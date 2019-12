DHA YURT BÜLTENİ -5

10.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:37

Türk girişimcinin ürettiği gözlük, felçlilerin umudu oldu -

Antalya'da, 4 yıl önce break dans yaparken, düşmesi sonucu boynundan aşağısı felç olan Emre Kara (31), telefonun dokunmatik kalemini ağzıyla kullanarak, çektiği videolarla fenomen oldu. Çin'de yaşayan Türk girişimci Mehmet Türker (29), felçli hastaların sadece baş hareketleriyle akıllı telefon ve bilgisayar kullanabildiği özel gözlüğü Kara'ya hediye etti. Emre Kara, artık videolarını daha rahat çekiyor.

Antalya'da Kara ailesinin en küçük çocuğu Emre, 2015 yılında break dans yaptığı sırada, boynunun üzerine düşünce felç oldu. Omuriliğindeki C4 ve C5 kemikleri kırılan Emre Kara, o günden sonra boynundan aşağısını hareket ettiremedi. Bir süre sonra ağabeyi Emrah Kara'dan telefonunu önüne koymasını, dokunmatik kalemi ise dudaklarının arasına yerleştirmesini isteyen Emre Kara, çeşitli videolar çekmeye başladı. Video paylaşım sitesi YouTube'da kendi sayfasına videolarını yükleyen Kara, kısa sürede fenomen oldu.

DHA muhabiriyle geçen ay röportaj yapan Emre Kara, beyin takip cihazı almak istediğini duyurdu. Haberin ardından Çin'de yaşayan Türk girişimci Mehmet Türker, ürettiği gözlüğü Emre Kara'ya hediye etti. Ellerini kullanamayan kişiler için üretilen gözlük sayesinde Kara, artık videolarını daha rahat çekebiliyor.'HEDEFLERİMDEN BİRİNE DAHA ULAŞMIŞ OLDUM'Emre Kara, daha önce dokunmatik telefonun kalemini ağzıyla tutarak, kullandığını ve zorlandığını hatırlattı. Gözlük sayesinde her şeyi çok daha rahat yaptığını belirten Kara, "Canlı yayınlar açabiliyorum. Hedeflerimden birine daha ulaşmış oldum. Hedeflerim çok, kendinize yeni hedefler belirleyin. Asla pes etmeyin, vazgeçmeyin. Mehmet Türker kardeşimin projesi TÜBİTAK'tan geçmeyince pes etmemiş, peşinden koşmaya devam etmiş. Uluslararası platformdaki yarışmalara katılmış ve birinci olmuş. Şu an başarılarına başarı katıyor. Bu gözlüğü bizim gibi engelli bireyler için üretmeye devam ediyor. Gözlüğe çeşitli fonksiyonlar ekleyerek geliştirmiş. 2020 yılında da yeni modellerini yapacakmış. Başarılarının devam etmesini diliyorum. Bana bu özel gözlüğü hediye ettiği için çok teşekkür ederim" diye konuştu.TÜBİTAK'TAN GEÇMEYEN PROJEYLE YURT DIŞINA AÇILDIMehmet Türker, geçirdiği kaza sonucu felç kalan yakın arkadaşının bilgisayar kullanabilmesi için baş hareketleriyle kullanılabilen 'glassouse' projesini geliştirdiğini anlattı. Engellilerin bilgisayar ve diğer akıllı cihazları kullanabilmesi için araştırmalar yaptığını belirten Türker, piyasadaki ürünlerin çok pahalı olduğunu ve isteğini karşılamaması sonucu kendi cihazını tasarladığını kaydetti. Cihazı üretebilmek için TÜBİTAK'a başvurduğunu belirten Türker, projenin kabul edilmediğini söyledi. Bunun üzerine İngiltere'de düzenlenen Buluşlar Zirvesi'ne katıldığını anlatan Mehmet Türker, 'glassouse' projesinin, yüzlerce proje arasından birinci seçildiğini kaydetti. Çinli teknoloji firmalarından teklif aldığını belirten Türker, projesinin Türk patent ve Çin menşeli üretimine başlandığını aktardı. Türker, felçli hastaların sadece baş hareketleriyle akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı uygulamaları, gözlüğün ağza alınan silikon parçasına tıklayarak kullanabildiğini anlattı.İCAT ETTİĞİ ÜRÜNLERİ ENGELLİ BİREYLERE GÖNDERİYORÇin'in teknoloji üssü olarak öne çıkan Shenzhen kentine yerleştiğini söyleyen Mehmet Türker, 3 hafta önce Türkiye'ye konuşmacı olarak davet edildiği programda bir arkadaşının haberi göstermesiyle Emre Kara'ya ulaştığını ve ürettiği gözlüğü kendisine gönderdiğini belirtti. Türker, "Emre, haberin sonunda böyle bir cihaz almak istediğini belirtmiş. İnşallah o cihazla da güzel işler yapar. Ürünü, ellerini kullanamayan insanlar için tasarladık. Bu gözlükle bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV kullanabiliyorsunuz. Bugün 'glassouse' ile DJ'lik yapan, drone uçuran, resim veya tasarım yapanlar dahi var. Bizim dünya çapında on binlerce kullanıcımız bulunuyor. Bu tarzdaki ürünlerin parasını Avrupa ve ABD'de devlet ödüyor. Bu ürünlerin pazarı küçük olduğu için 20 bin dolar gibi yüksek fiyatlara satılıyor. ABD ve Avrupa'daki insanlar bunu para kazanmak için değil, daha ucuza yapmak istediğimi duyunca anlam veremiyor. Ben de olabildiğince kendi bütçemden engelli bireylere hediye ediyorum. Engelli bireylerin engel durumlarına göre ürünleri geliştirdim. Gelecek sene yeni ürünleri piyasaya sunacağız. Türkiye'ye ısrarla satış yapmayıp ihtiyaç sahiplerine hediye etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Çay ocağı işleten 'Hüsniye Nine' azmiyle örnek oluyor Sinop'ta yaşayan Hüsniye Tokgöz (67), açtığı çay ocağında çalışma azmi ile örnek oluyor. Çevresinde 'Hüsniye Nine' olarak tanınan Tokgöz'e müşterileri de destek veriyor.Sinop'ta, 5 ay önce çay ocağı işletmeye başlayan, 2 çocuğu ve 2 torunu olan Hüsniye Tokgöz, çalışma azmi ile örnek oluyor. Eşini yıllar önce kaybeden ve çalışarak hayata tutunan Tokgöz, işletmesinde müşterilerine çay servisi ile tost çeşitleri yapıyor. Elinde çay tepsisiyle tek tek esnafı gezen Hüsniye Tokgöz'ün tek hayali, bir kamp alanı açıp müşterilere hizmet vermek.Çalışmanın her yaşta güzel olduğunu anlatan Hüsniye Tokgöz, "Bazı gençlerimiz çok tembel, gayret sarf etmiyorlar. Ellerinde bir tane telefon var, ne sohbet ne muhabbet, boş veriyorlar her şeyi. Biraz daha gayret etmeliler. Gençlerimizi çok seviyorum, onlara hep güzel yol gösteriyorum. Her zaman ileriyi düşünerek, elimizden geldiğince çalışmalıyızö dedi. Hayalinin orman içinde bir kamp alanı açarak turizm alanında hizmet vermek olduğunu ifade eden Hüsniye Tokgöz, "Orman içinde küçük evler inşa etmek, bahçesinde ise vatandaşlara güzel lezzetler yapmak istiyorum. Kastamonu'da bir evim var, o evi satıp bu hayalimi gerçekleştireceğimö diye konuştu. 'HERKES ÖRNEK ALMALI'Hüsniye Tokgöz'ün çay ocağına gelen Nurcan Altay, "Her zaman buraya geliyoruz, kendisi çok iyi bir insan ve çalışma azmiyle herkese örnek oluyorö dedi. Kerem Gençgün ise, "Bu yaşına rağmen, özveriyle çalışıyor. Yeni nesil gençlerimize örnek oluyor ve birçok insana taş çıkarıyor. Böyle insanları hepimizin örnek alması lazımö ifadelerini kullandı.

Deri sektörünün 11 aylık ihracatı 1,5 milyar dolar İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, 186 ülkeye ayakkabı, 212 ülkeye de deri ve deri ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, "11 ayda 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracatımız var" dedi.İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, deri sektörünün ihracatına ilişkin Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 11 ayda 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını söyleyen Şenocak, "Bunu alt sektörler bazında değerlendirdiğimiz zaman, ayakkabı sektörü 875 milyon dolar, deri mamulleri 240 milyon dolar, 223 milyon dolarlık deri ve kürk konfeksiyon ihracatımız var. 212 milyon dolarlık da saraciye ihracatımız var. Geçen seneyle kıyasladığımızda ayakkabı sektörü rekor kırıyor. Son 5 yılın rekorunu da saraciye sektörü kırıyor. Konfeksiyonda düşüş var. Küresel ticaretteki koruma önlemlerinden kaynaklanıyor. Biraz da materyal fiyatlarının ucuzlamasından kaynaklanıyor" diye konuştu.'UZAK ÜLKELERE DOĞRU PAZAR ARAYIŞIMIZ VAR'Mustafa Şenocak, 186 ülkeye ayakkabı, 212 ülkeye de deri ve deri ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, "İlk üçe baktığımız zaman birinci sırada 170 milyon dolarla Rusya, ikinci sırada Almanya ve İtalya şeklinde sıralanıyor. Alt sektörler bazında da üçüncü sıraya ABD'nin giriyor olması bizi sevindiriyor. ABD'ye ciddi ihracat artışımız var. Ülke çeşitlerimizi artırmaya çalışırken hedef ülkelerimizi de belirliyoruz. Çevremizdeki ülkelerden daha çok uzak ülkelere doğru pazar arayışımız var. Ürün gamına uygun ülkeleri tercih ediyoruz. Güney Kore bunlardan biri. Deri mamullerinde 7 milyar dolarlık ithalatları var. Biz de bundan yüzde 1 pay alıyoruz. Serbest ticaret anlaşmamız var. Onun da aleyhimize sonuçları var. Bunun için bu ülkeye hem vize hem de gümrük yok. Ülkenin şartları bizim ürünlerimize uygun olduğu için ilk önceleri konfeksiyon ile beraber 20 firmamızı götürdük. İkili iş bağlantıları yapıldı. Birçok firmamız orada showroom açıyor" dedi. POTANSİYEL ARTIRMA ÇALIŞMALARIDünyada kuzu kürkü üretiminde, hem konfeksiyon hem tabakhane üretiminde ilk sırada olduklarını vurgulayan Şenocak, "Buradaki potansiyelimizi değerlendirmek istiyoruz. Güney Afrika ve Şili'de olmak istiyoruz. Burada da potansiyelimiz var. AB zaten yüzde 50 ihracat yaptığımız bir yer. Rusya'yı hiçbir zaman kenara atmıyoruz. Buralarda daha iyi tutunma yolları arıyoruz. Afrika pazarına bilhassa ayakkabı sektöründe çalışmalarımız sürüyor. Orada da potansiyel var. Yani ülke çeşitliliğini artırırken, daha çok ülkeye daha çok ihracat yapmak için de sadece bulunduğumuz ülkelerde değil az ihracat yaptığımız ülkelerde de potansiyel artırma çalışmalarımız var. 2020 hedeflerimiz bu ikinci halka dediğimiz ülkelere daha çok emek sarf ederek ihracatımızı bu ülkelere taşımak" diye konuştu.

Hayvan sevgisi ve yardımlaşma için okul bahçesine kümes yaptılar Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir ortaokulun öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde atıl durumdaki kömürlüğü kümes yaptı. 60 tavuğun konulduğu kümes sayesinde hayvan sevgisi, yardımlaşma duygusu ve öğrencilerin okula ilgisinin artırılması amaçlanıyor.Barbaros Ortaokulu ve Barbaros İmam-Hatip Ortaokulu öğretmen ve idarecileri, hayvan sevgisi, yardımlaşma duygusu ve öğrencilerin okula ilgisini artırmak amaçlı okul bahçesinde atıl durumdaki kömürlüğü kümes yapma kararı aldı. Bir ay önce çalışmaya başlayan okul yönetimi ve öğretmenler, öğrenci ile velilerin desteğiyle kömürlüğü tamir ettirip, boyattı. Kümes haline getirilen kömürlüğe 60 tavuk alındı. Öğrenciler, öğretmenleri yardımıyla boş zamanlarında ve teneffüslerde tavukların bakımını yaparak, yumurtalarını topluyor. Toplanan yumurtaların bir kısmı öğretmenlere satılarak tavuklara yem temin edilirken, kalanı da öğrenciler tarafından mahalledeki ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Okulu daha eğlenceli hale getirilen uygulama ile öğrencilerin okula bağlılığı amaçlanırken, diğer yandan öğrencilere hayvan sevgisi ve yardımlaşma duygusu öğretilmeye çalışılıyor.'OKUL SADECE BİLGİ ÖĞRENİLEN YER DEĞİLDİR'Projenin sorumlu öğretmeni fen bilimleri öğretmeni Sefa Köse, "Burası eskiden kömürlüktü ve atıl durumdaydı. Okul müdürümüzün izniyle öğrencilerimizle birlikte burayı kümes yapma kararı verdik. Şu anda burada 60 tavuğumuz var. Öncelikli amacımız çocuklara hayvan sevgisini aşılamak. Bunun dışında etrafımızdaki konu komşuya yumurta verebilmek, yardım yapabilmek. Devamsızlık yapan öğrencilerimiz vardı. Onları nasıl okula getirebiliriz diye düşündük. Onlara kümeste sorumluluk verdik ve bu işe yaradı. Okul sadece bilgi öğrenilen yer değildir. Aynı zamanda hayatın içindendir. Bunu fark ettirmeye çalıştık. Çocuklar kendi bahçelerindeymiş gibi burada hareket etsinler, rahat olsunlar istedik. Müdürümüz, idarecilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız yardımda bulundu. Bir velimiz bize tavuk bağışında bulundu. Öğretmenler, idareciler, öğrenciler hatta hizmetliler herkesin katkısı var burada. Hafta sonu bile çalıştık burada. Elde ettiğimiz yumurtaları yem parasını karşılamak adına öğretmen arkadaşlarımıza satıyoruz. Kalan yumurtaları da mahalleli komşulara dağıtmak istiyoruz" dedi.'OKULA BAKIŞIM DEĞİŞTİ'8'inci sınıf öğrencisi Orçun Yıldırım, "Bu proje sayesinde okula bakışım değişti. Çok devamsızlık yapıyordum. Artık yapmıyorum. Derslerimi takip ediyorum. Teneffüslerde de kümeste tavuklara bakıyorum. Tavukların yemlerini, sularını dolduruyorum. Yumurtalarını topluyoruz" diye konuştu.Tuğçe Sivrikaya da, "Biz bu projeyle sosyal yardımlaşmayı öğrendik. Boş vakitlerimizde, teneffüslerimizde burada dolu dolu vakit geçirebiliyoruz" dedi. Ayşe Nur Medine Turan ise "Okulumuzun sadece bilgi öğrenecek yerle sınırlı olmadığını düşünüyorum. Doğa ile iç içe yaşıyoruz. Çok mutluyum" diye konuştu.

İmam, çocuklar için atık malzemelerden bisiklet yapıyor Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde, imam olarak görev yapan Sabri Çakmak'ın (48) hurda malzemelerden yaptığı farklı tasarımlardaki bisikletler, çocukların ilgisini çekiyor. Çakmak, bisikletler sayesinde çocukların camiye olan ilgisini artırdığını söyledi.Karaman beldesi Temenler Mahalle Camii'nde imamlık yapan Sabri Çakmak, çocukluktan kalma bisiklet tutkusunu görev yaptığı mahallelin çocukları için geliştirmeye çalıştı. İnternetten bisiklet yapım videoları izleyen Çakmak, önce beldedeki hurda ve atık malzemeleri topladı. Ardından cami ve evinin önünde bisikletler yapmaya başlayan Çakmak, kısa sürede kendini geliştirdi. Çakmak'ın tasarladığı iki kişinin sürebildiği dört tekerlekli bisikletler, beldede yoğun ilgi gördü. Bisikletlere binmek isteyen çocuklar, camiye gelmeye başladı.Yaz mevsiminde çocuklara Kuran kursu eğitimi veren Çakmak, bisikletlere binmelerine de izin verdi. Bu sayede camiye gelen çocuk sayısını arttıran Çakmak, başarı oranında da artış gözledi. Çakmak, iki yılda dört tekerlekli iki pedallı 3, dört tekerlekli ortadan pedallı 1, üç tekerlekli ise 2 bisiklet yaptı. Bisikletlerin bazılarını beldedeki diğer imamlara ve çocuklara hediye etti. Çocukların dikkat dağılımının yetişkinlere göre daha çabuk olduğunu söyleyen Çakmak, bu sayede onların camiye olan ilgisini arttırdığını söyledi. Bisikletlerinin beldede bilinir hale geldiğini anlatan Çakmak, şöyle konuştu: "Önce sosyal medyada ve internette bisikletleri inceledim. 'Ben de yapabilirim' dedim. Tamamen hurda malzemelerden bisikletler yaptım. 4 tekerlekli iki pedallı bisiklet yapmayı başardım. Bu bisikletleri camiye gelen çocukların kullanımına sundum. Çocuklar çok mutlu oldu. Bu sayede camiye gelen çocukların sayısı arttı. Öğrenim gören çocukların başarısı arttı. Teneffüslerde bisiklet kullandılar. Tur atarlarken onları durdurur, sure okuturdum. Bu sayede çok güzel başarı sağladılar. En güzel dini bilgileri bu yolla öğretme yoluna gittik. Hala çalışıyorum. Amortisörlü daha gelişmiş bisikletler yapmayı düşünüyorum."ÇOCUKLAR MUTLUMahallede yaşayan çocuklardan Emrekan Temen (12) bisikletlerin beldelerine özel olduğunu söyleyerek, "Hocam, kendi imkanlarıyla yapmış. Biz de yazın bisikletlere bindik. Halen daha biniyoruz. Hepsi çok güzeller. Arkadaşlarla biniyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

