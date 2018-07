Dha Yurt Bülteni-5

1)KAYIP UFUK'TAN HALA HABER YOK

HATAY'ın Hassa ilçesinde bir hafta önce kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları devam ediyor. Ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki akrabalarına gelen Ufuk Tatar, 1 Temmuz günü zihinsel engelli olduğu bildirilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiği kaynağın bulunduğu bölgede kayboldu. Şu ana kadar aralıksız sürdürülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Kaçırılmış olma ihtimali de değerlendirilen Ufuk'u arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla devam ediyor. Çalışmaların Amanos Dağları eteklerinden köyün içine ve bölgedeki diğer köylere doğru hilal şeklinde sürdürüldüğü bildirildi. Bağ, bahçe, eski evler, duvar dipleri ve çalı aralarına kadar, didik didik aranan Ufuk Tatar'ın ailesinin yaşadığı evin önünde de 24 saat ambulans bekletiliyor. Ailesi, henüz bir izine rastlanmayan oğullarının bir an önce bulunmasını istedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Ekiplerin arama çalışmasından detaylar

SÜRE: 1' 06" BOYUT: 67.6 MB

Haber-Kamera: Kasım NARCI/HATAY,

==================================================

(ÖZEL)

2)SAHİPSİZ ATIN MARKET CAMINI TEKMELEMESİ KAMERADA

MALATYA'da başıboş at, marketin kapısına dayandı. Market çalışanları kapıyı açmayınca sahipsiz at, camı tekmelemeye başladı. Çalışanların su ve simit vermesine rağmen kapıdan ayrılmayan atın direnişi, kameraya yansıdı. Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi'nde bulunan bir marketin kapısına başıboş at geldi. Sahipsiz at dakikalarca market önünde durdu. Market çalışanları atı uzaklaştıramadı. At, kapıyı tekmeledi. Market çalışanlarından Yakup Bulut, "At kardeş, içeriye almıyoruz, buraya hayvanlar giremez, kapalıyız" dedi ve ata, su ve simit verdi. Bu anlar market çalışanları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

Attan görüntü

Market çalışanlarının konuşması

Atın kişnemesi

Atın kapıyı tekmelemesi

Market çalışanının ata su vermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

============================================================

3)GAZİANTEP'TE 1500 KİŞİYE GIDA PAKETİ YARDIMI

GAZİANTEP'te İyilik, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-Der) tarafından 1500 ihtiyaç sahibine gıda paketi yardımı yaptı. Mütercim Asım Sosyal Tesislerinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen ailelere gıda yardımı yapıldı. Dağıtım yapılan alanda ellerindeki makbuzları veren aileler kolilerini aldı. Daha öncede ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve gıda yardımı yaptıklarını söyleyen İylikder Bölge Sorumlusu Talip Çelik, "Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine elbise yardımı ve gıda paketleri dağıttık. Şu anda Bin 500 koli gıda dağıtımı yapıyoruz. Kolilerin içerisinde, pirinç, bulgur, mercimek, yağ, çay gibi malzemeler bulunuyor. Yardımlarımızdan ihtiyaç sahibi olan herkes yararlanabiliyor" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

Yardım kolileri

Yardım alan insanlar

Galip Çelik'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 115 MB

===================================================

4)BODRUM'DA SICAK HAVA UYARISI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, son 3 günde artan hava sıcaklıkları plajların ve havuz kenarlarının dolmasına neden oldu. Pajlarda neredeyse adım atacak yer kalmazken Muğla İl Sağlık Müdürlüğü sıcak havaya dikkat çeki, gerekli tedbirlerin alınması için uyarılarda bulundu.

Bodrum'da son 3 gündür etkisini arttıran sıcaklar, hafta sonunda en üst seviyeye yükseldi. Hava sıcaklığının 44 deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Bodrum'da şehir merkezindeki plajlarda adım atacak yer kalmadı. Neredeyse denize sırayla giren yerli ve yabancı turistler, buna rağmen tatilin ve eğlencenin tadını çıkardı. Gümbet, Paşatarlası, Kumbahçe ve İçmeler Plajları'nda en yoğun günlerinden birini yaşadı. Turistler serinlek için girdikleri denizde uzun süre kalmayı tercih ederken, beach club'ların çaldığı birbirinden güzel ve hareketli parçalar ile dans edip, gönüllerince eğlenerek anın tadını çıkardı. Fotoğraflar çekilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Sıcak havada dışarı çıkmak zorunda kalan Bodrumlular ve tatilciler ise güneşten korunmak için şemsiye kullanmak zorunda kaldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SICAK UYARISI

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer yazılı açıklama yaparak sıcak hava nedeniyle uyardı. Gençer, sıcaklardan özellikle 4 yaşından küçükler ile 65 yaş üzerindekiler başta olmak üzere yalnız yaşayanlar, engeliler, bakıma ihtiyacı olanlar, gebeler, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar, şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı olanlar, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçlarını sürekli kullanmak zorunda bulunan hastalar ile alkol ve madde bağımlılarının daha fazla etkilenebilenebileceğini söyledi. Gençer sıcağın olumsuz etkilerinden korunmak için önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Saat 10.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemeli ve güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneşten koruyucu kremkullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terkedilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir."

