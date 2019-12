DHA YURT BÜLTENİ - 5

01.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:06

Eğirdir'in tabandan bağlı olduğu Beyşehir Gölü de kurudu

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı ve göl uzmanı Dr. Erol Kesici, göl yüzeyinde son 10 yılda 84 kilometrekare su kaybı yaşanan Eğirdir Gölü'nün tabandan bağlı olduğu Beyşehir Gölü'nün yüzeyinde ise son 20 yılda 112 kilometrekare su kaybı yaşandığını ve ortalama derinliğin 26 metreden 5,5 metreye düştüğünü açıkladı. Dr. Kesici, Eğirdir ve Beyşehir'in, vahşi tarımsal sulama yüzünden tamamen kuruyan Aral Gölü'nün kaderini yaşadığını söyledi.TTKD'nin bu yıl yaptığı bilimsel araştırmalarda Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün son 10 yılda 520 kilometrekare olan göl yüzeyinin 84 kilometrekare kayıpla 436 kilometrekareye düştüğü, su seviyesinin de ortalama 16 metreden 6 metreye düştüğü belirlendi. TTKD bilim danışmanı ve göl uzmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ve uyarıların ardından Beyşehir Gölü'nün de aynı sorunlar nedeniyle hızla yok olduğuna dikkat çekti. Dr. Kesici, iki göl için de tamamen kuruyan Aral Gölü'nü örnek gösterdi.AŞIRI SULAMA VE GÖLETLEREğirdir Gölü'nün tabandan yani yeraltından Beyşehir Gölü ile bağlantılı olduğunu belirten Dr. Erol Kesici, aşırı tarımsal sulama ve etrafındaki binlerce su kuyusu ve göletler nedeniyle beslenmesi engellenen Eğirdir Gölü gibi, Beyşehir Gölü'nün de aynı sorunları yaşadığı uyarısında bulundu. Tabandan bağlantılı olması nedeniyle de iki gölün yaşadığı su kaybının birbirini bileşik kaplar hesabıyla olumsuz etkilediğini kaydetti.ORTALAMA DERİNLİK 26 METREDEN 5.5 METREYE DÜŞTÜEn son araştırmalara göre Beyşehir Gölü'nün 20 yıl önce 26 metre olan su derinliğinin son yıllarda 5,5 metreye kadar düştüğünü açıklayan Dr. Kesici, "Geçen yıllarda Beyşehir çevresinde oluşan obruk yani göçüklerin temel nedeni gölü besleyen ve yastık görevi gören yer altı sularının çekilmesidir. Ülkemizin en büyük havzası Konya'da hala aşırı su isteyen pancar üretimi en büyük etkendir. Yapılan araştırmalarda da belirtilmektedir ki, Konya havzasında ruhsatlı veya ruhsatsız on binlerce kuyu bulunmaktadır" dedi.BEYŞEHİR'DEKİ YÜZEY KAYBI 112 KİLOMETREKAREDr. Erol Kesici, bölgede oluşan obrukların, Meke Gölü'nün kuruması ve Beyşehir Gölü'ndeki aşırı su kaybının temel nedeninin, yer altı sularının kuyular aracılığıyla çekilmesi olduğunu söyledi. Göllerin yer altı sularından ve kaynaklardan beslenemediğini vurgulayan Dr. Kesici, "Ayrıca göller biliminde temel bir ilke olan, eğer bir doğal gölün su seviyesi giderek azalırsa artan en büyük doğal olay buharlaşmadır. Yani göllerimizin derinliği ne kadar yüksekse buharlaşma o kadar az olur. Bir zamanlar 650 kilometrekare göl yüzeyine sahip Beyşehir Gölü'nün şu an az 112 kilometrekaresi kurumuş. Çekilme nedeniyle gölün bazı kesimlerinin bataklık haline geldiğini