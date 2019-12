DHA YURT BÜLTENİ - 5

04.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:28

DEAŞ'a araç temin eden şüpheli yakalandı

Adana'da, oto kiralama şirketlerinden kiraladığı araçları Suriye 'ye götürüp DEAŞ'lı teröristlere sattığı gerekçesiyle aranan H.S.Y. (39), polis operasyonuyla yakalandı.Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Hatay, Antalya ve Konya'dan kiraladığı araçları, Suriye'ye götürüp, terör örgütü DEAŞ militanlarına satan H.S.Y.'nin, Adana'da olduğu belirlendi. Polis, bu suçtan hakkında açılan davada firari olarak yargılanan H.S.Y.'yi gizlendiği evde, operasyonla yakaladı.Hakkında 16 suç kaydı ile 37 arama kararı bulunan şüpheli, Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Hiçbir suçum yok. Yarın göreceksiniz" dedi. H.S.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde başlayan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar kısmen beyaza büründü. Bolu Dağı'nın Elmalık ve Bakacak mevkilerinde etkili olan hafif kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, kar yağışının şiddetini artırması ihtimaline karşı güzergahta hazır bekledi. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler Bolu Dağı'nda zorluk yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

İzmir'de gecekondulara makyaj yapıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki gecekondu bölgesinin siluetini değiştirmek için ilginç bir projeyi hayata geçirdi. Yeşildere Caddesi üzerindeki gecekonduların dış cepheleri, sarı, kırmızı, mavi, yeşil gibi canlı renklere boyandı. Mahalle sakinleri, tartışmaları da beraberinde getiren uygulamayı oldukça beğendi ancak uzmanlar, deprem riskine dikkat çekerek bölgede yapı stoğu ile alt yapı sorunlarını vurguladı ve kentsel dönüşümü şart koştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçesindeki Yeşildere Caddesi'nde İZBAN hattının alt tarafında yer alan Lale Mahallesi'ndeki evleri boyamaya başladı. Görsel açıdan da dikkat çeken bölgede, şu ana kadar 25 ev, sarı, kırmızı, yeşil, mavi, mor, turuncu gibi canlı renklere boyandı. 12 bin nüfuslu mahallede, yaklaşık bin 500 evin boyanması planlanıyor. Ancak bu çalışma tartışmaları da beraberinde getirdi. Mahalle sakinleri renkli boyalı evlerinin makyajından memnunken uzmanlar, deprem riskine dikkat çekerek bölgede yapı stoğu, alt yapı sorunlarını vurguladı ve kentsel dönüşüm şartı koştu. Protokol üyelerinin, İzmir'e gelen turistlerin kullandığı güzergah üzerindeki sağlıksız gecekonduların yer aldığı bölgedeki uygulama, mahalle sakinlerinden tam not aldı. 3 dönemdir görev yapan Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül, bu hizmeti almaktan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Hiç olmazsa böyle bir mahallenin varlığını bu proje ile birlikte birçok kişiye duyurmuş olduk. Evler sadece boyanmakla kalmayacak, daha farklı hizmetler de gelecek. Ama biz bu boyama işleminden memnunuz" dedi.'BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ'İzmir'in