DHA YURT BÜLTENİ - 5

13.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:42

Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat edin

MERSİN Limanı'nda ithalatı yasak olması nedeni ile 'tavuk kırıntısı' olarak gösterilerek Çin'den getirilen 23 ton 200 kilogram kuzu ciğeri ele geçirilmesinin ardından uzmanlardan uyarı geldi.

Kentte geçen yıl şirket kuran Lübnanlı Mohammed A. ve Amira A., 'tavuk kırıntısı' olarak beyan edilerek Çin'den 23 ton 200 kilogram ciğeri, konteyner gemi ile Mersin Limanı'na getirtti. Transit ticaret kapsamında Mersin üzerinden Lübnan'a gönderileceği beyan edilen ciğerler, soğuk hava deposuna konulurken yerine, önceden depoya konulan tavuk kırıntısı yüklendi. Tavuk kırıntısı bulunan son kutular da yüklenmek üzereyken, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Ele geçirilen 23 ton 200 kilogram ciğer depo içerisinde mühürlendi. Ele geçirilen 23 bin 200 kilogram ciğerin, kilogramının 75-80 liradan satılacağı öğrenildi. Polis ekipleri, transit ticaret kapsamında getirilen ürünlerde 'usulsüzlük' yaptığı saptanan 10 kişiyi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

UZMANLAR UYARDI

Veteriner Hekim Merve Özbaba, kontrolsüz tüketilen sakatatların insan sağlığına zararlar verdiğini söyledi. Özellikle antibiyotik kalıntısının insanlarda ciddi sorunlarına neden olduğunu kaydeden Özbaba, "Sakatatlar insan sağlığına ne kadar yararlı ise iyi koşullarda elde edilmediyse bir o kadar zarar verecek gıdalardır. Her şeyden önce antibiyotik kalıntısı dediğimiz ciddi bir risk var. Eğer sakatat elde edilen hayvanlar daha önce antibiyotik kullandıysa ve bunun üzerinden yeterli süre geçmediyse o gıdaları tüketen insanlara ciddi bir risk oluşturur. Antibiyotik kalıntısı sonucu insanlarda kullanacağı antibiyotiğe karşı bir direnç oluşumu var ve bu insan sağlığını ciddi derecede zarar veren bir durum. En önemli faktör bu. İnsanlardan hayvanlara geçen hastalıklar konusunda ciddi bir risk oluşturuyor. İnsanlarda antibiyotiğe karşı direnç oluşunca kullandığı ilaçlardan fayda sağlamama durumu ortaya çıkıyor. Öncelikle bu sakatatların geldiği ülke, geldiği koşullar, soğuk zincirin gerçekten sağlanıp sağlanamadığı, doğru laboratuarda güvenilir testlerin yapılıp yapılmadığı önemli. Bu ürünlerin güvenilir testlerden geçtikten sonra tüketilmesi gerekiyor" dedi.

'HASTALIĞA NEDEN OLUYOR'

Veteriner Hekim Mahmut Can Ordulu ise yakalanan sakatatlar arasında özellikle ciğerlerin birçok hastalığa neden olduğunu kaydederken, şunları söyledi:

"Özellikle parazitsel bir enfeksiyon hastalığı var. Çok fazla antibiyotik kalıntısı barındırıyor. Onları kullanan vatandaşlar antibiyotiklere karşı direnç oluşturuyor. Sarılık, bakteriyel enfeksiyonlara yakalanma riski var. Bu tarz ürünlerin mutlaka güvenilir laboratuarda testlerinin yapılıp ondan sonra tüketime sunulması gerekiyor. Bu ürünleri aynı zamanda geldiği ülkede ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığı da önemli. Zaten bu tür ürünlerin ithal edilmesi de yasak. Sakatat türevleri enfeksiyona en yatkın ürünlerdir ve bu tarz ürünlerin kontrolsüz tüketilmesini önermiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Veteriner Hekim Merve Özbaba ile röp-Veteriner Hekim Mahmut Can Ordulu röp-Mersin Limanından genel ve detay

(BOYUT: 434 MB) (SÜRE: 3,52 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Diyarbakır'da 500 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi

DİYARBAKIR'da yeni yıl öncesi yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 bin 169 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki satışına yönelik il genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda 10 Aralık'ta Yenişehir ile Kayapınar ilçelerinde bir işyerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda bin 805 şişe viski, 206 şişe votka, 158 şişe rakı olmak üzere toplam 2.169 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü-----------Polislerin aracı açmasıEle geçirilen kaçak içkiDepoya yapılan operasyonSahte içkilerin sergilenmesi

