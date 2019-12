DHA YURT BÜLTENİ - 5

14.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:41

Genç kadını dövüp, araçtan attı

BURSA'da bir sürücü darp ettiği kadını seyir halindeki otomobilden attı. Arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde ezilmekten kurtulan kadın, sinir krizi geçirerek, önce basın mensuplarının aracına saldırdı ardından reklam panolarının arkasına saklanarak ağladı.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin içindeki Ayşe A.(26) ile sürücü Berk K. arasından bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ayşe A.'yı aracın içinde darbeden Berk K. bir süre sonra da hareket halindeki araçtan yola atarak uzaklaştı. Arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde son anda ezilmekten kurtulan kadın bir süre yol ortasında hareketsiz bir şekilde yattı. Vatandaşlar tarafından kaldırılan Ayşe A., kendine gelmekte zorlandı. Genç kadın basın mensuplarının aracını kendisini yola atanın aracı zannederek saldırmaya kalktı. Olay yerindeki muhabirler tarafından engellenen kadın, reklam panolarının arkasına saklandı. Daha sonra da ağlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Ayşe A,. kendisini darp ederek yola atan sürücüye hakaretler savurarak "O kim oluyor da bana tokat atıyor, beni arabadan atıyor?" diye bağırdı. Güçlükle sakinleştirilen kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayşe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çevrede bulunan güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,-

Trabzon'da darp edilen doktorun el bileği ve parmakları kırıldı

TRABZON'da, iddiaya göre aldıkları alkolün etkisiyle yolda sızan C.P. ve B.K., getirildikleri Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde kendilerini sessiz olmaları yönünde uyaran görevli doktor Tacettin Karaman'a (30) saldırdı. Sağ el bileği ve parmakları kırılan, yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan doktor, tedavi altına alınırken, C.P. ve B.K. tutuklandı.

Olay, önceki gece saat 03: 00 sıralarında Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkolün etkisiyle yolda sızan C.P. ve B.K.'yı fark eden bekçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından alınan iki kişi acil servise getirildi. Hastane acilinde gürültü yapan C.P. ve B.K. kendilerini sesiz olmaları yönünde uyaran doktor Tacettin Karaman'a yumruk ve tekmelerle saldırdı. Sağlık görevlilerinin 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen güvenlik görevlilerince kurtarılan doktor, yaralandı. Karaman, acil serviste tedavi altına alınırken, saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı. Sağ el bileği ve parmakları kırılan, yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan doktora 10 gün iş göremezlik raporu verildi. Doktor Tacettin Karaman, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında 'kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmama' suçlarından soruşturma başlatılan C.P. ve B.K. tutuklandı.

'FİZİKİ ŞİDDET HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Serdar, Fatih Devlet Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklaması ile saldırı olayını kınadı. Serdar, "Sözlü şiddet bütünleşmiş, fiziki şiddet ise her geçen gün artmaktadır. Genel anlamda da sağlık çalışanlarının diğer kamu çalışanlarına göre çok daha fazla şiddete maruz kaldığı açıktır. Acil serviste şifa bekleyen acil hastalara hizmet veren sendika üyemiz doktor arkadaşımız saldırıya uğradı. Muayene esnasında yüzüne yumruk atılmasıyla başlayan, diğer kişinin ise arkadan doktorumuzun boğazına sarılıp gırtlağını sıkarak devam eden darp ve saldırıda bulunulmuştur. Hekim arkadaşımızın boğazına sarılan diğer saldırgan kişiye o esnada orada bulunan diğer hasta yakınları ve hastane güvenlik görevlileri müdahale etmişlerdir. Akabinde hemen 'beyaz kod' verilerek hadise güvenlik birimlerine iletilmiştirö dedi.

Gece şifa vermek ve can kurtarabilmek için acil serviste sabahlara kadar doktorların nöbet tuttuğunu belirten Serdar, "Bu saldırı neticesi hekim arkadaşımızın ağzı kan içinde kalmış, dudağında kesiler, el bileğinde ve parmağında kırıklar, vücudunda ise darp izleri oluşmuştur. Saldırı esnasında acil servis çalışanları hekimler, hemşireler, sağlık memurları ve diğer çalışanlar korkulu anlar, şok yaşamışlardır. Saldırıda yaralanan hekim arkadaşımıza10 gün rapor verilerek evde tedavisine devam edilmek üzere taburcu edilmiştir. Şükürler olsun ki bir ağır yaralanma ve ya can kaybı yaşanmamış daha üzücüsü ile karşı karşıya kalınmıştır. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi de bulunuyor saldırıyı lanetliyoruzö diye konuştu.

-Fatih Devlet Hastanesinin dışından detay-Acil girişinden detay-Açıklama yapılırken kalabalıktan görüntüler-Basın açıklaması yapılırken darp edilen doktordan detaylar-Darp edilen doktor detayları

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN TRABZON-DHA

Çiğ köfteden zehirlenen öğrenciler taburcu oldu

BURDUR'da, yedikleri çiğ köfteden zehirlenerek hastanede tedaviye alınan öğrenciler taburcu edildi.

Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyündeki Halıcılar Ortaokulu'ndan 15 öğrenci, dün öğlen yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan öğrenciler, öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan öğrencilerin aileleri de hastane önünde toplandı. Öğrencilerden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken 9'u tedaviye alındı. Bu öğrenciler de tamamlanan tedavileri sonrası evlerine gönderildi.

Öğrenciler, öğle yemeğinde çiğ köfte yediklerini ve bu nedenle zehirlendiklerini söyledi.

HABER Mesut MADAN BURDUR, -

Çantadaki cep telefonunu çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı

ADANA'da üniversite sınavına hazırlanan Rabia Y.'nin (19) çantasındaki cep telefonunu çalan Ömer K. (34) yakalandı. Olayın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Aralık'ta Seyhan İlçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dershaneye giden Rabia Y. çantasındaki cep telefonunun çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Bir mağazada genç kızın çantasından cep telefonunu çalan şüphelinin Ömer K. olduğu saptandı. Yankesicilik, hırsızlık ve yaralama suçlarından çok sayıda sabıkası bulunan Ömer K. kısa sürede yakalandı. Çalınan cep telefon da Rabia Y.'ye teslim edildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Kapıcıya 5 bin liralık ikiz plaka cezası

ANTALYA'da site görevlisi Osman Erdoğan'ın (31) satın aldığı otomobile, Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası, kullanımda olan plakayı basıp, verdi. Polis, 'ikiz plaka' taktığı gerekçesiyle Erdoğan'a 5 bin TL ceza kesti. Erdoğan, "Mağdur oldum, evrakta sahtecilikten de dava açılacak. Uyuyamıyorum. Bu cezayı ancak arabayı satıp ödeyebilirim. İlk arabanın sevincini yaşamadan satmak zorunda kalacağım" dedi.

Konyaaltı ilçesindeki bir sitede çalışan Osman Erdoğan, otomobil almak için uzun süre internette arama yaptı. Aradığı otomobili Konya'da bir galeride bulan Erdoğan, 3 arkadaşıyla bu kente gitti. Noterde alım-satım işlemini yapan Erdoğan, aracına Antalya plakası taktırmak istedi.

Noter de bir plaka belirledi. Erdoğan, evraklara birlikte plakayı bastırmak için Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na gitti. 10 dakika içinde plakasını teslim alan Erdoğan, anne-babasının yaşadığı Seydişehir ilçesine gitti. Ancak güzergahtaki Plaka Tanıma Sistemi'nden plakanın, 'ikiz plaka' olduğu belirlendi.

