Dha yurt bülteni - 5

11.10.2019 10:16

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi. Terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alındığı, TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının karadan ilerleyişinin sürdüğü harekatta, şu ana kadar 277 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri, TSK'nın anında müdahalesiyle engellendi. Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen ABD ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda ağustos ayında, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla rahatsız olan Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Terör hedeflerinin savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından ateş altına alınmasıyla karadan da TSK ile SMO unsurları, giriş yaparak, ilerlemeye başladı. Sivillerin zarar görmemesi için hassas davranarak, titizlikle ilerleyen TSK ve SMO birlikleri, bazı noktalarda sıcak çatışmaya girip, teröristleri etkisiz hale getirmeye başladı.15 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİHavadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy, PKK/YPG'den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. TSK ve SMO askerlerinin, ele geçirdiği köyler ile terör örgütünün bazı kritik noktalardaki ikmal yollarını da kestiği belirtildi. Ele geçirilen köylerde teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı, bazı köylerde ise PKK/YPG'li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak, kaçtığı ortaya çıktı.7 SİVİL ŞEHİT OLDU, TERÖR HEDEFLERİ VURULUYORHavadan ve karadan ateş altına alınan Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı bölgesindeki teröristlerin dün roket ve havan ile düzenlediği saldırılarda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde anne ile 2 kızı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 çocuk ve Akçakoca ilçesinde ise 1'i bebek, diğeri memur 2 sivil şehit oldu. Saldırılarda toplam 85 kişi de yaralandı.Yerleşim bölgelerine tekrar saldırı düzenlenmemesi için terör hedefleri, yeni günün ilk saatlerinden itibaren topçu birliklerince ateş altına alındı. Türk topçularının obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına aldığı Tel Abyad bölgesinde vurulan hedeflerden yükselen dumanlar, sınır hattından da görüldü.TERÖRİSTLER, CAMİLERDE GİZLENİYOR'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından paniğe kapılan teröristlerin, özellikle Tel Abyad bölgesinde TSK ve SMO unsurlarının hassasiyetini bildiği için camilere gizlendiği ve buralardan saldırılar düzenlediği belirlendi. Teröristlerin, aynı zamanda insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları ile görüntü alınmaması için bazı noktalarda lastik yakarak, karartma uyguladığı aynı zamanda sıkça yer değiştirip, gizlenmeye çalıştığı bildirildi. 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 277 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİHarekat kapsamında, dün çıkan çatışmalarda 1 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Türk askerinin ilerleyişini sürdürdüğü harekatta, şu ana kadar 277 terörist etkisiz hale getirildi. Askerlerin hassasiyetle ilerleyişini sürdürdüğü belirtilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısının arttığı, bunun yanı sıra teslim olan ve yaralı ele geçirilen teröristlerin de bulunduğu belirtildi.Tel Abyad bölgesinde hava ve kara müdahalelerinde yaralanan çok sayıda teröristin ise örgüt militanları tarafından tedavi için Rakka'daki hastanelere götürüldüğü öğrenildi.SINIRDA ÖNLEMLER EN ÜST SEVİYEDEBaşarıyla sürdürülen harekat kapsamında, teröristlerin saldırdığı sınır hattındaki yerleşim alanlarında ise güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Akçakale'nin sınır hattına kimse yaklaştırılmazken, bölge sakinlerinin sokaklarda dolaşmaması ve olası roket- havan saldırılarına karşı korunması yönünde hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Polislerin önlem aldığı ilçe merkezlerinin Suriye sınırında ise askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini devam ettiriyor.SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYORÖte yandan sınır hattına, TSK ve SMO birliklerinin sevkiyatı da devam ediyor. Gece boyunca Suriye sınırındaki Akçakale'ye, SMO askerleri ve araçları ile TSK'nın zırhlı araçları getirildi. Sınıra zırhlı araçlarla gelen TSK ve SMO unsurlarının, harekat kapsamında sınır ötesinde görev alacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü-----------Telabyad-Obüs ve taklar Telabyad'ı vurması-Patlama sesleri -Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

========================

Sivas'ta, öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Sivas'ta özel bir kolejin öğrencileri okul bahçesinde açtıkları Türk bayrağıyla, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın Doğusu'nda terör örgütü PKK ve YPG'ye başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destekler sürüyor. Sivas'ta özel bir kolejin öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde Mehmetçiğe destek olmak için bir araya geldi. Öğrenciler Türk bayrağı açarak, harekatta görev alan askerler için dua ederek selam gönderdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ilgi gördü.