en eski mahallerinden olan Lale'nin dezavantajlı bölgelerden biri olduğuna dikkat çeken Benligül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı eleştiriler var. İnsanlar 'kentsel dönüşüm gelsin, makyaja gerek yok' diyor ama bu bizim için gerçekten önemli. Buradaki insanların sosyo-ekonomik durumları belli. Gelir seviyeleri düşük. Gençler oturduğu yeri söyleyemeyecek kadar utanıyor. O nedenle biz bu projeyi önemsiyoruz. Çünkü bölgeye canlılık kattı. Artık biz meşhur bir mahalle olduk. Buraya şimdi fotoğraf çekmek için gelenler var. Bu proje sayesinde insanlar oturduğu yerden utanmıyor. Proje bölgenin kaderini değiştirdi. Böyle bir mahallenin olduğunun farkına varıldı. Memnunuz."Mahalle sakinlerinden Fatma Akyol (50), evinin portakal rengine boyandığını ve çok güzel olduğunu söyleyerek, "Memnun kaldık. Hiç böyle bir şey olmuyordu buralarda. Şimdi değişti. Daha güzel olmasını bekliyoruz" dedi. Murat Kaya (61) da, "Ben doğduğumdan beri bu mahalledeyim. Şimdiye kadar hiçbir belediye başkanı buraya gelmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer seçildikten sonra geldi. Memnun kaldık. Burası havalimanı yolu. Turistler buradan geçiyor. Görüntü kirliliği olduğunu herkes biliyor. Gençler arkadaşlarını evlerine getiremiyor. Bu şekilde renklenmesi bile bizi çok sevindirdi. 'Gerek var mıydı' diyorlar. Evet, gerek var. İnsanların kendine özgüveni arttı. Birisinin burayla ilgilenmesi herkesi sevindirdi" diye konuştu. 50 yıldır mahallede yaşadığını belirten Kani Ayaz (72) ise, "Biz de buranın değişmesini istiyoruz. Burada canlılık olsun istiyoruz. Biz belki görürüz belki görmeyiz ama burada gelecek olsun. Daha düzgün olsun semtimiz" dedi.'BÜTÜNCÜL PLANLAMAYA İHTİYAÇ VAR'Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, projeyi farklı açıdan değerlendirdi. Cephelerin kent estetiği açısından boyandığını, belediyenin çalışmayı daha büyük bir alana yayma hedefinin olduğunu anlatan Kocaer, şöyle dedi: "Konuya iki açıdan bakmak lazım. Kısa vadeli bir düzenleme olarak eğer bakarsak, mahallelilerin bu düzenlemeyi sahiplenmesi tabii önemli. Ama Yeşildere bölgesinde ciddi alt yapı sorunlarının, oradaki yapılara ilişkin afete dayanıklılık konularının ele alınması gerekiyor. Burada sosyal donatı alanlarının arttırılması, alt yapıların iyileştirilmesi ve mevcut binaların afete dayanıklı hale getirilmesi yönünde tabii ki belediyenin uzun vadede yapması gereken çalışmalar var. Yürütülen projeyi kent estetiği açısından iyileştirme olarak görebiliriz. Daha uzun vadeli çalışmalara bölgenin ihtiyacı var. Bugün artık deprem riski ciddi boyutlara geldi. Özellikle İzmir deprem bölgesi ve İzmir içerisinde yenilenmesi, kentsel dönüşüm uygulamalarının hayata geçmesi gereken birçok alan var. Bu bölge de yapı stoğu açısından ve alt yapı eksiklikleri açısından iyileştirilmesi, yenilenmesi gereken bir bölge. Bu anlamda bütüncül bir planlama çalışması ile alanın daha sağlıklı, çağdaş bir çevreye kavuşması ancak mümkün olabilir."

Dünyaca ünlü isimlerin heykelleri Antalya'da

Avrupa'nın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da, dünyaca ünlü isimlerin gerçek vücut ölçüleriyle birebir heykellerinin yer aldığı Face 2 Face Wax Museum açıldı. Atatürk heykelinin önümüzdeki günlerde dahil olacağı müzede, 60'ın üzerinde ismin balmumu heykeli sergileniyor.Antalya'da 2012 yılında hizmete giren ve 10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı, 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluğa sahip tünel akvaryumun bulunduğu Antalya Akvaryum, turistik yatırımlarına devam ediyor. Bünyesinde Kar Dünyası ve Buz Müzesi, Wild Park, Oceanride XD Cinema ile bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflenen Antalya Akvaryum'da, dünyaca ünlü isimlerin heykellerinin yer aldığı müze açıldı. Müzede, bilim insanları, teknoloji devleri, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, ressamlar, film yıldızları ve liderlerin balmumu heykeli var.BİLİMDEN SANAT VE SPORA ÜNLÜLEREkim ayında açılan, resmi açılışı için Atatürk heykelinin beklendiği müzede, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stephen Hawking, Albert Einstein, Neil Armstrong, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs gibi isimlerin heykelleri yer alıyor. Sanat dünyasından ise Freddie Mercury, Madonnna, Mozart, Michael Jackson, Beyonce, spor dünyasından Michael Schumacher, Serena Williams, Maria Sharapova, Muhammed Ali, Tiger Woods, Kobe Bryant ve Lionel Messi gibi isimlerin heykelleri var.HOLLYWOOD YILDIZLARIÜnlü ressamlar Salvador Dali, Pablo Picasso ve Van Gogh ise eserlerinin benzerleriyle müzede sergileniyor. Sinema dünyasının ünlüleri Brad Pitt, Bruce Willis, Johnny Deep, Angelina Jolie, Tom Hanks, Marilyn Monroe, Will Smith, Scarlett Johansson, Leonardo Dicaprio, Jackie Chan, Sylvester Stallone, Daniel Radcliffe, Vin Diesel, Pamuk Prenses, Rowan Atkinson, Jennifer Lawrence, Daisy Ridley gibi ünlülerin heykelleri de müzede yer alıyor. Tarihte iz bırakan Napolyon Bonapart, II. Elizabeth, Mahatma Gandi heykelleri de müzede sergileniyor.60'IN ÜZERİNDE HEYKELAntalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, müzenin ekim ayında açıldığını, ancak Atatürk heykeli gelmediği için resmi açılışın beklendiğini söyledi. İsmail Arık, "Şu anda 60'ın üzerinde dünyaca ünlü figür var. Atatürk figürünü bekliyoruz ve o yüzden tam açıldık demiyoruz. Naim Süleymanoğlu ile birlikte Atatürk figürünün gelişi 10-15 günü bulacak. Onlar geldikten sonra hem Antalyalı hemşehrilerimize duyurmak hem de bize misafir gönderen bütün ülkelere yönelik tanıtım amaçlı resmi açılış yapacağız" dedi.Sergilenen balmumu heykellerin İtalya, Bulgaristan, Almanya, Çin gibi ülkelerden uzmanlaşmış sanatçı isimler tarafından yapıldığını anlatan Arık, "Atatürk ve Naim Süleymanoğlu figürlerinin ise daha önce hikayesi dinlenen diğer balmumu müzelerinde yaşanan sıkıntılar yaşanmaması için Türkiye'de ve Türk güzel sanatlar uzmanları tarafından yapımını yeğledik. O yüzden Türkiye'de yapılıyor" dedi.SİLİKON ENJEKSİYON TEKNİĞİBalmumu heykel yapımıyla ilgili teknolojilerin de çok geliştiğini kaydeden Arık, "Eskiden balmumumdan yapılırdı. Çünkü teknik olarak başka bir malzemeyle çalışmak pek mümkün değildi. Bizim heykellerimizin adı balmumu ama silikon enjeksiyon tekniği dedikleri çok özel bir teknikle yapılıyor bu ürünler. Üç boyutlu formlar alındıktan silikon enjeksiyon tekniği kullanılıyor" dedi.GERÇEKLERİYLE BİREBİRHeykellerin gerçekleriyle birebir olduğunu da belirten Arık, "Tabi geliyor bir misafirimiz 'Bu adam bu kadar genç değil' diyebiliyor. Oysa o figür kariyerinin en üst seviyesindeki görseli ele alınarak yapıldı. Mesela 'Rambo'. Sylvester Stallone şimdi 70 yaşına geldi ama 'İlk Kan' filmindeki figürüyle burada temsil ediliyor. Boyu, kilosu dikkate alınarak düzenlendi ve gerçeğine çok yakın" dedi.ÜNLÜLERİN ÖZEL EŞYALARI DA GELECEKMüzenin dünyadaki diğer ünlü versiyonlarında olduğu gibi kalıcı bir müze olacağını açıklayan Arık, "Ayrıca gelişerek devam edecek. Şu an 60'ın üzerinde ama 100'ü geçecek. Ayrıca ünlülere ait özel eşyaları da satın alarak, burada sergileyeceğiz. Antalya Akvaryum olarak bu özel eşyaların satıldığı müzayedelere de katılmaya başladık" dedi.

