DHA YURT BÜLTENİ - 5

02.11.2019 10:48

6 kişilik aile, çadırda karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'nin Bünyan ilçesine tarlada çalışmak için gelen 6 kişilik aile, kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanede tedaviye alındı.

İlçede patates tarlalarında çalışan ve Sultanhanı Mahallesi'nde kurdukları çadırda kalan Tolaman ailesi, dün akşam sobayı yaktıktan sonra uyudu. 6 kişilik aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Gece uyanarak durumu fark eden baba Mehmet Tolaman (43), ailesini uyandırıp 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Mehmet, eşi Ayşe (39), çocukları Abdullah (17), Sümeyye (14), Kevser (9) ve Fadik Tolaman'ı (1) ambulansla Şehir Hastanesi ile Erciyes Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------Hastanelerden detay görüntü

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

=========================

Bir kişi eşinden, 2 kişi ise çapraz böbrek nakliyle hayat buldu

İzmir'de eşinin böbreğiyle şifa bulan Murat Karaöz (47) ile çapraz nakille sağlıklarına kavuşan bulan Ali Kaya (29) ve Yavuz Selim Urhan (57) yeni bir hayata başladı.Çelik kapı işinden tavukçuluğa kadar farklı işlerle geçimini sağlayan 2 çocuk babası Murat Karaöz, 1997'de üniversite öğrencisiyken rahatsızlandı. Bademcikleri iltihaplanan, el ve ayakları şişen Karaöz doktora başvurdu. Nefrotik Sendrom tanısı koyulan Karaöz bademcik ameliyatı oldu. Sevk edildiği Ege Üniversitesi'nde böbrek biyopsisi yapılan Karaöz'e ileride önemli sağlık sorunları yaşayabileceği uyarısı yapıldı, ilaç tedavisi verildi, tuzdan sakınması gerektiği belirtilerek diyet verildi. Ancak tedavi ve diyetine dikkat etmeyen Karaöz'ün böbrekleri, 21 yılın sonunda iflas etti. İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran Karaöz'e, Op. Dr. Işık Özgü, Op. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından 16 Mayıs 2018'de eşi Berrak Karaöz'den (41) alınan böbrek nakledildi. Sağlığına kavuşan Karaöz, yeni yaşamında ev yapımı turşu işine girdi.BABASI VERİCİ OLDU, UYGUN ÇIKMAYINCA ÇAPRAZ NAKİL YAPILDI14 yaşında kuaförlüğe başlayan, boş zamanlarında spor yapan, sigara ve alkol kullanmayan Ali Kaya kendini 'Sapasağlam' sanırken, Kasım 2015'te anlam veremediği halsizlik yüzünden doktora gitti. Vitamin talebiyle gittiği doktorda tansiyonunun 26, böbreklerinin ise iflas ettiğini öğrenen Kaya, bir anda makineli yaşama başladı. Yaklaşık 7 ay diyalize bağımlı bir hayata mahkum olan Kaya, böbrek sağlığının ne kadar önemli olduğunu o süreçte öğrendi, böbrek nakli kavramıyla tanıştı. Sosyal yaşam diye bir şeyi kalmayan Kaya, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Kadavradan bağışların yetersiz olması yüzünden babası Mahmut Kaya oğluna gönüllü verici oldu. Ancak yapılan tetkikler sonucu baba Kaya, uygun çıkmadı. Bunun üzerine çapraz nakle başvuruldu. Eşi Yavuz Selim Urhan'a uygun verici olmayan Ferhan Urhan'ın (49) Ali Kaya'ya böbreğinin uyduğu belirlendi. Aynı ekip tarafından 20 Haziran 2016'da gerçekleştirilen operasyonla Ferhan Urhan'dan alınan bir böbrek Ali Kaya'ya nakledildi. Ali Kaya'nın babası Mahmut Kaya'dan alınan böbrek de Yavuz Selim Urhan'a nakledildi. Diyalizden kurtulan, sağlığına kavuşan Kaya, mesleği kuaförlüğe döndü.Nakille sağlıklarına kavuşan Karaöz ile Kaya, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası öncesi bağış çağrısında bulundu. Karaöz, "Herkese organlarını bağışlamasını tavsiye ediyorum. Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan organ böbrek. Eşimin donör olarak uyması benim şansım oldu" dedi. Nakilden bir ay sonra eşinde kansızlık çıktığını, ona çare ararken turşuculuğa başladığını kaydeden Karaöz şunları söyledi: "Kansızlık için doğal yollarla ne yapabileceğimi düşündüm. Kırmızı lahana ve pancarın iyi geldiğini öğrendim. Her sabah eşime bu sebzelerin suyunu hazırlayıp içirdim. Bir ay sonra eşimin bütün değerleri normale döndü. Az tuzlu ve tuzsuz salatalık, biber turşusu, köz patlıcan ve kırmızı biber, kırma zeytin yapmaya başladım. Çok beğenildi. Çevremdekiler satmayı önerince yavaş yavaş bu işe giriştim. Bu iş tutkum haline geldi."Ali Kaya da, "Diyaliz nedir, nasıldır hiçbir bilgim yoktu. Allah tüm hastalara yardım etsin. Organ bağışının önemini daha çok anladım. Hayatımda yapacağım en iyi şey, herkesi organ bağışına davet etmek olur. 15 yıldır kadın kuaförüyüm. Nakil olur olmaz mesleğimin başına geçtim. Sürekli ayakta olduğum bir iş ama hiçbir sorun yaşamıyorum. Nakilden sonra hiçbir zorluk yaşamadım. Her şeye tekrar başladım" diye konuştu.Kent Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, kendileri için en önemli şeyin hastalarının normal hayata dönmesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Nakil olacak kişilerin en büyük korkuları da bu oluyor. Pek çok hastanın ortak soruları, 'Nakil olduktan sonra çalışabilecek miyim, çocuk yapabilecek miyim' oluyor. Biz, organ nakli adayı olan kişilere bunun çok güzel bir şekilde olabileceğini söylüyoruz. Pek çok değişik iş yapan hastalarımız var. İki hastamız dışında çiftçi olan var, hayvan besiciliği yapan hastalar var. Nakilli olan hastalar bu işleri hiçbir sıkıntı olmadan yapabiliyor. Hastamız hayatlarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bir hastamız kuaförlüğe devam ediyor, diğer hastamız da kendi işini kurdu. Hastalarımızın en büyük sorunlarından biri turşu yiyememeleriydi. Çünkü hastalara tuzlu şeyler yedirmiyoruz. Bu hastamız tuzsuz turşular yaparak hem kendini, hem de diğer hastaları mutlu etmeyi başardı. Bu iki hastamız da canlı donörden nakil oldular. Oysa kadavradan nakil çok önemli. Kadavra bağışının artması için duyarlılaşarak organ bağışı konusunda harekete geçilmesi gerekiyor."

