DHA YURT BÜLTENİ-5

20.10.2019 11:53

GAZİANTEP'TE ÇIRÇIR FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 110 ton pamuk zarar gördü.

İslahiye- Gaziantep karayolu Beyler Mahallesi'ndeki Mehmet Hamzaoğlu'na ait çırçır fabrikasının depo bölümünde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını, fabrika bölümüne sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Fabrika sahibi Mehmet Hamzaoğlu, yaklaşık 110 ton pamuğun zarar gördüğünü söyledi.Ekiplerin, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Zarar gören pamuklar

- Yanan pamuğun kovayla su dökülerek söndürülmesi

- Mehmet Hamzaoğlu ile röp

- Çırçır fabrikası

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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BU EVDE HER ŞEY TERS, EVİN KENDİSİ BİLE

Antalya'nın turistik bölgesi Kundu'daki Ters Ev Aksiyon Parkı, tasarımıyla yerli ve yabancı tatilcilerden ilgi görüyor. Kış sezonuna yeni dekoruyla girecek Ters Ev'de çocuklar için özel alan yer alıyor.Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesinde 2015 yılında açılan Ters Ev Aksiyon Parkı, açıldığı günden bu yana 400 binin üzerinde turisti ağırladı. Yerli yabancı binlerce turistin gezdiği Ters Ev, dekorasyonuyla dikkati çekti. 300 metrekarelik arazi içine 85 metrekare inşa edilen Ters Ev, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere iç mimarisini merak edenleri ağırlıyor. Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan Ters Ev, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerle dolup taşıyor. Haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Ters Ev'de fotoğraf çektirenler sosyal medya hesaplarında da paylaşımda bulunuyor.Ters Ev Aksiyon Parkı'nın İşletme Müdürü Ayhan Binay, kış sezonu için evin iç dekorasyonunu değiştirip farklı bir konsept oluşturacaklarını söyledi. Açıldığı günden bu yana 8 kez dekor değiştirdiklerini kaydeden Binay, "Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde bol bol hatıra fotoğrafı çekmek istiyor. Ziyaretçilerimiz arasında eve defalarca gelenler var. Buraya gelip fotoğraf çektirenlerin yeniden gelmesi için yenilenmemiz gerekli. Çünkü daha önce fotoğrafını çektiği eşya veya iç mimariyi ikinci kez görmek istemiyor. Biz de yaz ve kış olarak yılda iki kez dekorasyon değiştirerek evin içini yeniliyoruz" dedi.Ters Ev'in bir diğer özelliğinin ise 3 boyut hissi veren 15 derece eğimli yapısı olduğunu hatırlatan Binay, "Buraya ilk giren dengesini kaybeder, baş dönme hissi yaşar. Havada ve su altında olmanın dışında üç boyut hissini yaşayabileceğiniz bir yer" diye konuştu.Arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan gelerek Antalya'da tatilini geçiren Melike Kurkan, Ters Ev'i sosyal medyada gördüğünü söyledi. Merak içinde geldiklerini ve atmosfere hayran kaldıklarını anlatan Kurkan, "Burası çok farklı. Evin eğimli olması dolayısıyla içeriye girdiğinizde başınız dönüyor. Çektiğim fotoğraflara ters baktığımızda evin büyüsü ortaya çıkıyor" dedi.İlk kez Ters Ev'i gezdiğini anlatan Azra Seven ise çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Drone görüntüsüEvden dış plan görüntüEvin içinden görüntüEvin içinde resim çektirenlerden görüntüDHA Muhabiri İbrahim Laleli ANONSRÖP 1: Azra SevenRÖP 2: Melike KurkanDetaylarRÖP 3: Ayhan BinayHABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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250 BİN MAVİ KAPAKLA OKUL ARKADAŞINA TEKERLEKLİ SANDALYE ALDI

Mersin'in Anamur ilçesinde Anadolu Lisesi 4-C sınıfı öğrencisi Serra Elmas, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından başlatılan 'Plastik kapakları atmayın biriktirin, akülü sandalye olusun' sloganı ile başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladığı 250 bin mavi kapakla okul arkadaşı Murat Demir'e tekerlekli sandalye aldı.