Engelli çocukları mutlu eden etkinlik

İZMİR'in Bornova ilçesinde, engelli çocuklar için bir araya gelen gönüllüler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenledikleri eğlenceyle 25 engelli çocuğun yüzünü güldürdü. Palyaçolar ve illüzyonist gösterisinin yanı sıra köpük şovla keyifli vakit geçiren çocuklar kendileri için seçilmiş hediyelerle unutulmaz bir gün yaşadı.Sosyal medyada kurulan 'Bir iyilik bir gülümseme' isimli sayfasının kullanıcıları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. Ev kadını Nimet Altaş (45), yazar Dilek Çoban (45) ve özel bir firmada görevli Ömür Aslan (42), sosyal medyada kurdukları sayfa aracılığıyla 4 yıldır yardıma muhtaç her eve ellerini uzatmaya çalışıyor. Son olarak doğuştan bedensel engeli bulunduğu için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 5'inci sınıf öğrencisi Ataburak Baran'a yeni bir akülü sandalye alan gönüllüler, onun gibi çok sayıda engelli çocuğun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yüzünü güldürdü. Yaklaşık 4 yıldır bu işi yaptıklarını ve çocukları gülümsetmekle birlikte dünyanın da güzelleşeceğine inandıklarını söyleyen Dilek Çoban, yaş, dil, din, kimlik fark etmeden ihtiyaçlara yanıt vermek istediklerini söyleyerek ihtiyaç sahibi çocuklar için gerektiğinde erzak, çocuklara bot, mont, kırtasiye ve bayramlık hediye ettiklerini belirtti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sosyal medyadan duyuru yaparak destek topladıklarını anlatan Çoban, bu özel günde 25 çocuğu tepeden tırnağa giydirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farklı etkinlikler hazırladıklarını ifade eden Ömür Aslan ise şöyle konuştu: "Böyle özel günlerde hem onlar eğleniyor hem de biz eğleniyoruz. Yıldırım Beyazıt ve Osmangazi İlkokulu'ndan toplam 25 engelli çocuğun yanı sıra bizim destek olduğumuz başka engelli çocuklar da bugün aramızda. Palyaçolar ve illüzyonist gösterisinin yanı sıra çocuklar köpük şovla keyifli vakit geçiriyor. Gönüllüler ayrıca çocuklar için getirdikleri hediyeleri bugün kendilerine teslim etti. Onları gülümseyerek gördükçe daha çok şey yapasımız geliyor."ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ DE VERECEKLERÜç arkadaş olarak toplumdaki sorunlara duyarsız kalamadıklarını vurgulayan Nimet Altaş, çocukları çok sevdiklerini söyleyerek "Aslında hedef kitlemiz tüm dezavantajlı bireyler fakat genelde çocuklara yardım yapıyoruz. Çocuk istismarını önlemek adına pedofili hastalığı ile ilgili bir projemiz var. En kısa zamanda onu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Dramayla çocuklara kendilerini cinsel istismardan korumaları için mahremiyet eğitimi vermeyi planlıyorum. Bunu bir kukla yardımıyla yapacağız. Çok emek veriyoruz bazen yoruluyoruz koşturuyoruz ama hissettiğim en güzel şey onların gülümseyişleri. Çocuklar çok masum ve savunmasız. Onları biraz güldürmek istiyoruz" dedi.'ONLARA SEVGİ LAZIM'Annesi Yeliz Cansesli'nin yorulmaması için yeni bir akülü sandalye isteyen ve 'Bir iyilik bir gülümseme' sayfasının kullanıcıları sayesinde yeni sandalyesine kavuşan 11 yaşındaki Ataburak Baran da eğlenceye gelen çocuklardan biri oldu. Anne Yeliz Cansesli, yardımseverlere teşekkürlerini ileterek "Hislerim anlatılmaz. Oğlum benim her şeyim. Spastik iki çocuğum var. Çocuklarım bana hayat kaynağı onları sevgiyle tek başıma büyüttüm. Engelliler bugün değil her gün hatırlanmalı, sevilmeli, sayılmalı. Onlara sevgi lazım" diye konuştu. Palyaçolarla eğlenip mutlu vakit geçiren 10 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli İbrahim Ada Gündüz de Engelliler Günü'nü kutladı.