Görüntü Dökümü: -Drone görüntüleri-Öğrencilerin görnütüsü

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

========================

Tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıktı -

Kahramanmaraş'ta boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Kurtuluş Kocaman'ın tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıkartıldı. Taşı çıkaran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Levent Öztürk, taşı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Literatürde büyüklük açısından şu ana kadar çıkarılan dünyadaki ilk 10 taş arasına giriyor" dedi.Özellikle yemek yedikten ve sıvı tükettikten sonra boğazı ağrıyan Kurtuluş Kocaman, gittiği özel hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Levent Öztürk tarafından muayene edildi. Yapılan tetkiklerle birlikte Kocaman'ın tükürük bezinde taş saptandı.Dr. Öztürk, Kurtuluş Kocaman'ı hemen ameliyata aldı. Lokal anestezi ile 1 saat 15 dakika süren ameliyatta Kurtuluş Kocaman'ın tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıkarıldı. Ameliyattan sonra Kurtuluş Kocaman'ı muayene eden Öztürk, hastasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Çıkardığı taşın çok büyük olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti: "Hafta içerisinde hastamızı ameliyata aldık ve daha önceki radyolojik değerlendirmelerde çok fazla görme şansımız olmadığı için büyüklüğü açısından sürpriz bir şekilde, tahminimizden çok daha büyük dev tükürük taşı çıkardık. Hastamızın şikayetleri rahatladı ama çıkan taş açıkçası beni de ekibimi de heyecanlandırdı, şaşırttı. Çünkü şu ana kadar çıkarttığımız en büyük tükürük bezi taşlarından biriydi. Taşı çıkarttıktan sonra bir tarama yaptık. Taramalarda şu ana kadar dünyadaki yayınlanan en büyük taşın 7.5 santimetre olduğunu gördük. 7, 6.5, 4.5, 4 ve 3 santimetrelik taşlar var. Bizim taş da büyüklük açısından dünyadaki ilk 10 taş arasına giriyor gibi gözüküyor."'TÜKÜRÜK BEZİNİ FEDA ETMEK İSTEMEDİK'Taşın, tükürük bezleri içerisindeki kalsiyum ve fosfat maddelerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu ifade eden Dr. Levent Öztürk, taşı çıkarırken tükürük bezinin zarar görmediğini kaydederek, "Biz tükürük bezini feda etmek istemedik. Tükürük bezini taşla birlik dışarıdan alabilirdik ama hastamızın ilerleyen dönemde tükürük sekresyonu azalacağı için ağız kuruluğu olmasın diye içten, kanal içerisinden taşı çıkarmayı tercih ettik. Burada en önemli şey hem hastamız için hem de diğer insanlar için sıvı tüketimine ağırlık vermeleri ve bol su içmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.'BU KADAR BÜYÜK BİR TAŞ BEKLEMİYORDUM'Kurtuluş Kocaman ise ameliyatın ardından şikayetlerinin geçtiğini ve korkmadan yemek yiyip su içtiğini söyledi. Doktoru Levent Öztürk'e teşekkür de eden Kocaman, "Yemeklerden sonra boğazımda şiddetli ağrılar hissediyordum. Su içtikten, sıvı tükettikten sonra ağrılarım ve şikayetlerim artıyordu. Ağrılarım artınca Sayın Levent hocamıza başvurduk. Sağ olsun ekibiyle birlikte ameliyatımızı gerçekleştirdi ve bizi ağrılardan kurtardı. Taşı görünce şok oldum, bu kadar büyük bir taş beklemiyordum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü------------Taştan detayLevent Öztürk'ün Kurtuluş Kocaman'ı muayene etmesiÖztürk ile röp.Kocaman ile röp.Kocaman'ın taşı göstermesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

