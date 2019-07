DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SEL, DÜZCE'DE 475 BİNAYA HASAR VERDİ

Düzce'de meydana gelen sel felaketinin ardından açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı, 340 binanın az hasar, 50 binanın ağır hasar gördüğünü, 85 binanın yıkıldığını belirtti. Dağlı, 76 binanın ise heyelan riski altında olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Düzce'de 18 Temmuz tarihinde meydana gelen selde kaybolan 7 kişinin tamamının bulunmasıyla arama çalışmaları sonlandırıldı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, bölgede 12 gün boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, değerlendirmelerde bulundu. Vali Zülkif Dağlı, bölgede ilk aşamada kurtarma çalışmalarının helikopterler aracılığıyla yapıldığını belirterek, "Müdahalenin ilk aşamasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterlerle 18 Temmuz günü başlayan arama, kurtarma çalışmaları kapsamında karadan araçlarla ulaşılamayan bölgelerde toplam 68 saat uçuş yapılmış, 262 kişi helikopterlerle kurtarılmıştır. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir adet keşif uçağı bölgede keşif çalışması yapmıştır" dedi.

49 KÖY HASAR GÖRDÜ, 7 BİN 773 PERSONEL GÖREV YAPTI

Bölgede 12 günlük süreç içerisinde 7 bin 773 personelin görev yaptığını açıklayan Vali Dağlı, "Özellikle sel ve su baskınından yoğun etkilenen Esmahanım, Uğurlu ve Dilaver köyleri olmak üzere 49 köyümüzün hasar görmüş, altyapısı konusunda çalışmalar da eş zamanlı olarak devam etmiştir. Yapılan 12 günlük çalışma sürecinde toplam 7 bin 773 personel, 3 bin 179 araç ile çalışmalar yürütülmüştür. Selden zarar gören köylerimizin tamamında sağlık taraması ve ilaçlama çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda elektriği kesilen 24 köyün tamamına enerji verilmiştir. Yolu kapanan 40 köyün mahalleleri ile birlikte tamamının yolu açılmıştır. Heyelandan etkilenen 141 kilometre yol tespit edilmiştir. 115 heyelana müdahale edilerek yollar açılmıştır. 91'i küçük 4 büyük olmak üzere 95 köprü ve menfezin yıkıldığı tespit edilmiştir. Su şebekesi zarar gören 41 köyün su şebekesi onarılmıştır" dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Dağlı, "Köylerimizin tamamında hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan tespit çalışmaları neticesinde 29 köyde binalarda hasar oluşmuş, 40 köyümüzde ise tarımsal hasar oluşmuştur. 340 binanın az hasarlı, 50 binanın ağır hasarlı, 85 binanın yıkık olduğu 76 binanın ise heyelan riski altında olduğu tespit edilmiştir. Bin 175 çiftçinin, 5 bin 989 dekar fındıklığın, 125 dekar sebze bahçesinin, 39 balıkçının, 72 büyükbaş hayvanın, 177 küçükbaş hayvanın zarar gördüğü tespit edilmiştir" dedi.

'BÖLGEDE VATANDAŞLAR AÇ SUSUZ BIRAKILMADI'

Vali Dağlı, bölgede 12 günlük süreç içerisinde vatandaşlara özellikle yemek konusunda yardımın aralıksız sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"12 günlük süreçte Cumayeri ilçe merkezi ile Esmahanım ve Uğurlu köylerinde oluşturulan depolardan toplamda 23 bin 990 adet sıcak yemek, 5 bin 401 gıda malzemesi, 3 bin 712 ton içme suyu, 3 bin 728 ton kullanma suyu, 9 bin 159 koli su, 44 bin 749 çorbalık, kek gibi muhtelif ikramlıklar, 830 paket giyim malzemesi, 60 ev eşyası, 9 bin 880 ekmek, 277 battaniye, 744 gıda kolisi, 101 yatak ve yastık, 2 bin 730 temizlik seti, 905 kahvaltılık, 452 kazma, kürek ve el arabası ile 901 vatandaşımıza psikososyal destek sağlanmıştır."

AKÇAKOCA'DA DENİZE GİREBİLİR

Dağlı, sel sonrası Akçakoca ilçesinde denize girmenin ilk günlerde sakıncalı olduğunu, ancak yapılan analizler sonrasında denize girilebileceğini söyleyerek, şu açıklamada bulundu: "Sular tamamen çamur akıyordu. İçme sularının kaynatılmadan kullanılmaması, içilmemesi ve denize girilmemesi gibi uyarılar yaptık. Sağlık İl Müdürlüğümüz yaptığı analizler sonrasında denize girilmesinde sakınca olmadığını tespit etti. Akçakoca'nın turizmin zirvesinde olması lazım. Denize girebilirler, tesislerimiz devrede, misafirlerimizi bekliyoruz. Bayramda da beklentimiz yurt içinden yurt dışından misafirlerimizi bekliyoruz. İlk mavi bayraklı plajın olduğu ilk tatil beldesi, Ankara ve İstanbul'a yakın. Ereğli hemen yanımızda. Misafirlerimizi bekliyoruz."

Dağlı, bölgede alt yapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Arama çalışmalarının sona ermesi ile birlikte tüm ağırlık köylerimizin altyapı çalışmalarına verilmiştir. Bu anlamda hayatın hızla normale dönmesi için onarım ve temizlik devam etmekte olup en kısa sürede çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.

2)GENÇ KIZIN SOYUNMA KABİNİNDE ININ ÇEKİLDİĞİ İDDİASI



İZMİT'te, bir giyim mağazasının soyunma kabininde kıyafet deneyen genç kızın cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği öne sürülen T.E.(19), gözaltına alındı. Olay dün İzmit'teki bir giyim mağazasında yaşandı. İddiaya göre, alış veriş için giyim mağazasına gelen genç kız, beğendiği kıyafetleri denemek için soyunma kabinine gitti. Genç kız, kıyafetleri denediği sırada kabinin alt kısmından cep telefonu ile fotoğrafının çekildiğini fark etti. Hemen kabinden çıkan genç kız, durumu mağaza görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekibi, güvenlik kameralarını inceledi. Mağazada müşteri olarak bulunan T.E., gözaltına alındı. Şüpheli, Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. El konulan cep telefonu ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, yapılan incelemede telefonda genç kıza ait görüntü çıkmadığı belirtildi.

3)ELAZIĞ'DA PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI



ELAZIĞ'DA, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütünün KCK yapılanmasının meclisi şeklinde çalıştığı değerlendirilen Demokratik Toplum Kongresi içerisinde yer aldıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA

4)FEKE'DE 2 HEKTAR ORMAN KÜL OLDU

ADANA'nın Feke ilçesinde 2 hektarlık ormanlık alan yandı.

İlçeye bağlı Gürümze mahallesi Sarıpınar mevkiinde ormanlık alanda dün gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Feke Orman İşletmesi'ne bağlı ekipler ve Saimbeyli, Kozan, Kadirli, Osmaniye'den takviye ekiplerin müdahale ettiği yangın sabah saatlerdinde kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alanın yandığı belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

5)DOWN SENDROMLU MUSA, KURAN KURSUNDA İSLAMİYET'İ ANLATIYOR



MERSİN'de, Kuran-ı Kerim okumayı öğrendikten sonra babasının imamlık yaptığı caminin cemaati tarafından müezzin olarak görevlendirilen down sendromlu Musa Alan (15), yaz Kuran kursundaki yaşıtlarına İslamiyet'i anlatıyor.

Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camii'nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan'dan etkilenen 8'inci sınıf öğrencisi Musa; aldığı bir yıllık eğitimle Kuran okumayı öğrendi. Babası ile sık sık gittiği camide cemaatin takdiri toplayan Musa Alan, bir süre sonra müezzinlik yapmaya, ezan okuyup kamet getirmeye başladı. Caminin yeni müezzini olarak vakit namazlarında cemaatin arasındaki yerini alan Musa, kendisini Ankara'da kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma imkanı da buldu.

Musa, şimdilerde ise babasının verdiği Kuran kursuna katılarak yaşıtlarına İslamiyet'i anlatıyor. Çeşitli dua ve sureleri Arapça okuyarak ayetlerin anlamlarını açıklayan Musa, namaz kılmanın dindeki önemini vurguluyor. Musa'nın bu başarısından etkilenen engelli çocuk sahibi aileler evlatları ile birlikte Musa'yı sık sık ziyaret ediyor.

'ONLARI ÇOK SEVİYORUM'

Arkadaşları ile birlikte güzel bir ortam oluşturduklarını belirten Musa Alan, "Kuran okuyoruz, namazı anlatıyoruz, peygamberimizi anlatıyorum, çocuklara ders veriyorum. Bugün namazı anlattım, Kuran okudum, Duha Suresi'ni okudum, Yasin Suresi'ni okudum. Öğrencilerim beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum" dedi.

Babası Mahfuz Alan ise, Musa'nın aldığı dini eğitimle birçok insana örnek olduğunu belirterek, "Musa camimize gelen bütün çocuklarımıza örnek oldu. Onlara Kuran dersi veriyor, namazın önemini anlatıyor ve en önemlisi birbirlerini seviyorlar. İyi bir arkadaşlık kuruldu. Türkiye'nin her tarafından bizi arıyorlar. Kimisi Musa'yı ziyarete geliyor, özellikle camiye. Musa TRT Kuran Yarışması'na katıldı, orada Kuran sunumu yaptı. Bu çekimden sonra engelli çocuğu bulunan bütün aileler bizi aradı. Sosyal medya üzerinden çok güzel yorumlar yaptılar" diye konuştu.

'KARANLIK DÜNYAMA IŞIK OLDU'

Engelli çocuğu bulunan anne-babalara umut olmayı amaçladıklarını da aktaran Mahfuz Alan, şunları söyledi:

"Amacımız engelli ailelerinin derdine derman olmak. Bir nebze dahi olsa onların sıkıntısını gidermek, anne ve babalara bir nebze dahi olsa nefes aldırmak. Burada Kuran'ın şifası çok önemli. Geçen down sendromlu bir kızı olan öğretmenimiz geldi ve şunu söyledi; 'Musa benim karanlık dünyama bir ışık oldu.' Bu bizim için mutluluk verici. Çocuklarımızı Kuran ve namaz ile buluşturalım, Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir."