Ortaokulu dışarıdan bitiren ve lise kaydını bu okula yaptıran engelli arkadaşı Murat Demir'in sandalyesi, topluma örnek olması amacı ile okul bahçesinde bir teslim töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan'ın da katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. Serra'nın bu davranışından dolayı okul arkadaşları dakikalarca alkışladı.

Okulun Edebiyat Öğretmeni Alev ve Beden Eğitimi öğretmeni Fatih Elmas'ın kızları Serra Elmas 2 yıl boyunca hem esnaflardan hem de kamu kurumlarından bu mavi kapak topladığını söyledi.

Arkadaşının aldığı tekerlekli sandalye ile törene gelen Murat Demir'de Serra'ya teşekkür etti. Teslim töreninde oldukça duygulandığını kaydeden Murat Demir'in annesi Sakine Demir, bu hassasiyeti gösteren Serra'ya ve anne babasına teşekkür etti.

Yaptığı konuşmada Milli Eğitim Müdürü Mercan, engellerin yüreklerde olduğuna inandığını belirterek, "Yüreğimizde engel koyduğumuz birçok şeyi bedenimizle aşabiliriz ama yüreğimizde varsa bunu aşmamız mümkün değil. Onun için bu duyarlılığı, sizlere de örnek olması bakımından önemsiyorum. Bu tür projelere var gücümüzle katkı vermemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Daha önce eğitim aldığı okulda 2 yıl önce başlattığı kapak toplamayı şu anki okulu Anamur Anadolu Lisesi'nde de sürdürdüğünü kaydeden Elmas, bu süreçte kendisine büyük yardımcı olduklarını belirttiği arkadaşlarına da teşekkür etti.

Bu projesinin çocukluk hayali olduğunu ifade eden Serra Demir, "2 yıldır devam eden projemde, ailemin, mezun olduğum okulun, Anamur'daki birçok iş yerinin ve sizlerin desteği ile yaklaşık 250 bin mavi kapak toplayarak hem projemi gerçekleştirdim, hem de plastik atıkların çevreye zarar vermelerini engellemeye çalıştım" diye konuştu.

Serra'nın eğitimci anne babası kızlarının bunda olduğu gibi her projesinde yanında olacaklarını söyledi. Öğrencilerin dakikalarca alkışladığı o anlarda Serra'nın engelli arkadaşı Murat'ın elini tutarak desteklemesi hem de tekerlekli sandalyede okulun bahçesinde gezdirmesi herkesin taktirini topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Kapak Kampanya videosundan kısa görüntüTörenden görüntüSerra Elmas'ın konuşmasıİlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan'ın konuşmasıTörenden genel ve detayRöportajlarSerra Elmas'ın engelli arkadaşını gezdirirkenHaber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin)

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40 METRELİK FALEZLERDE MEHMETÇİĞE DESTEK PANKARTI

Antalya'da, İnsani Yardım Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (İYAK) üyeleri, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde, 40 metre yükseklikte 'Barış Pınarı Harekatını Destekliyoruz' yazılı pankart açarak Mehmetçiği selamladı.İYAK yönetimi ve üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat için Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktayı seçen İYAK üyeleri, 40 metre yükseklikteki falezlerden denize ip istasyonla iniş yaptı. 'Barış Pınarı Harekatını Destekliyoruz' yazılı pankartı ip istasyondan denize indiren İYAK üyeleri, çıkışta ise falezlere Türk bayrağı açtı. İYAK üyeleri tatbikat sırasında sık sık asker selamı vererek, Mehmetçiğe selam gönderdi. İYAK üyesi dalgıçlar ise tatbikat kapsamında dalış yaptı. Yaklaşık 4 saat süren tatbikatı Düden Şelalesi'ne gelen turistler de ilgiyle izledi.'BARIŞIN DERYALARA YAYILMASINI İSTİYORUZ'İYAK Başkanı Ali Uygur, tatbikatı özellikle Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada yaptıklarını söyledi. Burada tatlı suyun, kaynak suyunun denizle buluştuğunu ifade eden Uygur, "Biz barışın deryalara yayılmasını istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce oluşturulan güvenli bölgelere, evlerine, vatanlarına dönmesini istiyoruz. Suriye'de harekata katılan Mehmetçik kardeşlerimize, ailelerine ve sevdiklerine selam ve saygılarımızı yolluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------IYAK ekibinin ip istasyonla inişiPankart taşımasıPankart açmalarıDrone görüntüleriDenizde bayrak açmalarıŞelale gÖrüntüIYAK Başkanı Ali Uygur'un konuşmasıHABER- KAMERA: İbrahim LALELİ/ANTALYA, ========================