Görüntü Dökümü-------------Murat Karaöz ile röpMurat Öz'ün mutfakta turşu hazırlamasıKuaför Ali Kaya röpKuaförün fön ve saç boyamaKent Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok

Haber - Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ

====================

Aranan şüpheli Manavgat'ta yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok sayıda suçtan aranan 'Çeto' lakaplı Mehmet Salih Aydın, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen Mehmet Salih Aydın, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu maddeyle mücadelesini sürdürdü. Hatıplar Mahallesi'nde M.Z. ve 'Çeto' lakaplı bir şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu M.Z., 16 Ekim Çarşamba günü jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ikamet ettiği yerde yakalandı. Mahallede jandarmayı fark eden 'Çeto' lakaplı şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Gözaltına alınan M.Z. jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Yapılan araştırma sonucunda 'Çeto' lakaplı şüphelinin kimliğinin Mehmet Salih Aydın olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada Mehmet Salih Aydın'ın, Seydişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', İskenderun İlamat Bürosu tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', Manavgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', Diyarbakır İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', Seydişehir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu belirlendi. Mehmet Salih Aydın'ı yakalamak için ilçe genelinde geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi, önceki gün sokakta yürürken yakaladı. Jandarmayı fark edince kaçmaya çalışan Aydın, kaçamadan yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 75 gram metamfetaminle 45 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Mehmet Salih Aydın, dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yapılan sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Salih Aydın tutuklandı.

Görüntü Dökümü-------------Adliyeden genel görüntüŞüphelinin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

=========================

Tasarım yarışmasında finale kalan kıyafetleri ünlü mankenler taşıdı

Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nda finale kalan tasarımcıların kıyafetleri, ünlü mankenlerin yer aldığı defilede sergilendi.DENİB'in düzenlediği 'Doğaya dokunuş' temalı 7'nci Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nın final defilesi, kentteki bir otelde yapıldı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile çok sayıda davetli defileyi izledi. 210 yarışmacı arasından finale kalan 10 tasarımcının kıyafetlerinin yer aldığı koleksiyon; Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Şebnem Schaefer'ın da aralarında bulunduğu ünlü mankenler tarafından podyumda sergilendi. Moda dünyasından Yıldırım Mayruk, Gülşah Saraçoğlu, Ertan Kayıtken, Ezra-Tuba Çetin gibi ünlü modacılardan oluşan jüri üyeleri, finale kalan tasarımları değerlendirdi.Defile öncesi konuşma yapan TİM Başkanı Gülle, tasarım organizasyonlarının sektörel anlamda oldukça önemli olduğunu ifade etti. Tasarım çalışmalarını TİM olarak desteklediklerini kaydeden Gülle, "Tasarım kültürünün bütün sektörlere yayılması için tasarımı yürekten destekliyoruz. Bu konuda üniversitelere destekler verip, cesaretlendiriyoruz. Biz farklı ürünler ortaya koymalı ve tanıtmalıyız. Biz TİM olarak İstanbul ve Türkiye'yi bir tasarım merkezi yapmak için çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler de tasarım çalışmaları için oldukça yararlı" diye konuştu. DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜÜnlü mankenlerin ışıltılı podyumda yürüyerek koleksiyonları taşıdığı defile, davetlilerin beğenisini kazandı. Defilenin ardından 'Ses ver sus' isimli müzik grubunun sahne performansı da tam not aldı. Daha sonra jürinin belirlediği tasarımcılara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Ayşe Sara Arslan 'Fısıltı' isimli tasarımıyla birinci, Gizem Nur Bağ 'Hiera' adlı tasarımıyla ikinci, Mihriban Bertan ise 'Rainbow' adlı tasarımıyla üçüncü oldu. Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira ödül verildi.

Görüntü Dökümü-------------Podyumdan görüntüTİM Başkanı Gülle'nin konuşmasıDefileden görüntülerMankenlerin podyumda yürümesiÖdüllerin verilmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN -Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===========================

Van'da 85 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polisin bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp- Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada; aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine gizlenmiş 166 paket halinde 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü-------Araçta yapılan aramalar-Araçtan çıkarılan eroin

-Eroinin emniyette teşhir edilmesi

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -

Kaynak: DHA