Dha yurt bülteni - 5

Kazada şehit olan asker, törenle uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde erzak taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu (21), Hakkari'deki törenin ardından memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Çukurca ilçesi'ndeki Tugay Komutanlığı'ndan, dün saat 17.00 sıralarında üs bölgesine erzak taşıyan askeri araç, Işıklı ve Kavuşak üs bölgeleri arasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, ağır yaralandı. Sözleşmeli Er Kotanoğlu, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit askerler için Hakkari'deki Fatih Kışlası'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunulup özgeçmişi okundu. Yapılan duaların ardından da Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun cenazesi, silah arkadaşların omuzlarında helikoptere konuldu.

Helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen şehidin cenazesi, buradan da uçakla Bursa'ya uğurlanacak.

Sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor

2 BİN 400 LİRA OLAN MAAŞININ 400 LİRASIYLA 2 ÇOCUĞUN DESTEKÇİSİ OLDU

Zonguldak Belediyesi'nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz (53), sokakları temizleyerek alın teriyle kazandığı 2 bin 400 lirasının 400 lirasıyla, ilkokul öğrencisi iki çocuğa burs veriyor. 1 yıldır burs vermeyi sürdüren Abdurrahman Yılmaz, "Ben bir kalem için defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyorlar. Bilmelerini istemiyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum" dedi.

Rat Mahallesi'nde ailesinden kalma evde yalnız yaşayan Abdurrahman Yılmaz, mezar kazarak geçimini sağlarken 8 yıl önce Zonguldak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak işe başladı. Abdurrahman Yılmaz, geçen yıl bir ailenin ilkokula giden iki çocuğuna aylık toplam 400 lira burs vermeye başladı. Her gün sabah erken saatlerde kalkıp kent merkezindeki sokakları temizleyen Abdurrahman Yılmaz, alın teriyle kazandığı 2 bin 400 lirayla bu yılki eğitim ve öğretim yılında da bursunu devam ettiriyor. Kentte güler yüzüyle birçok kesim tarafından sevilen Abdurrahman Yılmaz, yaptığı bu anlamlı davranışla insanların takdirini kazandı.

"BANA BİR KALEM DEFTER ALINDIĞINA O GÜN BAYRAMIMDI"

Abdurrahman Yılmaz, okumayı çok istediğini ancak maddi durumu yetersiz olduğu için ilkokuldan sonra çalışmaya başladığını söyledi. Kalem ve defter alabilmek için ayakkabı boyacılığı ve simit sattığını anlatan Abdurrahman Yılmaz, "Ben bir kalem için defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyorlar. Bilmelerini istemiyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum. O çocuklar geleceğimizin nesilleri. Onlar okuma ve yazma azmiyle tutuşuyorlar. Mum ışığı altında çalışarak doktor mühendis çıkan çocuklar oluyor. Ben onlardan etkilendim. Çocuklar okusun, doktor mühendis olsunlar. Ben keşke okusaydım. Okul ihtiyaçlarını kendim karşılamak için ayakkabı boyadım, simit sattım. Bir kalem, bir defter geldiğinde asıl bayram bizler içindi o zamanlar.ö dedi.

"MADDİ DURUMUM İYİ OLDUKÇA DEVAM ETTİRECEĞİM"

Maddi durumu iyi oldukça burs vermeyi devam edeceğini ifade eden Abdurrahman Yılmaz, "Zonguldak halkının temiz ve nezih bir ortamda yaşaması için arkadaşlarımla bu nezih ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Maddi durumum iyi oldukça ben bunu devam ettirmeye çalışacağım. Bana bu gurur veriyor. Kefenin cebi yok. Bir sigara 15 lira. Sigara içmesen onu çocuğa versen, o çocuk onla ayakkabı alır, kıyafet alır. Duyanlar tebrik ediyor. Olumlu yaklaşanlar var. Benim için beni tanıyan tanımayanların düşünceleri önemli değil. Ben bunu kendim istediğim için yapıyorum.ö diye konuştu.

MESAİ ARKADAŞLARI GURUR DUYUYOR

Abdurrahman Yılmaz'ın birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Aydemir Kayık da yaptığı örnek davranıştan dolayı kendisiyle gurur duyduklarını anlatarak, "Kendini çok sevilen ve sayılan birisidir. Dürüst ve işine saygılıdır. Benim iki çocuğum okumasa ben de yardım ederim. Abdurrahman ağabeyle gurur duyuyoruz belediye işçileri adına" dedi.

