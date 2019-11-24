DHA YURT BÜLTENİ-5

24.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:22

Datça'da turistlik otelde yangın çıktı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 4 yıldızlı turistik bir otelde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın söndürüldü. Sezonun kapanması nedeniyle müşterisi bulunmayan otelde, maddi hasar oluştu.

Emecik Mahallesi Karaincir mevkisindeki 4 yıldızlı turistik otelin, deniz kenarında yer alan 19 odalı bloğunda, yapının çatısında, dün saat 22.30 sıralarında yangın başladı. Çatıdaki yangın, tüm binayı sardı. Sezon sonu nedeniyle müşterinin bulunmadığı oteldeki yangın kurum personelince, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 3 arazöz, 2 su tankeri ve yaklaşık 30 kişilik itfaiye ekibi çalışma başlattı. Binadan yükselen alevler ise, gökyüzünü aydınlattı. Binanın mutfağında bulunan bir sanayi tüpü patlayınca korkuttu. Neyse ki patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığının sanıldığı, yapılacak detaylı inceleme sonucu yangının çıkış nedeninin netleşeceği belirtildi.Öte yandan çalışmaları Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar da olay yerinden takip etti. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınmasının teselli kaynağı olduğunu söyledi. Datça'nın en prestijli otellerinden olan işletme 1970 yılında kuruldu; 152 oda ve 359 yatak kapasitesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yanan otelden görüntüSöndüme çalışmaları Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar Genel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Berber çırağına ilişki teklifi iddiasıyla şikayetçi oldular Adana'da erkek kuaförüne tıraş olmaya gelen S.K. (49), burada çıraklık yapan lise öğrencisi S.Ç.'ye (15) 300 lira karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. S.K. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.Ç.'nin babası M.Ç. (34) gözüne uyku girmediğini belirterek, "Bu tür şeylerde en ağır ceza verilmeli. Bu adam yarın daha tehlikeli şeyler yapabilir" dedi.

Olay, 21 Kasım günü saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi S.Ç.'nin, ailesine destek olmak için çıraklık yaptığı evlerinin yakınındaki erkek kuaförüne gelen evli 2 çocuk babası S.K., sakal tıraşı oldu. S.K., tıraşın ardından S.K.'yi "İşin yoksa biraz gelebilir misin? Bir şey soracağım" diyerek dükkanın dışına çağırdı. S.K., yanına giden S.Ç.'yi dükkanın yan tarafına götürüp, haftalık çalışma ücretini sordu. 100 lira haftalık aldığını öğrenen S.K., S.Ç.'nin omuzundan tutup, 300 lira karşılığında ilişki teklif etti. S.Ç., o sırada yoldan geçen bir kişiye seslenip, S.K.'nin elinden kurtuldu, çalıştığı kuaför dükkanına döndü. S.Ç. önce iş yeri sahibine, ardından da babası M,Ç.'ye yaşadıklarını anlattı. S.K.'nin çalıştığı iş yerine giden, ancak yerinde bulamayan M.Ç., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan S.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YARIN BAŞKA ÇOCUĞA DA YAPABİLİR

Olay gününden sonra uyuyamadığını ve ağladığını söyleyen tekstil işçisi baba M.Ç., bu tür olayların üstünün kapanmaması gerektiğini, aile olarak büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi. Çocuğuna yaşatılanın bir travma olduğunu ve tüm hayatlarını etkilediğini belirten M.Ç., "Bugün benim çocuğuma yapan, yarın başkasının çocuğunu kandırıp götürebilir. İyi ki oğlum direkt bana söyledi. Şikayetçi olduk ama bu şahıs serbest bırakılmış. Bu durum bizi üzüyor. Bu tür şeylerde en ağır cezayı alması lazım. Bu adam yarın daha tehlikeli şeyler yapabilir" dedi.

Görüntü Dökümü------------------------S.Ç. ile röpbaba M.Ç. ile röupGüvenlik kamera kayıtlarıDetay görüntülerHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,=========================

250 öğrenci 24 Kasım yazdı, öğretmenler Hınıs için söyledi

ERZURUM'un Hınıs İlçesi'ndeki Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri vücutlarıyla 24 Kasım yazarken, 17 öğretmen Hınıs'ın çeşitli bölgelerinde 'Teşekkürler Öğretmenim' şarkısını seslendirerek klip çekti. Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bir dizi etkinlik düzenledi. Öğretmenlerin günlerini kutlamak isteyen 250 öğrenci okulun bahçesinde vücutlarıyla 24 Kasım'ı yazdı. Öğretmenler ise hem günlerini kutlamam hem de Hınıs'ın doğal güzelliklerini tanıtmak için 'Hınıs için söyle' sloganıyla klip çekti. Fotoğrafçı Furkan Cığal'ın hediye olarak teknik destek verdiği öğretmenler Dilara Ağaoğlu Canay'ın sözlerini yazdığı Kutman Canay'ı ise bestelediği Teşekkürler Öğretmenim şarkısını Hınıs merkez, Dere Cami, kanyon, Başköy Barajı, Kalecik köprüsü, Karaçoban Kurugül ve Değirmen bölgesinde seslendirdi. Bilişim öğretmeni Muhammet İlçi, hem 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını hem de kliple Hınıs'ın güzelliklerini herkese göstermek istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Öğrencilerin 24 Kasım yazmaları-Okuldan ve öğrencilerden görüntü-Öğretmenlerin ilçenin değişik bölgelerinde çektikleri klipHaber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

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Köy yakınına bırakılan çöpler, tehlike saçıyor Elazığ'ın merkeze bağlı 150 hanelik Çağlar köyü yakınlarına belediyeler tarafından bırakılan çöpler tehlike saçıyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 150 hanelik 500 nüfuslu Çağlar köyü yakınlarına Mollakendi ile Yazıkonak belde belediyelerin bıraktığı çöpler tehlike saçıyor. Belediyelerin çöp araçlarıyla getirip bıraktığı çöplerden etkilenen küçükbaş hayvanlar rahatsızlanırken, kötü kokular nedeniyle de köy sakinleri zor anlar yaşıyor.

Çöplerin bırakılmaması için belediyelerle görüşme yaptığı anlatan Çağlar Köyü Muhtarı Abdulmutalip Ülgen, bir sonuç alamadıklarını söyledi. Köylerinin tehdit altında olduğunu ifade eden Ülgen, "Köyümüzde 5 bin küçükbaş hayvan var. Bu çöpleri yiyip rahatsızlanıyor. Köyümüz merkeze bağlı olduğu için bazı belde belediyeler sürekli çöplerini buraya atıyorlar. Defalarca söyledik ama bir sonuç alamadık. Yaz aylarında kötü kokulardan dolayı vatandaşlar pencerelerini bile açamıyorlar. Çünkü bıraktıkları çöpleri yakıyorlar. Çıkan dumanlar rahatsız ediyor. Rüzgardan dolayı çöpler köyün içine kadar geliyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu çöpler artık sağlığımızı tehdit etmeye başladı" dedi.

Görüntü Dökümü-------Çöplerden görüntüGenel ve detay görüntüHaber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

Kaynak: DHA