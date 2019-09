Dha yurt bülteni - 5

07.09.2019 11:46

Ambulans helikopter, yaralı Berre için karayoluna indi

Konya'da, tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan Berre Hüseyinoğlu (9), karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolu İnlice mevkiinde meydana geldi. Antalya istikametinden kent merkezine doğru gelen Aydın Hüseyinoğlu (37) yönetimindeki 04 DE 006 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hüseyinoğlu ile yanındaki eşi Havva (28) ve çocukları Mina (5) ile Berre Hüseyinoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağrı'da doktor olduğu öğrenilen Aydın Hüseyinoğlu, araçtan fırlayan çocuklarına ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Durumu ağır olan Berre Hüseyinoğlu için ise olay yerine hava ambulansı gönderildi. Karayoluna inen hava ambulansı kız çocuğunu alarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Diğer yaralılar da kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin Antalya'dan tatilden döndükleri öğrenildi.

Otomobille cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hatalı solama nedeniyle otomobille cipin çarpıştığı kazada Recep Güler öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Çoru-Tekirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Çorlu'dan Tekirdağ istikametine giden Recep Güler yönetimindeki 59 FL 470 plakalı otomobile hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen Arzu Konyalı yönetimindeki 39 LA 339 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Recep Güler, ve Arzu Konyalı ile birlikte cipte bulunan 3 iki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Recep Güler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Recep Güler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Çorlu-Tekirdağ karayolunun bir süre kapanmasına neren olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hititler'in başkentinde 3 bin 500 yıllık tarih ortaya çıkarılıyor

Çorum'da bulunan Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olan Hattuşa Antik Kenti'nde 1906 yılında başlayan arkeolojik kazılar bu yıl da devam etti. Kazı başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner, kazı çalışmalarında bir mesken alanını ortaya çıkarıldığını söyleyerek bu yılki çalışmaların Hititlerin günlük yaşamına dair izler ve kalıntılar bulma hedefiyle yapıldığını belirtti.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan ve Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılar sürüyor. 3 bin 500 yıllık kentteki bu yılki çalışmalar; yaklaşık bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. Kazı başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner, bölgedeki ilk kazıların 1906 yılında yapıldığını ve Hattuşa'nın ortaya çıkarıldığını söyleyerek, bu yılki çalışmaların Hititlerin günlük yaşamına dair izler ve kalıntılar bulma hedefiyle yapıldığını belirtti. Geçen yıl gerçekleştirilen kazı çalışmasında; 80 adet pişmiş topraktan yapılmış küpün bulunduğunu, bu yıl da yaklaşık 20 küpün daha toprak altından çıkarıldığını aktaran Schacahner, kazı çalışmalarıyla şehrin alt giriş kısmında bulunan konut ve yarı kamusal binaların bulunduğu bir meskenin ortaya çıkarılmaya çalışıldığını açıkladı.

'3 BOYUTLU TARAMALAR YAPILIYOR'

Kazı çalışmalarının bu yıl Temmuz ayında başladığını ve Ekim ayı ortasına kadar devam edeceğine dile getiren Schacahner, "Bu yılki kazı çalışması yaklaşık bin metrekarelik alanda sürüyor. Her sezonda çalışmalarımız bir çok ayaktan oluşuyor. Bir mesken mahallesini açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Ayrıca yoğun bir restorasyon çalışmalarımız var. Bilimsel yorumlamalar söz konusu. Hititlerin başkenti olması anıtsal nitelikli anıtlar bulunması nedeniyle 3 yıldır 3 boyutlu taramalar yapıyoruz. Anıtlardaki yazıtlar, okunamayan şimdiye kadar okunamaz dile bilinen hiyeraktif yazıtları en azından kısmen okunur hale getirilebilir. Dijital ortamda yazıtlarla çok farklı şekilde çalışılabilir" dedi.

'ROMA DÖNEMİNE AİT VİLLA KOMPLEKSİ'

Çalışmaların 117 işçi ve 35 kişilik kazı ekibi yapıldığını belirten Schacahner "Ekip üyeleri ağırlıklı olarak Türkiye ama Almanya'dan, İtalya'dan, Amerika'dan ekiplerle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl aşağı şehrin kuzey terasını yoğun olarak kazıyoruz. Biraz daha ileri gelenlerin oturduğu bir mahalle. Evler 200-300 metrekarelik. Sokaklar var. Kenarında yarı devlet kamu binası da söz konusu. Hemen bitişiğinde bir çalışma alanı var. Bir kaç sene önce yakaladığımız Roma dönemini aydınlatmaya çalışıyoruz. Roma dönemini bir kaç sene öncesine kadar sadece bir mezarlıktan ibaretti ama şimdi büyük bir villa kompleksi havuzlu bir yapı ile karşımıza çıkıyor. M.S. 1'inci yüzyıldan itibaren insanlar baya yoğun bir şekilde yaşamışlar M.S. 4'üncü yüzyılın ikinci yarısına kadar" diye konuştu.

'DEPOLAMA AMAÇLI KÜPLER BULUNDU'

Geçen seneki kazılarda 80 adet depolama küpüne rastladıklarını dile getiren Schacahner, "Küpler içerisinde büyük bir ihtimalle sıvı gibi gıda malzemeleri saklandığını düşünüyoruz. Sayıca çok fazla olduğu için geçen sene yetiştiremedik bu yıl devam ediyoruz. Aynı alandaki kazı çalışmalarında bu yıl 20 adet küp daha bulundu" şeklinde konuştu.

'HİTİTLERİN GÜNLÜK YAŞAMINA AİT İZLER ARANIYOR'

Schacahner, çalışmaların bir kaç hedefinin bulunduğunu söyleyerek "Hem şehrin gelişmesini anlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Hitit dönemine ait bir mesken alanı pek kazılmadı. 50 sene önce kazıldı bildiğimiz alan. Dolayısıyla yeni tekniklerle yeni yöntemlerle daha dikkatli kazarak insanların. gündelik hayatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. Çünkü burası Hitlilerin başkenti olması statüsünden dolayı daha çok anıtsal mimari, dinsel ve siyasi propagandaya yönelik yapılarla donatıldığını anlıyoruz. onlar tabi daha önceki kazılar sırasında çok ön plana çıktı. İnsanların esas yaşamı, ne yediler ne içtiler o biraz arka planda kalmış. Onun hakkında çok fazla bilgimiz yok. O bilgileri tamamlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Hattuşa 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınırken, Hattuşa'nın çivi yazılı tabletleri ise 2001 yılında UNESCO 'Dünya Belleği' listesine dahil edildi.

Düğünde silahlar ateşlenince kavga çıktı: 5 yaralı

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde düzenlenen düğünde tabanca ile havaya ateş açılması nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Köy meydanında dün akşam yapılan düğünde iddiaya göre kimliği belirsiz 3 kişi tabanca ile havaya ateş açtı. Düğünde bulunanlar, silahların ateşlenmesi üzerine korkarak bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda İ.B, E.Ö, A.D, Y.K. ve M.U. çeşitli yerlerinden yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, olaya karışan ve tabanca ile havaya ateş açtığı belirlenen 3 kişiyi, Çullu köyü yakınlarında gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

'Sokakta Şenlik Var' coşkulu başladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), turistleri ve vatandaşları kent merkezine çekmek, akşam ticaretini canlandırmak ve şehir turizmini desteklemek için ilkini düzenlediği 'Sokakta Şenlik Var' etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

ATSO tarafından eylül ayı boyunca her cuma, cumartesi ve çarşamba akşamları çeşitli aktivitelerin yapılacağı 'Sokakta Şenlik Var' etkinlikleri Atatürk Caddesi ve Kapalıyol'da eş zamanlı gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar müzik eşliğinde süren kortej yürüyüşü şehir merkezinde karnaval havası yaşattı. Bando eşliğinde yürüyen çizgi film karakterleri ve akrobatlar halkın ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sokakta müzik sesini duyan vatandaşlar cep telefonu kameralarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Kortejlerin Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmesiyle coşku ikiye katlandı. Özellikle çocuklar çizgi film karakterleri ve akrobatlarla fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bando ve akrobat gösterileri ile devam eden eğlence, Colombian Salsa Grubu gösterisiyle devam etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ATSO yönetim kurulu üyeleri, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar'ın da izlediği gösteri, vatandaşlardan ve turistlerden büyük alkış aldı.

EYLÜL AYI BOYUNCA HAFTADA ÜÇ GÜN ŞENLİK VAR

ATSO Başkanı Davut Çetin, aksam ticaretini canlandırmak, şehir turizmini desteklemek için düzenlenen Sokakta Şenlik Var etkinliğinin eylül ayı boyunca çarşamba, cuma ve cumartesi günleri Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileri, konserler ve şovlarla devem edeceğini belirterek, "Tüm üyelerimizi ve Antalyalı hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

Antalya kent merkezinin canlanmasını arzu ettiklerini vurgulayan Davut Çetin, "Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm kenti. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Dileğimiz bu canlılığın kent ticaretine de aynı oranda yansıması. Bir ay boyunca akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde özellikle ailelerin, gençlerin, çocukların ve turistlerin ilgisini çekecek, dans gösterileri, konserler ve şovlar düzenleyeceğiz. İlk gün hem kortej hem de Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterilere çok büyük bir ilgi vardı. Bu ilginin devam etmesi için tüm üyelerimizi ve halkımızı çarşamba, cuma ve cumartesi günleri saat 20.00'da Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Umarım bu etkinlikler dizisi kent merkezinde arzuladığımız canlılığın yakalanmasına vesile olur ve ticareti de yukarı taşır" dedi.

Böbrek kardeşi oldular

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde aynı kadavradan yapılan böbrek nakli ile 11 yıl sonra sağlığına kavuşan Şahin Sallama (68) ile 10 yıl sonra sağlığına kavuşan İsmail Serbest (56) böbrek kardeşi oldu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen Şahin Sallama, 11 yıl önce hipertansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyaliz makinesine bağlı olarak yaşayan Sallama, 2 yıl önce nakil için ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İsmail Serbest de 10 yıl önce polikistik böbrek yetmezliğine yakalandı. Haftanın 3 günü diyalize girerek hayatını idame ettiren Serbest 1.5 ay önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu.

İki hastaya nakil için bekledikleri haber 20 Ağustos günü geldi. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Organları bağışlanan kişiden alınan sağ böbrek Şahin Sallama'ya, sol böbrek ise İsmail Serbest'e başarılı bir şekilde nakledildi. Nakille sağlığına kavuşan Sallama ve Serbest kana kana su içti.

'SUYA HASRETTİK'

Nakil olduktan sonra sağlığının iyiye gittiğini belirten Şahin Sallama, "Sağlığım yerine geldiği için doktorlarımı ve böbreği veren arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Organ bağışının her zaman yapılmasını istiyorum. Su içmek gayet güzel. Su hayat demek. Hayat varsa umut vardır. Hiçbir zaman umudumu yitirmedim. 7 kere çağırıldım. 8'incide böbrek nakli oldum. Bütün doktorlarıma teşekkürlerimi borç bilirim" dedi. Nakil sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İsmail Serbest ise, "Böbrek nakli olduk. 45 gün önce yazılmıştım. 45 günde böbrek çıktı. Suya hasrettik. Şimdi bol bol su içiyoruz. Bol idrar çıkışı var" diye konuştu.

'NAKİL BEKLEYEN 28 BİN HASTA VAR'

İki hastanın tek bir vücuttan nakledilen böbrekler ile böbrek kardeşi olduğunu belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Daha öncede de pek çok hastamızda bunun örneğini yaşadık. 10 yıl bekleyip, 11'incide böbrek nakli yaptığımız oldu. Buraya kaydolup 1 hafta böbrek nakli yaptığımız oldu. Burada önemli olan doku uyumudur. Hangi hastaya uyum sağlanırsa o hastaya nakil işlemi gerçekleştiriyoruz. Asla umudu kaybetmemek lazım. Şahin bey Bayramiç'te oturuyor. 7 kere hiç üşenmeden buraya geldi. Testleri yaptırdı. Sabahtan akşama kadar aç karnına bekledi. İstemeyerek de olsa doku uymadığı için kendisine nakil edemedik. Ama Şahin bey umudu hiçbir zaman kaybetmedi. 8'inci kez çağırdığımızda artık sıra ona geldi. Doku testleri uyum sağlayınca nakil işlemini gerçekleştirdik. Gönül ister ki her hastamızı böbrek naklini yapalım. Hiçbir hastamız yıllarca beklemek zorunda kalmasın. Ama havuz belli bağışçı sayısı belli bekleyen hasta belli. Maalesef böbrek nakli bekleyen 28 bin hasta var. Yıllık yapılan nakil sayısı bin 500. Yani her yıl 28 bin civarında hasta sürekli organ beklemek zorunda kalıyor" şeklinde konuştu.

Fuar'da onur konuğu Kahramanmaraş'a ilgi

Bu yıl 88'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu illerinden Kahramanmaraş'ın standındaki özel lezzetler, el işi ürünler ve kentin kültürünü yansıtan öğeler, büyük ilgi gördü.

88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki onu konuğu illerinden biri Kahramanmaraş oldu. Kültürel değerlerini İzmir'den dünyaya tanıtmak amacıyla fuar alanının 1-B No'lu holü Kahramanmaraş'a ayrıldı. Yöreye özgü birçok ürünün sergilendiği bölümde Kahramanmaraş'ın ahşap oymaı ürünlerine büyük yer verildi. Bir oyma ustasının ziyaretçilerin önünde zanaatını sergilediği alanda, büyük boylardaki ahşap oyma sandıklar ve süs eşyaları dikkat çekti. Alanın bir kısmında kurulan sahnede ise müzisyenler saz çalıp, Kahramanmaraş'a özgü türküleri seslendirdi. Ziyaretçiler, Kahramanmaraş dondurmalarının satıldığı stantlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Alanın en çok ilgi gören stantlarından biri de yöreye özgü dağ kekiği, karabiber, kırmızı biber gibi baharatların, kuru patlıcan, kabak, biber ve domateslerin yanında tatlı biber ve acı biber salçalarının satıldığı kısım oldu. Ziyaretçiler, bir yandan Kahramanmaraş kültürünü yakından tanırken bir yandan da alışveriş yaptı. Kalabalığın akın ettiği holde, Kahramanmaraş'ın meşhur el nakışı ürünleri de dikkat çekti.