gösteren kayıtlar mevcuttur. Üzücü olan tarafı ise kuruyan alanlar işgal ediliyor ve pancar üretimi yapılıyor" dedi.ARAL GÖLÜ'NÜN BAŞINA GELENLERDünyanın en büyük göllerinden biriyken kuruyan Aral Gölü'nün başına gelenlerin Eğirdir ve Beyşehir göllerinin de başına geldiğine dikkat çeken Dr. Kesici, "Beyşehir ve Eğirdir'den 15 kat daha büyük olan Aral Gölü de 60'lı yıllarda ülkemizde olduğu gibi ilkel ve bilim dışı tarımsal su alımları sonucunda neredeyse tamamen kurumuş durumda. Ülkemizin en büyük iki doğal gölü Eğirdir ve Beyşehir de kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Aral Gölü'nün kuruma nedeni ise tarımsal amaçlı aşırı sulama. Eğirdir- Beyşehir göllerinin kurumaya başlamasının da nedeni tarımsal amaçlı aşırı sulama" diye konuştu.SU BÜTÇELERİ AŞIRI ORANDA AÇIK VERİYORAral Gölü'nün etrafındaki pamuk üretimi ve aşırı su tüketimiyle yok olduğuna dikkati çeken Dr. Kesici, Eğirdir'in elma, Beyşehir'in ise pancar üretimleri için, gölün su akışını kontrol altına alan regülatör, gölleri besleyen çok sayıda dere ve çaylar üzerine gölet, HES yapımı ve pompajla aşırı su alımları sonucu beslenemediğini söyledi. Bu nedenlerle de su bütçelerinin her yıl aşırı oranda açık verdiğini belirten Dr. Kesici, "Aral Gölü'nde benzer şeyler yaşandı. Aşı su kaybı nedeniyle bir süre sonra alınan tedbirler işe yaramadı. Neticede Aral Gölü yok bugünkü haline geldi" dedi.İKİ GÖLDEKİ KURUMA ORANI YÜZDE 40'A YAKINAçık kanallarla, vahşi sulamayla tarıma devam edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Kesici, "Yüzde 90'ı kuruyan Aral Gölü'nde artık fotoğrafçılar karaya oturmuş gemilerin fotoğrafını çekiyor. Develer, uçsuz bucaksız çölleşen arazide yol alıyor. Gölün çekilmesiyle bölge, dünyanın geri kalanından uzak, ıssız bir hayalet kasabaya dönüştü. Eğirdir ve Beyşehir göllerinin kuruyan alanları neredeyse yüzde 40'a yaklaştı. Kuruyan alanlar tarım için ya da çeşitli amaçlarla kullanılan yapılarla işgal edilmektedir. Havzada göllerin su kalitesindeki olumsuzluklar ve aşırı kimyasal kullanımı, toprağı verimsizleştirdi. Gübrenin yanı sıra aşırı sulamayla yöredeki klasik elma türlerinin verim ve kalitesi de düştü" dedi.GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN DEĞİLEğirdir ve Beyşehir göllerinde de tıpkı dünyanın en büyük göllerinden Aral Gölü ile aynı sorunların yaşandığını ifade eden Dr. Kesici, şöyle dedi: "Aral Gölü'nde olduğu gibi doğal kaynakların geri dönüşümü 100 yılda mümkün değildir. Tıpkı Dipsiz Göl'de de olduğu gibi. Artık aynı Amik, Avlan, Meke, Akşehir gibi kuruyan/kurutulan diğer doğal göllerimiz gibi Dipsiz Göl de Türkiye'mizin coğrafyasında yer almamaktadır. Buralara dünyanın suyunu taşısanız bile artık birer su birikintisidir. Çünkü bu doğal gölleri göl yapan sadece su değil içerisinde yaşayan canlılardır. Yıllarca adeta demlenerek, mücadele ederek oluşturmuş olduğu doğal ekolojik, hidrolojik dengesidir. Yaşanmış bu felaketlerden, dersler alarak göllerimizi korumalıyız."

