DHA YURT BÜLTENİ - 5

Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: Şeytana uydum

Konya'da, emekli Mazhar O. (62), namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mazhar O.'nun, emniyetteki ifadesinde, "Şeytana uydum" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki camide meydana geldi. Üniversite öğrencisi K.Y., iddiaya göre, öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi. Namaz kılan genç kızın yanına, Kur'an-ı Kerim okurken, emekli Mazhar O. geldi. "Benim ellerimi çok alim öptü, sen de öp" diyen Mazhar O., kızın kabul etmemesi üzerine cep telefonu numarasını istedi. Mazhar O., numarasını da vermeyen K.Y.'nin bu kez sırtını okşayıp, zorla yanaklarından öptü. Kıza yanağını uzatıp, öpmesini isteyen Mazhar O., reddedilince yine zorla sarıldı.

Camiden ayrılan K.Y., polis merkezine giderek, şikayette bulundu. K.Y., polise, "Namaz kılmak için caminin kadınlar bölümüne geçtim. Namazdan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. Bu sırada yanıma tanımadığı yaşlı biri geldi. Elini öpmemi istedi. Ben reddedince cep telefonu numaramı istedi. Onu da vermeyince sırtımı elleyerek, yanaklarımdan öptü. Daha sonra benim de kendisini öpmemi istedi. Bunu geri çevirince beni kucaklayarak sarıldı" dedi.

K.Y.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, Mazhar O.'yu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Mazhar O.'nun, emniyetteki ilk ifadesinde, "Şeytana uydum" dediği öğrenildi. Mazhar O.'nun sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

====================================

Mersin'de sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti

Mersin'de sıcaktan bunalanlar, soluğu plajlarda aldı, yüzerek serinlemenin keyfini yaşadı.

Ülkenin sıcaklık ve nem oranı en yüksek kentlerinden birisi olan Mersin'in sahilleri, hareketli günler geçiriyor. Tatile gitme fırsatı bulamayanlar, hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 70 olarak ölçüldüğü kentte merkez Mezitli ilçesi plajlarına akın etti. Adını Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti'nden alan Soli Halk Plajı'na gelenler denize girip serinledi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Plajın genel görüntüsü

-Kumsalda yürüyen bir aile

-Yüzen vatandaşların görüntüsü

-Güneşlenen vatandaşlar

-Bir vatandaş ile röportaj

SÜRE: 01'04" BOYUT: 115 MB

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ(Mersin),

=====================

Bu okula sadece gebeler girebiliyor

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bünyesinde açılan Gebe Okulu'nda anne adayları hem eğitim görüyor hem de plates yapma imkanı buluyor.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke'nin öncülüğünde Gebe Okulu açıldı. Hamilelikten, doğum ve sonrasındaki 3 aylık lohusalık dönemine kadar gebeler Gebe Okulu'ndan destek alıyor. Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, üniversiteden 2 yıl önce emekli olan Prof. Dr. Tuncer Özgüner'in hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir seneye yakın süredir üniversitemizde başhekimlik, kalite birimi ve eğitim bilimiyle birlikte ortaklaşa yaptığımız bir çalışmayla bir gebe okulu, eğitim odası, pilates odası, kayıt odası oluşturduk ve bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ortalama olarak 1 aydır faal şekilde çalışmaya başladı. Böyle yerleri birimin içerisinde oluşturmak oldukça emek istiyor ve çalışmak gerektiriyor. Özellikle bu konuda doğum polikliniğimizin sorumlu hemşireleri, eğitim bölümünün hemşireleriyle ortak bir şekilde çalışarak bugünlere geldik. Kentteki gebelere özellikle gebeliğin erken dönemlerinden başlayıp gruplar haline bölerek hamilelikten doğuma kadar olan süreçte onlarla bir araya gelerek eğitiyoruz, bilinçlendiriyoruz. Gebeliklerini daha huzurlu, daha mutlu, daha sevgi içerisinde geçirmeleri için çalışıyoruz" dedi.

PİLATES EGZERSİZİ

Yaklaşık 1 aylık süreçte geri dönüşlerin kendilerini oldukça memnun ettiğini anlatan Prof. Dr. Evrüke, şunları söyledi:

"Eğitim çalışmalarında gebeliği tanıma, problemler, bunlarla ilgili slayt gösterimleri var. Plates odamızda anne adaylarını gevşetip daha rahat bir gebelik geçirmeleri için bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun için mevcut polikliniğimize gelen gebelerin dışında Adana'daki tüm gebelerimizi buraya davet ediyoruz. Biz üniversite olarak ilk kez bu programı başlatıyoruz. Burada en büyük amacımız gebenin sağlıklı, bilinçli, huzurlu bir 9 ay geçirmesi. Doğumdan sonra loğusa dönemi olan 3 ay içerisinde de aileye destek vererek onun daha huzurlu bir şekilde gelecek nesillere sağlıklı bir evlat sahibi olmasını ve toplumumuza sağlıklı bir insan başlangıcı yapması için destek veriyoruz."

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk ise, Gebe Okulu'nun aktif olarak çalışmaya başlamasıyla birlikte başvuran gebelerin hamilelik ve doğum süreçlerini daha sağlıklı geçirebilmeleri için gerekli olan tüm bilgiye ve egzersiz spor imkanına kavuştuğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

--------------

Prof. Dr. Cüneyt Evrüke ile röp

Doç. Dr. Özlem Görüroğlu ile röp

Hamile kadınlara eğitim verilmesi

Pilates yapılması

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04'38" BOYUT: 514 MB

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

====================

Toroslardaki doğal güzellik Yeşil Göl

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın eteklerinde bulunan Yeşil Göl, güzelliğiyle hayran bırakıyor. Adını suyunun renginden alan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yeşil Göl, denizden 1990 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesinin altında yer alan bir krater gölü. Akdağ'ın yamaçlarında eriyen karlarla birlikte 12 derece civarındaki sıcaklığa sahip Yeşil Göl'ün suyu, toprağın altından Gömbe Yaylası'na doğru süzülerek akıyor. 50 dekar alana sahip Yeşil Göl, adını suyunun renginden alıyor. Yeşil Göl'den kayaların arasından akan su borulara alınarak, Kaş, Demre ve Elmalı'nın mahallelerinde içme suyu olarak kullanılıyor. Gölün suyunun bir bölümünün Uçarsu Şelalesi'nin kaynaklarından geldiği söyleniyor. Bu nedenle Yeşil Göl, Uçarsu Şelalesi gibi Alevi vatandaşlar tarafından kutsal sayılıyor.

Karayoluyla ulaşım bulunmayan Yeşil Göl'e ulaşmak için bir müddet yürümek gerekiyor. Bu nedenle çok fazla ziyaretçisi yok. Bazı yabancı turistler dağları tepeleri aşarak Yeşil Göl'ün güzelliğini keşfediyor. Yaz sıcaklarında bazı vatandaşlar yaya ve arazi araçlarıyla bu gizemli güzelliği keşfetmeye geliyor.

Kendisini halk ozanı olarak nitelendiren Niyazi Güngör, zaman zaman Yeşil Göl'e çıkarak bağlamasıyla yöreyle ilgili kendi bestelerini çalıp söylüyor. Niyazi Güngör, "Yeşil Göl bir doğa harikası. Buraya herkes gelsin, burayı görsün" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

Yeşil Göl'den farklı bölümler

Hava görüntüleri

Yakın bölümler

Dağlarla bölümler

Bağlama çalan halk ozanı

Gezen turistler

Niyazi Güngör röportaj

701 MB/// 06.16"

Haber-Kamera: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

=====================

5 milyon yıllık mağara hayran bırakıyor

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'ndeki 5 milyon yıllık Yalan Dünya Mağarası, yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor.

Beyrebucak Mahallesi'nde, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yalan Dünya Mağarası, 5 milyon yaşında dikit, sarkıt ve sütunlardan oluşuyor. Yaz kış 28 derecelik ısıya sahip olan mağara 4 kilometre uzunluğa sahip. 2010 yılında Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Valiliği tarafından 450 metresi düzenlenip ışıklandırılan ve ziyarete açılan mağaranın astım hastalığına da iyi geldiği düşünülüyor ve yöre halkı tarafından bu amaçla kullanılıyor. Mağara sadece burada yaşayan özel bir yarasa cinsini de barındırıyor. Yalan Dünya Mağarası yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Yaz kış ziyarete açık olan mağarayı, her yıl artmakla birlikte yaklaşık 25 bin kişi ziyaret ediyor.

Yalan Dünya Mağarası işletmecisi Mehmet Uncuoğlu, "Yalan Dünya Mağarası, Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri. 4 kilometre uzunluğunda bir mağara. Şu anda 450 metrelik bölümü gezebiliyoruz. Mağarada yaz kış sıcaklık 28 derecede sabit ve yüzde 75 neme sahip. Geziye açılmış olan 450 metrede 100 metre aralıklarla 3 büyük salon bulunuyor. Sonuna kadar aydınlatmalı, tahta yürüyüş yolları olan bir mağara. 2010 yılına kadar atıl vaziyette bir mağaraydı. Kaymakamlığın, valiliğin ortak girişimiyle turizme kazandırdık. 2018 verilerine göre 24 bin 300 civarında yerli ve yabancı ziyaretçi geldi. Bu yıl hedefimiz 50 bin ziyaretçi. Mağara 5 milyon yaşında hala yaşayan bir mağara, oluşumlarını bitirmemiş. İçeride dikit ve sarkıtların birbirine bitiştiğini ve sütunlara dönüştüğü görülüyor" dedi.

'BÜYÜLEYİCİYDİ'

Yalan Dünya Mağarası'nı gezmeye gelen Litvanyalı Lina Kavipediee, "Benim ve ailemin görmek istediğimiz bir mağaraydı. Onu da gerçekleştirmiş olduk. Mağarayı çok beğendik. İçerideki atmosfer gerçekten büyüleyiciydi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Mağaraya gelen ziyaretçiler

Mağaranın girişinden detay

Mağaraya giren turistler

Mağaranın içinden görüntüler

Ziyaretçilerden görüntüler

RÖP 1: Lina Kavipediee

Turistlerden detay

RÖP 2: Mehmet Uncuoğlu (İşletmeci)

Turistlerin mağaradan çıkması

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

==================

Üniversiteliler, Türkiye Drone Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 'Teknofest 2019' Türkiye Drone Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde okuyan 20 öğrenci, kendi ürettikleri 'Gökyüzünün Gözü' ve 'Albatros' isimli iki drone ile 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 'Teknofest 2019' Türkiye Drone Şampiyonası'na hazırlanıyor. BEÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Fatih Kuluöztürk başkanlığında çalışmalarını yürüten öğrenciler, 3 grup halinde katılacakları 'Teknofests 2019' yarışmasında derece ile dönmek istediklerini söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Kuluöztürk, TUBİTAK tarafından desteklenen 'Teknofest 2019' Dünya Şampiyonasına iddialı oldukları belirterek, "Geçen yıl bu yarışmaya 'Döner kanatlı' kategorisinde katılmıştık. Bu yıl iki takım oluşturduk. Geçen yıl 'Gökyüzünün Gözü' takımımıza bu yıl 'Albatros' takımını ekledik. Başvuru yaptık ve başvurumuzda kabul edildi. Her takımımız 8'er kişiden oluşuyor. Çoğunluğu elektrik elektronik bölümü öğrencilerimiz. Diğer bölümlerden de arkadaşlarımız var. Toplamda 16 civarında öğrencimiz var. Bunun yanı sıra bölümümüz öğretim üyelerinden Kubilay Demir hocamızın Teknofest kapsamında, insansız su altı araçları kategorisi ile bu yarışmaya katılıyor. Buna da başvuru yapıldı. Bu takımımızda da 4 öğrencimiz bulunuyor" dedi.

Kuluöztürk, 17-22 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan yarışma için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Daha önce 'Gökyüzünün Gözü' takımımız 186 üniversite takımı arasında 4'üncü olmuştu. Birçok köklü üniversite bu yarışmaya katılmıştı. Bu bizim için hem umut verici, hem de gurur verici bir olay. İnşallah hazırlıklarımızı daha yoğun sürdürüp güzel bir derece ile dönmeyi düşünüyoruz. Bölgemizde bizim dışımızda başka bir üniversitenin katılımı yok. İnşallah ses getirici bir derece alırsak bu bizim için gurur kaynağı olacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

-Atölyeden detaylar

-Çalışma yapan öğrencilerden görüntü

-Bilgisayarda çalışan öğrencilerden detay

-Hazırlanan Drone'dan detaylar

-Montaj edilmesi

-Çalıştırılması

-Öğrencilerin montajından detaylar

-Hazırlanan taslaklardan detaylar

-Dr. Öğretim üyesi Muhammed Fatih Kuluöztürk ile röportaj

-Yapılan çalışmalardan detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -

Kaynak: DHA