Haber-Kamera Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR, GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

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Apollon Tapınağı ilgi çekiyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Side turizm merkezinde bulunan Apollon Tapınağı kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kış mevsiminin gelmesi ve bölgedeki birçok otelin kapanmasına rağmen Side Antik Kenti'nde bulunan Apollon Tapınağı yerli ve yabancı tatilcilerle, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Açık havayı fırsat bilenler Apollon Tapınağı'nı ziyaret ederek gezdi, fotoğraf çektirdi.

ERASMUS ÖĞRENCİLERİ DE SİDE'DEErasmus projesi kapsamında Antalya'ya gelen Estonya, Polonya, Portekiz, Romanya ve İtalya'dan öğrenci ve öğretmenler de Side'yi ziyaret ederek Apollon Tapınağı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Estonyalı öğretmenlerden Kairi Mustjatse, Side'nni olağanüstü bir yer olduğunu söyleyerek, "Burası çok etkileyici ve göz alıcı. Side'de bulunmaktan son derece mutluyum. Çok uzun süre önce edilen eserleri gördüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Denizin dalgalarından görüntüApollon Tapınağı'ndan genel görüntüTapınağı ziyarete gelenlerERASMUS grubunun hatıra fotoğrafı çektirmesiKairi Mustjatse'nin açıklamasıDeniz kenarından görüntü

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), -

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Eskişehir'de sis etkili oldu

ESKİŞEHİR'de etkili olmaya başlayan sis, trafik akışını olumsuz etkilerken güzel görüntülere de sahne oldu.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan sis, kentin farklı bölgelerinde etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı'ndaki tekneler ve çevresinde bulunan heykeller sis bulutlarının arasında kayboldu. Yetkililer, şu an 5 derece olan hava sıcaklığının gün içerisinde 10 dereceye kadar çıkacağını ve yağmur yağışının görülebileceğini belirtti.

Görüntü dökümü: -Tramvaylar-Porsuk Çayı'ndaki tekne ve heykeller-Belediye ekipleri Porsuk Çayı'nda kayıkla temizlik yaparken-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-DHA

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Çeşme ve Dikili'de 83 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 83 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 00.30'da gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta 29'u Filistin, 17'si Suriye ve 2'si Irak uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen yakalandı. 21'i erkek, 8'i kadın ve 19'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Dün ise saat 00.23'de gelen ihbarla ekipler, Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir grup göçmenin bulunduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 23'ü Kongo, 6'sı Mali, 4'ü Afganistan ve 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 35 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 9'u kadın ve 11'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 83 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------Sahil Güvenlik kamerasıDikili'de yakalanan göçmenler görüntü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmezi kebap kestanenin fiyatı, kırmızı eti geride bıraktı. Kaldırımda seyyar satıcıların sattığı kebap kestane kilosu 50 liradan satışa sunulurken, fiyatı yüksek bulanlar tadımlık alıyor.

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, Keşan'da çarşı ve caddelere kurulan tezgahlarda satılmaya başlanırken, kilosu 50 lira olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tadımlık alınıyor. Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 lira olan paketler rağbet görüyor.

Sokakta tezgah açarak, kebap kestane satan Aydoğan Körnez, "100 gramını 5 liraya veriyoruz. İstanbul'dan yarı fiyatına. Kilosu 50 liraya geliyor ama ateşte fire veriyor. Havaların soğumasıyla kebap kestaneye olan ilgi de arttı. Geçenlerde reklamı da olmuş. 4 kestane yiyenin beyin fonksiyonları artıyormuş. Yiyen de beğeniyor. Artık sobalı ev olmayınca kestane de kıymete bindi. İnsanlar nasıl hazırlandığını ve pişirildiğini de soruyor" dedi.

Kestanenin sevilen bir lezzet olduğunu ifade eden vatandaşlar ise pahalı olması nedeniyle gramla alabildiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü-----------------------Kebap kestane tezgahı-Pişirilen kestaneler-Kömürlü ocakta pişen kestaneler-Kestane alanlar-Kestanelerin hassas terazide tartılması-Seyyar satıcı Aydoğan Körnez röp.-Müşterileriler röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Kaynak: DHA