DHA YURT BÜLTENİ-5

16.10.2019 11:24

OTOMOBİLİN, ÖĞRENCİLERİN ARASINA DALDIĞI KAZA KAMERADA

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaya olarak okula giden öğrencilerin arasına daldı. 1 öğrencinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, D- 100 karayolu Çilimli sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Mustafa G. yönetimindeki 81 FA 901 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaya olarak okula giden öğrencilerin arasına daldı. Otomobil 6 kişilik öğrenci grubundan 2'sine çarptı. Kazada, savrulup yere düşen öğrencilerden Muhammer Enes A. yaralandı.Muhammer Enes A., kaza yerine çağırılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otomobilin kontrolden çıkması ve öğrencilere çarpması (güvenlik kamerası)

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ===========================

KIZ ARKADAŞINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNANI VURUP, ARKADAŞINI YANLIŞLIKLA YARALAMIŞ

Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.

Olay, önceki gece Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki çay ocağında yaşandı. Çay ocağında oturan Uğur A. başından, E.G. ise sırtından kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 2 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Emre Samat olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Ankara'ya kaçmaya hazırlandığı olan Samat'ı ruhsatsız tabancasıyla yakalayarak, gözaltına aldı. Polis, ayrıca olaya karıştıkları tespit edilen Oktay T. ve Hüseyin Y. ile B.Y. isimli kadını da yakaladı.

KIZ ARKADAŞI İÇİN VURMUŞ Samat, polisteki sorgusunda Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. ile zorla ilişkiye girdiği iddiasıyla vurduğunu anlattı. Samat, "Kız arkadaşım B., olay gecesi beni arayarak, Uğur'un kendisini ilişkiye zorladığı söyledi. Parasını da almış. Daha önce de yaptı. Yapmaması konusunda onu uyarmıştım. Silahımı alıp, dışarı çıktım. Uğur'un çay ocağında olduğunu öğrendim. Çay ocağına yaklaşarak, Uğur'un kafasına ateş ettim" dedi.

YARALADIĞI ARKADAŞINA 'SENİ YANLIŞLIKLA VURDUM' DEMİŞ Emre Samat'ın sırtından vurarak yaraladığı E.G.'nin arkadaşı olduğunu, olay yerine birlikte gittiklerini söyleyerek, "Uğur'u vurduktan sonra E.G., beni olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Silah, belime koymaya çalışırken ateş aldı, E.G. vuruldu. Ona, 'Kusura bakma. Seni vurmayacaktım. Yanlışlıkla vurdum' diyerek olay yerinden uzaklaştım" diye konuştu. Emre Samat'ın Uğur A. ve E.G.'yi vurma anı ise çevredeki bir iş erinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

EV HAPSİ VERİLDİSorgularının ardından adliyeye sevk edilen Emre Samat tutuklanırken, B.Y. ile Oktay T. ve Hüseyin Y.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildi.

Görüntü Dökümü------------Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılması Olay yerinden detayYaralıdan detayOlay anı güvenlik kamerası

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

=============================

MANİSA'DA JANDARMANIN OPERASYONUNDA 35 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 35 kilo kubar esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin 600 lira ele geçirildi. Jandarma, şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organiza Suçlarla Mücadele Ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Saruhanlı'nın kırsal Mütevelli Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine söz konusu eve dün saat 19.00 sıralarında operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta' ve 'Vicdan' ile arama yaıldı. Aramada, evinin önündeki arazide siyah bidonlar arasına çuvallar içerisinde gizlenmiş toplam 35 kilo kubar esrar ile evi içeresinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin 600 lira para ele geçirdi. Jandarma, ele geçirilen esrarın sahibi olduğu belirlenen ve operasyon sırasında evde olmadıkları öğrenilen A.V. (33) ile C.V.'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------Ele geçirilen kubar esrardan görüntü-Operasyonda kullanılan özel eğitimli narkotik köpekleri 'Volta' ve 'Vicdan'ın görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

Haber: MANİSA/ DHA

=============================

MALATYA'DA UYUŞTURUCUYA: 1 TUTUKLAMA, 8 GÖZALTI

Malatya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklanırken, gözaltındaki 8 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 13 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 34 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 5 bin 700 lira para ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, 29 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi ise gözaltına alındı.Operasyon kapsamında yakalanan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcısı ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü------------Operasyondan görüntülerPolis ekiplerinin baskınıHavadan drone görüntüsüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

===========================

DÜNYA ŞAMPİYONU GİZEM NUR, YENİ MADALYALAR İÇİN ÇALIŞIYOR

Antalya'da düzenlenen Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 32 kiloda şampiyon olan Hakkarili ortaokul öğrencisi Gizem Nur Tatlı (12), yeni madalyalar kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Hakkari Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görev yapan, aynı zamanda Muaythai Milli Takımı antrenörü olan Ünal Aşık tarafından yeteneği fark edildikten sonra Polisgücü Spor Kulübü bünyesine alınan Hakkari Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci Sınıf öğrencisi Gizem Nur Tatlı, 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'na katıldı. 65 ülkeden 840 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Gizem Nur Tatlı, 32 kiloda dünya şampiyonu oldu. Spordaki başarısını derslerine de yansıtıp, yüksek not ortalamasıyla yaşıtlarına örnek gösterilen Gizem Nur, evde annesine ev işlerinde yardım ediyor, küçük kardeşine bakıyor.HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAKDaha çok madalya kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gizem Nur, hedefinin olimpiyat şampiyonu olduğunu söyledi. Günde 2 saat antrenman yaptığını anlatan Tatlı, "Geçen yıl yapılan şampiyonada, dünya üçüncülüğü kazandım. Antalya'da bu yıl düzenlenen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'nda da Belarus, Rus ve İtalyalı rakiplerimi bir bir yenerek dünya şampiyonu oldum. Bayrağımızı zirveye koyarak hedeflerime ulaştım. Yeni hedefim, olimpiyat şampiyonu olmak ve bu şampiyonluğumu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a kendi ellerimle armağan etmek istiyorum" dedi.Hakkari Muaythai Milli Takım Antrenörü Ünal Aşık ise Hakkari'de gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesi için kurulan Polisgücü Kulubü bünyesinde birçok başarılı sporcunun olduğunu belirtti. Gizem Nur'un bunların başında geldiğini söyleyen Aşık, "Hakkari'de Muaythai 2017 yılında başlattık. Gizem Nur Tatlı, benim ilk sporcularımdandır. Geçen yıl dünya üçüncüsü oldu. Kızımız dünya üçüncüsü olduktan sonra çalışmalarımıza daha da hız verdik. Çok şükür ki; Allah'ın izniyle kızımız sırasıyla, Belarus, Rus ve İtalyan sporcuları yenerek dünya Muaythai Şampiyonu oldu. Bu şampiyonluğumuzu kızımız Gizem Nur'un elleri ile Sayın Cumhurbaşkanımıza armağan etmek istiyoruz. Bu başarının diğer öğrencilerimize ışık olmasını istiyoruz. Gizem Nur'un en büyük hayali olimpiyat şampiyonasında birinci olup, bizi gururlandırmaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü------------Dünya şampiyonu Gizemnur tatlı'nın okulda ders işlerkenEvinde küçük kardesine bakarkenBabası Cumhur Tatlı konuşmasıAnnesine yardım edip bulaşık yıkamasıEvde ders çalışmasıGizemnur tatlı konuşmasıSpor salonunda antreman yapmasıMuaythai Milli Takımı antrenörü Ünal Aşık konuşmasıGenel Detay

HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

==========================

VAN'DAN ABD'YE BAL İHRACATI

Yüksek rakımlı yaylaları, zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bir bölge olan ve bir süre önce de 17 yılın en iyi verimi için 'şükür duası' yapılan Van'dan Amerika Birleşik Devleti'ne (ABD) bal ihracatı yapılacak. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, gönderdikleri numunenin beğenilmesiyle ABD'den 4 ton bal siparişi aldıklarını söyledi.Geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren Vanlı arıcılar bu yıl bal hasadında son 17 yılın rekorunu kırdı. Geçen yıl bal duası yaptıkları aynı yerde şükür duası yaparken arıların saldırısı ile gündeme oturan Vanlı arıcılar, bu yıl kovan başına yaklaşık 30 kilo verim elde ettiklerini söyledi. Van balının oldukça kaliteli ve özel olduğunu belirten Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, yurtiçine olduğu kadar artık yurtdışına da bal gönderdiklerini belirtti. Tandoğan, "Küresel ısınma ile birlikte son yıllarda kurak bir sezon geçiriyorduk. Özellikle bu senenin de kurak geçeceği öngörüsü vardı. Biz sezon başında bal duasına çıkmıştık. Sonrasında da inanılmaz bereketli bir sezon geçirdik. Herkesin yüzü güldü. Son 17 yılın en verimli yılıydı. Bal hasadına da dua ile başladık. Bu sırada da arıların saldırısına uğradık ve gündem olduk. Hem yurt içinden, hem yurt dışından talepler almaya başladık. Daha önce Amerika'ya numune göndermiştik. Ballarımız beğenildi ve şuanda 4 ton kadar siparişi verildi. Biz de onun hazırlıklarını yapıyoruz. Bu sezon hem üreticinin, hem tüketicinin yüzü güldü. Türkiye'deki kovan ortalamasının üstüne çıktık. Kovan başı yaklaşık 30 kilo verim elde ederek son derece bereketli bir sezon geçirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Amerikaya gidecek balların paketlenmesi-Hazırlanan bal paketlerinden detaylar-Balların kavanozlara dökülmesi-Ballardan detaylar-Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ile röportaj-Bal kavanozları ve paketlemeden detaylar

HABER: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

=========================

ÖĞRENCİLERDEN MEHMETÇİĞE KOREOGRAFİYLE DESTEK

Isparta'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları koreografiyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere destek verdi.Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere hazırladıkları koreografiyle destek oldu. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, bedenleriyle hilal şekli ve 'Vatan' yazısı oluşturdu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan öğrenciler Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü-------------Öğrencilerin 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atması (Cep telefonu)

HABER: Taner ERDEM- KAMERA: GELENDOST (Isparta),

===========================

OKULUNU OKUDU, BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bartın'da, su ürünleri meslek yüksekokulu mezunu Murat Can (45) babasının kurduğu alabalık tesisinin başına geçti. Murat Can (45) tesisin restoranında yerli ve yabancı turistlere yılda 35 bin balık pişirdiğini belirterek, "Okuduğum mesleği ve ailenin kurduğu işletmeyi devam ettirdiğimi için çok mutluyum" dedi.

1994 yılında Ulus Kumluca Beldesi'ne bağlı Bağdatlı köyünde yaşayan emekli orman muhafaza memuru Ramazan Can (65), köyde oturan kardeşi Selami Can ile birlikte ortak olarak alabalık çiftliği kurdu. 2 dönüm alanda 11 balık havuzu bulunan alabalık çiftliğinde zamanla restoran da kuruldu. Ramazan ve Selami Can kardeşlerin yanında çırak olarak çalışan Murat Can, 1997 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Su Ürünleri Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Murat Can, 10 yıl önce babası ve amcasından işleri devraldı. Hafta sonu Kumluca Beldesi'nin sınırları içerisinde yer alan Gezen ve Ardıç yaylarına gelen turistlerin uğrak yeri olan alabalık çiftliğinde 6 personel görev yapıyor. Kumluca Aksu Çayı Şelalesi'nden alınan su ile havuzları dolduran 3 çocuk babası Murat Can, yılda 35 bin alabalığı restoranda pişiriyor.

Alabalık tesisinin 25 yıl önce amcası Ramazan Can ve babası tarafından kurulduğunu söyleyen Murat Can, "Balıklarımızı biz 15-20 gram iken alıyoruz, burada doğal şartlarda büyütüyoruz. ve yıllık 30-35 bin balık pişirip, gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Gezen yaylasına gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Biz işimizi severek yapıyoruz. 25 yıldır alnımızın akıyla işimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Okuduğum mesleği ve ailenin kurduğu işletmeyi devam ettirdiğim için çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tesisten detay görüntüler-Alabalıklara yem atılması-Balık havuzlarından detay-Balıkların tutulması-Balıkların pişirilme aşaması-Gelen müşterilere sunumu-İşletme sahibi Murat Can ile röp.Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