ANNESİNİ VE AĞABEYİNİ AYNI HASTALIKTAN KAYBETTİ, KENDİSİ YAŞAMAK İSTİYOR Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Myelodisplastik Sendrom (MDS) adlı kemik iliği hastası olan Selda Güneş (28), hayata tutunmak için destek bekliyor. Annesini ve ağabeyini de yıllar önce aynı hastalıktan kaybeden Güneş, Almanya'dan donör bulunduğunu, ancak maddi imkansızlıkların tedavisine engel olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

İnegöl'de yaşayan evli, 1 çocuk annesi Selda Güneş, 8 yaşındayken kemik iliği yetmezliği hastalığı olarak bilinen MDS hastalığına yakalandı. Güneş, aynı hastalık nedeniyle 2001 yılında annesini, 2002 yılında da ağabeyini kaybetti. Güneş için bugüne kadar 6 ilik bulundu, fakat uyumlu olmadığı için nakil yapılamadı. İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Selda Güneş için yeni bir umut doğdu. Almanya'dan donör bulundu.

Sonunun annesi ve ağabeyi gibi olmasını istemediğini belirten Selda Güneş, maddi imkansızlıkların tedavisine engel olmaya başladığını söyledi, hayırseverlerden yardım istedi.

Bursa Valiliği'nden izin alınarak yardım kampanyası başlattıklarını söyleyen Güneş, "Bizde genetik olarak yıllardır bu hastalık var. Ama son yıllarda hayatım riske girmeye başladı. İlave kan alarak hayatımı sürdüremem. Bu zamana kadar 6 ilik bulundu, fakat uyumlu olmadı. Son olarak Almanya'dan bir donör bulundu. Bu şansımı denemek istiyorum ve hayata tutunmak istiyorum. Artık tedavi için maddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Bursa Valiliği sağ olsun 7 ay önce verdiği izinle yardım kampanyası başlattık. Destek verildi, ama yeterli olmadı" diye konuştu.

Eşinin yaşaması için elinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Muzaffer Güneş de hayırseverlere seslenerek, "Bir çocuğumuz var ve eşimin yaşamasını istiyorum" dedi.

KORKMAZ ÇAĞRI YAPMIŞTISelda Güneş'in hastalığı için başlatılan kampanyaya destek olmak için İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, sosyal medya hesabından hayırseverlere çağrı yapmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel görüntü

-Açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,=======================

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN MANGAL KÖMÜRÜ MESAİSİ

Diyarbakır'dan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki 1400 rakımlı Bey Yaylası'nda gelerek çadırlarda konaklayan mevsimlik işçiler, meşe odunlarından mangal kömürü üretirken, yılın 8 ayı memleketlerinden uzakta çalışarak ailelerini geçindirmeye çalışıyor. Yaklaşık 1500 kilometrelik yol yaparak Eskişehir'e geldiklerini ifade eden Hasan Temel, "Bir ay kadar başında nöbet tutuyoruz. Mangal kömürü yapmak göründüğü kadar kolay bir iş değil. Kömürü çıkardıktan sonra paketliyoruz çuvallara ama hem kömür sıcak hem de hava sıcak" dedi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine Diyarbakır'dan gelen mevsimlik işçi aileleri, ormandan kestikleri meşe ağaçlarından mangal kömürü yaparak geçimlerini sağlıyorlar. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 1400 rakımlı Bey yaylası eteklerine kurdukları naylon çadırlarda yılın 8 ayı yaşayan aile fertleri, çocuklarının da yardımıyla topladıkları odun parçalarını, günler süren bir çalışmayla kule şeklinde dizerek üzerini saman ve toprakla kapatıyor. Mangal kömürü elde etmek için içten yanması sağlanan kulede yaklaşık 1 ay tutuşmaları için nöbet tutan aileler, geçimlerini bu şekilde sağlamaya çalışıyor.

Mangal kömürü yapmanın dışardan kolay göründüğünü anlatan Hasan Temel (24), bu yıl mangal kömürüne rağbet olmadığı için para kazanamadıklarından yakındı. Odun toplamadan kömürleri çuvallamaya kadar zor süreçlerden geçen kömürün istedikleri kadar değer görmediğini ifade eden Temel, "Ormanı kiraladıktan sonra ağaç keserek buraya getiriyoruz. Ağaç parçalarını çatarak üzerini samanla ve toprakla kapatıyoruz. Bir ay kadar balında nöbet tutuyoruz. Mangal kömürü yapmak göründüğü kadar kolay bir iş değil. Kömürü çıkardıktan sonra paketliyoruz çuvallara ama hem kömür sıcak hem de hava sıcak. Bu sene kömür hiç para etmiyor. Bizim kömürlerimiz değersiz görünüyor. Sattığımız rakamlar kazandırmıyor. Mevsimlik işçi olarak geliyoruz yaklaşık 8 ay burada kalıyoruz. Yurt dışından kömür getirildiğinde bizim kömürlerimiz satılmıyor. Kar yağana kadar havalar soğuk olana kadar bekliyoruz. Ondan sonra ailemizle Diyarbakır'a dönüyoruz. Neredeyse her sene farklı bir şehre gidiyoruzö dedi.

'MANGAL KÖMÜRÜ İÇİN 1 AY NÖBET TUTUYORUZ'Mangal kömürü yapan Vedat Kayadelen (23) ise 1500 kilometre yol yaparak Eskişehir'e geldiklerini ancak para kazanamadıklarını söyledi. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte çalışarak mangal kömürü ürettiklerini belirten Kayadelen, "Diyarbakır'dan çalışmak için neredeyse 1500 kilometre mesafe geliyoruz. Mangal kömürü üretiyoruz, bu iş çok zor. Ağaçları ormandan kesip getiriyoruz. Sonra kapatıyoruz ve mangal kömürü olması için 1 ay bekliyoruz. Yurt dışından alınan kömürler bize sıkıntı yaratıyor. Çalışıyoruz ama kazanamıyoruz. Çok büyük emeği var bu işin. Bu işi yaparken yaralananlar bile oluyor. Diyarbakır'dan gelip çalışıyoruz. Çuvallarla mangal kömürü satıyoruz, böyle geçinmeye çalışıyoruz. Mangal kömürü denilince çok basit geliyor insanlara ama emeğimiz büyükö şeklinde konuştu.

MOLADA TÜRKÜ SÖYLENİP DİNLENİYORLAR

Çalışırken, elleri ve yüzleri kömür karası olan aileler, mola verdiklerinde ise 13 yaşındaki 8'nci sınıf öğrencisi Mehmet Temel'in söylediği türkülerle dinleniyor. Gündüz okula giden Mehmet Temel, kalan zamanlarda ise ailesinin mangal kömürü üretimine destek oluyor. Çadırda kalan ailelerin ürettiği mangal kömürleri çuvallarla toptancılara kilosu 3 liraya kadar fiyatlarla satılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Ormanlık alan ve kömür kuleleri

-Havadan kule detayları

-Odun yığınları

-Kuleye odun yığmaları

-Dumanı tüten kuleler

-İşçilerin çalışmaları

-Hasan Temel ile röp.

-Kömür çuvalları

-Vedat Kayagelen ile röp.

-Molada türkü söylemeleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA