DHA YURT BÜLTENİ - 5

19.10.2019 10:56

Polis memurunu şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay'ı(30) otomatik tüfekler ile ateş açarak şehit eden PKK'lı 2 terörist, jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.

Sincik ilçe merkezinde, 26 Temmuz gecesi devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay ile ekip arkadaşına, denetim yaptıkları eczaneden çıkarken, PKK'lı teröristler tarafından otomatik tüfekler ile ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Uluçay, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.

ÇATIŞMA ÇIKTIDün gece merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından yürütülen operasyonda çıkan çatışmada PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 PKK'lının Taha Uluçay'ı şehit eden teröristler olduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü------------Operasyon alanı-Jandarma ekiplerinin yol araması-Jandarma köpeği Doruk'un arama yapması-Jandarma ekiplerinin mayın araması yapması-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

====================

Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak, 1 kişi de darbedilerek, yaralandı.Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Nurullah İp av tüfeği ile vurularak, adı açıklanmayan bir kişi de darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerden Mustafa E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, çalıların arasında elleriyle delil aradı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Döküm--------Olay yerinden detaylarPolisin çevrede delil araması

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

==================

Çorlu'da sis etkili oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.Hava sıcaklığının 13 derece olduğu ilçede sabah saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsu etkiledi. Görüş mesafesinin 10 ile 15 metreye kadar düşmesi üzerine araç sürücüleri zor anlar yaşadılar. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda sabah yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Görüntü Dökümü-------------Yoğun sisli yollar-Yolda yürüyenler-Trafikte seyreden araçlar-Genel ve detaylar

Haber- Kamera : Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

================

Alkışlanacak sosyal sorumluluk projesi: Askı Burada

Mersin Üniversitesi'nin destek verdiği ve yoksul üniversite öğrencilerinin üye iş yerlerinden bir öğün ücretsiz yemek yiyebileceği sosyal sorumluluk projesi 'Askı Burada', hem öğrenciyi hem de esnafa yönelik olarak hazırlanarak yayına alındı.Projenin koordinatörü Mersin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Elektronik Bölümü'nden mezun olan Yusuf Durman, bir arkadaşı ile çıktığı yola, yaklaşık 8 aylık bir hazırlık süreci ve saha çalışması sonucu ortaya çıkan proje pilot olarak Mersin'de hayat buldu. Askı Burada Projesi ile desteğe ihtiyaç duyan gençlere, bir birini tanımayan destekçi gönül dostları vatandaşlar, katılımcı işletmelerde askıya menü, ya da ürün bırakarak katkıda bulunuyor.Osmanlı'dan bugüne vatandaşların kullandığı sosyal yardımlaşması projesini günümüz teknolojisi ile biçimlendirilirken, ilk etapta burslu üniversite öğrencileri yararlanıyor. Öğrenciler Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri'nden aldıkları bursluluk belgeleri ile Askı Burada yönetimine geldiklerinde aldıkları bir kartla sisteme kayıtlı üye işyerlerine giderek yemekleri yiyip kartı göstererek hiçbir ücret ödemeden işyerinden ayrılıyor.İlk aşamada Mersin Üniversitesi'nin katkısıyla hayata geçirilen, 'Askı Burada' projesi sayesinde işletmelerdeki askı sayıları işletme isimleri ile birlikte web sitesi üzerinden görünecek. Bu sayede de marka bilinirliğine de katkı verecek proje, kısa sürede gerek sosyal medya üzerinden gerek web sitesi üzerinden çok sayıda kişiye adını duyurarakArkadaşının önerisi ile projenin yazılımını, kurulumunu yapan Yusuf Durman, uzun yıllardan beri ülke genelinde uygulanan durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi insanlara yardım edebilmek için ekmek fırınlarında ki askıya ekmek bırakma uygulamasından yola çıktıklarını söyledi.Durman, şu anda kent genelinde 43 kayıtlı işlerinin olduğunu belirterek, "Şu anda kayıtlı esnafımızda 900'e yakın yemek birikti. Şu anda öğrenci sayımız az, nedeni ise okulun yeni açılmış olması, burs işlemlerinin henüz yeni bitmiş olması. 6 kayıtlı öğrencimiz şu anda kart sahibi ve bu kartla her gün gidip yemeklerini yiyebiliyorlar. 4 aylık sürede askımız da 900 yemek birikti. Bu sayı bizim için güzel bir rakam ve bunu daha çok artmasını, günlük 900 yemeği 900 öğrenciye verebilecek kapasiteye getirmek istiyoruz. Başarıyı da burada görüyoruz" dedi.Sisteme işyerleri kayıtlı olan Osman Karpuz ile Mehmet Karaca da, yardım eden ile yardım alanın birbirini hiçbir şekilde görmemesi nedeni ile insanlar arasında köprü gördüklerini söyledi. Bu nedenle sisteme destek verip üye olduklarını kaydeden Ozman Karpuz ve Mehmet Karaca, gelen müşterilerine durumu anlattıklarında da olumlu tepki ve destek aldıklarını dile getirdi.SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİProjeye ilk önce esnaflar kayıt ediliyor. Üye işyerlerine özel bir cihaz takılıyor. Askıya yemek bırakmak isteyenler ücretini ödedikten sonra üye işyeri de sisteme gidererek yemek sayısını kayıt ediyor. Sistemden yararlanmak isteyen öğrenci yemek için geldiğinde cihaza kartını okutarak yediği yemek sistemden düşülüyor. Sisteme direk yardımda bulunmak isteyenler ise ww.askiburada.com.tr adresine girerek seçtikleri üye iş yerlerine istedikleri kadar desteği online olarak ve direk iş yerleri hesaplarına gönderebiliyor.

Görüntü Dökümü------------Yusuf Durman bilgisayar başından çalışırken-Sistemin görüntüsü-Sisteme kayıtlı menüler-Sistem üzerinden görünen işyerleri-Yusuf Durman ile röp.-Yusuf Durman üye işleri sahibi Osman Karpuz ile görüşürken-Osman Karpuz ile röp-Yusuf Durman, üye işyeri sahibi Mehmet Karaca ile görüşürken-Mehmet Kara ile röp

(BOYUT: 584 MB) (SÜRE: 5 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

=================

Kadınlar, şiddete karşı oturma eylemi yaptı

Antalya Kent Konseyi öncülüğünde bir araya gelen kadın dernekleri, kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin nlenmesi için oturma eylemi yaptı. Atatürk Parkı'ndaki Antalya Kent Konseyi binası önünde bir araya gelen kadınlar, 'Kadın cinayetlerini acil önle', 'Ölmek istemiyoruz', 'Şiddetle barışmayacağız' sloganları attı. Ellerinde dövizler taşıyan kadınlar, gece yarısına kadar eylemini sürdürdü. Grup adına açıklama yapan Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, "Kadın cinayetleri nasıl bugün başlamadıysa, kadınların şiddete isyanı da yeni değil. Kadınların öldürülmeden önce sesini duymak, cinayete varmadan erkek şiddetine engel olmak mümkün. Yeter ki buna dair bir toplumsal ve siyasi irade, buna yönelik politikalar olsun. Yerel ve merkezi politikaları belirleyenlere ve uygulayanlara, emniyet müdürlüklerine, savcılara, hakimlere, görevi korumak olan polislere, kadınları şiddet dolu evliliklere geri gönderen ailelere, bunu duyan akrabalara, sokaktan geçenlere, yani herkese sesleniyoruz, kadın cinayetlerini acil önle" dedi.Açıklamanın ardından gece yarısına kadar oturma eylemi yapan kadınlar dağıldı.

Görüntü Dökümü---------Dövizlerin görüntüsüKadınların dövizler önünde görüntüsüSema Nur Kurt'un konuşmasıOturan kadınların görüntüsü

363 MB -- 03.16// HD

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=================

Harekata katılan Mehmetçiğin yakınlarına ücretsiz tıraş

Erzurum'da erkek kuaförleri Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerin yakınları ile şehit yakınlarına ücretsiz tıraş hizmeti vermeye başladı.Merkez Yakutiye ilçesindeki erkek kuaföründe örnek bir kampanyaya imza atıldı. Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, işlettikleri kuaförün camına, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin ailelerine ve şehit ailelerine kuaförlük hizmetleri ücretsiz' yazılı pankart astı. Gürbüz ve Teper, herkesi imkanı ölçüsünde harekata destek olmaya çağırdı.Vatanı ve milleti için canını hiçe sayan Mehmetçik ile gurur duyduklarını belirten Tolga Gürbüz, "Askerlerimiz bizim için canını hiçe sayıyor. Onlara borcumuz var. Her şehit haberi bizi çok etkiliyor. Ortağım Ferit Teper ile işlettiğimiz erkek kuaför dükkanında böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyayı duyan lütfen duyuru yapsın. Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmiş olsa da orada görev alan askerlerimizin yakınları iş yerimize gelirse bizi memnun etmiş olurlar" diye konuştu.Tolga Gürbüz ile Ferit Teper iş yerlerine astıkları pankartın önünde asker selamı verdi.

Görüntü Dökümü---------Kuaförde traş olanlardan detay -Pankarttan detay-Asker selamı veren kuaför sahiplerindne detay -Tolga Gürbüz ile röp

SÜRE: 02.40 BOYUT: 299 MB

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA