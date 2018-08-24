Dha Yurt Bülteni -5

1)TIR'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ ÖLDÜ

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, TIR'la kafa kafa çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.Kaza, İskilip ilçesi Karaburun köyü mevkiinde meydana geldi. İrfan Ünlü (40) yönetimindeki 33 ZK 034 plakalı otomobil ile Mehmet Yücetürk yönetimindeki 19 PE 845 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin demir yağınına döndüğü kazada sürücü İrfan Ünlü ile yanındaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih Ünlü (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan cesetler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, İskilip Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum),

=======================================================

2)FINDIK HASADI BAŞLADI, YAYLALAR BOŞALDI; ERZAK UYARISI YAPILDI

Ordu ve Giresun'da fındık hasadı için vatandaşların kente inmesiyle yaylalar yeniden sessizliğe büründü. Bölgede, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, yaylacıları evlerde erzak bırakmamaları konusunda uyarırken, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu ve Giresun'da 3 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı halen devam ederken, vatandaşların kente inmesiyle yaylalar yeniden sessizliğe büründü. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Yeşilköy köyü Fındıcak Yaylası kırsalında 2 gün önce güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürülen, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler' listesinde Kırmızı Kategori'de, başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej K' kod adlı İranlı teröristin öldürülmeden 3 gün önce bölgede 3 evden erzak çaldığının belirlenmesi üzerine Karadeniz yaylalarında yeniden alarm verildi.

YAYLALAR GECE GÜNDÜZ KONTROL ALTINDA

Karadeniz kırsalında yaylalarda İHA, ATAK, Kobra ve Sikorsky helikopterlerinde zaman zaman desteğiyle yürütülen operasyonlarda, zırhlı araçlarla timler yaylaları karış karış geziyor. Bölgede JÖH ve PÖH timleri ile komandoların PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları gece gündüz aralıksız sürerken, yaylacılar da evlerde erzak bırakılmaması yönünde uyarılıyor. Yaylada operasyonları sürdüren timler, evleride kontrol ederken, kapı ve pencerelerinin açılıp açılmadığına bakıyor.

PKK KARADENİZ'DE BÜYÜK DARBE ALDI

1998 yılından sonra Tunceli üzerinden Karadeniz bölgesine giriş yaptığı belirlenen PKK'lı teröristlerden 15'i çatışmada öldürülürken, 4'ü yaralı ve sağ ele geçirilmiş, 3'ü ise güvenlik güçlerine teslim olmuştu. PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' güvenlik güçlerinin etkin operasyonlarıyla Karadeniz'de büyük darbe yerken, bölgede yine terörist unsurlarının olabileceği ihtimali üzerine operasyonlar titizlikle devam ediyor. Karadeniz'in rutubetli ve sert havası nedeniyle özellikle kışın ormanlık alanlarda, sığınaklarda barınamayarak boş yayla evlerine göz diken PKK'lı teröristlerin, kış üstlenmesi içinde yayla evlerinden erzak çalabilecekleri de hatırlatılarak, vatandaşların daha duyarlı olmaları da isteniyor. Teröristlerin özellikle izlerini belli etmemek için havanın yağmurlu ve sisli olduğu zamanlarda yayla evlerine girerek erzak ve yaşam malzemesi çaldıkları, hırsızlık yapacakları evlerin keşfinide önceden yaptıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Muhabir anonsu

-Yaylalardan görüntü (drone)

-Yayla evlerinden görüntü (drone)

-Yayla evi içinde erzak görüntüsü

-Yaylalarda helikopterlerin operasyon görüntüsü (cep telefonu)

-Güvenlik güçlerinin yaylalarda operasyonlarından görüntü (arşiv)

-Yaylalarda zırhlı araçlardan görüntü

(SÜRE: 5.11 Dk ) (BOYUT: 571 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,

========================================================

3)TOKAT'TA 100 YILLIK, DAMADIN AKRABALARINI ISLATMA GELENEĞİ

Tokat'ın Artova ilçesinde yaklaşık 100 yıldır, ilçe merkezinde davul zurna eşliğinde gezdirilen damatların enişteleri, amcaları, yakın çevresi ve arkadaşları çeşmede ıslatılıyor.

Artova ilçesinde yaşayanlar dedelerinin ve babalarından miras kalan düğün geleneklerini aynen sürdürüyor. İlçede iki gece süren düğünün ikinci günü akşam saatlerinde ilçe merkezinde damat davul ve zurna eşliğinde gezdirilen damat, akrabaları birlikte Aşağı Pınar mevkisine gidiyor. Burada damadın enişteleri, amcaları, yakın çevresi ve arkadaşları pınarda suya basılarak ıslatılıyor. İlçede Samet (26)- Dilek Bıyık (25) çiftinin düğününde de bu asırlık gelenek devam ettirildi.

'YILLARDAN BERİDİR YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İlçelerin kuruluşundan bugüne kadar geleneklerinin devam ettiğini söyleyen, Artova İl Genel Meclisi Üyesi Kamuran Bıyık, "Damat gezdirme düğünün ikinci gününde başlar. Damat düğünün ikinci günü evinin önünden çıkartılarak Aşağı Pınar diye tabir ettiğimiz bu mevkisine getirilir. Özellikle burada damadın enişteleri suya basılır. Daha sonra da yakın akrabaları, amcaları, ağabeyleri suya girer ve çıkar. Bu düğün eğlencesinin bir parçası. Biz bu adetimizi yıllardan beridir yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

'PINARA GELMEYEN DAMAT DAMAT SAYILMAZ'

İlçe sakinlerinden Musa Özkaya, "Aşağı Pınar'a gelmeyen damat, damat sayılmaz. Makam ve mevkisinin bittiği iki yer var. Birisi musalla taşı ikincisi ise bizim Aşağı Pınar dediğimiz yer. Burada para geçmez. Damadın eniştesi, amcaları, dayıları ve yakın çevresi mutlaka suya girmek zorundadır. Ben 50 yaşındayım 50 yıldır bu adet var. Burada amaç damadın yakınlarına ceza vermek. Bu bir gelenek. Tam tarihini bilmiyoruz ama yaklaşık 100 yıldır uygulanıyor. Bu adetimizi yaşatacağız" diye konuştu.

Damat Samet Bıyık ise, bugüne kadar kendisinin de diğer akrabalarının düğününde suya girdiğini belirterek, "Şimdi sıra akrabalarıma geldi. Onlar da benin için suya girmek zorunda kaldı" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Düğünden görüntüler

-Damadınakrabalarının çeşmeye götürülmesi

-Çeşmede akrabaların sırayla küründe ıslatılması

-Yaşanan ilginç görüntüler

-Konuşmalar

-Damadın konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ARTOVA,(Tokat),

(556 mb)

======================================================

4)MARMARİS PLAJLARI TIKLIM TIKLIM

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilinin geçirenler, mavi bayraklı plajlara akın etti. İlçe merkezinden İçmeler Mahallesi'ne kadar kilometrelerce uzanan sahilde kalabalık görüntüler oluştu.

Kurban Bayramı'nın son günü Marmaris'te tatiline devam eden vatandaşlar, yüksek nemle birlikte artan bunaltıcı sıcaklarda serinlemek için plajları doldurdu. Tatilciler, caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37'yi gösterdiği, hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu şehir merkezinde, Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlara akın etti. Bazıları çocuklarıyla denizde yüzüp eğlenirken, kimileri kum üzerinde yatarak güneş altında bronzlaşmaya çalıştı. Şemsiye altında kitap okuyanların yanı sıra denize çektikleri sandalyelerde oturarak serinleyenler de görüldü. Tatilcilerin bir kısmı sahildeki ağaçlar altında piknik yaptı. Kimileri ise çimlere uzanarak dinlendi. Vatandaşlar, sahillere konumlandırılmış su sporları istasyonlarında jet-ski, muz ve paraşüt ile heyecan yaşadı. Ayrıca ilçedeki devlet hastanesi, poliklinik ve özel hastanelere başvuran, 3'ü yaşlı toplam 5 kişi güneş çarpması nedeniyle tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiğini ve yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın arttığını bildirdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

Marmaris plajlarından yoğun kalabalık görüntü

Ağaç altında dinlenenler, denizde yüzen ve şakalaşanlardan görüntü

Su sporları yapanlardan görüntü

(Toplam: 3 dakika 1 saniye-218 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

============================

5)SARI SICAKTA ODUN KÖMÜRÜ MESAİSİ

Adana'nın kavurucu sıcağında işçiler 75 lira yevmiyeyle narenciye odunlarını günlerce yakıp kömür elde ediyor. Verimli tarım arazileri üzerine kurulan ocaklarda üretilen kömürler, kilosu 3 TL'den yoğun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne satılıyor.Seyhan ilçesindeki Camuzcu Mahallesi'nde bulunan ocakta çalışan işçi Mahir Çakıl, kömürün kötü etkilerinden kurtulmak için bol bol yoğurt yeyip, ayran içtiklerini dile getirdi. Aşırı sıcaklara alıştıklarını dile getiren Çakıl, odunun kömür yolculuğunu şöyle anlattı:

"Odunları ilk başta çatılıyor, istifliyoruz. Daha sonra üzerine saman ve toprak atıldıktan sonra yakılıyor. Bu süreç ocağın büyüklüğüne göre 30-40 gün sürüyor. Yavaş yavaş yandıktan sonra suluyoruz. Ardından ateşin sönmesi için de naylon atıyoruz."

'YEVMİYEYE DEĞMİYOR AMA EĞLENCELİ'

Çakıl, portakal odunundan verimli kömür elde edildiğine değinerek şunları söyledi:

"Bu kömürler genellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne satılıyor. Kilosu 2.80, 3 TL civarında gidiyor. Sabah 7.30-8.00 gibi çalışmaya başlayıp 18.00'de paydos ediyoruz. 75 TL yevmiyeye değmiyor ama eğlenceli. Başımızda kimse yok."

Görüntü Dökümü

------------------------

Kömür ocağından drone görüntüleri

İşçilerin çalışmasından drone görüntüleri

Odunlardan görüntü

Tarım arazilerinin ortasına kurulu kömür ocağının drone görüntüsü

Kömürlerin torbalara doldurulması

Yanan samandan görüntü

İşçilerden detaylar

İşçinin konuşması

Detay görüntüler

SÜRE: 05'12" BOYUT: 576 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

===================================