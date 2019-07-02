DHA YURT BÜLTENİ 5

Müştemilatta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Karaman'da müstakil bir evin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Siyaser Mahallesi 927 sokak üzerinde bulunan Ali Mercan'a ait tek katlı müstakil evin müştemilatında çıktı. Evin müştemilat kısmından dumanların çıktığını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre emniyeti alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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İtfaiyenin yangına müdahalesi

İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Mustafakemalpaşa yaşam merkezine kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde kaba inşaatı tamamlanan Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri'nde çalışmalar hızlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk etapta ilçe halkının kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirebileceği bölümü kısa zamanda tamamlayıp, daha sonra da spor salonu ve yüzme havuzu ile ilgili bölümleri bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yılların özlemi olan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesislerinin bir an önce ilçeye kazandırılması amacıyla çalışmalara hız veriliyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan kaderine terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline getirecek dev projede ikinci etap çalışmaları başlıyor. İlçe girişindeki Etibank'ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için 2016 yılında devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonlarının bulunacağı dev kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine gitmişti. Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon TL harcanan projenin kaba inşaatları tamamlanmıştı.

ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe halkının yıllardır özlemle beklediği projenin bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla kaba inşaatı tamamlanan Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın da eşlik ettiği inceleme gezisinde projenin mevcut durumu hakkında bilgiler alan Başkan Aktaş, nüfusu 100 bini aşan altı ilçeden biri olan Mustafakemalpaşa'nın sahip olduğu genç nüfusu ile birlikte böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu söyledi. Çok büyük ve ağır maliyetli projeye geçen dönem başlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon TL harcandı. Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleriyle alakalı kısa sürede proje revizyonu yapıp, Spor Bakanlığı'ndan da destek alıp, en kısa zamanda kazandırılmasıyla ilgili çalışma gerçekleştireceğiz. Kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz bu güzel mekanda sanatsal, kültürel anlamda güzel etkinlikler yapacakları gibi sinema salonu, toplantı ve konferans salonları ile ciddi organizasyonlara imza atılabilir. Öncelikli hedefimiz bunu gerçekleştirmek. İkinci etapta da spor salonu, yüzme havuzu ve arkadaki müştemilatlar. Kısa zamanda projelendirmesini yapıp, 1 yıl içinde hazır hale getirmek istiyoruz. İlçe için çok önemli bir proje. İddialı büyük bir projeydi. Çok büyük ölçekte yapıp, uzun yıllar beklemekten ziyade acil olan kısmını kazandırmak istiyoruz. Hemen ihale hazırlığına gireceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkan Aktaş'ın yetkililerden bilgi alması

-Spor tesisi genel görüntüler

-Proje detay görüntüler

-Başkan Aktaş röp

-Başkan Aktaş'ın spor tesisi incelemesi

Haber/Kamera: Muammer İRTEM/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),

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Eski ayakkabı pazarı yoksulların yüzünü güldürüyor

Şanlıurfa'da, eski ayakkabıların satışa çıkarıldığı Kunduracı Pazarı, dar gelirli ailelerin ve Suriyelilerin yüzünü güldürüyor. Eski ayakkabıların yenisiyle değiştirildiği pazarda 10 liraya dahi ayakkabı bulunabiliyor.

Tarihi ve kültürel yapılarıyla ön palana çıkan, bu yönüyle her yıl çok sayıda yeri ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da bulunan Kunduracılar Pazarında alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Kentte gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra kırsal mahalleden şehir merkezine gelen dar gelirli aileler, bütün ayakkabı ihtiyacını bu pazarda karşılıyor. Pazarda, yeni ayakkabıların yanı sıra az kullanılmış ve tamir edilerek yenilenmiş ikinci el ayakkabıya ulaşmak mümkün.

Pazardaki yoğunluktan memnun olan esnaflardan Emin Çimen, "Pazara genellikle dar gelirli vatandaşlar ve Suriyeliler geliyor. Burada çok fazla para harcamadan her bütçeye uygun ayakkabı satışını yapıyoruz. Ayakkabılarımızın çoğu ikinci el onları önce tamir ve bakımını yapıyoruz. Daha sonra tezgahta satıyoruz. Bu sattığımız ayakkabıları çoğunlukla tarım ve inşaat işlerinde çalışanlar alıyor. Çünkü ağır işte çalıştıkları için ayakkabıları dayanmıyor. Buradan ayakkabı almak onlara daha hesaplı geliyor. Burada yapılan alışverişte hem biz satıcılar hem de alıcıların yüzü gülüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İkinci el ayakkabıların satıldığı çarşı

Eski ayakkabılar tamir edilip satılması

Ayakkabı almaya gelenler

Ayakkabı satıcılarıyla yapılan röp

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Gençlik merkezindeki çalışmalar hız kazandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri'nin bir an önce ilçeye kazandırılması amacıyla çalışmalara hız verildi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan kaderine terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline getirecek dev projede ikinci etap çalışmaları başlıyor. İlçe girişindeki Etibank'ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için 2016 yılında devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonlarının bulunacağı dev kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine gitmişti. Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon TL harcanan projenin kaba inşaatları tamamlanmıştı.

'30 milyon lira harcandı'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe halkının yıllardır özlemle beklediği projenin bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla kaba inşaatı tamamlanan Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın da eşlik ettiği inceleme gezisinde projenin mevcut durumu hakkında bilgiler alan Başkan Aktaş, nüfusu 100 bini aşan altı ilçeden biri olan Mustafakemalpaşa'nın sahip olduğu genç nüfusu ile birlikte böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu söyledi. Çok büyük ve ağır maliyetli projeye geçen dönem başlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon TL harcandı. Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleriyle alakalı kısa sürede proje revizyonu yapıp, Spor Bakanlığı'ndan da destek alıp, en kısa zamanda kazandırılmasıyla ilgili çalışma gerçekleştireceğiz. Kadınlarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz bu güzel mekanda sanatsal, kültürel anlamda güzel etkinlikler yapacakları gibi sinema salonu, toplantı ve konferans salonları ile ciddi organizasyonlara imza atılabilir. Öncelikli hedefimiz bunu gerçekleştirmek. İkinci etapta da spor salonu, yüzme havuzu ve arkadaki müştemilatlar. Kısa zamanda projelendirmesini yapıp, 1 yıl içinde hazır hale getirmek istiyoruz. İlçe için çok önemli bir proje. İddialı büyük bir projeydi. Çok büyük ölçekte yapıp, uzun yıllar beklemekten ziyade acil olan kısmını kazandırmak istiyoruz. Hemen ihale hazırlığına gireceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorumö diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Gençlik merkezinden detaylar

-Protokol üyelerinin incelemeleri

-Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklaması

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa),

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Kuşlar 'ölmesin' diye elektrik hatlarına 'izolasyonlu' önlem

Bayburt'ta elektrik dağıtım şirketi, çarpılmadan kaynaklı kuş ölümlerinin önüne geçebilmek için enerji nakil hatlarını izolasyon aparatlarıyla donatıyor. Kentte, 2 bin 736 enerji nakil hattının yer aldığı direğe monte edilen plastik aparat sayesinde; kuş ölümlerine bağlı olası elektrik kesintileri de önleniyor.

Kentte, elektrik dağıtım şirketince 2012 yılında geliştirdiği proje kapsamında sorumluluk sahasındaki enerji nakil hatlarını kuşların akıma kapılmaması için izolasyon aparatlarıyla donatılma işlemi sürüyor. Şirket çalışanlarınca, kuş ölümlerinin sıkça yaşandığı noktalardaki enerji nakil hatlarına izolasyon aparatları yerleştiriliyor. Firma, kentte yer alan enerji nakil hatlarında gerçekleştirilen izolasyon çalışmalarıyla; özellikle göçmen kuşların yol güzergahlarında bulunan enerji hatlarındaki çarpılmadan kaynaklı kuş ölümlerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bölgede 2 bin 736 enerji nakil hattının yer aldığı direğe monte edilen plastik aparat sayesinde; kuş ölümlerine bağlı olası elektrik kesintileri de önleniyor.

İzolasyon aparatı uygulaması, pilot il olarak başlandığı Bayburt'un yanı sıra Artvin, Elazığ, Kars, Gümüşhane ve Trabzon'daki enerji nakil hatlarında da uygulanıyor.

'KUŞLAR ARTIK TELEF OLMUYOR'

Elektrik dağıtım şirketi Bayburt İl Müdürü Kubilay Atan, izolasyonlu uygulamayla kentte kuş ölümlerinin yaşanmadığını söyledi. Altan, "Göçmen kuşların geçiş güzergahı üzerinde bulunan Bayburt ilimizde yüksek gerilim hatlarında göçmen kuşlar elektrik akımına kapılarak telef olmakta ve geçici arızalara neden olmaktaydı. Kuşların akıma kapılıp telef olmamaları için nakil hatlarımızda yalıtımlı malzeme kullanarak montaj ve bakım işlemleri yapıyoruz. Bu sayede kuşların telef olmalarının ve elektrik kesintilerinin önüne geçmiş olduk. Projemizle, hem doğaya hem de insana faydalı hizmet sunmuş olduk. Kuşlar artık telef olmuyor" dedi.

'ELEKTRİK KESİNTİLERİ DE SON BULDU'

Elektrik dağıtım şirketi saha sorumlusu Yakup Sevimli de, uygulama sayesinde elektrik arızalarında ciddi oranda azalma yaşandığını belirtti. Sevimli, "Ekiplerimiz Bayburt ilinde 4 bir bölgeden izolasyon malzemelerinin montajına devam etmekteler. Birinci amacımız iş güvenliğidir. Daha önce kuşlar bu direklerdeki iletkenlerde çarpılmadan kaynaklı ölümleri meydana geliyordu. İzolasyon sonrası kuş ölümleri ve elektrik kesintileri son buldu. Bu çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Abonelerimiz olası kuş ölümleri riski olduğu yerleri görmeleri halinde 444 7 850 çağrı merkezimi arayarak, bizi bilgilendirebilir. Uygulamayla elektrik arızaları kaynağında hayli azalma oldu." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Enerji nakil hatlarına aparat montajı

-Bölgedeki izolasyonlu direkler

-Röp ve detaylar

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, -

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Kaynak: DHA