'İLK ARABANIN HEYECANI İLE FARK ETMEDİM'

Otomobilinin sigorta işlerini yaptıracağı sırada polis tarafından aranarak, aracının yanına gelmesi istenen Erdoğan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Polis bana otomobilin plakasının ikiz olduğunu söyledi. Ruhsatı kontrol ettiğimizde plakanın yanlış basılmış olduğunu fark ettim. Plakanın sonu 316 olması gerekirken 315 basılmış. İlk arabamın heyecanı ile fark etmemiştim. Karakolda dört saat ifade verdim. Sağlık raporu almak zorunda kaldım. İkiz plaka nedeniyle 5 bin lira trafik cezası uygulandı. Polislerle Konya Şoförler Odası yetkililerini telefonla görüştürdüm ama bir şey değişmedi. Şoförler Odası hatasını kabul etti. Yeni plaka gönderdiler ve aracı trafikten men edilmekten kurtardık."

EŞİYLE YILLARCA OTOMOBİL PARASI BİRİKTİRDİ

Haksız yere 5 bin liralık ceza ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Erdoğan, temizlik işlerine giden eşiyle yıllardır otomobil almak için para biriktirdiklerini, üzerine de banka kredisi çektiklerini söyledi. 5 bin liranın kendisi için büyük bir miktar olduğunu dile getiren Erdoğan, cezanın iptali için mahkemeye başvurduğunu kaydetti. Erdoğan, "Sorunun çözülmesi için işimi bırakıp, sürekli bir yerlere gidiyorum. Mağdur oldum, evrakta sahtecilikten de dava açılacak. İki, üç gündür uyuyamıyorum. Oda hatasını kabul ediyor ama yardımcı olma taraftarı değil. Bu cezayı ancak arabayı satıp ödeyebilirim. İlk arabanın sevincini yaşamadan satmak zorunda kalacağım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Osman Erdoğan'dan detaylarOsman Erdoğan"ın arabasına binerken görüntüsüOsman Erdoğan Röp.02.48"/ 306 MBHaber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Fırın işçilerinin zorlu mesaisi

TOKAT'ta her sabah vatandaşa taze ekmek ulaştıran fırın işçileri, akşam saat 20.00'de hamur yoğurarak çalışmaya başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yapıyor.

Tokat'ta bir günde yaklaşık 50 bin kadar ekmek üretiliyor. Tokat Organize Sanayisinde faaliyet gösteren ekmek fabrikalarında işçilerin gece mesaisi akşam saat 20.00'de başlıyor. Hamur yoğurarak başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden mesaide ekmek ustaları işlerini bitirdikten sonra evlerine gidip istirahat ediyor. Her gün aynı şekilde tekrarlanan süreçte çalışanlar, gündüzleri ailelerine vakit ayıramamaktan şikayet ediyor.13 yıldır ekmek fabrikasında hamur ustası olarak çalışan Fatih Kaya(38), "Biz her zaman gece çalışıyoruz. O yüzden de gündüz ailemize çocuklarımıza vakit ayıramıyoruz. Ama yine de mesleğimiz ekmeğimizi kazanmamız için çalışmamız gerekiyor. Teknoloji gelişti eskisi gibi yorulmuyoruz ama yine de gece çalışıyoruz" dedi. 23 yıldır ekmek fabrikasında çalışan Mevlüt Kaya (45) ise, "Gece çalışmak çok zor oluyor. İstirahatimiz yok. Normal bir ortama gidemiyoruz.Sabah yat, akşam kalk gel. Ailemizi alıp bir yere gezmeye, tozmaya gidemiyoruz. Ailemiz de herkes gibi bizimle gezmek istiyor. Ama yine de bize bir şey demiyorlar. Ekmek parası için katlanıyoruz" diye konuştu. Her gün geceleri çalıştıklarını belirten fırın ustası Adem Görgülü (53) de, "Ailelerimizle yeterince ilgilenemiyoruz. Ama işimizden memnunuz. Her tarafta zorluklar var. Çocuklarımızdan şikayet oluyor. Hep gece mi çalışacaksın diye. Ama yine de onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Mesleğin zorlukları var. Gece başlıyoruz, sabah saat 07.00-08.00'de işimiz bitiyor" dedi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

