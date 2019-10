DHA YURT BÜLTENİ - 5

22.10.2019 10:45

Sahibi çıkmayan 70 milyon lira, 70 gün sonra Hazine'ye devredilecek

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi, halen parasını almadı. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, ikramiye alınmadığı takdirde paranın Hazine'ye devredileceğini belirterek, "70 gün boyunca herkes ceplerini iyi kontrol etsin" dedi.

Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bilete isabet etti. Aradan 295 gün geçmesine rağmen talihli, ikramiyesini almadı. Biletin zaman aşımına uğrayacağı tarihi belirten sayacı internet sitesine koyan Milli Piyango İdaresi'nce talihlinin her an parayı almaya gelme ihtimaline karşı 70 milyon TL ikramiye ödeme şubesinde hazır bekletiliyor.

TAHSİLAT İÇİN SON GÜN 31 ARALIKSüresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl. Talihlinin tahsilatı yapması için 70 gün kaldı. Talihlinin en geç 31 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Milli Piyango İdaresi'ne biletini ibraz etmesi gerekiyor.KAYBI NE KADAR?Talihli ikramiyeyi hemen alsaydı, mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1,2 milyon lira faiz alabilecekti. Bilet sahibi parayı almadığı için geçen 295 gündeki faiz getiri kaybı, yaklaşık 11 milyon lira olarak hesaplandı.BİLETE NE OLDU?İkramiye sahibinin parayı henüz almaya gelmemesi de merak konusu oldu. Talihlinin ya bileti kaybettiği ya yaşamını yitirdiği ya da kontrol etmediği düşünülüyor.1 KİŞİ ARAMIŞTIÖte yandan 16 Temmuz günü saat 08.30'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nü arayan kişi, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi olduğunu, Avrupa'da yaşadığını, Türkiye'ye cenaze için geldiği sırada evinde dosyalar içinde bulduğu ve daha önce satın almış olduğu tam bilete büyük ikramiyenin isabet ettiğini gördüğünü söylemişti. Bunun üzerine yetkililer, bu kişiden biletin ibrazının gerektiğini, biletin arkasını ciro etmesini, isim, soy isim ve imzasını atarak varsa avukatı veya noter eşliğinde idareye başvurmasını istemişti. İlk fırsatta Ankara'ya geleceğini ifade eden kişi, herhangi bir başvuruda bulunmamıştı.'HERKES CEPLERİNE İYİ BAKSIN'Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, talihlinin neden parasını şu ana kadar almadığını herkesin merak ettiğini söyledi. Talihliye ne olduğunu bilmediklerini, neden parayı almadığına anlam veremediklerini kaydeden Çobanoğlu, "Ancak 70 gün daha gelmezse bu para Hazine'ye aktarılacak. Milli Piyango'nun kuralıdır, satılan bilete ikramiye çıktığında 1 yıl içinde alınmazsa para Hazine'ye aktarılır. Biz gelmesini ümit ediyoruz. Parası kasada bekliyor" dedi.Milli Piyango tarihinde şu ana kadar alınmayan büyük ikramiye olmadığını belirten Çobanoğlu, "Bu bilet satıldı. İstanbul'da bir bayi sattı. Muhtemelen bilet sahibi ya ikramiye yok, diye bileti attı ya da unuttu, kaybetti. Satılan bir bilet olduğu için başka bir açıklaması yok. Özel bir olay. 70 gün kaldı zaman aşımına. Yılbaşında bilet alan herkes ceplerini iyi kontrol etsin, koydukları yerleri iyi hatırlasın. Özellikle İstanbul'da bu bayiden bilet alanlar dikkat etsin. 70 gün boyunca herkes ceplerini iyi kontrol etsin" diye konuştu.'BİZE YOL VE SU OLARAK DÖNER'29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Çekilişi için bilet alan Murat Akbay, "Bileti çöpe atmış olabilir. Kontrol etmeden atmış olabilir. Ben de benzer şey yaptım. Başına bir kaza gelmiş olması da mümkün" dedi.Bilet alan Ömer Can Kesik de "Çıkmamış, diye bileti atmış olabilir. Her şey mümkün" diye konuştu.Seyyar bilet bayi Behiye Ayruk ise "Çeşitli senaryolar atıldı ortaya. Ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer almazsa bu para Hazine'ye kalır, bize yol ve su olarak döner" dedi.Antalya'da 2018 yılında yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek bileti satan seyyar bayi Orhan Kostakoğlu ise "Halen sahibi parayı almadı. Almazsa Hazine'ye kalacak. Kaybetmiş olabilir. Bileti halen bulamadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA -Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA



Karadeniz'de hamsi bolluğu

Karadeniz'de sezon başında umduğunu bulamayan balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla birlikte çoğalan hamsinin avına başladı. Tezgahları dolduran hamsinin kilosu 5 TL'ye geriledi.Karadeniz'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Sezona umdukları gibi başlayamayan balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla ağlarını doldurmaya başladı. Hamsi sürülerinin Karadeniz'e yönelmesi ile balıkçılar bereketli bir av dönemi geçiriyor. Sezon başında kilosu 20 ile 30 TL arasında satılan hamsi, 5 TL'ye düştü.Sinoplu balıkçı Ahmet Gür, "Çok şükür hamsi bol oldu. Palamut zaten yok. Hamsi de günlük ortalama 300-400 kilo satıyoruz. Kilosu da 5 TL'ye geriledi" dedi.

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP



10 yıl önceki kavgayı bahane edip kavga çıkarttı, öldürüldü

Adana'da 10 yıl önce amcasını dövdüğünü iddia ettiği kuzenleriyle kavga eden Eray Demir Keskin (26), tabancayla başından vurularak öldürüldü. Keskin'in amcasının 2 oğlu tutuklandı.Olay, 2 Ekim'de Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eray Demir Keskin, amcasının oğlu Hakan Keskin'e '10 yıl önce amcamızı dövmüştün' diyerek tokat attı. Kavga, aile büyüklerinin araya girmesiyle önlendi. Ancak, iddiaya göre, Eray Demir Keskin kavga ettiği kahvehanenin önünden birkaç kez geçip kuzenlerine tabanca gösterince tekrar kavga çıktı. Kavgaya karışan amca çocukları Mehmet Keskin (24) ile Adem Keskin (30), Eray Demir Keskin'e tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Eray Demir Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan Mehmet Keskin ve Adem Keskin tutuklandı, Hakan Keskin ise serbest bırakıldı.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA



Barış Pınarı gazisi, göreve dönmek istiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, PKK/YPG'li teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Münbiç'te teröristlerle girdiği çatışmada kolundan yaralanan Uzman Çavuş Faruk Yılmaz, bir an önce görevinin başına dönmek istiyor.Barış Pınarı Harekatı'nda görevli iken Münbiç'te gerçekleşen saldırıda yaralanan Piyade Komanda Uzman Çavuş Faruk Yılmaz (26), Gaziantep'te hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Tarsus ilçesine geldi. Bir taraftan tedavisi süren, diğer yandan da akraba ve arkadaşlarının 'geçmiş olsun' dileklerini kabul eden Faruk Yılmaz, iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına döneceğini söyledi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRYılmaz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendisiyle yakından ilgilenen tüm yetkililere teşekkür ederek, "Şu an gayet iyiyim, bir an önce görevimin başına dönmek istiyorum. Sanmazınlar ki bu vatan sahipsiz. Vatan, millet, bayrak ve toprak uğruna ölmeye hazırız. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim, sağ olsunlar herkes ilgileniyor. Allah herkesten razı olsun. Allah kimseye vatanımızı böldürmesin" diye konuştu. Anne Teslime Yılmaz ise iki oğlundan büyüğü olan Faruk'un yaralandığı haberini aldığında çok endişelendiğini ifade ederek, "Şu anda oğlum yanımda, çok mutluyum. Duyduğumda çok korkmuştum. Gittim, gördüm, içim rahatladı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Oğlumu bana bağışladı. Allah tüm askerlerimizin ailelerine sabır versin. Şehitlerimize Allah rahmet versin. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun" dedi.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin)



Mandalina üreticisi dertli

Türkiye'de yılda üretilen 1 milyon 650 bin ton mandalinanın 550 bininin karşılandığı Adana'da hasat devam ediyor. Girdi maliyetlerinin her yıl artmasına rağmen mandalina fiyatlarının 7 yıldır aynı olmasından yakınan çiftçi Fazlı Ayaz, ürünlerin kilosunun 75 kuruş ile 1 TL arasında satıldığını söyledi.Türkiye'de narenciye üretiminde önemli bir yeri olan Adana'da, sıcak havalar nedeniyle çiçekleme döneminde dökülmeler yaşanan ve rekoltesinde düşüş beklenen mandalinanın hasadı devam ediyor. Türkiye'de üretilen 1 milyon 650 bin ton mandalinanın 550 bininin karşılandığı kentte toplanan 'okitsu' cinsi mandalinalar, işçiler tarafından toplanarak kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Piyasaya erken giriş yapması nedeniyle çiftçilerin ilgisini gören mandalina, çabuk soyulması ve çekirdeksiz olması sayesinde de vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.Çiftçi Fazlı Ayaz, yaklaşık 15 gündür hasat yaptıklarını belirterek, ürünlerin yaklaşık 8 yıldır 75 kuruş ile 1 TL fiyatla satılmasından yakındı. Girdi maliyetlerinin her yıl artmasına karşı ürün fiyatlarının aynı olmasının çiftçiyi olumsuz etkilediğini kaydeden Ayaz, "Üretici memnun değil. Geçen geçen sene 80 TL'ye aldığımız ilaçlar bu yıl 500 TL oldu. Mazot, gübre, işçilik maliyetleri de her yıl artıyor. Çiftçiler zor durumda" dedi.

Haber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA



Doğalgaz kullanımı, odun ve kömür satışlarını düşürdü

Yaklaşan kış ayları nedeniyle, evlerinde ısınmak için soba ve şömine yakanların talep ettiği odun ve kömür satışları başladı. Kömürün tonu ortalama bin 100 liradan satılırken, odunun tonu ise 700 liradan alıcı buluyor. Kışların eskisi kadar soğuk olmaması ve ısınmada doğalgaz kullanımının artması sebebiyle satışların düştüğünü belirten Bursa Mahrukatçılar Odası Başkanı İbrahim Kurt, "Odun ve kömür fiyatları geçen yılla aynı, fakat satışta hareketlilik yok. Evlerde artan doğalgaz kullanımı odun ve kömür satışlarını düşürdü" dedi.Kışların eskisi kadar soğuk olmaması ve ısınmada doğalgaz kullanımın artması, odun ve kömür satışlarını düşürdü. Geçen yıldan bu yana fiyatları sabit kalan ithal kömürün tonu bin 200, yerli kömürün tonu bin, odunun ise tonu ortalama 700 liradan satılıyor. Son 2 yıldır ülkemizin batı illerinde kışların çok sert geçmediğini söyleyen Bursa Mahrukatçılar Derneği Başkanı İbrahim Kurt, "Bu durum bizi oldukça fazla etkiledi. İnsanların alım gücü azaldı. Bizdeki fiyatlar geçen yılki fiyatlarla aynı. Vatandaşlar şu an elinde kalan yakıtı bitirdikten sonra yakıt almaya başlar. Şu ana kadar dükkanlarda pek fazla bir hareketlilik yok" dedi."GENELDE İTHAL KÖMÜR TERCİH EDİLİYOR"İnsanların ithal kömürü daha fazla tercih ettiğini belirten Kurt, "Burada genelde yerli ve ithal kömür depoları bulunuyor. Hükümetimizin almış olduğu kararlar konusunda yerli kömüre dönüş var. Kalitesiz yerli kömürden tedirgin olduğu için insanların tercihleri fiyat farkı olmasına rağmen ithal kömürden yana oluyor. Fiyatlar odunda da, kömürde de geçtiğimiz yıla göre değişmedi" diye konuştu."NORMAL BİR EV 1 BUÇUK TON KÖMÜRLE KIŞI GEÇİRİR"İthal kömürlerin Gebze'den dağıtımının yapıldığını belirten Kurt, "Yerli kömürler ise genelde Soma'dan, Kütahya tarafından geliyor. Bunlar, Çevre Müdürlüğü tarafından Bursa'ya girmesine izin verilen kömürler. Odun ise orman ihalelerinden, orman köylerinden, Çanakkale tarafından geliyor. Biz de bunları alıp, kestirip vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Normal bir evde kışın 1,5 ton kömür yanar, 500 kilo da odun yanar. Odun, ateşi tutuşturmak için gerekli. Ev biraz daha muhafaza olursa bu oranlar biraz daha düşer. Normalde çocuklu bir aile bu oranlarla kışı geçirir" dedi.VALİLİK KARARINA TEPKİBursa Valiliği'nin doğalgaz hattı bulunan mahallelerde odun ve kömür kullanımını yasaklamasına tepki gösteren Kurt, "İlçelerde kaymakamlıklar tarafından hala kömür yardımları sürüyor. Depolarda da hazirandan beri odun, kömür satışı devam ediyor. Böyle bir uygulamaya geçilirse alışverişini tamamlayan insanların hali ne olacak? Depolardaki mevcut kömürler ne olacak? Böyle bir karar alırken Vali beyin yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Bütün ilçelerde kömür dağıtımı yapılırken Vali Bey'in böyle bir karar alması çelişki. Bursa'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu yer Yıldırım bölgesi. O da belli mahalleler. Kırsal kesimin olduğu yerlerde insanlar evlerini zaten zor yapmış, asgari ücretle geçiniyorlar. Doğalgaz bağlatma şansları yok. Mecburen kömür yakıyorlar" diye konuştu.

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA



Düzce'de sobalara ilgi azaldı

Düzce'de son dönemde doğalgaz zammı ile soba satışlarının arttığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını belirten soba satıcıları, satışların düşüşte olduğunu söyledi.Kış aylarının yaklaşması ile vatandaşları ısınma telaşı sardı. Düzceli vatandaşların kış için ısınma tercihinin doğalgazdan yana olması, soba ve soba borusu satışlarının azalmasına neden oldu. Düzce'de doğalgaz kullanımın artması ve doğalgazın yeni yerleşim yerlerine ulaşmasıyla soba satışlarında yaşanan düşüş artarak devam ediyor. Soba satıcıları doğalgaza yapılan zamların ardından vatandaşların soba kullanmaya başladığı söylentisinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.Soba satıcısı Erol Gegiç söylendiği gibi soba satışlarında artış olmadığını ifade ederek, "Herhangi bir artış yok. Geçtiğimiz hafta havanın hafif soğuması ve yağmur yağışı ile bir hareket oldu ama işlerde düşüş var. Doğalgaz bizi çok etkiledi. Doğalgaz kullanımıyla birlikte soba satışları, boru ve dirsek satışları tamamen düştü" dedi.Gergiç ayrıca sobadan verimli ısı alınması tavsiyede bulunarak, "Öncelikle kaliteli ürün almak lazım. Garanti belgeli, büyük firmaların ürünlerini tavsiye ediyoruz. Yedek parçası olan, servisi olan firmaların ürünlerin alınmasını tavsiye ediyoruz. Cimri dediğimiz bir soba borusuna takılan ürün var, onu kullanırlarsa ısı tasarrufu açısından daha iyi oluyor. Ayrıca bacalarda döner şapkalar oluyor. Bu şapkalar zehirlenmeleri önlüyor. Bunları tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE



Kaynak: DHA