'Çocuklarda ekran bağımlılığı kas ve iskelet sistemini olumsuz etkiliyor' uyarısı

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Acar, gelişme çağındaki çocuklarda ekran bağımlılığı sonucu çeşitli sorunların ortaya çıktığına dikkat çekip, "Ekran başında uzun zaman geçiren çocukların diğer çocuklara göre yapılan çalışmalarda üst kol gövde ve dirsek bölgesinde bulunan kasları daha az kullandıkları tespit edilmiştir. Bu da özellikle ilkokul döneminde okula başlayan çocuklarda okuma yazmada zorluklara sebep olmaktadır" diyerek, uyardı.

Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Acar, ekran bağımlılığının zararları konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Dijital iletişim araçlarının çocuk gelişiminde olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Acar, "Dijital iletişim araçları bilgiye ulaşmada, bilginin yayılmasında bizlere çok faydası olmasına rağmen çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ekran bağımlılığı telefon, tablet, bilgisayar gibi aletlerin uzun süre kullanılması, bu aletleri kullanamadan duramama olarak tanımlanmaktadır. Özellikle gelişme çağındaki çocukların bu aletleri çokça kullanmalarında bedensel, zihinsel, sosyal dil gelişimi açısından geri kaldıkları görülmüştür. Aileler çocuklarını arkadaşları ile doğal yollarla görüşmeleri için yönlendirmeli. Onların yaşıt grupları içinde sosyalleştirmelerini sağlamalıdırlar. Çocuklarının ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belli başlı spor dallarına yönlendirmeliler. Arkadaşlık ilişkilerini desteklemeliler. Tüm bunları yapmalarına rağmen başarılı olamamaları halinde uzman görüşü almalarını öneriyoruz" dedi.

'OBEZİTE YAKALANABİLİRLER'

Ekran bağımlılığının okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda bedensel zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan zararlara neden olduğunu belirten Dr. Acar, "Çocuklarda dikkat eksikliği, saldırganlık, öfke kontrol bozuklukları gibi problemler bulunabilir. Bu dijital aletleri her gün kullanan çocuklarda okul başarısında düşme, dil gelişiminde gerileme görülebilir. Akıllı telefonların fazla miktarda kullanımları fiziksel gelişimlerini olumsuz yönde etkilemekte. Ekrana uzun süre bakma sonrası göz kırpmalarımızda azalma olduğundan dolayı göz sağlığı olumsuz yönde etkilenmekte. Telefon kulaklıklarının kulakta uzun süre kalmasından dolayı işitme problemleri yaşanabilmekte. Yine ekrandan yansıyan ışınlar nedeniyle vücutta melatonin salgısı azaldığından dolayı çocuklarda uyku sorunu görülmekte. Ayrıca ekran başında uzun süre sabit kaldıklarından abur cubur tüketmelerinden dolayı obeziteye yakalanabilirler" diye konuştu.

'KAS, İSKELET SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Dijital aletlerin kullanımının artmasıyla birlikte çocukların kas iskelet sisteminin de olumsuz yönde etkilendiğini vurgulayan Dr. Acar, şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarda tabletle oyun oynayan çocukların diğer çocuklara göre üst kol, gövde ve dirsek bölgesinde bulunan kasları daha az kullandıkları tespit edilmiştir. Bu da özellikle ilkokul döneminde okula başlayan çocuklarda okuma yazmada zorluklara sebep olmaktadır. Yine ekran karşısında uzun süre hareketsiz kalması sonucu el ve bilek kaslarındaki yorulmalara bağlı olarak 'karpaltünel sendromu' durumu görülebilir. Boyun ve omuz bölgesindeki kaslarda ağrıya neden olmakla beraber omurga eğriliği, kamburluk gibi sorunlarla sebebiyet vermektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı özellikle 2 yaş altı çocukların dil yönünden negatif yönde etkilediklerini düşünürsek, tablet, televizyon gibi aletlerden uzak durması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre çocuklar okul öncesi dönemde sadece ekrana 30 dakika ekrana bakmalı. İlkokulun ilk dört yılında 45 dakika ikinci dört yılında bir saate kadar, lise çağında da sadece 2 saat ekran başında kalmalarına izin verilmeli" ifadelerini kullandı.

Okula gitmek için denizi geçiyorlar

Antalya'nın Demre İlçesi'ne bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan tarihi adıyla Simena Antik Kenti, bugünkü adıyla Kaleköy'de yaşamını sürdüren 6 öğrenci ile Kaş'a bağlı sahil Kılınçlı Mahallesi'nin sahilinde yaşamın sürdüren Cüce ailesinin oğlunun okul yolculuğu bir başka.

Demre'ye bağlı Kekova bölgesinde bulunan Üçağız Mahallesi'nin bir parçası olan Kaleköy, MÖ 4. yüzyıldan bu yana canlı yaşamın olduğu bir güzellik ve küçük bir Likya köyü olarak biliniyor. Cumhuriyet öncesi Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı bir balıkçı köyü olan Kaleköy, bugün ise sadece deniz yoluyla ulaşılabilen bir huzur merkezi olarak görülüyor. Kaleköy'e her gün düzenli olarak Demre, Kaş ve Üçağız'dan yat turları düzenleniyor. Kaleköy, mavi yolculuğa çıkan yatların mutlak uğrak noktalarından biri. Kaleköy'de öğrenci sayısının az olması nedeniyle buradaki okul 2009 yılında kapandı ve taşımalı eğitime geçildi. Kara bağlantısı olmadığı için de öğrenciler okula deniz yoluyla gelip gidiyor.

TEKNE YOLCULUĞU SAAT 07.30'DA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı tekne ihalesini alan kaptan Ali Efeoğlu yönetimindeki tekne hafta için her gün saat 07.30'da Bozoğlu- Tarkun İlk ve Ortaokulu'nda eğitim öğretim gören öğrenciler için yola çıkıyor. Ali Efeoğlu yönetimindeki tekne her sabah saat 07.30'da Üçağız Mahallesi İskelesi'nden demir alıyor. Saat 7.55'de Keleköy'e komşu Kaş ilçesine bağlı Sahil Kılınçlı Mahallesi Salaş İskelesi'nden 2. sınıf öğrencisi Ada Ahmet Cüce'yi alarak Kaleköy'e dümen kırıyor. Tekne saat 08.10'da ise Kaleköy'de iskelede bekleyen farklı sınıflardaki öğrenciler Ömür Karataş, Mehmet Doruk Tezcan, Pınar Demirel, Ozan Karataş, Hasibe Vergili ve Mehmet Tülü'yü alarak Üçağız Mahallesi'ne doğru yol alıyor.

Saat 08.35'te Üçağız Mahallesi'nde tekneden inen öğrenciler bu kez kendilerini bekleyen servis minibüsüyle Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlk ve Ortaokulu'na gelerek derse giriyor. Öğrenciler, 19 kilometresi denizde olmak üzere her gün geliş gidiş toplam 25 kilometre yolculuk yapıyor.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DENETLİYOR

Deniz yolculuğunda öğrencilere zaman zaman denetim amacıyla Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun ve Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlk ve Ortaokulu Müdürü Ercan Aydemir de eşlik ediyor. Öğrenciler, doğa ve tarihi güzellikler arasında geçen deniz yolculuğu boyunca hep beraber şarkı söyleyerek zaman geçiriyor. Birlikte eğlenen öğrenciler, bu yolcuktan son derece keyif alıyor.

YOL YAPILMASINI İSTEMİYORLAR

Öğrencilerden Hasibe Vergili, tekne yolculuğu ile okulla gidip gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Kaleköy'e yol yapılmasını istemediklerini belirten Vergili, "Yol yapılırsa, mahallemizin doğallığı bozulacak. O zaman da turistler de gelmeyecektir. Hepimiz turizmle geçiniyoruz" dedi.

Diğer bir öğrenci Pınar Demirel ise "Arkadaşlarımla tekneyle okula gidip- geliyorum. Çok eğlenceli. Yolda şarkılar söylüyoruz. Giderken bazen de kitap okuyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Doruk Tezcan ise "Tekne yolculuğu ile gitmek çok güzel bir şey. Arkadaşlarımızla şarkı söylüyoruz. Kaleköy'e yol yapılmasını da istemiyorum. Bu doğallığın bozulmasını istemiyoruz" dedi.

Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun ise şunları kaydetti:

"Kaleköy, karayoluyla ulaşımın olmadığı bir yer. Burada oturan öğrencilerimizi deniz yolu ile taşıyoruz. Bu uygulama 2009 yılından beri devam ediyor. On yıldır sorunsuz taşıma yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu şekilde yolculuk yapmaktan çok memnun. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Zaman zaman biz de öğrencilerimize yolculuklarında eşlik ediyoruz. Hem öğrencilerimizle vakit geçiriyoruz hem de tekneyi denetliyoruz."

Çevreci dalışlar projesine tam destek

Antalya Sualtı Derneği tarafından başlatılan 'Çevreci dalışlar' projesine ilgi her geçen gün artıyor. Denizlerin insan eliyle kirletilmesine karşı başlatılan projeye destek veren sualtı tutkunları, dalış etkinlikleriyle sualtının kirlenmesine dikkat çekmeye çalışıyor.

'Tek kullanımlık plastiklere hayır' sloganının dile getirildiği projede, Antalya ve çevresindeki dalış noktalarında çekilen sualtı görüntülerinden derlenen video klip, Antalya Sualtı Derneği'nin sosyal medya hesapları ve youtube kanalı üzerinden yayınlanmaya başlandı. Sualtı tabiat ve kültür varlıklarının korunmasına odaklandıklarını belirten Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, çevre projeleriyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

Çevreci dalışlar projesinin Türkiye başta olmak üzere yurt dışında da büyük ses getirdiğini anlatan Başaran, Hollanda'nın Rotterdam kentine giderek Hollanda Sualtı Sporları Federasyonu'nu ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Projenin yurt dışından büyük destek gördüğünü anlatan Başaran, "Çevreci dalışlar projemizin odaklandığı ana konu sualtına dalış yapanları bilinçlendirmek. Aynı zamanda sualtıyla ilgisi olmayan, denizi kirleten insanları da bilgilendirerek temiz bir çevre bilinci oluşturmak. Yurt dışı temaslarımızdan elde ettiğimiz bilgileri de Antalya ve çevresinde sualtı sporlarıyla uğraşan dalış tekneleri ve yetkililerle paylaşacağız. İnsanları bilgilendirmek ve farkındalığı artırmayı istiyoruz. Bu proje ile nesli tehlikede olan canlıların da korunmasını amaçlıyoruz" dedi.

Sualtında macera olduğunu, farklı deniz canlılarının rengarenk dünyası bulunduğunu sözlerine ekmeyen Başaran, "Tüm bu güzelliklerin yanı sıra bir de insan eliyle kirletişmiş bir sualtı bulunuyor. Özellikle tek kullanımlık plastikler, sualtında en çok karşımıza çıkan atıklar" dedi.

Turunçgillerin atası pomelo, sadece Antalya'da yetişiyor

Hindistan'da çocukların futbol topu olarak kullandığı, 'Çin greyfurdu' olarak bilinen pomelo, Türkiye'de sadece Antalya'da yetişiyor. Olgunlaştığında 2 kilo ağırlığa ulaşan meyve, yüksek oranda C vitamini içeriyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), 'Çin greyfurdu' olarak da adlandırılan, olgunlaştığında her biri 2 kiloya yakın ağırlığa ulaşan 'pomelo' meyvesini yetiştiriyor. Antalya'da meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitkiler ile endemik türlerin geliştirilmesi, yerli ıslahın üretilmesi alanında yüzlerce çeşit üretime sahip BATEM'in bahçesinde meyve veren 'pomelo', C vitamini deposu. Tam olgunluğa ulaştığında dış kabuğu sararan pomelanın içi kırmızı ve sulu. Türkiye'de çok az düzeyde üretim olduğu için ürünün satışı yapılmıyor.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, çiftçilerin pomeloya ilgisinin yavaş yavaş arttığını, birkaç yıl içinde iç pazarda yerini alacak bir ürün olduğunu söyledi. Abdullah Ünlü, İngilizcede 'şadok' olarak da adlandırılan pomelo meyvelerinin çapının 15-20 santimetreyi bulabildiğini, küçük bir topu anımsattığını belirtti. Pomelonun şeklinin ve büyüklüğünün turunçgiller arasında en ayırt edici özelliği olduğunu aktaran Abdullah Ünlü, şöyle konuştu:

"Pomelo tat olarak tatlı greyfurt meyvesine benzer. Zaten greyfurt portakal ile pomelonun doğal bir melezi. Bununla birlikte pomelo, sadece greyfurt değil, bilinen turunçgillerin atası, anası diyebiliriz. Zira portakalın pomelo ile mandalinanın melezi olduğu sanılmaktadır. Kalın bir kabuğa sahip. Özellikle Güneydoğu, Asya, Hindistan, Çin'de yetişen bir meyve. Ülkemizde çok üretimi olmayan bir meyve çeşidi. Aslında baktığınızda greyfurtu andıran bir lezzete sahip. Pazara çıkabilecek yeni tropik meyvelerden biri diyebiliriz."