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -

=============================

Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekibinin durdurup, arama yaptığı otomobilde, 1 kilo 14 gram metamfetamin ile yakalanan 2'si İran uyruklu 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla geçen 20 Ekim'de içerisinde uyuşturucu taşındığını belirlediği yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki kadın yolcu F.T.'nin bebek çantasında 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Van'dan Salihli'ye tekrar uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. 25 Kasım'da, İzmir- Ankara Karayolu üzerinde önlem alan jandarma, Serdar T. yönetimindeki 64 BM 203 plakalı otomobili bir süre takibe alıp, durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Vicdan' ile yapılan aramada 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Serdar T. ile yanındaki Yılmaz E., Fazıl E., Fatime T. ile İran uyruklu Ali Akbar Velayatı Sıavan ve Manıjeh Habibzadehganjı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü-------------Ele geçirilen uyuşturucu madde metamfetaminden görüntü-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü-Narkotik köpeği Vicdan'ın görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

=============================

Canlı yem bulamadığı için böcek çiftliği kurdu, tüm Türkiye'ye satıyor Antalya'da, akvaryumda beslediği balıklara canlı yem bulmakta zorlanması üzerine canlı böcek üretim çiftliği kuran girişimci çift, ayda 1,5 milyon çekirge, 1 ton un kurdu, 500 bin adet de diğer böcek türlerinden üreterek iç pazara sunuyor.Antalya'da turizmden emekli Selami Gökgöl, akvaryum balıklarına canlı yem bulmakta zorlanınca çekirge beslemeye başladı. Bu düşünceden yola çıkan Selami Gökgöl ve eşi Funda Gökgöl, canlı böcek üretim çiftliği kurdu. Aksu ilçesinde 900 metrekarelik alanda hizmet veren Mira Canlı Hayvancılık ve Böcekçilik Tesisi'nin sahibi Selami Gökgöl ve eşi Funda Gökgöl, 16 yıldır çekirge, un kurdu ve hamamböceği üretiyor. Tesisde özel ısıtma sistemi kuran Gökgöl çifti, böceklerin rahat yaşayacağı bir ortam oluşturdu. Çift, tesisin önündeki tarlada yetiştirdiği çayır bitkisiyle beslediği böcekleri, her yıl Türkiye'nin farklı noktalarında sürüngen besleyen yüzlerce müşterisine ve hayvanat bahçelerine canlı yem olarak gönderiyor.AYDA 1,5 MİLYON ÇEKİRGEHayvanat bahçelerindeki sürüngenlerin ve bazı kanatlı türlerinin çekirge, un kurdu ve hamamböceğiyle beslendiğine dikkati çeken Funda Gökgöl, Antalya'da ürettikleri böcekleri kargoyla diğer illere gönderdiklerini söyledi. Böceklerin canlı olması nedeniyle bazı kargo şirketlerinin taşımadığını taşıyanların ise çok yüksek fiyat istediğinden yakınan Gökgöl, "Ayda 1,5 milyon çekirge, 1 ton un kurdu, 500 bin adet de diğer böcek türlerinden üretiyoruz. Bu böcek türleri canlı yem olarak kullanılıyor. Bekleyenlere gönderemediğimiz zaman hem müşterimiz hem de biz büyük sıkıntı yaşıyoruz" dedi.Canlı yem olarak ürettikleri böceklere yurt dışından çok talep olduğunu belirten Funda Gökgöl, "Buna rağmen ihraç edemiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın böcekleri belgelendirmesi gerekiyor" dedi.EVDE ÇEKİRGE YEDİLERTürkiye'de 16 yıl önce böcek pazarının eksikliğini fark ettiğini ve bu alanda yatırım yaptıklarını kaydeden Gökgöl, çekirge üreticisi olmanın yanı sıra çekirge tüketen bir aile olduklarını da anlattı. Funda Gökgöl, "Trend olan bir durum var. Yurt dışında insan gıdası olarak kullanılıyor. Hedefimiz insanlara gıda olarak yedirmek. Vegan ve vejetaryen insanlar için protein ağırlıklı bir besin. Türk mutfağına bunu sokmak hiç kolay değil. Kendimiz denedik çok sağlıklı bir gıda. Çinli bir aşçı eşliğinde çekirge yaptık evde. Un kurdu ve çekirgeyi kavurarak denedik. Cips gibi lezzetli tatlar elde ettik. Baharatlarla zenginleştirilebilir" diye konuştu.UN KURDUNDAN EKMEK YAPMAYA HAZIRLANIYORLARLisede eğitim gören kızı Sıla'nın da okuldaki arkadaşlarına çekirge pişirip ikram ettiğini ve yeni neslin bu türden tatlara çok açık olduğunu vurgulayan Funda Gökgöl, yeni bir tat için çalıştıklarını söyledi. Günlük tüketilen ekmeklerin karbonhidrat ağırlıklı olduğunu anlatan Gökgöl, "Un kurtları protein olarak canlı hayvanlara veriliyor. Gelecekte bundan ekmek yapmak isterdim. Bununla ilgili hazırlığım var. Önce bu kurtları kavurup fırınlayacağım. Sonra öğütüp un haline getireceğim. Ekmek yapacağım. Yakın arkadaş çevrem ve çevremdekiler bunun ekmek halini merak ediyor. 'Yap da yiyelim' diyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü------------Çekirgelerden görüntüKafeslerden görüntüBöceklerden yakın planRöp: Funda GökgölFunda ve Selami Gökgöl'ün kafesleri incelemesi Kafeslerdeki un kurtlarından detayRöp: Funda Gökgöl'ünDha Muhaberi Alparslan Çınar'ın anonsuSakallı kertenkelenin un kurdu yemesiTesisten detay