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Bodrum sahillerinden görürntü

-Sıcaktan bunalıp, denize girenlerden görüntü

-Şezlonglarda güneşlenenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla)

============================================================

5)ARI SÜTÜNÜN KİLOSU 10 BİN LİRADAN SATILIYOR

TOKAT Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Ali Demir il genelinde yılda 1 ile 2 kilo arasında üretilen arı sütünün bir tatlı kaşığı fiyatının 100 lira, kilosunun ise 10 bin liradan satıldığını söyledi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Ali Demir, il genelinde arı sütü üretimi yapan arıcıların yılda 1 ile 2 kilo arasında arı sütü elde ettiklerini söyledi. Arı sütünün vücutta hücrelerin yenilenmesine faydalığı olduğunu belirten Demir "Genellikle arı sütü kalp rahatsızlıklarından kansere kadar birçok hastalıkta kullanılır. Bu hastalıklara karşı vücudu güçlendirdiği bilinmektedir. Bağışıklık sistemini uyarır. Şimdiye kadar il genelinde arı sütü üreticisi 7 ile 10 kişi arasındaydı. Bu yıl Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte Erbaa ve Niksar'da 20 kişiye arı sütü ve ana arı üretimi hakkında eğitimler verdik. Bu konuda sertifika alan arıcılarımıza da 3'er bin lira hibe veriliyor" dedi.

'ANA ARILARIN ÖMRÜNÜ UZATAN BESİN KAYNAĞI'

İşçi arıların 35 ile 45 gün arasında yaşadığını, ana arının ise 5 ile 7 yıl arasında yaşadığını söyleyen Demir, "Bu ana arılar sadece arı sütü ile beslenir ve 5 ile 7 yıl arasında yaşarlar. Yani ana arıların ömrünü uzatan besin kaynağı budur. Bir kovan arıdan alınan arı sütü 1 ile 3 gram arasındadır. Çok zor ve meşakkatli bir iş tir. Bir tatlı kaşığı içerisinde yaklaşık 10 gram var. Bunun maddi değeri 100 liradır. Çok değerli bir besindir. Bu arı sütü 100 gram bal ile karıştırıldığı an yaklaşık bir tüketiciye 10 gün gider. Arı sütünün kilosu 10 bin lira, gramı ise 10 liradan satılıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Birlik Başkaınının görüntüsü

-Arı sütünü göstermesi

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

(221 mb)

===========================================================

6) TURİSTLERİN VAZGEÇİLMEZİ KÖPÜK PARTİSİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler, serinlemek için köpük partisini tercih etti.

Kemer'de yüksek turizm sezonunda bütün oteller tamamen dolarken, hava sıcaklığı da artmaya devam ediyor. 42 derece sıcaktan bunalan turistler, serinlemek için deniz ve havuzları tercih ederken, otelciler ise köpük partisi düzenledikleri gün sayısını artırmaya başladı. İlçe merkezindeki Crystal de Luxe Otel tarafından düzenlenen köpük partisine yüzlerce turist katılırken, partinin başlangıcı kulüp dansıyla oldu. Ardından başlayan köpük partisinde yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi.

Konaklayan yerli ve yabancı turistleri sıcak havadan korumak ve bunu eğlenceli hale getirmek için köpük partisi sayısını artırdıklarını belirten Otel Genel Müdürü Ali Osman İlhan, "Havanın aşırı ısınmasından dolayı misafirlerimizi serinletmek amacıyla haftada en az 3 gün köpük partisi yapıyoruz. Havuz kenarında ve sahilde yapılan köpük partileriyle misafirlerimiz az da olsa serinliyor" dedi.

Estonya'dan Kemer'e annesiyle gelen Sofia Maljan, "İlk defa Türkiye'ye geldim. Daha önce yurt dışında sadece Bulgaristan'a gitmiştim. Köpük partisi gerçekten süper. Tekrar gelmeyi şimdiden düşünüyoruz" diye konuştu.

Rusya'dan gelen Alona Galodim ise "Türkiye'ye artık kaç kere geldiğimi bilmiyorum, ama evlendikten sonra balayı için eşimle birlikte ilk defa geliyorum. Böyle sıcak havalarda köpük partisi kesinlikle lazım. Çünkü sıcakta serinlemek istiyoruz ve köpük bunun için en ideali ve eğlencelisi" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Turistlerden detay görüntüler

Drone görüntüsü

Otel müdürü ve turislerle röp

Köpük partisinden detay görüntüler

557 MB 4.59 (HD)

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

===========================================================

7)HIRSIZ KAMERA VE POLİSTEN KAÇAMADI

ANTALYA'da yol kenarına kurulan stant üstündeki telefonu çalıp kaçan Yunus A.(25), yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki olay 5 Temmuz Perşembe saat 21.00 sıralarında yaşandı. Spor malzemeleri satan iş yerinin önünde kurulan stantta cep telefonunu bırakıp mağazaya giren T.M., geldiğinde telefonun yerinde olmadığını fark etti. Polise durumu bildiren T.M., şikayetçi oldu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi. Şüphelinin Yunus A., olduğu belirlendi. Yunus A.'nın madde bağımlısı olduğunu da tespit eden polis, şüpheliyi, Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu madde almaya gittiği sırada gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus A., tutuklandı.

Diğer yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Yunus A.'nın standın üzerindeki telefonu alıp gittiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Hırsızın stand üzerinden telefonu alırken kamera görüntüsü

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: ANTALYA,

======================================================

8)MARDİN'DE HAYVANLARA 5 YILDIZLI HİZMET

MARDİN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde her ay 20'nin üzerinde hayvana ortopedi başta olmak üzere farklı operasyonlar düzenleniyor.

Son zamanlarda sokak hayvanlara yönelik şiddet olayları sık sık gündeme gelirken, Mardin'de bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ise hayvanlara 5 yıldızlı hizmet veriyor. Vatandaşların ihbarları bölgenin bir çok yerinden özel tasarlanmış hayvan taşıma araçları ile merkeze getirilen hayvanlar tedavi altına alınıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde röntgen çekiminden aşılara, kan değeri ölçüm cihazlarından yapılan ameliyatlara, protez takımlardan yürüteçlere, bakımlarından barınmalarına kadar her alanda hayvanlara hizmet veriliyor.

MERKEZ AYDA 20 HAYVANA OPERASYON YAPILIYOR

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu ayağı kırılan köpeğin ameliyatını gerçekleştiren Veteriner Hekim Nureddin Bozdağ, "Köpeğimizin arka ayak kısmında kırık vardı, platin taktık. Rehabilitasyon merkezimizde 2018 yılı içerisinde aylık 20 hayvana operasyon yapıyoruz. Son 6 ayda, 30'un üzerinde kırık operasyonu gerçekleştirdik. Ortalama ayda 100 kısırlaştırma operasyonumuz olmaktadır. Bizi aşan operasyonlarda ise İstanbul, Ankara gibi daha büyük merkezlere sevk ediyoruz. Sevk ettiğimiz hayvanlar arasında Almanya'ya gidenler bile var. Burada 2 veteriner hekim ve 5 tekniker olmak üzere toplam 25 personelle görev yapıyoruz."dedi.

'ALMANYA'YA TEDAVİ AMAÇLI İKİ KÖPEK GÖNDERDİK'

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Hayvan Hakları Derneği (HAYTAP) Temsilcisi Veysel Öğdür, Mardin'den Almanya'ya tedavi amaçlı iki köpek gönderdiklerini dile getirerek, "Bir tanesinin adı Lavoy, diğerinin ise Miskin idi. Miskin'e Mardin Devlet Hastanesi civarında bir araç çarpmıştı, onu merkeze getirdik ve röntgenini çektik. Bizi aşan bir kırığı vardı. İstanbul'a gönderdik. İstanbul'da bir operasyon geçirdi ve orada 5 aya kadar geçici bir yuvada kaldı. Geçici yuvada kaldıktan sonra Almanya'da ona bir yuva bulundu. Almanya'ya gittikten sonra süreç devam etti. O sırada yürüyüşünde bir anormallik tespit ettiler. Orada çok özel bir operasyon olan total kalça protezi yaptılar. Müthiş bir operasyon oldu ve iyi bir sonuç aldılar. Şu an Miskin Almanya'da çok mutlu bir şekilde ailesiyle birlikte yaşıyor. Tedavisi devam ediyor. Hayat hikayesine Mardin'den Almanya'ya uzanan bir yolculuk diyebiliriz."

'ŞU AN YAPAMAYACAĞIMIZ KIRIK OPERASYONU YOK'

Rehabilitasyon merkezinde gerekli tüm teknik ekipman ve cihazların bulunduğunu belirten Öğdür,"Burada bulunan teknik ekipman ve cihazların her rehabilitasyon merkezinde bulunan şeyler değil, burada sürekli çıtayı yükseltiyoruz. Projelerimiz hiç durmuyor. Kırık operasyonlarında kendimizi fazlasıyla aştık. Yapamayacağımız kırık operasyonu yok. Sadece ameliyat yapmakla bitmiyor. Enfeksiyona karşı da tedavilerini aksatmadan yapıyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden görüntü

-Merkezdeki hayvanlardan görüntü

-Araçlarla merkeze getirilen hayvanlar

-Hayvanların tedavisine yönelik yapılan işlemler

-Ameliyat edilmesi

-Röntgen çekilmesi

-Hayvanların bakımlarının yapılması

-Yürüteç takılan hayvanlar

-Veteriner ve HAYTAP Temsilcisinin konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,