===========================

Otizmli çocuğu anaokuluna yazdırmak için vali devreye girdi

Eskişehir'de uçak bakım teknisyeni Selçuk Demir ve memur eşi Elif Demir, 4 yaşında otizmli çocuklarına anaokuluna yazdırmak için birçok okul dolaştıklarını, ancak kabul görmediklerini söyledi. Otizmli oğlu için tam zamanlı kaynaştırma raporu olduğunu belirten Selçuk Demir, "Okul okul gezdim. Öncelikle özel okul istedik ama kabul görmedik. Devlet okulları alıyor ama şartları zorlaştırıyorlar. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak devreye girdi ve devlet okulu için bir yol bulduk" dedi.Eskişehir'de oturan Selçuk ve Elif Demir çifti, 4 yaşındaki otizmli çocukları Emir Alp'i anaokuluna yazdırabilmek için çok mücadele ettiklerini söyledi. Emir Alp'in geçen yıl eğitim aldığı özel anaokulunun diğer çocuklara kötü örnek olduğunu söyleyerek bu yıl kabul etmediğini anlatan Selçuk Demir (35), özel ve devlete bağlı anaokullarını gezdiklerini ancak kabul görmediklerini söyledi. Emir Alp için tam zamanlı kaynaştırma raporu da alan aile, otizmli çocukların her eğitim döneminde böyle sıkıntılar yaşadığını söyledi.Devlete bağlı anaokullarının kabul ettikten sonra da zorluk çıkararak çocuklarını almalarını istediğini anlatan Selçuk Demir, "Dört yaşında dünyalar tatlısı Emir Alp adında otizmli bir çocuğum var. Bir insanı topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Oğlumu geçen yıl eğitim aldığı özel bir anaokuluna verdik. Diğer çocuklara kötü örnek olduğunu söylediler. Otizm bulaşıcı bir hastalık değil. Otizm sadece iletişim kuramama problemi ama aileler hala bilmiyor. Biz anlatmaktan yorulduk. Okul okul gezdim, benim çocuğumun tam zamanlı kaynaştırma raporu var. Öncelikle özel okul istedik, eşimle çalışıyoruz. Özel okullardan kabul görmedik. Yerel medyadan destek istedik, kimse sorsak herkes okullarda sorun yaşadığını ve istenilmediğini söylüyor. Devlet okulları alıyor ama şartları zorlaştırıyorlar. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak devreye girdi ve devlet okulu için bir yol bulduk. Normal çocuklar için eğitim fırsatları aralanıyorsa, bizimkiler için tamamen açılmalı. Okullar açılalı 1 ay oldu, ben oğluma okul bulmak için işime gidemedim. Devlet okullarına gittim, zorluklar çıkarıldı. Gölge öğretmen buluyorsunuz oğlumuzun yanında durması için her aile bulamaz. Devlete bağlı anaokulları alıyor ama diğer öğrencilerin velileriyle sıkıntılar yaşanıyor. Bizim mücadelemiz oğlumuzu topluma kazandırmak. Eskişehir Valisi araya girmese mücadelemiz devam edecekti" dedi.Memur olan anne Elif Demir de çocuğunun normal çocuklarla birlikte kaynaştırma eğitimi almasını istediğini, ancak okullara kabul edilmediğini söyleyerek yakındı. Eylül ayının otizmli çocuklar için problemli bir ay olduğunu kaydeden Elif Demir, "Eylül ayı otizmli çocuklar için zor bir ay. Çocukların diğer çocuklarla kaynaşması, diğer ailelerin bakış açısı, her şey değişiyor. Okul bulmakta zorlandık, sonra herkes yardımcı oldu ve anaokuluna başlatacağız. Evime yakın bir anaokulu tuvalet eğitimi olmadığı için almadı. Özel anaokulları oğlumun yanına gölge öğretmen ve ayrıca ücretler istedi. Maddi gücümüz o kadar kuvvetli değil. Birçok okula gittik, kendimizi anlattık, çocuğumuzu anlatıyoruz. Bize engel oranı daha az olanları aldıklarını söyledi. Şu anda yetkililer okul müdürümüzle bir ortak yol buldu. Çocuğumuz yardımcı bir kadınla okula gidecek. Çocuğuma sevgi verin, diğer çocuklarla kaynaşsın tek istediğimiz bu" şeklinde konuştu.VALİ ÇAKACAK DEVREYE GİRDİOtizmli çocuklarına okul bulamayan Demir ailesi için Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak devreye girdi. Çakacak'ın talimatıyla Milli Eğitim Müdürlüğü, otizmli Emir Alp için devlete bağlı bir anaokuluna kayıt yaptırırken, yanında yardımcı bir kadının da görevlendirilmesine izin verildi.'AİLELER BENZER SIKINTILARI HEP YAŞIYOR'Otizmli bir çocuk sahibi olan Fatih Öztürk de benzer sıkıntıları sürekli yaşadıklarını söyledi. Okulların otizmli çocukları kabul etmek istemediklerini ifade eden Özütürk şunları söyledi: "Otizmli çocuk sahibiyim, yaşadığımız en büyük sorunlardan biri kaynaştırma eğitiminde okulların çocuklarımızı almak istememesi. Çünkü diğer veliler, otizmli çocukların diğer çocukları rahatsız ettiğini düşünüyorlar. Çok fazla kaynaştırma eğitimi için otizmli çocuklarımızı okullara almak istemiyorlar. Biz de sorun yaşadık, diğer velilerin baskısı sonucu almak istemediler. Araya birileri girmeden, farklı yerden baskı yapmadığınız zaman almak istemiyorlar. Otizmli çocuklar için en büyük çözüm sosyalleşmeleri. Bunu da en kolay olarak anaokullarında yapabiliriz. Okullar almazsa, çocuklarımızın normalleşme ya da sosyalleşme süreleri çok uzuyor. Zaman geçtikçe dönüş olmuyor. En başta çocuklarımızı kabul ederek okullara kabul ederseler, çocuklarımızı topluma kazandırması daha hızlı ve daha iyi olur. Bu konuda daha çok desteğe ihtiyacımız var"'KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ OTİZMLİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'Özel eğitim öğretmeni Umut Tanju Parmak, otizmli çocukların kaynaştırma eğitimlerini mutlaka almaları gerektiğini söyledi. Otizmli çocukların kendi akranlarıyla eğitimlerinin gelişmelerinde büyük katkı sağladığını belirten Parmak, "Özel gereksinimli çocuklarımızın 36'ncı ayından itibaren zorunlu eğitim çağına giriyor. Normal çocuklarımız ise 66 ayından sonra zorunlu eğitim çağına giriyor. Otizmli çocuklarımız için erken çocukluk dönemi, okul öncesi dönemlerde akranlarıyla birlikte eğitim almaları çok önemli bir konu. Çocuğun problem davranışlarında doğruya gitmesinde, azalmasında ve akranlarıyla birlikte eğitim aldıklarında bir çok olumlu ilerlemeleri görüldüğü tespit edilmiştir. O yüzden biz bütün özel gereksinimli öğrencilerimizin akranlarıyla beraber en az sırınlandırılmış ortamda grup eğitimi almalarını tavsiye ediyoruz. Akranlarını rol model almaları çok önemli. Çocuklar çocuklarla birlikte eğitim alıyorlar bu nedenle bu eğitimleri çok destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Demir ailesi ve Emir Alp-Rehabilitasyon merkezi-Sınıfa girmeleri-Çocuğun öğretmenle eğitimi-Selçuk ve Elif Demir çifti röp.-Bahçede Emir Alp ile oynamaları-Umut Tanju Parmak ile röp.-Otizmli diğer aileler-Otizmli çocuk sahibi baba Fatih Öztürk röp.-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

=========================

Kopya banka siteleriyle 100 bin kişinin şifrelerini ele geçirdiler

Kocaeli'de, bankaların internet sitelerini bire bir kopyalayarak 'oltalama' denilen yöntemle 100 bin kişinin banka bilgilerini ele geçiren 8 kişi yakalandı. Hesaplarına geçirdikleri 2 milyon lira ile lüks otomobiller alıp, para desteleriyle fotoğraf çektiren yaşları 18 ile 20 arasında değişen 8 kişi adliyeye sevk edildi.Kocaeli'de bankaların internet sitelerini bire bir kopyalayan kişiler, 'oltalama' denilen yöntemle yurt genelinde 100 bin kişinin banka şifrelerini ele geçirdi. Bu şifreler ile vatandaşların banka hesaplarına giren zanlılar, yaklaşık 2 milyon TL'yi hesaplarına geçirdi. Hesaplarından para çekildiğini anlayan kişiler, polise şikayette bulundu.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu yaşları 18 ile 20 arasında değişen F.A., M.İ.S., İ.B.Ş., O.Ö., Y.T., T.E., T.A. ve M.T.'yi gözaltına aldı. 8 kişinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet, taşınabilir hard disk, flaş bellek, cep telefonu, banka kartı, kredi kartı ve bir tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin haksız kazanç ile satın aldıkları değerlendirilen 2 lüks otomobile de el konuldu.8 kişinin sosyal medya hesaplarında paralarla çekildikleri fotoğraflar dikkat çekti. Bir kişinin para destelerini elinde tutarken, omuzlarının üstüne de para koyup fotoğraf çektirdiği görüldü. 8 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü------------Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmesiDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),

========================

Kaynak: DHA