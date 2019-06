DHA YURT BÜLTENİ-5

1)TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın (26) acı haberi Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Erbaa ilçe merkezinde yaşayan Şirin ve Mahmut Yıldırım çiftinin 5 çocuğundan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sırasında yaralandı. Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, kurtarılamayarak şehit oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi Kaymakam Bülent Karacan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Mahmut Yıldırım acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Tarlaya çalışmak için giden anne Şirin Yıldırım ise kısa süre sonra acı haberi duyup evlerine geldi. Anne Yıldırım evlerinin önünde 'yavrum' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi duyan vatandaşlar şehidin evinin önüne akın etti. Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.

Bekar olduğu ve 4 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenilen Kadir Yıldırım'ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-Ailenin evinin önünden görüntüler

-Acı haberi duyup eve gelen annesi

-Annenin yaşadığı üzüntü

-Şehidin fotoğrafı

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

2)ORDU'DAKİ HEYELANLI MAHALLEDE EVLER ASKIDA KALDI

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, geçen ay meydana gelen heyelanda, 22 bina ile 1 caminin yıkıldı, 61 binadaki 80 konutun tahliye edildi. Heyelan sonrasında çok sayıda ev de yamaçta askıda kaldı. Zarar gören evler boşaltılırken, bazı vatandaşlar heyelanlı bölgede yıkılma riski taşıyan evlerden kalan eşyalarını almaya çalışıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesinde geçen ay heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkıldı. Mahallede 2 bina dışındaki tüm binalar heyelandan etkilenirken mahalleye girişte yasaklandı. Heyelandan etkilenmeyen 2 bina henüz tahliye edilmezken, evlerinden ayrılan vatandaşlarda her gün mahalleye gelerek evlerini ve tarım arazilerini gezip hasret gideriyor.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin başlattığı zemin etüt çalışmaları sürerken, vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Şehirde kirada yaşayan vatandaşlar, mahalleye dönmek istediklerini belirterek kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor. Binaların yıkılmasıyla oluşan enkazda görenleri korkutuyor.

'GELİYORUZ ÇOK ÜZGÜN HALDE GERİ DÖNÜYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Hanife Yılmaz, mahalleye girişin yasak olmasına rağmen her gün gelip evlerini baktıklarını, hasret giderdiklerini belirterek, "Buraya giriş yasak, eşyalarımız halen evlerimizde duruyor. Her gün gidip geliyoruz. Devletten yardım bekliyoruz. Herkes burada mağdur, mahalleden giderken çok üzüldük. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Gittiğimiz yerde hayvancılık yapmaya devam edeceğiz. Eşyalarımızdan götürebildiğimizi götürdük kalanı burada, çok mağduruz. Evden çıkmak öyle kolay bir şeymi, hep ağlaya ağlaya gittik. Geliyoruz çok üzgün halde geri dönüyoruzö dedi.

FINDIĞIMIZ İÇİN YOL İSTİYORUZ

Durmuş Toraman ise hayvanları için devletten yardım beklediğini belirterek, "Burada heyelan olduğu zaman herkes geldi yardım yapılacağını söyledi. Biz burada şu anda mağduruz, bize yol lazım, hayvanlarımız için ahır lazım. Bize kira yardımı yapıldı. Tarım alanlarımız heyelanda zarar gördü. Mezarlarımız var, oraya ulaşmaya yol yok. Mahalleye giriş yasak, bariyer koydular. Ancak hayvanlarımızı buraya getirip otlatmaya çalışıyoruz, fakat bahçeye geçmek için yol sorunu var. Fındığımızı nasıl toplayacağız, heyelanlı alanda bahçelerimiz var. Tehlikeye rağmen gidiyoruz, gidecek yolumuz yok. Ramazan'dan sonra buraya pek uğrayan yok. Fındık zamanı fındığı sırtımızda mı getireceğiz. Devletten çözüm bekliyoruz " şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-Mahalleden ve heyelandan görüntü (drone)

-Yıkılan binalardan görüntü (drone)

-Heyelandan zarar gören tarım alanı ve bahçeden görüntü (drone)

-Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

3)DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde ikamet eden H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G. ve B.Ş. isimli 7 şüphelinin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü hedef ve ideolojileri doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edildi. Polis ekiplerinin 25 Haziran sabahı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7 şüpheli evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

Zanlıların adliyeye çıkışı

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

4)FETÖ/PDY ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ olmak üzere 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 15 şüpheli Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü 'ne getirildi. İfadeleri tamamlanan 15 şüpheliden 9'u bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

Zanlıların adliyeye çıkışı

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

5)AVUKATTAN UÇAN TEKME

Kahramanmaraş'ta avukat M.T., alacak meselesi yüzünden kavga ettiği kişiye uçan tekmeyle saldırdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kavgada F.Ş.'nin burnu kırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde Kahramanmaraş Adalet Sarayı karşısındaki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre avukat M.T. ile iş insanı F.Ş. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya döndü ve bu sırada M.T., uçan tekmeyle F.Ş.'ye vurdu. Kavganın sonunda yaralanan F.Ş. otomobiliyle hastaneye gitti. Burnunda kırıklar tespit edilen F.Ş.'nin şikayeti üzerine koruma kararı çıkartıldığı belirtirken, avukat M.T.'nin de karakola giderek F.Ş.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

M.T. ve F.Ş.'nin tartışması

M.T.'nin F.Ş.'ye tekme atması

Kavgadan detay

F.Ş.'nin aracına binip gitmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

6)YUNUS ŞOVUNUN YERİNİ DENİZKIZLARI ALDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir su parkı, hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yunus gösterilerini iptal etti. Bunun yerine adına 'Denizkızı Akvatoryumu' denilen havuzda yerli ve yabancı turistler için denizkızı şovları başlatıldı. Özel denizkızı kıyafeti giyen kadınların yer aldığı şov, yoğun ilgi çekti.

Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde bulunan Dolusu Parkı'nda, yunuslara özgürlük isteyen hayvan hakları savunucuları ve vatandaşların karşı çıktığı yunus gösterileri iptal edildi. Yunus gösterilerini organize eden firmayla sözleşmesini fesheden su parkında, bu yıl yunusların yerini denizkızları aldı. Parkta yunusların gösteri yaptığı havuz 'Denizkızı Akvatoryumu' adıyla yeniden düzenlendi. Burada özel denizkızı kıyafeti giyen 7 kadın ile 4 su baleti, yerli ve yabancı turistlere şov yapmaya başladı.

5 metre derinlikte havuzda şovlarını yapan su baletleri ve denizkızlarının gösterisi, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yaklaşık 1 saat süren gösterinin ardından isteyen turistler denizkızlarıyla yarım saat birlikte yüzebiliyor. Denizkızı şovunda 'Minik denizkızı' adlı teatral gösteri sunuluyor.

'DÜNYADA YENİ BİR TREND'

Parkın Genel Müdürü İlyas Mehmet Ekizoğlu, "Burası Türkiye'nin ilk Denizkızı Akvatoryumu. Denizkızı Akvatoryumu dediğimiz zaman aslında oditoryum kelimesinden bozarak su ögeli teatral alan olarak anlatmaktayız. Denizkızı konsepti dünyada yeni bir trend. Bu trend ABD, Avusturalya ve Çin'de şu anda uygulanıyor. Biz hikayeyi birleştirerek, teatral bir tematikle, oyunculukla bütünleştirerek, gerçek bir denizkızı hissi yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

'5 YILDIR BU ORGANİZASYON İÇİN ÇALIŞIYORDUK'

Müşterilerin bu organizasyona gün geçtikçe ilgisinin arttığını anlatan İlyas Mehmet Ekizoğlu, "Burası daha önce bir yunus merkeziydi. Yunus merkezimizi lağvettik. Hayvan haklarında farkındalık yaratmak için. 2013 yılında tesisimizi kurduk. 2013'te bir aquaparkın yunussuz ya da hayvanla ilgili tematik gösteri olmadan işlemeyeceği düşünülüyordu, söyleniyordu. Biz 5 yıldır bu organizasyon için çalışıyorduk. Bu fikir için çalışıyorduk. Bu sene bunu devreye soktuk. Yunus merkezimizi geçen sene itibarıyla lağvettik. Şu andaki ilgi ve etkiden gayet memnunuz" diye konuştu.

'ÇOK EĞLENCELİ VE ETKİLEYİCİ BİR ŞOVDU'

Şovu ailesiyle izlemeye gelen Ada Cemre Memiş, şovu çok beğendiğini ve denizkızlarını çok sevdiğini belirtti. Ada Cemre'nin babası Mustafa Kemal Memiş, "Antalya'da yaşıyoruz. Kızımız Ada Cemre denizkızlarını çok seviyor. Biz de bu fırsatı değerlendirerek Türkiye'de ilk defa yapılan bu şovu ziyaret ettik. Çok eğlenceli ve etkileyici bir şovdu. Yani bir masalın çocuklar için gerçekleştirilmesi gibi. Daha yaygın bir şekilde yapılması faydalı olur" diye konuştu.

'HEPİMİZ ÇOK BEĞENDİK'

Anne Sebihan Yıldız Memiş de şöyle dedi:

"Kızım denizkızlarını çok seviyor. Hatta onların gerçek olduğuna inanıyor. Ben de onun hayalini gerçekleştirmek istedim ve çok hoşumuza gitti. Başta kızım olmak üzere hepimiz çok beğendik. Gerçekten güzeller. Bütün ekibi tebrik ediyorum."

Görüntü Dökümü

Türkiye'de ilk defa Denizkızı Akvatoryumu afişi detay

Sualtındaki denizkızlarından detaylar (sessiz)

Genel Müdür İlyas Mehmet Ekizoğlu röportaj

Sualtındaki denizkızlarından detaylar (sessiz)

Genel Müdür İlyas Mehmet Ekizoğlu röportaj

Sualtındaki denizkızlarından detaylar (sessiz)

Havuz kenarında denizkızlarıyla fotoğraf çekinen çocuk detay

Denizkızından şov sırasında yakın detay

Seyirciler detay

Şovdan detaylar

Ada Cemre Memiş röportaj

Seyirciler ve şovdan detay

Mustafa Kemal Memiş röportaj

Şovdan genel detay

Sebihan Yıldız Memiş röportaj

Denizkızları ile havuzda bulunan çocuklar detay

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

7)BELEDİYE BAŞKANI DOLMUŞLA İŞE GİDİP GELİYOR

RİZE'nin Çayeli ilçe Belediye Başkanı MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, evinden belediyeye makam aracı yerine bindiği dolmuşla gidip geliyor. Çiftçi, "Belediye başkanının dolmuşla seyahat etmesi sıra dışı bir şey değil ancak seçilmiş insanların lüks ve şatafatlı hayatlar yaşamasına alıştırıldık, bizim yaptığımız ilginç geliyorö dedi.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde Çayeli Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li İsmail Hakkı Çiftçi, belediyeye makam aracı ile değil, dolmuşla gidip geliyor. Evinden sabah çıkan Çiftçi, bindiği dolmuşla belediye binasına geliyor. Gün boyu belediye hizmetlerinin takibi sırasında makam aracını kullanan Çiftçi, akşam da dolmuşla evine dönüyor. Çiftçi'nin dolmuşta vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafları paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Seçilmeden önceki hayatını yaşadığını anlatan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Aslında bir belediye başkanının dolmuş kullanması çok normal bir şey. Ancak biz, belediye başkanlarının lüks ve şatafat içerisinde yaşamasına alıştırıldık. Şimdi dolmuşta belediye başkanı görünce ilginç geliyor onlara ki fotoğrafımı çekip paylaşmışlarö dedi.

"DOLMUŞA BİNMESEN YÜRÜRÜM

Sabah erken saatlerde evinden çıktrığını anlatan Çiftçi, "İşe gitmek için dolmuşa biniyorum. Cebimde bozuk para olursa bırakıyorum Yoksa dolmuş sürücüleri para almıyor benden. Bozuk param yoksa da yürüyerek gelirim belediyeye. Sosyal medyada dolmuşta bir fotoğrafım paylaşılmış. Bir vatandaşımız gizlice bir fotoğraf çekmiş ve kendi sayfasından paylaşmış. Bu fotoğraf sosyal medyanın da ilgisini çekmiş. Aslında şaşılacak bir şey yok. Normal olan bu. Topluma gençlere israfla ilgili bir mesaj vermek, doğal bir hayatı sıradan yaşayışı örnek göstermek için olduğum gibi davranıyorum. Seçilmiş insanların hayatları çok göz önünde olduğu için takip ediliyorlar. Bende olması gerektiği gibi davranarak beden dili ile topluma mesaj veriyorum. Çayeli cadde ve sokaklarında esnafla, vatandaşla her gün bir araya geliyorum, esnaf lokantasında tabldot yemek yiyorum. Pazar yerinde dolaşıyor, dolmuşa biniyorum. Sıradan bir hayat yaşayarak bu hayat tarzını da gençlerimize gösteriyorum" diye konuştu.

Dolmuş şoförü Ahmet Ali Balcı da belediye başkanının seçilmeden önce de dolmuşları sıklıkla kullandığını belirterek "Belediye başkanlarının böyle örnek davranışlar sergilemesi çok güzel. Onunla gurur duyuyoruz " dedi.

Görüntü Dökümü

-Dolmuşa binmesi

-Sokaklarda vatandaşlarla görüşme

-Esnaf ziyareti

-Esnaf lokantasında yemek

-Başkan İsmail Hakkı Çİftçi Röportaj

-Şoför Ahmet Ali Balcı röportaj

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇER RİZE-DHA





Kaynak: DHA