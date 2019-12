DHA YURT BÜLTENİ - 5

11.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:17

Enez'de 30 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan 'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 4'ü çocuk, 10'u kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülendi.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü--------------Sahil Güvenlik botunun, lastik botu takibi-Sahil Güvenlik ekibinin botun önünü kesmesi-Lastik bottaki kaçaklar-Kaçakların Sahil Güvenlik botuna çıkarılması-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),-

=================================

Ordulu kadınlar, şiddete karşı 'boks' öğreniyor

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20) cinayetinin ardından kentte kadınlar, şiddete karşı önlemler almaya başladı. Kadınlar, Türkiye'yi yasa boğan olaydan etkilenerek, kendilerini korumak için dövüş sporları öğreniyor, bazı kadınlar ise çantalarında biber gazı taşıyıp, olası saldırılara karşı önlem alıyor.Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi, balerin Ceren Özdemir'in evinin bulunduğu binanın giriş kapısında Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından kentte yaşayan kadınlar, günlük hayatlarında şiddet olaylarına karşı önlem almaya başladı. Kadınlar, Türkiye'yi yasa boğan olaydan etkilenerek, kendilerini korumak için dövüş sporları öğrenmeye başladı, bazı kadınlar ise çantalarında biber gazı taşımaya başladı. Kentteki bir spor salonunda da kadınlar için ücretsiz olarak boks ve kick boks eğitimi verilmeye başlandı. Kursa yaklaşık 50 genç kız müracaat etti. 35 kursiyer ise bir hafta önce eğitim almaya başladı.Kursa gelen kadınlar, yakın savunma tekniklerini öğreniyor.'İNANILMAZ TALEP VAR'Kick Boks antrenörü Serhat Kiraz, 14 yıldır profesyonel olarak spor yaptığını belirterek canlarına kast edilmemesi için kadınlara kendilerini savunabilecekleri kadar teknik öğretmeye çalıştıklarını söyledi. Kiraz, "Sosyal medyadan duyurduk. Kick boks ve boksun dışında yakın savunma eğitimleri de veriyoruz. Ceren'in öldürülmesinden sonra buna karar verdik. İnanılmaz derecede talep oldu. Korkuyorlar 'akşam saatlerde dışarı çıkamıyoruz' diyorlar. Kendilerini koruması için yakın savunma eğitim veriyoruz. Birisi bıçakla saldırdığında ya da çantasını almaya çalıştığında önünü kestiğinde en azından kendilerini korumak için teknik öğrensinler istedik. Bir hafta önce başladık. Yaklaşık 50 kişi müracaat etti. Şu an 35 kişi geliyor. Haftada 3 gün birer saat bu eğitimleri vermeyi sürdüreceğiz. Kurs süresini ilk aşamada 6 ay olarak belirledik. Bize destek verilirse hem sayıyı hem de kurs süresini devam ettirmek istiyoruz" dedi.'HEPİMİZİ ÇOK ETKİLEDİ'Kursiyerlerden Habibe Şen (23) Ceren'in öldürüldüğü olaydan çok etkilendiklerini belirterek, "Bir kadın olarak bu tür olaylarla fazla karşılaşmamız hepimizi çok üzüyor. Ben bu tür olayların önlenmesini istiyoruz. Sosyal medyada böyle bir projenin başlatıldığını görünce kendimi savunmasız hissettiğim için kendimi savunmayı öğrenmek istedim. Bu olay hepimizi çok etkiledi. En azından kendimi savunabileyim ki dışarıdan bir etken olduğu zaman onun bana verebileceği zararları önleyebileyim istedim. Korkuyoruz" diye konuştu.'KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM'Gökçe Nur Öztürk de (22), Türkiye'de kadına şiddetin oldukça fazla olduğunu ve Ordu'da yaşanan son olayın kendisini çok fazla üzdüğünü belirterek, "Ordulular olarak son zamanda bizi çok etkileyen bir olay oldu. Hepimiz çok üzüldük. Bende kendimi korumak istedim dışarıdan gelecek bir güce karşı kendimi korumak için bu kursa gelmeye karar verdim. Çarşıda geziniyoruz kim iyi niyetli kim değil bilemiyoruz. Bir haftadır geliyorum eğitimler güzel geçiyor. Ceren'in böyle öldürülmesi beni çok korkuttu. Çok da üzülüyorum. Onun için kendimizi korumamız gerekiyor. Kendimi savunmayı öğreniyorum" şeklinde konuştu.'SOKAKTA DÖVÜŞMEYİ ÖĞRENİYORUM'Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Elif Çolak ise (23) Ceren'in okuduğu okulda eğitim gördüğünü ve bu nedenle olaydan çok fazla etkilendiğini söyleyerek, "Yolda yürürken öldürülme ihtimalimiz olduğundan bir süre hiçbir şey yapamadık, evimize gitmeye korktuk. Burada kendimizi savunmayı dövüşmeyi öğreniyoruz. Ani ve tehlikeli durumlarda refleks olarak kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Hızlı bir eğitim programına başladık. Umutla buraya geldim. Korkmuyorum demek istiyorum. Biz daha güçlüyüz kadınlar olarak hallederiz. Benim branşım kick boks aslında tatamide ringde dövüşüyoruz ama sokakta kavga etme olayımız yoktur. Sporcu olanlar bilir biz dışarıda dövüşemeyiz. Ama bunu sokağa taşımak gerekli olan bir şeydi. Yakın dövüş teknikleri öğreniyorum. Ringde dövüşmek farklı sokakta dövüşmeyi öğreniyoruz kendimizi savunabilir hale geliyoruz. Bu sporcu olanlar için bile gerekli bir şey aslında" dedi.'BİBER GAZI TAŞIYORUM'Olaydan sonra kadınların tedirginlik yaşadığını, kendisinin de yasal kullanılabilen biber gazı taşımaya başladığını belirten Bircan Engin, "Ceren'in başına gelen olan her an bizim başımıza da gelebilir. Ne zaman ne olacağı belli değil. Yasal olan, kendimce savunma aletleri taşıyorum. Biber gazı kullanıyorum. Savunma sporlarına başladım. Kick boks yapıyorum, bayanlara da tavsiye ediyorum. Kendilerini korusunlar, özellikle yürürken sağına soluna baksınlar, dikkat etsinler. Çünkü zaman çok kötü, ne zaman başımıza ne geleceği belli değil" dedi.Spor salonu işletmecisi ve antrenörü Oktay Akyol ise, salonda daha çok özel harekat, emniyet mensupları ve bekçilere yönelik eğitimler verdiklerini, son olayın ardından vatandaşlardan da savunma sporlarına talep olduğunu belirterek, "Bu işler kolay olmuyor, uzun süreç gerektiriyor. Herkes için yardıma hazırız. Gelen ailelere durumu anlatıyoruz, çocuklarımız için kötü bir zamandayız. Elimizden geldiğince savunma sporlarını ailelere ve çocuklarımıza öğretiyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Genç kızların dövüş sporları eğitimi alması-Kursiyerlerden detay-Röportajlar-Muhabir anonsu-Biber gazı taşıyan kadın-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Hüseyin KALAY/ORDU,

==============================

Malatya'da 4 tefeciye gözaltı Malatya'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda kentte faiz karşılığında para vererek, senet imzalatarak, verdikleri paraların üzerine faiz koyan 5 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, çek ve senet, 30 bin lira para, faaliyeti olmayan şirketlere ait birçok kaşe ve makbuz arama öncesi tuvalete atılmış, yırtılmış ve tahrip edilmiş, borç-alacak defteri, 1 ruhsatsız tabanca, 134 tabanca mermisi gele geçirildi. Ele geçirilen materyal ve tabancaya el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Aynı operasyon kapsamında 2 işyeri kapatıldı. Görüntü Dökümü-------------Operasyondan görüntüPolislerin aramasıBulunan materyaller Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

============================

Sis, Kasaba Ovası'na hayat veriyor Antalya'nın Kaş ilçesinde, 40 bin dönümlük Kasaba Ovası'nda yaklaşık 6 ay sis etkili oluyor. Çanak biçimindeki ovanın üzerini kaplayan sis, sıcaklığı belli oranda tutup, ürünleri dondan koruyor. Bu sayede ovadaki 4 mahallede sera üretiminin arttığı belirtildi. Kaş'ın Kasaba Ovası'nda 6 ay boyunca etkili olan yoğun sis, 4 mahalleye hayat veriyor. Kasaba, Uğrar, Dirgenler ve Karadağ mahalleleri, yoğun siste yukarıdan bakıldığında beyaz ova gibi görünüyor. 250 rakımlı, dört yanı dağlarla çevrili, çanak biçimindeki Kasaba Ovası, yaklaşık 40 bin dönümlük alanı kapsıyor. Bu ovayı akşam saatlerinden itibaren yoğun sis kaplıyor. Sis, ertesi gün öğle saatlerine kadar sürüyor. Sis, sıcaklığı düşürmediği gibi birkaç derece de yükseltiyor.TERSİNE GÖÇ BAŞLADISisin oluşturduğu etkiyi fark edenler, bölgede seracılık yapmaya başladı. Bölgeden daha önce göç edenler, seracılığın başlamasıyla geri döndü. Dirgenler Mahallesi'nde kapanan okul, tersine göçle yeniden açıldı. Okullarda öğrenci sayısı ve bölge nüfusu da arttı. 10 yıl önce 1 dekarlık tarlanın 2- 3 bin liraya satıldığı ovada, şu an rakamın 30- 50 bin lira olduğu belirtildi. EKİMDEN MARTA KADAR SÜRÜYORBölgede kurulu 7 bin dönüme yakın serada ise yoğun olarak 'yağ biberi' denilen kapya biber üretiliyor. Kapya biberin kalitesinin, sisin oluşturduğu nem sayesinde çok farklı ve renginin daha kırmızı olduğu belirtilirken, bölgelerdeki seralardan yılda 2 kez ürün alınabildiği kaydedildi. Türkiye'deki seracılık merkezlerinden Demre'de birçok kişi, Kasaba Ovası'ndan arazi satın alarak, seracılığa başladı. Sis olduğu günlerde ise bölgede don meydana gelmiyor. Ekim ayının sonlarında başlayan sis, mart sonuna kadar sürüyor.MUHTAR: NÜFUSUMUZ ARTTIBölgenin merkezi durumundaki Kasaba Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Özen, "Sisin özelliğini öğrendikten sonra bölgemizde seracılık arttı. Tarla fiyatlarımız yükseldi. Dışarı göç eden vatandaşlarımız tekrar bölgeye döndü. Nüfusumuz arttı. Okullarda öğrenci sayımız çoğaldı. Sis bu bölgeye hayat verdi" dedi.Demre'den gelerek, bölgede seracılık yapmaya başlayan Ahmet Ali Arıkan ise "Buraya biber üretmeye geldik. Bu sis sıcaklığı belli oranda tutuyor. Dondan koruyor, kaliteyi artırıyor. Demre'den, seracılık bölgesinden seracılık yapmaya geldik. Benim gibi birçok arkadaşımız da burada seracılık yapıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü -------------Bölgenin hava görüntüleriSiste yol alan araçlarSeraların hava görüntüsüBazı yerleşim yerlerinin hava görüntüsüSisten bölümlerSeralar ve seralarda çalışanlarSeradaki biberlerRöportajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

=============================

'20 cam şişe getirene bulaşık deterjanı hediye'

Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından 'Sıfır Atık Sıfır Kayıp' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 20 atık cam şişe getirene 0.75 ml bulaşık deterjanı hediye ediliyor.Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Birimi tarafından çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşümü sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada 20 atık cam şişe getirenlere 0.75 ml bulaşık deterjanı ücretsiz olarak veriliyor. Kampanyaya bireysel katılanların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarından da destek geliyor.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında farkındalık oluşturarak, teşvik etmek amacıyla kampanya başlattıklarını belirterek, "Keşan Belediyesi olarak atık cam kampanyası ile çocuklarımıza temiz bir dünya bırakılmasına hep birlikte katkı sunuyoruz. Cam atıklar çöp değildir. Milli servetimiz boşa heba olmasın. Yaptığımız kampanya kapsamında 20 adet cam şişe getirene belediye olarak 0,75 ml sıvı deterjan veriyoruz. Biz bu kampanyayla vatandaşlarda geri dönüşüm bilincini arttırmayı planladık. Keşan geneline yerleştirilen 100 cam atık kumbarasında da cam atıklar toplanıyor. Aylık ortalama 70 ton cam atığı geri dönüşüme gönderiyoruz. Bu miktarın artışını hep birlikte sağlayacağız. Öte yandan aile ekonomisine küçükte olsa bir katkı sunacağız" dedi.Mustafa Helvacıoğlu, beraberinde Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman ve temizlik işleri birimi personeli ile Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu'na giderek, öğrenciler tarafından toplanan cam şişeleri Okul Müdürü İhsan Ürkmez'den teslim aldı. Helvacıoğlu, kampanyaya katkılarından dolayı Ürkmez'e teşekkür etti. İhsan Ürkmez de, geri dönüşüm kampanyalarına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü --------------Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun okula gelmesi-Belediye başkanının öğrencilerle sohbet etmesi-Toplanan cam şişeler-Cam şişelerin alınması, deterjanların verilmesi-Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.-Okul Müdürü İhsan Ürkmez röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

==============================

