Dha Yurt Bülteni -5

Göksu Irmağı'na uçan otomobilin sürücüsü aranıyor

Adıyaman'da Göksu Irmağı'na uçan otomobilin sürücüsü Sezai Çetiner'i (32) arama çalışmaları sürüyor.

Gölbaşı- Malatya karayolunun 13'üncü kilometresindeki köprüden bir otomobilin Göksu Irmağı'na uçtuğunu gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yağış nedeniyle debisi yükselen ırmağa giremedi. İhbarı yapan kişiler, plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsünün Sezai Çetiner olduğunu söyledi. Çetiner'in yakınları da bölgeye gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

Ekiplerin yardım talebi üzerine AFAD ve dalgıç polisler de bölgeye gönderildi. AFAD ekipleri ırmak kıyısında, dalgıç polisler ise suda arama çalışması başlattı. Ekipler, kaybolan araca ait bazı parçalara ulaştı. Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Görüntü Dökümü

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Görgü tanığının anlatması

Dalgıç polisler

Gencin yakınlarının ırmak kenarında beklemeleri

Dalgıç polislerin ırmakta arama yapmaları

Gencin annesinin ağlaması

Irmağa düştüğü belirtilen köprü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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Kayıp başvurusu yaptığı eski eşini öldüren eski koca ve ailesi adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta 8 ay önce polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunda eski eşi Dudu Çeştepe'yi (40) ormanlık alanda bıçakla öldürdüğü ortaya çıkan eski eşi Murat B., (41) ve ailesi adliyeye sevk edildi.

Karaelmas Polis Merkezi'ne 7 Ağustos 2018'de başvuruda bulunan Murat B., bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadıkları eski eşi Dudu Çeştepe'nin 4 gün önce "Ankara'ya gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8 aydır kayıp olarak aranan Dudu Çeştepe'yi bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik ve istihbarat çalışmaları sonucunda Dudu Çeştepe'nin eski eşi tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Murat B., annesi Y.B.(68), diğer eski eşi H.V.(40) ve H.V.'den olma kızları T.B.(22) ve G.B.(19) Karabük'ün Yenice ilçesi Ibrıcak Köyü'nde gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde çapraz sorguya alınan 5 kişiden Murat B., eski eşini öldürdüğünü itiraf etti. Dudu Çeştepe'yi kendisini aldattığı için Gökçebey-Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevkiindeki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü anlatan Murat B., cesedi de olay yerinde bıraktığını söyledi. Murat B., ormanlık alanda polis ekiplerine eski eşini öldürdüğü yeri gösterdi. Polis, 3 saat süren aramanın ardından Dudu Çeştepe'ye ait olduğu düşünülen kafa tası ve insan kemiklerine rastladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Murat B., Y.B., H.V., T.B. ve G.B., ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeye delillerin getirilmesi

-Adliye şüphelilerin getirilmesi

-Adliyeden detay

-Ölen kadının fotoğrafı

Süre: (2.12) Boyut : (247 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Kurtlar keçi sürüsüne saldırdı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde besici 31 yaşındaki Özkan Çolak'a ait keçi sürüsüne kurt saldırdı. 7 hayvanın telef, 3'ünün ise kayıp olduğu saldırıda zarara uğrayan Çolak, daha önce 5 keçisinin telef olduğunu belirterek, kurt saldırılarına karşı yetkililerin bölgede önlem almasını istedi.

Dutağaç Mahallesi'nde besicilik yapan Özkan Çolak'ın ahırdan araziye salınan 200 keçiden oluşan sürüsüne, dün (çarşamba) sabah kurtlar saldırdı. Hayvanlardan 7'si telef olurken, 3 keçi kayboldu. Daha önce 2 ayrı saldırıda toplam 5 keçisinin daha telef olduğunu belirten Özkan Çolak, "Keçilere yem veriyordum. Bazılarının bağırarak kaçtığını gördüm. O tarafa doğru gittiğimde, 7 keçiyi boğazlarından parçalanmış halde buldum. Keçileri saydığımda 3'ünün kayıp olduğunu gördüm. Diğer besiciler de aynı durumla karşı karşıya. Onların da keçilerine ve koyunlarına saldırıyorlar. Kurtların korkusundan hayvanları otlaması için salamıyoruz, başından ayrılamıyoruz. Bize de saldırırlar diye korkuyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Kurtların Antalya tarafından geldiğini düşünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kurtların boğazlarından parçaladığı keçilerden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Sivas halkına zamanı bildiren saat kulesi sesi, 80 yıldır susmadı

SİVAS'ta 1939 yılında kurulan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş (TÜDEMSAŞ) fabrikası içinde bulunan saat kulesi şehir için farklı bir anlam taşıyor. Fabrikanın kuruluşuyla aynı tarihte yapılan saat kulesi şehrin simgeleri arasında yer alıyor. 80 yılı geride bırakan kule mesai başlangıç ve bitiş ile günün belirli saatlerinde çalarak zamanı bildiriyor. Geçmişte kentin her yerinden duyulan ve halk arasında 'Atölye borusu' olarak nitelendirilen kule günümüzde aynı işlevini sürdürüyor.

Sivas'ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) tarafından 1939 yılında kurulan ve ana işi yük vagonu üretim ve tamiri olan TÜDEMSAŞ fabrikası kampüsü içinde aynı tarihte bir de saat kulesi yapıldı. 44 metre uzunluğunda inşa edilen saat kulesi saatleri gösterirken, aynı zamanda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiminde öten sesi ile de tüm şehirden duyulacak şekilde tasarlandı. Mesainin başlangıç ve bitiş zamanlarında çalan boru sesi, kentteki gündelik yaşamın en önemli parçalarından biri oldu. Yıllarca insanlar saat kulesinden yükselen sese göre saatlerini ve işlerini ayarladı. Günde 4 defa çalan boru sesi yakın tarihlere kadar şehrin tüm noktalarına ulaştı. Günümüzde ise iletişim araçlarının gelişmesiyle ses bir miktar azaltılarak fabrika ve yakın çevresinde duyulacak hale getirildi. Kompresör ve boru yardımı ile saat kulesine giden havanın çıkardığı ses kentte hemen herkes tarafından biliniyor. Saat kulesinden yükselen boru sesi ayrıca Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da saat 09.05'te 1 dakikalık süre ile kente siren sesi veriyor. Halk arasında bu ses 'Atölye borusu' olarak nitelendiriliyor.

'GÜNLÜK HAYAT BU SESE GÖRE AYARLANIYORDU'

TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu saat kulesinin 1939'dan bugüne faaliyette olduğunu belirterek, "Saatimiz işe başlama ve paydos saatlerinde boru sesini vererek süreçleri çalışan arkadaşlarımıza duyuruyor. Ancak bunun şehirde başka bir efsanesi ve hikayesi var. Bugün günümüzde herkeste akıllı telefon ve saatler var. Bunlarla gününü ayarlayabilenler oluyor ama, 1939'lu yılları düşündüğümüzde bir çok insanın saate sahip olmadığını biliyoruz. Herkes saatini ayarlamak için fabrikanın boru sesini bekliyordu. Ayrıca insanlar gününü tanzim ederken, boru sesini dikkate alıyorlardı. Çarşıdaki ev hanımları faaliyetlerini yürütürken kulaklarını fabrikadaki boru sesinde oluyordu. Çünkü boru sesi duyulduğunda fabrikadaki çalışanlar paydos edip eve gidecekleri için beylerinden önce eve gitmeleri gerekiyor ve bunun hazırlığını yapıyordu. Ayrıca yine boru sesiyle Sivas'taki gençler, buluşma ve ayrılma saatlerini ayarlıyorlardı. Burada 80 yılın biriktirdiği bilgi ve kültür var. Biz bu hikayeyi burada çalışan arkadaşlarımızdan dinliyoruz. Bu bugüne kadar çaldı, inşallah bundan sonra da çalmaya devam edecek" dedi.

'SİVAS'IN SİMGESİ OLDU'

TÜDEMSAŞ'ta 22 yıldır işçi olarak çalışan Ayhan Eker, "Saat kulemizdeki öten borumuz sabah saat 07.00'de iş başını belirler, saat 12.00'da paydos olduğunu belirler ve tekrar 13.00'da işbaşını belirleyip saat 17.00'da da mesai bitimini belirler. Mevcudumuz eskiden çok fazlaydı. Eskiden kadınlar bir yere gittikleri zaman sesi duyduklarında fabrikanın dağıldığını anlayıp evlerine dönerlerdi. Şehrin her yerinden bu ses duyulurdu. Bu boru da Sivas'ın simgesi halindedir. Herkes bu borunun ne manaya geldiğini ve anlamını bilir" dedi.

30 yıldır TÜDEMSAŞ'ta çalışan Ayhan Bahçeci ise, "Eskiden ulaşım ve iletişim az olduğu için borunun sesi ile saatler düzenleniyordu. Biz bundan çok memnunuz. Çünkü bu saat kulesi ve boru sesi Sivas'ın bir simgesi. Böyle devam devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

'BENİM İÇİN GURUR VERİCİ BİR GÖREV'

Saat kulesinden ve boru sesinin çıkaran hava kompresöründen sorumlu Mustafa Çapraz da, "Atölyenin borusu kurulduğu günden bu zamana kadar işçilerin mesai giriş çıkışları olarak ayarlanmış ve zamanla da Sivas'ın simgesi olmuştur. Ben de TÜDEMSAŞ'ı ve işimi çok seviyorum. Atölyenin borusunu öttürmek benim için gurur verici bir görev" ifadelerini kullandı.

80 yılı geride bırakan TÜDEMSAŞ'ta 1953-2018 yılları arasında 33 tipte toplam 22 bin 329 vagon üretildi. 1939-2018 yılları arasında değişik tiplerde toplam 348 bin 587 vagon tamir edildi. Fabrikada bugün halen 1171 kişi istihdam ediliyor

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikadan genel görüntüler

-Saat kulesinin görüntüleri

-Kulenin ve fabrikanın drone görüntüleri

-Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu'nun açıklaması

-İşçilerin konuşması

-Kulenin siren sesini öttüren personelin konuşmaları

(639 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA