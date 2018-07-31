Dha Yurt Bülteni-5

(ÖZEL)

1)BATMAN'IN HARİTASININ 'YARASA ADAM' ŞEKLİNDE DEĞİŞMESİNİ İSTİYORLAR

BATMAN il sınırlarının, çizgi roman karakteri 'Batman'in (Yarasa Adam) logosu şeklinde değiştirilmesi için sosyal medyada başlatılan kampanya, ilgi görüyor. Kemal Atakan Kırca, Batman il sınırının, ünlü çizgi roman karakteri 'Batman'in (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesi için uluslararası kampanya platformu 'change.org'da kampanya başlattı. Sonuçları Batman Valiliği'ne gönderilecek kampanyaya şu ana kadar 2 binden fazla kişi destek verdi. Daha önce de Batman Belediye eski Başkanı Hüseyin Kalkan, kentin isim hakkı için Batman filminin yapım şirketine karşı dava girişiminde bulunmuş ve kentin adı yurt dışında büyük ilgi çekmişti. Kampanyaya destek verenlerden Muhammet Kaya, girişimin Batman'ın tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti. Muhammet Kaya, "Sosyal medyada imza kampanyasına destek verdim. Haritanın çizgi roman karakteri 'Batman'in logosuna dönüşmesini olumlu karşılıyoruz. Batman ve tanıtımı için bir fırsattır. Bunun için imza kampanyasına destek verdim" dedi. Kentin adının yabancı ülkelerde ilgi çektiğini belirten Sedat Karabulut ise "Daha önce Batman isminden dolayı dönemin Batman Belediye Başkanı isim hakkı nedeniyle bir dava girişiminde bulunmuştu. Parayla kıyaslanmayacak bir reklama dönüştü. Kampanya güzel ama haritanın değişeceğinden umudum yok. Batman için güzel bir tanıtım kampanyası oldu" diye konuştu. Batman'ın il sınırının dünyanın en çok tanınan çizgi roman karakterlerinden 'Batman'in (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesinin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Yusuf Dolaş ise "Batman'da zaten 'Yarasalar' diye Petrolspor taraftarı var. Bence kampanya mantıklı, haritanın değişmesi için imza kampanyasına destek veriyorum. Böyle bir değişiklik olmasa bile en azında Batman'ın bir reklamı oldu. Kampanyayı düzenleyeni kutluyorum. O kampanyada şimdiden 10 bin imza toplandı. Kampanyayı destekleyenler, kentin haritası 'Batman' logosu şeklinde düzenlenirse, turizmin canlanacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Batman'dan genel görüntüler

-Röportajlar

-Kentteki Petrol sembolünden görüntüler

-Batman'ın gece görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK-Reşat YİĞİZ/BATMAN,-

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2)BATAN TEKNEDEKİ FETÖ'CÜLERE ORGANİZATÖRLÜK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 gün önce 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin kaybolduğu tekne faciasında FETÖ/PDY şüphelileri ve ailelerinin Yunan adalarına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen S.Ç., Edremit ilçesinde yakaladı. Olay, Cumartesi gecesi saat 23.30 sıralarında Cunda ve Maden adaları arasındaki bölgede meydana geldi. Bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye giden Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 kişiyi sağ kurtardı. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarında 3'ü çocuk, 2'si kadın, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Olayda sağ olarak kurtarılan 9 kişi, tedavilerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeninin kocası İ.A. ile B.Ç., E.A. ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan H.A., SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan, olay sırasında boğulan G. Y.'nin eşi G.Y. hakkında ise Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile örgüte üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen G.Y., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

ORGANİZATÖR YAKALANDI

Olayla ilgili organizatör olarak aranan S.Ç. ise Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde polis tarafından yakaladı. Gözaltına alınan S.Ç. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Devrim DERİN/BALIKESİR, -

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3)TİLKİNİN ISIRDIĞI KÖPEK KUDUZ ÇIKTI, KÖY KARANTİNAYA ALINDI

KARS'ın merkez Çerme köyü, tilki tarafından ısırılan köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından 3 ay karantinaya alındı. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri köpekden bulaşan kuduz nedeniyle telef olan 4 büyükbaş havyanı gömdü. Alınan numuneler laboratuara gönderildi. Hayvanlarında kuduz görülen aile Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yaklaşık 1 ay önce birkaç tilki köyün içine girerek Ercan Özkesemen'e ait köpeğe saldırdı. Olaydan 5 gün sonra köpekler de ineklere saldırdı ve yedi gün sonra ineklerde problem oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köye giderek yaptıkları incelemede kuduz görünümü tespit etti. Hayvanlar başka bir ahırda karantinaya alındı. Bir süre gözlem altında tutulduktan 10 gün sonra bir inek öldü. Ölen ineğin kafası Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Sonuç kuduz olarak gelince kuduz şüphesi olan hayvanlarla birlikte 4 büyükbaş itlaf edildi. Vatandaşın diğer hayvanlarla birlikte köydeki kedi ve köpeklerin tamamı aşılandı.

Sağlık müdürlüğü ekipleri hastalık çıkan aileyi aşılama programına aldı. Çedrme Köyü Muhtarı Filit Ataysınlar, 1 ay önce bu vakanın yaşandığını söyleyerek, "Tilkiler hiç görülmediği gibi köpeğe saldırmış. Tilki ısırdığı köpğe kuduzu bulaştırmış. Köpek de ineğikleri ağzından ısırmış. Böylece kuduz yayılmış ve 4 inek telef oldu. Bunun üzerine tarım müdürlüğü ekipleri gelerek inekleri ve köpeği gömdüler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Bedir ALTUNOK-KARS

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4)KOCAELİ'DE BAĞIMLILIĞA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLDÜ

KOCAELİ Valiliği tarafından düzenlenen Bağımlılık ile Mücadele ve Koordinasyon Kurulu toplantısında, uyuşturucu bağımlılığına karşı alınan önlemler görüşüldü. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy 2018 yılında Kocaeli'de yapılan operasyonlarda 1 ton 272 kilogram eroin, 117 kilo 290 gram esrar, 2 kilo 310 gram kannabinoid, 6 bin 773 adet uyuşturucu hap, 7 kilo 858 gram kokain, 915 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildiğini söyledi.

Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Osman Aslan, vali yardımcıları, kaymakamlar, birim müdürleri ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bağımlılıkla mücadele konusunda Kocaeli il genelinde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak yürüttüğümüz önemli çalışmalar var. Bu çalışmaları daha ileriye taşıyarak bağımlılıkla mücadeleyi Kocaeli'de daha iyi bir noktaya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

1 TON 272 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli'de uyuşturucu bağımlılığı konusunda atılan adımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Vali Aksoy, "Bağımlılıkla mücadelede en önemli konulardan birini uyuşturucuyla mücadele alıyor. Bu konuda özellikle güvenlik birimlerimizin 2018 yılında Kocaeli'de yürüttükleri operasyonlar kapsamında 1 ton 272 kilogram eroin, 117 kilo 290 gram esrar, 2 kilo 310 gram kannabinoid, 6 bin 773 adet uyuşturucu hap, 7 kilo 858 gram kokain, 915 gram metamfetamin maddeleri ele geçirilmiştir. Bunların yanında 10 bin 811 kök hint keneviri yakalanarak imha edilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik birimlerimiz hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. Hem sokak satıcılarına yönelik olarak hem de transit olarak ilimizi kullanan uyuşturucu ticareti yapan kişilere karşı mücadele sürmektedir" ifadelerini kullandı.

'AÇIK KAPI SİSTEMİNİ DEVREYE ALACAĞIZ'

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Açık Kapı Sistemi'ni de açıklayan Kocaeli Valisi Aksoy, "Uyuşturucuyla mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı'nın çalışması noktasında valiliğimizde Açık Kapı Sistemi başlatılmıştır. Bu bakımdan özellikle uyuşturucuyla mücadelede bundan sonra Açık Kapı Sistemini devreye alacağız. Vatandaşlarımız Açık Kapı Sistemi'ne doğrudan başvurabildiği gibi internet üzerinden de sisteme başvuru yapabilecekler. Vatandaşlarımızın uyuşturucuyla mücadele kapsamında başvurularını alarak bununla daha etkin biçimde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Karakollarımıza ve güvenlik birimlerimize yapılan ihbarlar açık kapı sistemine iletilerek değerlendirilecek. Açık kapı sisteminde yapılan çalışmalar bizim üst kurulumuza intikal ettirilmek suretiyle burada da değerlendirilecek" dedi.

Kurulun uyuşturucu madde dışındaki bağımlılıklarla ilgili çalışmalar yaptığına da dikkat çeken Vali Aksoy, "Bağımlılıkla ilgili uyuşturucu dışında alkol, sigara ve elektronik bağımlılıkları bu kapsamda değerlendirdiğimiz diğer hususlar olarak gözüküyor. İl genelindeki komisyon dışında her ilçemizde bununla ilgili birimler oluşturuldu. Bu birimler de bizim üst kurulumuza bilgi vermek suretiyle çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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toplantıdan görüntü

vali aksoy'un konuşması

detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

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5)BULGAR SANATÇI COŞTURDU

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bu yıl düzenlenen Çorlu Alışveriş Fuarı ve Tarım Fuarı'nın ilk gecesinde sahne alan Bulgar sanatçı Toni Storaro, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Çorlu Kaymakalığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer odaların öncülüğünde bu yılkı ilki düzenlenen Çorlu Alış veriş Fuarı'nda (ÇAF), Bulgaristan'ın ünlü sanatçılarından Tony Storaro sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde, Bulgar sanatçının arkadaşı olan fantazi müziğin sevilen sesi Cengiz Kurtoğlu'da sürpriz yaparak sahneye çıkıp sevilen şarkılarından söyledi. Konsere katılanlar ham Kurtoğlu, hem de Bulgar sanatçı Storaronun söylediği şarkıları ile doyasıya eğlendi. Gecede sanatçılara Çorlu Belediye başkanı Ahmet Sarıkurt çiçekt takdim ederek, "Bu gece bizlere güzel bir gece yaşattığınız için şahsım ve halkım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Tony ile başladık ama Cengiz Kurtoğlu bizlere çok güzel bir sürpriz yaptı. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedib

Görüntü Dökümü

Bulgar sanatçıdan görüntü

-Konsere katılanlar

-Cengiz Kurtoğlu şarkı söylemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -