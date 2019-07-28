DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÖNCÜPINAR'DAN BAYRAM İÇİN GİDEN SURİYELİ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

KURBAN Bayramı nedeniyle Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bini geçti. Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Sıcak havaya rağmen yoğunluğun yaşandığı kapıda evrakları kontrol edilen Suriyeliler kontrollü olarak ülkelerine geçmeye devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kapıdan şu ana kadar 5 bini aşkın Suriyelinin bayram için geçiş yaptığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

Uzayan kuyruklar

Polisin aldığı tedbirler

Koşarak gidenlerden görüntü

- Kuyruklardan görüntü

Aşıları yapılan çocuklar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 374MB

=========================================

2)ULUDAĞ'DA ARAP TURİST BEREKETİ

Bursa'da kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yaz aylarında Arap turistlerin akınına uğruyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler, Uludağ'ın doğal güzelliklerini keşfe çıkıp, bu anları fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor. Telesiyeje binen, kiraladıkları bisikletlerle gezen Araplar, neşeli görüntüler sergiliyor. Arap turistler, Türk mutfağına özgü yemekleri tercih ederken, ülkelerine götürmek için de hediyelik eşya almayı ihmal etmiyor.

İşletmeciler, çoğunluğu Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin havasının serin olması nedeniyle Uludağ'ı tercih ettiğini söyledi. Turistler ise Uludağ'ı çok beğendiklerini havasına ve manzarasına hayran kaldıklarını ifade etti.

BİR KEZ DAHA GELMEK İSTİYORLAR

Arap kafilesinde yer alan Abdullah Musabah Al Mubaihsi, Umman'dan Türkiye'ye geldiklerini ve Uludağ'ı merak ettiklerini belirtti. Al Mubaihsi, "İstanbul'a 2 gün önce gelmiştik, merak ettiğimiz için Bursa'ya gelerek Uludağ'ı görmek istedik. Her şeyiyle memnunuz, burada hiçbir sıkıntı yok. İnşallah bir kez daha buraya gelmek istiyoruzö dedi.

Ailesiyle birlikte Uludağ'ı ziyaret eden Zümrüt Şahin de, "Muhteşem bir hava. Gerçekten çok güzel. Memnun kaldık, insanın doğaya çok ihtiyacı var, şu manzara müthiş. Oksijen çok güzel, zaten İstanbul'da yeşil alan kalmadı, burası bulunmaz nimet, umarım bundan sonra deforme olmaz bu gibi yerler. Teleferikle çıkarken dağları, ağaçları görmek bize inanılmaz keyif verdi, herkes gelip görmeli" ifadelerini kullandı.

ARAPLARIN YEŞİLE SEVGİLERİ VAR

ATV'lerin doğaya zarar verdiği için yasaklanmasının ardından turistlerin gözdeleri ise bisikletler oldu. İşletmeci Turgay Ünal, Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek "Çok memnun kalıyorlar. Yazın da gelen turistler çoğunlukla Araplar oluyor. Arapların doğaya, yeşile sevgileri var. Serin olduğu için burası tercih ediyorlar. Sarıalan, aktivitelerden ötürü daha fazla kalabalık oluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Uludağ da turistlerin görüntüsü

-Teleferiğe binenler

-Detaylar

Röpler

BURSA/DHA

======================================================

3)TALEP ARTTI, FIRTINA DERESİ RAFTİNG BOTLARIYLA DOLDU

RİZE'de yıllar önce sadece sporcuların ve yöre sakinlerinin yaptığı rafting sporu gelişen turizmle birlikte bölgeyi ziyrete gelen yabancı turistlerin eğlencesi oldu. Fırtına Deresi üzerinde açılan rafting merkezlerine gelen özellikle Arap turistler, gün boyunca Fırtına Deresi'nin serin sularında rafting heyecanı yaşıyor.

Kentte sadece sporcuların ve yöre sakinlerinin yaptığı rafting sporu, gelişen turizmle birlikte bölgeye akın eden yeri turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de eğlence aracı oldu, bölgede en çok tercih edilen adrenalin aktiviteleri arasındaki yerini aldı. Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerinden geçen Fırtına Deresi üzerinde açılan rafting merkezlerine gelen özellikle Arap turistler, gün boyunca Fırtına Deresi'nin serin sularında rafting heyecanını yakından yaşıyor. İşletme sahipleri mayo ya da şort giymek istemeyen turistler için de özel kıyafet geliştirdi. Turistler, yörede çay toplarken giyilen muşambadan yapılan pantolon ve yağmurlukları giyinerek, rafting yapma imkanı buluyor. Su tutmayan kıyafetlerin üzerine can yelekleri giyen turistlere önce karada bilgiler veriliyor. Yaklaşık 5 kilometrelik oluşturulan güvenli parkurda turistler hem adrenalin yaşıyor hem de doyasıya eğleniyor. Özellikle öğle saatlerinde Fırtına Vadisi boyunca seyahat edenler ise dere üzerinde peş peşe giden raftingcileri görebiliyor.

