buluyorlar. Benim tek isteğim ilçemiz kadınlarının buralara sahip çıkmasıdır" dedi.