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

=============================

Cam terasa, turistlerden yoğun ilgi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 78 metrekare büyüklüğündeki cam teras, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Altınözü Kaymakamlığı, Altınözü Belediyesi ve DOĞAKA işbirliğiyle ilçe turizmine katkı sağlamak amacıyla 15 Temmuz Milli İrade Parkı Beyazdere Vadisi üzerinde 78 metrekare büyüklüğünde cam teras yapıldı. 28 Ekim'de açılan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılanan cam terasa özel seyahatler düzenlenmeye başlandı. Hatay'da ilk ve tek olan cam teras, açılışından bu yana 2 bin ziyaretçi ağırladı. Yerden yüksekliği 75 metre uzunluğu ise 16 metre olan terasın büyük ilgi gördüğünü belirten Altınözü Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kayhan Kaplan, Türkiye'de daha uzununun olmadığına dikkat çekti.'TAMAMEN GÜVENLİ'8 milimetrelik 3 kat camdan oluşan terasla ilgili bilgiler veren Kaplan, "Güvenlik testleri ve kontrolleri yapıldı. Cam terasımız çelik zemine cam yapıştırma şeklinde yapıldı. Tamamen güvenli. Hafta sonu için Hatay'ın en önemli ziyaret merkezlerinden biri oldu. Açılışı yapıldığından bu yana 2 bini aşkın ziyaretçi cam terası görmeye geldi. Şu ana kadar gelen misafirlerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Her gelen, bir daha geliyor. Hatay'ın çeşitli yerlerinde ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Teras Hatay için iyi bir cazibe merkezi oldu. Tur şirketlerinin de ilgisini çekmeye başladık, 40 tur şirketi günübirlik şekilde terasa ziyaretçi getirmek istiyor" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Cam terastan genel ve detay görüntüler-Ziyaretçilerden genel ve detay götüntüler-Altınözü Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Kaplan ile röportaj

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY-Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ,(Hatay),

=============================

ABD'Lİ SANATÇI DELLA MİLES'TEN İLAHİ SÜRPRİZİ MEVLANA HAFTASI KAPSAMINDA ŞEB-İ ARUS TÖRENİNDE KONYA'DA İLAHİ SÖYLEYECEK Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun zaman aynı sahneyi paylaşan ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles, 10 Aralık 2019 tarihinde Konya'da düzenlenecek Şeb-i Arus Mevlana'nın 746'ıncı Vuslat Yıldönümü Töreni'ne konuk sanatçı olarak katılacak. T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Mevlana Vakfı'nın davetlisi olarak Konuya'ya gidecek olan Della Miles, 10 Aralık Salı günü saat 14.00'da Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled salonunda hoşgörü, barış ve kardeşlik için ilahi söyleyecek. Geçtiğimiz yıl müslüman olan ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, Eylül ayında Konya'ya gitmiş ve burada ilahi çalışmalarına başlamıştı. BU BENİM RUHANİ VE MİSTİK YANIMTürkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına gidip Mehmetçiğe olan desteğini de gösteren Della Miles, "Ben Türkiye aşığıyım. Bu ülkenin her köşesi cennet. İnsanları mükemmel ve maneviyatta da büyük hazineleri var. Bu hazinelerden birisi de Mevlana ve onun felsefesidir. İşte bu felsefe ve inanç beni mistik müzikle buluşturdu. İlahi söylemek benim ruhani ve mistik yanım. Bunu tüm dünya ile paylaşmak istedim. Soul rock müzik ise benim vazgeçemeyeceğim sanatım. Mistik bir paylaşımla 10 Aralık'ta bir sürpriz yapacağım, soul rock konserlerimse hız kesmeden devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Della Miles konser performansı-Della Miles İlahi provası yaparken

HABER: KAHRAMAN DURAK/DHA-KONYA

=============================

Kaynak: DHA