FUTBOL TOPU DİYE OYNANIYOR

Ünlü, pomelonun greyfurda göre daha lezzetli olduğunu belirterek, "Ancak meyvenin kabuğundan ayıklanmasındaki zahmet nedeniyle pek fazla yenmiyor, yetiştirilmiyor. Farklı çeşitleri var. Fakat biz içi kırmızı olanı öneriyoruz. Çünkü antioksidan içeriği bakımından daha zengin. Sindirime ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Hazımsızlığı gideren etkisi var. Şu an üretimi sadece Antalya'da yapılıyor. Zaman geçtikçe bu meyvenin üretiminin artacağını düşünüyorum. Üreticilerimiz zaman zaman pomelo hakkında bizden bilgi alıyor ve talep ediyorlar" diye konuştu.

Böbreğini kaybetti, işitme engellilere umut oldu

Denizli'de yaşayan işitme engelli İbrahim Çelebioğlu (58), 38 yıl önce böbrek ağrısı nedeniyle gittiği hastanede işaret dili bilmeyen doktorla iletişim kuramadığını, bu nedenle sorun yaşamadığı sol böreğinin operasyonla alındığını öne sürdü. Bu tür başka bir olayın yaşanmaması amacıyla 1990 yılında Denizli İşitme Engelliler Derneği'ni kurarak halen başkanlığını yürüten Çelebioğlu, verilen kurslar sayesinde 5 bin kişinin işaret dili öğrenmesini sağladı.

Çal ilçesinde 1961 yılında dünyaya gelen evli ve 2 çocuk babası İbrahim Çelebioğlu, 3 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu duyma yetisini yitirdi. Çelebioğlu, İzmir İşitme Engeliler Okulu'na giderek işaret dilini öğrenip, eğitim aldı. Engeline rağmen hayattan kopmayan Çelebioğlu, 1979-1984 yılları arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasında muavin olarak dahi çalıştı. Çelebioğlu'nun hayatı, 20 yaşındayken böbrek ağrısı şikayeti nedeniyle gittiği Denizli'de SSK Hastanesi'nde değişti. Sağ böbreğinde taş bulunduğu için ağrıları olduğunu belirten Çelebioğlu, muayene için gittiği doktorun işaret dili bilmemesi nedeniyle iletişim kuramadığını ve sorun yaşamadığı sol böbreğinin operasyonla alındığını kaydetti. Böbreğinin alındığından haberi olmadan hastaneden taburcu edildiğini belirten Çelebioğlu, sağ böbreğindeki ağrılarının sürmesi üzerine bu kez de Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğunu, yapılan kontrollerde sol böbreğinin alındığını öğrendiğini dile getirdi. Şaşkına dönen Çelebioğlu, hayatına tek böbrekle devam etmek zorunda kaldı.

5 BİN KİŞİNİN İŞARET DİLİ ÖĞRENMESİNİ SAĞLADI

Yaşamının bundan sonraki kısmını kendisi gibi işitme engelli olanlara adayan Çelebioğlu, Denizli Sağır Spor Kulübü'nü kurdu. Çelebioğlu, kurulan spor kulübüyle işitme engellilerin spor yapıp birbirleriyle iletişim kurarak sosyal hayatla iç içe olmalarını sağlamayı amaçladı. Çelebioğlu, 1990 yılında ise arkadaşlarıyla birlikte Denizli İşitme Engelliler Derneği'ni kurdu. Başkanlık görevini de yürüten Çelebioğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle 2003 yılından bu yana derneğinde 130 işaret dili kursunun açılmasını sağladı. Açılan kurslara katılan yaklaşık 5 bin kişi işaret dilini öğrendi.

