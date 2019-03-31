Dha Yurt Bülteni-5

Millet İttifakı adayı Tunç Soyer oyunu kullandı

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer, oyunu kullandı. Seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Soyer, "Fragman bitti, film başlıyor" dedi.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer, oyunu kullanmak için Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl İlkokulu'na eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer ile birlikte geldi. Okul bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Soyer, oy kullanmak için sıraya girdi. Sıranın kendisine gelmesinin ardından sandık görevlilerine iyi çalışmalar diledi. Soyer oyunu 1083 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra seçime yönelik değerlendirmede bulunan Soyer, "Güzel bir maratondu. Tatlı bir telaştı. Fragman bitti, film asıl şimdi başlıyor. Bundan sonrası daha yoğun olacak. Her seçim aslında demokrasi sınavıdır. Ben bugün de herkesin bu sınavdan başarılı bir şekilde geçeceğini umuyorum. Milletimizin başarılı bir sınav vereceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Soyer'den sonra eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer de aynı sandıkta oy kullandı. Soyer'in kızı zarfı öptükten sonra oy zarfını sandığa attı. Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı'na gitmek için okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Tunç Soyer'in okula gelişi

Vatandaşlarla selamlaşması

Sırada beklemesi

Oyunu Kullanması

Açıklaması

Eşi ve kızının oy kullanması

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN – Tekin GÜRBULAK

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Manisa'da oy verme işlemi başladı

Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, saat 08.00'den itibaren sandık başlarına giderek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kent genelindeki 3 bin 668 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Manisa'da sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler, hazırlıklarını tamamladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için saat 08.00'den itibaren seçmenler ise oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar, sandık başlarında kuyruk oluşturdu. Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtar seçmek için 3 bin 668 sandıkta oy kullanıyor.

Görüntü Dökümü

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Okullardaki kalabalıktan görüntü

Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera; Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Aksaray'da seçmen, sandık başına gitti

Aksaray'da seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Aksaray'da 273 bin 120 seçmen, kurulan 983 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işleminin saat 08.00'de başladığı kentte, oy kullanılan okulların sakin olduğu görüldü. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Görüntü Dökümü

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Seçmenlerin oy kullanması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

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Muhtar adayı, oyunu atı 'Cemşit' ile kullanmaya geldi

Konya'da muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin, 4 ay boyunca seçim çalışmalarını birlikte yaptığı atı 'Cemşit' ile oy kullanmaya geldi. Atının kendisine uğur getirdiğini belirten Belgin, kendisine vatandaşlar tarafından 'Atlı muhtar' denildiğini söyledi.

Merkez Meram ilçesi Durunday Mahallesi muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin (31), adaylık süreci boyunca rahvan atı 'Cemşit' ile kapı kapı dolaşarak seçmenlerle görüştü. Bu süreçte büyük ilgi gördüğünü belirten Belgin, bugün sabahta atıyla birlikte oy kullanacağı okula gelerek oyunu kullandı. Mehmet-Kadir Özgüzar İlk ve Ortaokulu'nda oyunu kullanmaya gelen Belgin, okulun kapısına kadar atıyla birlikte geldi. Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Belgin, 4 ay boyunca atı Cemşit ile birlikte seçim çalışmasını yürüttüğünü söyledi. İbrahim Ömür Belgin, şunları söyledi: "Atım Cemşit ile birlikte 4 ay boyunca seçim çalışması yaptık. Vatandaşlarımızdan çok büyük ilgi gördük. Bugünde atımla birlikte okula gelerek oyumuzu kullandık. İnşallah kazanıp genç muhtarlardan biri olacağım. Vatandaşlarımızda bana 'Atlı muhtar' olarak lakap takmış. Çok mutlu oldum. Cemşit aylardır kahrımızı çekti. Muhtar seçildiğim taktirde ona ödüllendireceğim."

Görüntü Dökümü

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-Muhtar adalının atı ile okula gelmesi

-Oyunu kullanması

-Açıklama yapması

-Atı ile okuldan ayrılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Burdur'da seçmenler sandık başında

Burdur'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

Burdur'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelen vatandaşlar, kayıtlı oldukları sandıklarında oy vermeye başladı. Kentte kurulan 752 sandıkta 199 bin 90 seçmen belediye başkanları, il genel meclisi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercih yapacak. 1 seyyar sandıkta 21 seçmenin de oy kullanacağı seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Görüntü Dökümü

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Oy verme sandıkları

Oy kullanan vatandaşlar

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Bingöl'de seçmen yağmur altında sandığa gitti

Bingöl'de seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya yağmur yağışı altında gitti.

Kentte kurulan 773 sandıkta 185 bin 419 seçmenin oy kullanacağı Bingöl'de, oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren yağmur yağışına rağmen oy kullanacakları, sandıkları gidip tercihlerini yapıyor.

Seçmenlerden Vecdi Arıkız, sonucun hayırlı olmasını dileyip, "Biz vatandaşlık yapıp oyumuzu kullandık. İnşallah hem Bingöl için hem de Türkiye için hayırlara vesile olur" dedi.

Görüntü Dökümü

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Vatandaşların oy kullanması

Oyunu kullanan vatandaş Vecdi Arıkız ile röptajı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 191 MB

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL

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Isparta'da seçmenler sandığa gitti

Isparta'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.

Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. 1148 sandıkta 322 bin 130 seçmenin oy kullanacağı Isparta'da seçmenler erken saatlerde okullara geldi. Seçmenler burada kayıtlı oldukları sandıklarda oy vermeye başladı. Sandık bölgelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, Isparta'da oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Görüntü Dökümü

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Sandık bölgesi okulun dış kısmından görüntü

Sandık numaralarını gösteren liste detay

Seçmenlerin okula girişi çıkışı

Oy verme işlemi

Oy kullanan seçmenlerle röportaj

199 MB/// 06.06"

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: DHA