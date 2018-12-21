Dha Yurt Bülteni - 5

DHA YURT BÜLTENİ - 5

TUNCELİ'DE TERÖRİSTLERİN, MAĞARADAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki mağarada sıkıştırılan terör örgütü PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun, aynı mağarada daha önce çekildiği belirtilen görüntüleri ortaya çıktı.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan Yoğunçam köyü kırsal alanında Cumartesi günü bir mağarada oldukları belirlenen terörist gruba yönelik operasyon devam ediyor. Çevresi, takviye birliklerle karadan ve havadan kuşatılan, katlı ve 800- 900 metre derinlikte olduğu tahmin edilen mağaranın girişi patlayıcıyla imha edilerek genişletildi. Güvenlik güçleri ardından mağaranın girişinden yaklaşık 50 metre ilerleyip, kurulan ses sistemiyle teröristlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Ancak teröristlerin iki kez kurulan ses sistemine ateş açıp, tahrip ettiği kaydedildi.

2 teröristin etkisiz hale getirildiği mağaradaki terörist grubunun, daha önce aynı mağarada çekildiği belirtilen görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde 2 teröristin, mağarada el fenerleriyle yürüdükleri görülüyor. Görüntülerde, iki kola ayrıldığı görülen mağaranın, derinliğe de sahip olduğu anlaşılıyor. İçerisinde terör örgütü PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu tahmin edilen mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Mağaradan görüntü

-Terörislerin görüntüsü

-Detaylar

TUNCELİ, -

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RİZE'DE SAĞANAK SEL VE HEYELANA YOL AÇTI, YOLLAR KAPANDI

Rize'de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Çamlıhemşin ilçesinde heyelan sonucu köy yolları ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. Çamlıhemşin-Ardeşen karayolunda heyelan sonucu ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. İlçede tarım arazileri ve alt yapıda hasar oluştu.

Rize'de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı. Çamlıhemşin ilçesinde Murat ve Topluca köylerinde yollar ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. Köyde seyir halindeki bir kamyonet yamaçtan gelen balçık ve toprağa saplandı. Sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. Kamyonet iş makinelerinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Topluca köyünde park halindeki bir kullanılmayan otomobilin üzerine yamaçtan kayalar düştü. Tarım arazileri ve alt yapıda hasar oluşan köylerde İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Murat Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, gece yarısından itibaren başlayan sağanak yağışın sel ve heyelanlara neden olduğunu belirterek, "Köyümüzde bir kamyonet geçişi sırasında heyelan meydana geldi. Sürücü ve yanındakiler kurtuldu. Balçığa saplanan kamyoneti çıkardık. Köyümüzde heyelanlar sonucu hasarlar var" dedi.

KARAYOLUNDA HEYELAN

Çamlıhemşin-Ardeşen karayolunda heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapalı karayolunu ulaşıma açtı. Karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Polis ekipleri heyelanlı bölgede önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.

Çamlıhemşin'de sağanak nedeniyle bazı şelaleler taştı, yan derelerin su seviyesi yükseldi. Rize'de yağışların gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Adem AKATİN/RİZE, -

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ADANA'DA YERALTI SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR

ADANA'da son yağışlarla yeraltı su seviyelerinin yükselerek su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı İbrahim Aybirdi, son dönemde artan yağışlarla birlikte su seviyesin yükselmesi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekerek "Gerekli önlemler alınmazsa başta bodrum katlar olmak üzere birçok yerleşim yerinde su basmaları görülecektir" dedi.

Adana'da Çatalan içme suyunun devreye girmesiyle su tüketiminin büyük bir kısmının bu kaynaktan karşılandığını belirten Şube Başkanı İbrahim Aybirdi, bundan dolayı su havzalarının yükselişe geçtiğini ve yeraltı su seviyelerinin yukarıya çıktığını söyledi. Son dönemde tarımsal ve sanayi amaçla açılan kuyularla yeraltı su seviyesinin normale döndüğünü vurgulayan Aybirdi, yağışların başlamasıyla birlikte bu seviyenin tekrardan riskli duruma geldiğini belirtti. Kentteki bazı bölgelerde su baskınlarının ve birikmelerin yaşanabileceğine dikkat çeken Aybirdi, "Kocavezir Mahallesi'nde su derinlik seviyesi 7 metredeyken şu an 5 metreye adliye binasının bulunduğu bölgede 12 metreden 8 metreye, Güney Yüreğir Bölgesi'nde ise 9 metreden 6 metreye kadar yükselmiştir. Yani giderek yeryüzüne yaklaşmaktadır" diye konuştu.

SU SEVİYE HARİTALARI ÇIKARILMALI

Yağışlar arttıkça seviyenin daha da yükselerek tehlikeye yol açacağını vurgulayan Aybirdi, yetkililerin ivedilikle kentin yeraltı su seviye haritasının çıkarması ve buna göre önlem alması gerektiğini söyledi. Geçmiş yıllardan bu yana vatandaşların apartmanlarda sondaj kuyusu ve su pompalarıyla önlem aldığını ama bu durumun artık yetersiz kaldığını vurgulayan Aybirdi şöyle konuştu:

DEPREM İÇİN BÜYÜK RİSKİ

"Tehlikelerden en önemlisi, seviyenin yükselmesiyle alüvyon zeminlerin gevşemesi ve bu durumun binaların depreme karşı emniyetini azaltmasıdır. İnsanların aldığı önlemler her ne kadar su seviyesini bir nebze azaltsa da su çekilmesi işleminde kum, sit, mil gelmesiyle ciddi riskler ortaya çıkacak ve temelin altı boşalacaktır. Ayrıca yeraltı sularının yükselmesi, özellikle bodrumlu yapılarda gerekli tedbirler alınmamışsa binanın demir donatılarında korozyona neden olacak ve betonarme içerisindeki demir, yıllar içerisinde yok olarak deprem için büyük bir risk oluşturacak, sarsıntı anında ciddi problemlere yol açacaktır."

En kısa zamanda risk altında olan tüm binaların bodrum katlarının incelenmesi gerektiğini söyleyen Aybirdi, riskli bölgeler üzerinde kolektif bir çalışma ile birlikte tehlikenin önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Yağmur yağarken detaylar

Yolda birikmiş su görüntüleri

ibrahim Aybirdi röportaj

Trafikte çekilmiş sağnak yağış görüntüsü

SÜRE: 04'00" BOYUT: 443 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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17 KİŞİDEN 500 BİN LİRA DOLANDIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ

KONYA'da son 3 ayda 15 kişiden otomobil, 1 kişiden ofis malzemesi ve 1 kişiden de 12 adet küçükbaş hayvan satın alıp, parası ödemeyerek yaklaşık 500 bin lira dolandıran 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son 3 ayda 17 kişinin dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı. 17 kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelilerin otomobil satın aldıkları mağdurları önce kendi ofislerine çağırıp güven sağladıkları, ardından noterin kapanma saatine yakın satış işlemlerini yaptırıp, parayı daha sonra ödemediğini belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerin kimliğini belirledi.

OPERASYONYA YAKALANDILAR

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından daha öncede poliste farklı suçlardan kayıtları bulunan şüphelileri yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda Mustafa İlseven (42), Özgür Çalı (31), Fatih Gürbüz (28), Mustafa Tekeli (23) ve Turgay Balkarkaya (38) gözaltına alındı.

OTOMOBİLLERİ UCUZ FİYATA SATMIŞLAR

Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında dolandırıcılık yöntemleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin dolandıracakları kişileri internet üzerinden seçtikleri belirlendi. Otomobilini satan kişileri, önce kendi ofislerine çağırıp güven kazandıkları ardından da noterin kapanma saatine yakın mağdurları notere götürüp acele bir şekilde satış yaptıkları saptandı. Şüphelilerin mağdurlara senet verdikleri, her olaydan sonrada ofislerinin yerlerini değiştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin aldıkları otomobilleri ise piyasanın çok altında bir fiyata kısa sürede sattıkları tespit edildi. Şüphelilerden Mustafa İlseven'in bir hayvan sahibine giderek, annesi için adak adayacağını ve kendisine küçükbaş hayvan lazım olduğunu, hayvanları kesip dağıtacağını söylediği, karşılıksız senet vererek hayvan sahibinden hayvanlarını aldığı öğrenildi.

ZARARI KARŞILAMAK İSTİYORUZ

Yaklaşık 500 bin lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ifadelerinde, 'Mağdurların zararını karşılamak istiyoruz." dedikleri öğrenildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece, 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Adliye binasına alınması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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VAN'DA PKK PROPAGANDASINA 6 GÖZALTI

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen, haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 6'sını gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eş zamanlı operasyon dün akşam saatlerinde gereçekleştirildi. 6 kişinin gözaltına alındığı açıklamada şöyle denildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca çukur ve barikat kurmak suretiyle hedeflenen sözde özyönetim ve sokak tedhişine karşı, Aralık 2015'de etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Özel harekat polisinin oparasyon görüntüsü

-Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete getirilişi

VAN, -

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ÜRETTİKLERİ ROKETLE ABD'DE 30 BİN FİTE ÇIKACAKLAR

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tturks Roket Takımı, İstanbul Teknofest'te 3 bin metreye çıkan roketle elde ettikleri başarıyı, 2019'da ABD'de yapılacak yarışmada 30 bin fite çıkararak perçinlemeyi hedefliyor. Türkiye'de 3 bin metre yüksekliğe ulaştıklarını belirten Tturk Roket Takımı Kaptanı Mehmet Şahin, Amerika'da 30 bin fite (9500 metre) çıkacak bir roket yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde 8 makine, bir elektrik-elektronik ve bir de kimya mühendisinden oluşan Tturks Roket Takımı kuruldu. Danışmanlıklarını Mühendislik Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu'nun yaptığı Tturks takımı 2017-2018 akademik yılda kendi imkanlarıyla roket üretmeyi başardı. Yaklaşık 3 bin metreye çıkan roketle İstanbul'da ilki yapılan Teknofest'te üçüncü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül alan Tturks Roket Takımı, 2019'da yapılacak yarışmalar için hazırlıklara başladı.

Mühendislik Fakültesi laboratuarında buluşan öğrenciler, danışmanları Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ile durum değerlendirmesi yaptı. 2019'da İstanbul'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak yarışmalar için 3 ayrı roket üretecek olan öğrenciler, Efeoğlu ve Makine Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yaşar Totik'le görüş alışverişinde bulundu.

İstanbul'da yapılan yarışmada önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen Tturks Roket Takımı Kaptanı ve makine mühendisliği 4'ncü sınıf öğrencisi Mehmet Şahin, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek istediklerini vurguladı. Bu yıl İstanbul'da ikincisi düzenlenecek yarışmanın uluslararası düzeyde olacağını belirten Şahin, "Bu sene biraz yorulacağız. Yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalar için 3 ayrı roket üreteceğiz. İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenecek teknofeste açlık ve yüksek irtifa roketleriyle katılacağız. Amerika'da ise 30 bin fit yüksekliğe ulaşılması isteniyor. Yani üreteceğimiz roket 9500 metre yüksekliğe çıkmalı. Şimdi biz hesaplamalarımızı buna göre yapacağız. Genel olarak tasarımda özgün olmaya çalışacağız. Kendi üretimimizle yarışmalara katılacağız" diye konuştu.

Tturks takımına geçtiğimiz yıl katıldığını belirten makine bölümü 4'ncü sınıf öğrencilerinden Tülay Özbay, yoğun bir temponun kendilerini beklediğini ifade etti. Özbay, hedeflerini hem Amerika hem de Türkiye'de yapılacak yarışmalarda birincilik olarak belirlediklerini vurguladı.

Gönüllü öğrencilerden kurulu Tturks Roket Takımı'nın ilk yılında önemli bir başarı sağladığını belirten Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, ABD'deki yarışmaya Türkiye üçüncüsü unvanıyla katılacaklarını ifade etti. 10 kişilik kadronun korunduğunu takıma alt sınıflardan öğrencilerin de takviye edileceğini söyleyen Prof. Dr. Efeoğlu, üniversite gençliğine imkan verilmesi halinde nelerin yapılabileceğinin ispatlandığını bildirdi. Efeoğlu, "Gençler bu işe gönüllü girdiler. Gençlere üniversite yönetimi olarak, akademik danışmanlık anlamında, lojistik anlamda destek verilir, önleri açılırsa başarının geldiğini görüyoruz. Öğrenciler, fikrim dedikleri konuları projeye dönüştürerek uygulanabilir olduğunu gösterdiler. Gençlerimizi eğer imkan tanınırsa, dinlenirse akademik anlamda destek aldıkları anda lisans öğrencisi lisansüstü doktora seviyesinde proje çıktısı elde edilebiliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Teknofest yarışmasındaki görüntülerden detay

-Öğrencilerden detay

-Mehmet Şahin ile röp

-Tülay Özbay ile röp

-İhsan Efeoğlu ile röp

(SÜRE: 05.21 BOYUT: 599 MB)

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Kaynak: DHA