ARAP TURİSTLER EĞLENCELİ ANLAR YAŞIYOR

Özellikle bölgeye yoğun olarak gelen Arap turistlerin tercih ettiği rafting bitiminde turistler, heyecan ve mutluluklarını ifade ediyor. Bu dönem ağırlıklı olarak Iraklıların yer aldığı raftingci turistler çok eğlenceli bir zaman geçirdiklerini, raftingin muhteşem adrenalin yaşattığını söylüyor.

'RAFTİNG TURİZM AKTİVİTESİ OLDU'

Fırtına Deresi'nde hem sportif hem de turistik amaçlı rafting işletmesi açan rafting milli takım antrenörlerinden Erdoğan Buçan, raftingin turizme ciddi katısı olduğunu söyledi. Buçan, "Fırtına Deresinde rafting şampiyonaları düzenlenmesi ve bu sporun tanınması ile ilgide artmaya başladı. Önceleri bizi izleyenler sonraları 'Bizi de suya indirir misiniz' diye taleplerde bulunmaya başladılar. Belli bir zamandan sonra bununla baş edemeyince tesisler kurulmaya ve rafting turizmi yayılmaya başladı. Şu an bu vadide 25'in üzerinde rafting tesisi var. Kimi işletme günde 5 kimi 20 bot indiriyor. Aslında son 10 yılın en zayıf sezonunu geçiriyor olmamıza rağmen yine de raftinge ilgi yoğun. Yerli turistten ziyade Arap turistlerin yoğun ilgisi var. Araplar suyun kıt olduğu bir yerden geldikleri için suyu çok seviyorlar ve buralara cennet diyorlarö dedi.

'ÇAY MUŞAMBALARINI RAFTİNG KIYAFETİ YAPTIK'

Buçan, mayo ya da şort giymek istemeyen muhafazakar turistlerin rafting yaparken giymeleri için yeni formül bulduklarını da anlatarak, "Kendi kıyafetleri ile bota binmeleri halinde suya düştüklerinde fazla su çekip can güvenlikleri tehlikede olabilir. Bunun önüne geçmek için çay üreticilerinin kullandığı muşamba yağmurluğu giydiriyoruz, üzerlerine can yeleklerini giyiyorlar. Bugüne kadar bir sorun yaşamadıkö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Turistlerin hazırlanması

-Botların suya indirilişi

-Derede rafting yapan turistler

-Rafting ve zıpline yapanlar

-Parkur sonuna ulaşan turistler

-Turistlerle röportaj

-Rafting işletmecisi Erdoğan Buçan ile röportaj

Haber-Kamera: Arzu Erbaş-Mehmet Can Peçe RİZE

====================================================

4)BELEDİYE BAŞKANI, MOBİL PTT'NİN, SABİT ŞUBEYE DÖNÜŞMESİNİ İSTİYOR

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Güneyyurt Belde Belediye Başkanı Ahmet Arı, PTT'nin mobil olarak hizmet veren şubesinin, sabit şubeye dönüşmesini istiyor. Arı, PTT için bina tahsis etmek istediklerini; ancak isteklerinin kabul görmeyip, mobil olarak devam ettiğini söyledi. Ermenek'in Güneyyurt Beldesi'nde, PTT 2 yıldın mobil araçtan hizmet veriyor. Belde halkı ve Belediye Başkanı Ahmet Arı, mobil şubenin, sabit şubeye dönüşmesini istiyor. Belediye Başkanı Arı, şunları söyledi:

"PTT mobil aracıyla 2 yıldır beldemize hizmet veriyor. Fakat halkımız bazı konularda rahatsız. Öncelikle yol kenarı olduğu için trafik acısından sorun yaratıyor. Diğer bir hususta halkımız, yazın sıcakta güneş altında, kışın soğukta dışarı da hizmet almak zorunda kalıyor. PTT için belediye olarak yeni hizmet binası yaptık ve tahsis etmek istiyoruz. Ama gelmiyorlar. PTT müdürüyle de görüştük, mobil araç için 17 bin lira kira verdiklerini söylüyorlar. Biz ücretsiz tahsis ediyoruz, yine de gelmiyorlar."

Belde halkından Mesut Öztürk de, PTT'nin mobil şubesi sayesinde maaşlarını ve bazı resmi evrakları göndermek için ilçeye gitmeden yapabildiklerini belirtti. Memnun oldukları kadar, mobil hizmet etmesi nedeniyle şikayetçi olduklarını ifade eden Öztürk, " Her ayın 1 ve 15'inde mobil şubenin önünde 100-150 kişi işlem yapmak için bekliyor. Ancak yazın sıcakta, kışında soğukta beklemek zorunda kalıyor. Buna bir çözüm bulunması gerekir. "dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

PTT mobil aracından detay

Ahmet Arı röp.

Mesut Öztürk röp.

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)

======================================================

5)KANGAL'DA ÇATI YANGINI KORKUTTU

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Kangal ilçesi Çetinkaya köyünde meydana geldi. İçerisinde 4 daire ve 2 dükkanın bulunduğu 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını farkeden binadakiler durumu Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kangal itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine Sivas ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinden de destek istendi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Yangın görüntüleri

-İtfaiyenin müdahalesi

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

Kaynak: DHA