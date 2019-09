Dha yurt bülteni-5

08.09.2019 11:35

1)FIRAT'IN DOĞUSUNDA ABD İLE KARA DEVRİYESİ BAŞLADI

SURİYE'nin kuzeyinde kurulacak Güvenli Bölge'de Türkiye ile ABD tarafından müşterek kara devriyesi bugün başladı. İki ülke askerleri tarafından yapılan ilk kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürecek. Türkiye'nin güney komşusu Suriye'nin kuzeyinde kalan Fırat Nehri'nin doğusundaki bölge, iç savaş ile birlikte çeşitli grupların ardından terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki alanları kontrol altına alması ve oluşturduğu sözde kantonları birleştirmek için Fırat Nehri'nin batısına geçme isteğini dillendirmesi Türkiye'nin tepkisine yol açtı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Cezire ile Afrin kantonlarını birleştirme hayali, Türkiye'nin sınır ötesine 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018'de ise düzenlediği Zeytin Dalı Harekatları ile sonlandırıldı. Türkiye'nin düzenlediği harekatlar ile terör örgütünün Fırat'ın batısına geçme hayali sonlandırılırken, Gaziantep, Kilis ve Hatay sınırı da terör tehdidinden kurtarılmış oldu. Aynı süreçte Fırat Kalkanı bölgesine komşu Menbiç'teki terör varlığının sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin talebi ABD'nin teröristlerin belirli bir takvim çerçevesinde bölgeden çıkarılacağını açıklaması ile buraya yönelik harekat durduruldu. Ancak, aradan geçen sürede Menbiç'te teröristlerin kentten çıkarılmasına yönelik takvimin uygulanmaması ve ABD'nin süreci uzatmaya yönelik hamleleri ile Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu engelleyerek yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşüne olanak tanımak için Fırat'ın doğusuna yönelik harekat mesajı verdi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı ve daha önce yaptığı sınır ötesi harekatlarındaki başarısı ile ABD, Suriye'nin kuzeyine askeri bir operasyon yapılmadan terör örgütü unsurlarından arındırılarak güvenli bir bölge oluşturulması önerisinde bulundu. Bu kapsamda Ankara'ya gelen ABD'li askeri yetkililer 5-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nda Türk askeri yetkililer ile birlikte toplantılar düzenleyerek hedeflenen güvenli bölgenin iki ülke tarafından ortak şekilde tesisi noktasında mutabakata varıldı. Mutabakatın ardından ABD'nin ilk askeri heyeti, 12 Ağustos günü Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa'nın sınır hattındaki Akçakale ilçesine gelen heyet, burada kurulan Türk ve ABD askerlerinin görev aldığı Müşterek Harekat Merkezi'nde çalışmaya başladı. Altyapı çalışması tamamlanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TSK'nın komuta kademesi ile yakından takip edip ABD'li üst düzey askerlerin de ziyaret ederek bizzat incelemelerde bulunmasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarının kullanımına açıldı. İnsansız hava araçlarından elde edilen görüntüler, istihbarat birimlerinin raporları ile desteklenerek yapılan analizlerin ardından Güvenli Bölge'de izlenecek yol haritası da belirlendi. Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından da Türk ve ABD'li askeri yetkililer, iki ülkenin helikopterleri ile sınırın iki yakasında ortak uçuş yaptı. Bugüne kadar havadan yapılan 3 devriye faaliyetinin ardından sınırın Suriye tarafında karadan ortak devriyenin 8 Eylül günü yapılacağı duyuruldu.

Türkiye'nin bu süreçte olası her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu, sürecin uzaması veya sekteye uğraması durumunda B ve C planlarının masada olduğu ve yalnız başına bölgeye harekat düzenlenebileceği mesajı ile sınır hattına sevkiyatta hız kazandı. Aylardır olası harekata karşı sınır hattına yapılan zırhlı araç ve personel sevkiyatı son süreçte de devam etti. Son olarak cumartesi sabahı sınır hattındaki Akçakale'ye sevk edilen zırhlı araçlar da üs bölgesinde son bakımları yapılıp yıkanarak temizlendikten sonra bayraklarla donatılarak ortak devriyede alacakları göreve hazır hale getirildi.

09.30'DA KARA DEVRİYESİ BAŞLADI

Sabah erken saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 zırhlı araç ve bir ambulans Suriye sınırındaki Akçakoca köyüne geldi. Burada bekleyen zırhlı araçlar, aynı sırada Suriye tarafından sınır hattına gelen ABD'ye ait 6 askeri araç ile buluştu. İki ülke askeri yetkililerinin koordinasyonunu tamamlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlar, sınır hattındaki bazı beton blokların kaldırılmasıyla oluşturulan kapıdan saat 09.30 itibariyle Suriye topraklarına giriş yaptı. Türk bayrakları asılı olan zırhlı araçlar, Telabyad'a bağlı Ağsağa köyünde buluştu. Bu sırada Türkiye'ye ait insansız hava araçları da devriye yapılacak olan bölgede keşif ve gözetleme uçuşu yaptı. Giriş yaptıktan sonra bir süre daha iki ülke askerlerinin koordinasyon görüşmelerinin ardından iki ülkenin zırhlı araçları ilk olarak Ağsağa köyünün batısına ardından ise güneyine doğru devriye görevi başlattı. Devriye görevinin yaklaşık 3 saat süreceği belirtilirken, faaliyetin sona ermesinin ardından TSK'ya ait zırhlı araçların yeniden Türkiye'ye döneceği belirtildi.

Öte yandan Türk ve ABD zırhlı araçlarının Suriye'nin kuzeyinde yaptığı ortak kara devriyesine havadan da ABD'ye ait 2 helikopterin eşlik ettiği görüldü.

ABD HELİKOPTERLERİ, ALÇAK UÇUŞLA ASKERLERE EŞLİK ETTİ

Türkiye ile ABD zırhlı araçları Suriye'nin kuzeyinde ortak kara devriye faaliyetine başladı. Saat 09.30'da TSK'ya ait zırhlı araçların Suriye tarafına geçmesinin ardından ABD'li askerler ile yapılan koordinasyon görüşmeleri nedeniyle, ortak devriye için saat 10.20'de harekete geçildi. Birlikte hareket eden Türk ve ABD zırhlıları, peş peşe Suriye'nin Telabyad kentinin Ağsağa köyünün güneyine doğru ilerledi. Zırhlı araçların devriye faaliyetine başlamasının ardından ABD'ye ait helikopterler de alçak uçuşla iki ülke askerlerine eşlik etti.

Öte yandan zırhlı araçların devriye faaliyetine başladığı sıralarda ABD'ye ait araçların da yüksek noktalarda güvenlik önlemi aldığı görüldü.

2)HEYELANDA TEK KATLI EV ÇÖKTÜ, APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ; HASARIN BOYUTU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

RİZE'nin Hemşin ilçesinde şiddetli sağanağın etkisiyle meydana gelen ve tek katlı ahşap evin çöktüğü, ilçe merkezinde 24 dairelik apartmanın tahliye edildiği sel ve heyelanın boyutu gün yüzüne çıktı. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken, çöken evin enkazı altından yaralı kurtulup tedaviye alınan Mecit Alparslan'ın (85), sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, tüm kurumlarla sahada olduklarını ve yaraların en kısa sürede sarılacağını belirterek, kapanan bazı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için de çalışmaların hızla sürdüğünü bildirdi.

Hemşin ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayıp gece boyu süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede saatte metrekareye düşen 175 kilogram yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Yaltkaya köyünde heyelan sonucu tek bir ev yıkılırken, enkaz altında kalan Mecit Alparslan da yaralandı. Vatandaşların yardımıyla enkaz altından çıkarılan Alparslan, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçede Hemşin Deresi taştı, bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. Hemşin Belediyesi ve karayolları ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İlçeye AFAD ekipleri sevk edilirken, Kaymakamlık bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Sağanağın akşam saatlerinde etkili olması üzerine ilçe merkezinde yer alan toplam 56 dairenin bulunduğu 26 dairelik bloğun alt katları, sel suları ile sel sularının taşıdığı balçık ve toprakla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Blokta 26 dairede oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerden tahliye edilenler, geceyi akrabalarının evlerinde geçirdi. Belediye ekiplerince de, site çevresinde oluşan balcık ve toprağın temizlenmesi için iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı.

O ANLARI ANLATTILAR

Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken, çöken evin enkazı altından yaralı kurtulup hastanede tedaviye alınan Mecit Alparslan'ın (85), sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen heyelanda tek katlı bir evin çöktüğü mahalle sakinleri o anları anlattı. Mahalle sakinlerinden İsmet Alparslan, yağmurun şiddetini artırmasıyla panik yaşadıklarını anlatarak "Çok büyük bir yağmur yağdı, Başımızı dahi dışarı zor çıkarttık. Yeğenim geldi, 'amcamın evi yıkıldı' dedi. Bunun üzerine apar topar üzerimize dahi giymeden yardıma koştuk. Yıkılan evde bulunan diğer yeğenim Oğuz, amcasını evden çıkarmıştı. Bizlerde ekiplere hemen haber verdik. Güzergahta da oluşan sel nedeniyle yol ulaşıma kapanmıştı. Kendi aracımızla yaralı akrabamızı, sağlık ekiplerine yolda teslim ettik. Panik yaşadık. Çok şükür bir can kaybı olmadı" dedi.

'EVİN YIKILDIĞINI DUYUP DIŞARI KOŞTUK'

Yöre sakinlerinden Hayriye Alparslan da "Dün sabah başlayan yağmur giderek şiddetini arttırdı. Oluk oluk yağmur yağıyordu. Evin yıkıldığını duyduğumuzda hemen dışarı koştuk. Çok ıslandık. Rize'de her zaman sel oluyor ama bu kadar şiddetlisine ilk kez tanık oldum" diye konuştu.