Tostçu dükkanında nostaljik objeler

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Uğur Denktaş, koleksiyonunu yaptığı nostaljik eşyaları tostçu dükkanında dekor olarak kullandı. Mekanda 1980'li yıllara ait gazoz kapağından 250 yıllık bıçağa kadar birçok nostaljik objeyi sergileyen Denktaş, eski tutkusu nedeniyle bu girişimde bulunduğu söyledi. Denktaş, "Buraya gelenler, Yeşilçam filmlerinin nostaljik plaklarını ve gramofonlardan dinleyip, tostlarını yiyor" dedi.Evli ve 1 çocuk babası Uğur Denktaş, Yarhasanlar Mahallesi Kültür Sitesi'ndeki bir pasajda 4 yıl önce 20 metrekarelik alanda tostçu dükkanı açtı. Denktaş, yurtiçi ve yurtdışından yıllardır satın aldığı çeşitli eski objeleri de dükkanında sergileyerek, görenlerin geçmişi hatırlamalarına neden oldu. Nostaljik dükkana gelenler, eski objeler sayesinde adeta zamanda yolculuk yapıyor. Eşyalar arasında yer alan plak, çanta, pinokyo bisiklet, gazoz kapakları, kolonya şişeleri, büyük kapı anahtarları, tüplü küçük televizyonlar, 250 yıllık bıçak gibi pek çok obje başta gençler olmak üzere müşterilerin ilgisini çekiyor. Bir önceki yüzyıldan bugüne taşınan objelere özlemle bakanlar da var, yaşı genç olduğu için hiç hatırlamayanlar da. Eski objelere ve yaşanmışlığa değer veren Denktaş, "1970'li, 80'li ve 90'lı yılların kullanılmış eşyalarını sergiliyoruz. Bu eşyaları 4 yıl öncesine kadar evimde biriktiriyordum. Dükkan açınca, burada sergilemeyi düşündüm. Farklı bir tasarım oldu. Görenlerin hoşuna gitti. Dükkana ilk girenler, cep telefonlarını çıkararak sosyal medyadan paylaşıyor. İnsanları geçmişe götürüyoruz. Teşekkür ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi. Tostçu dükkanına gelen müşterilerden 41 yaşındaki Tolga Pulat, "Burası bir tostçu dükkanı olsa da sanat, kültür ve nostalji esintilerini bulduğum için tercih ediyorum. Teknolojinın hızla değiştiği dünyamızda hepimiz geçmişe özlem duyuyoruz. Bu özlemi bir nebze de olsa böyle mekanlarda dindirmeye çalışıyoruz" dedi. 42 yaşındaki Ahmet Çetin, "Burası gerçekten insanları 80'li 90'lı yıllara, o dönemin alışkanlıklarına götürüyor. Buraya geldiğimde gençlik yıllarımın nostaljik eşyalarını görüyorum. Eskiyi hatırlıyorum. çok iyi dünüşlmüş" diye konuştu.