'İLETİŞİM SORUNU EĞİTİMLE ÇÖZÜLÜR'

Türkiye'de işitme engellilerin hayatın her anlamında sorunlar yaşadığını kaydeden Çelebioğlu, "Ben 1982 yılında, böbrek ağrısı nedeniyle başvurduğum doktorun işaret dili bilmemesi nedeniyle bir böbreğimi kaybettim. Sağ böbreğimde ağrım vardı. Yanlışlıkla sol böbreğim alındı. Daha sonra ise bir dernek kurarak, verilecek eğitimlerle toplumda yaşanan bu tür sıkıntıları çözmek istedik. Derneğimizde, Türkiye'de ilk kez işaret dili kursu açarak insanlara eğitimler verdik. 5 bin kişinin burada işaret dili eğitimi almasını sağladık. Biz işitme engelliler, sağlık kurumları, adliyeler, bankalarda iletişim sıkıntıları yaşıyoruz. Bu yüzden bu dernekler çok önemli. Bu sorun eğitimle çözülür. Özellikle bireylerin küçük yaşlarda işaret dili eğitimi alması gerekiyor. Ben 2.5 yaşındaki torunuma bile işaret dili eğitimi veriyorum. Engelliler adına mücadelemiz devam edecek" dedi.

İŞARET DİLİNİ TÜRKİYE'YE YAYDILAR

İbrahim Çelebioğlu'nun işaret dili tercümanı ve öğretmeni olan oğlu Kudret Çelebioğlu ise, "Her kamu kurumu ve kuruluşunda, personellerin işaret dili eğitimi alması gerekiyor. Herkes işaret dilini öğrensin istiyoruz. Küçük yaşta bu eğitimin verilmesi de oldukça önemli. Bugüne kadar 130 işaret dili kursu açtık. Bu sayı örgün eğitimde Türkiye rekorudur. Burada açılan öğreticilik kursuna katılanlar, Türkiye'nin dört bir yanına dağılarak eğitimler verdiler, işaret dilini yaşadıkları şehirdekilere öğrettiler. Biz iletişimin toplumsal hayatta oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

İzmir iş dünyasını heyecanlandırılan yatırım

Otomotiv devi Volkswagen tarafından Manisa'da fabrika kurulacak olması, İzmirli iş insanlarını heyecanlandırdı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, şirketin yatırım için Manisa'yı tercih etmesinin, ülkenin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Yorgancılar, fabrikanın bölge ekonomisine sunacağı katkılara dikkat çekerek, istihdam açısından da umut verici olduğunun altını çizdi.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yetkilileri, yeni fabrika yatırımı için Türkiye'den Manisa'yı seçti. Türkiye yatırımının kesinleşmesi, İzmirli iş insanlarını da sevindirdi. Volkswagen'in Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli şirket kurmasını değerlendiren EBSO Yönetim Kurum Başkanı Ender Yorgancılar, dünya markası olan kurumun Türkiye'de yatırım yapmasının, ülke reklamı açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Yorgancılar, "Yatırımın büyüklüğüne baktığımız zaman özellikle otomotiv sektörünün bölgemizi seçmiş olması, bizim açımızdan ayrı bir mutluluk kaynağı. Bugüne kadar Türkiye hem Bursa hem de Kocaeli bölgesinde özellikle otomotiv üretimi, yan sanayisi ile ön plana çıktı. İzmir de otomotiv yan sanayi açısından da bilgi birikimine sahip. Geçmişte bir Opel tecrübesine sahipti" dedi.

İzmir'in otobüs ve kamyon üreten BMC fabrikasına sahip olduğuna da değinen Yorgancılar, bu fabrikada şu anda zırhlı araç üretildiğini anımsatarak, "İzmir'de böyle fabrikaların olması yetişmiş eleman açısından da önemli. Manisa zaten sanayide İzmir'in bir parçası haline geldi. Aradaki bu tünelin açılmasının ardından ulaşım da son derece kolay" diye konuştu.

'YATIRIMIN ÜLKEMDE YAPILMASI HER ŞEYİN BAŞINDA GELİYOR'

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, bu yatırımın, bölge ekonomisine gerek istihdam gerekse ihracat konusunda çok önemli katkı sunacağını söyledi. Fabrika için Manisa'nın tercih edilmesiyle ilgili Yorgancılar, "Benim için İzmir, Manisa, Kayseri, Konya'dan ziyade bu yatırımın ülkemde yapılması her şeyin başında geliyor. Türkiye'de yapılması bölgeden veya şehirden çok daha önemli ama bizim bölgemizde olması, bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Manisa'nın önemli teşvik avantajları var. Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü bölge teşviklerinden yararlanıyor. Böyle büyük bir yatırımda sadece bu teşvikler değil daha başka desteklerin de olabileceğini unutmamak lazım. O nedenle bu yatırımın bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