'TÜM YETKİLİLERLE SAHADAYIZ'

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ise, ilçede metrekareye 175 kilogram yağış düştüğünü, yaraların kısa sürede sarılacağını kaydederek, "Dün sabah saatlerinde başlayan yağmur gece boyu sürdü. Teyakkuz halindeydik. Verilere göre metrekareye 175 kilogram yağış düştü. Yağmur sonrası afetin boyutlarını sabah görmeye başladık. Bir vatandaşımız heyelanda tek katlı ahşap evin çökmesiyle yaralandı. Şu an sağlık durumu iyi. İlçe merkezinde 24 dairelik bir apartmanın giriş katları sel sularının taşıdığı toprak ve balçıkla kaplandı. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada hasar tespit ve temizleme çalışmaları başlatıldı. Tek tesellimiz can kaybı yaşanması. Şu an yağış şiddetini azalttı. Tüm yetkililerle sahadayız. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. En kısa zamanda yaralımızı sarıp, eski halimize döneceğiz" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan selin vurduğu bölgede; kara yoları ve belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla, kapanan bazı yolları yeniden ulaşıma açma çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

3)CARETTA SAHİLİNE TRAKTÖRLE GİRDİ, GÖNÜLLÜLERİ 'SİZİ GÖMERİM' DİYE TEHDİT ETTİ

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Belek sahilinde Akdeniz'in en büyük caretta caretta yuvalama alanına traktörle giren Aziz K., kumsala traktörle girişin yasak olduğu yönünde kendisini uyaran 5'i kadın 6 gönüllüyü, "Sizi buraya gömerim" diye tehdit etti. Sürücü hakkında şikayetçi olan gönüllüler, traktörün kumsaldaki fotoğraflarını da delil olarak sundu.

Akdeniz bölgesinin en büyük caretta caretta yuvalama alanını oluşturan, Kundu, Kadriye, Belek, Boğazkent ve Denizkent'ten oluşan yaklaşık 30 kilometrelik sahildeki olay, 1 Eylül Pazar günü saat 09.00 sıralarında yaşandı. Denizkent sahilindeki caretta yuvalama alanına 07 LHH 18 plakalı traktörle giren Aziz K., caretta yuvalarını takip eden Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) gönüllüsü 5'i kadın 6 kişi tarafından uyarıldı. Traktörle sahile girişin yasak olduğunu ve yuvaların zarar göreceği yönündeki uyarılar üzerine Aziz K., EKAD görevlilerini, "Sizi buraya gömerim" diye tehdit etti. EKAD Başkanı Ali Fuat Canpolat ve gönüllüler, Aziz K. hakkında jandarmaya şikayette bulundu. Olay yerine gelen jandarma tarafından şikayetler alınırken, traktörün kumsalda çekilen fotoğrafları da delil olarak sunuldu.

'SİZİ BURAYA GÖMERİM'

Şikayetçi gönüllüler Aslıhan Güngörmez, Nisa Türhan, Zeynep Nida Karaali, Ayşenur Bakım, Hilal Buse İnce ve Umut Bubaren sahilde kaplumbağa yuvalarını, çıkan yavruların sayımını yaptıkları sırada, kumsala traktörle giren Aziz K.'nin yanlarına gelerek sorular sormaya başladığını söyledi. Aziz K.'nin, 'Sizin yanınızdan geçerken traktörüme baktığınızı ve ilgilendiğinizi fark ettim' dediğini belirten gönüllüler, "Biz de kendisini 'Traktörle kumsala girmişsiniz, bu şekilde kaplumbağa yuvaları bozulur ve zarar görür' diye uyardık. Bunun üzerine sinirlenerek 'Sizi buraya gömerim. Sana şamar vururum, yuvaları traktörle dağıtırım, sizi kumsala ve bu köye sokmam. Sizi silerim, ben bu köylüyüm, ben buraya girerim ama sizi sokmam' diye tehditlerde bulundu" dedi.

TRAKTÖRLE GİRMEK YASAK

EKAD Başkanı Ali Fuat Canpolat ise Bern ve Barcelona gibi uluslararası sözleşmeler ile Çevre Kanunu, Hayvan Hakları Koruma Kanunu, Biyoçeşitliliğin Korunması Kanunu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi gereğince deniz kaplumbağaları ve yaşam ortamlarının korunması gerektiğini söyledi. Nesli tehlike altındaki kaplumbağaların yuvalama alanlarına traktör gibi taşıtların girmesinin bu canlılara zarar verdiğini kaydeden Dr. Canpolat, "Bundan dolayı şikayetçi olduk. Traktörün kumsaldaki fotoğraflarını da delil olarak savcılığa sunduk. Sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

60 BİN LİRA CEZASI VAR

Diğer yandan Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçen temmuz ayında caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının üreme alanında drift yapan sürücü E.Y.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 'biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL ceza verilmişti.

