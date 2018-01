Dha Yurt Bülteni-5

Kahramanmaraş'ta, Sarıkamış şehitleri için yürüyüş



KAHRAMANMARAŞ'ta, 100 metrelik dev Türk bayrağı ile yapılan yürüyüşle 103 yıl önce Sarıkamış'ta şehit olan askerler anıldı.



Yurt genelinde düzenlenen 'Türkiye şehitlerine yürüyor' programı kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü de yürüyüş organize etti. Müdürlük önünde toplanan gençler ve sporcular, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Yürüyüş öncesi konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 103 yıl önce donarak şehit olan Mehmetçiklere minnettar olduklarını belirterek, "103 yıl önce Allahuekber Dağlarında Türk milletinin bekası ve geleceği adına mücadele veren kahraman ecdadımıza, kahraman Mehmetçiğe, atasına fedakar ve feragat ederek yapmış olduğu bu mücadeleden dolayı gençlerimiz bugün anma etkinliğinde. Yürüyüşü de şehitlikte bitirmiş olacağız" dedi.



Daha sonra dev bayrakla birlikte Şeyhadil Mezarlığı içerisinde bulunan şehitliğe doğru yürüyüşe geçildi. Grup tekbir getirip 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Yürüyüş sonunda şehitlikteki mezarlar ziyaret dilip Kuran-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi.



Sarıkamış şehitleri Bursa'da düzenlenen yürüyüşle anıldı



KARS Sarıkamış'ta 103 yıl önce Allahüekber Dağları'nda donarak şehit olan 60 bin asker Bursa'da düzenlenen yürüyüşle anıldı. Teferrüç Meydanı'nda toplanan yüzlerce katılımcı Zeyniler Köyü'ne kadar yürüdü.



Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Teferrüç Meydanı'nda teleferik istasyonu önünde toplanan yüzlerce katılımcı 103 yıl önce Sarıkamış'ta Allahüekber Dağları'nda donarak şehit olan 60 bin askeri anmak için 3 kilometre yürüdü. Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Zeyniler Köyü'nde sona eren yürüyüş öncesi donarak şehit olan askerler için dua edildi. Yürüyüş öncesi konuşma yapan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, "Bu vatanın bizlere armağan edilmesi, bu vatan üzerinde hür ve özgür bir şekilde yaşamamız için canını hiç düşünmeden feda edenleri anmak için buradayız. O günün şartlarında aç, üzerinde libas olmayan 60 bin askerimiz donarak şehit oldu. Onların bir tek gayeleri vardı, bu vatanın Türk toprağı olduğunu ve üzerinde dalgalanan al bayrağın Türk bayrağı olduğunu dünyaya göstermek" dedi. Teferrüç Meydanı'nda başlayan yürüyüş Zeyniler Köyü'nde sona erdi.



Sivas ve Tokat, Sarıkamış şehitleri için yürüdü



SİVAS ve Tokat'ta Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi.



Sivas'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği yürüyüş Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde başladı. Burada toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak çeşitli marşlar söyledi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derecede başlayan yürüyüşe, Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, akademisyenler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş Kardeşler Tepesi'nde sona erdi. Daha sonra burada saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kuran okunması ve şehitler için dua edilmesinin ardından konuşan Sivas Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, "Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onları hissettiğimiz bu yürüyüşümüzle birlikte bir kez daha şehitlerimizi rahmetle andık. Sarıkamış dediğimiz de aklımıza Türk milletinin ne kadar cesaretli olduğu aklımıza geliyor. Orada sadece düşmana karşı savaşmadılar. Aynı zamanda iklim koşullarıyla da mücadele ettiler. Her biri vatan evladı yaklaşık 60 bin kişi toprağa düştü. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Katılımından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.



TOKAT DA YÜRÜDÜ



Tokat'ta ise Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden başlayan yürüyüşe Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan yaklaşık 500 kişi, ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları eşliğinde yürüdü. Erenler Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde sona eren yürüyüş, Şehitler Anıtında okunan duanın ardından son buldu.



Silopi'li anne hem kızları ile spor yapıyor, hem sporcu yetiştiriyor



ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve özel sektörde çalışan Semire Azgeçer hem iki kızı ile spor yapıyor hem de Judo ve Halter dallarında minik sporcuları yetiştiriyor. Gamze Yıldız, annesi ve kardeşi ile birlikte Judo ve Halter branşında hem çalışıp hem öğrenci yetiştirdiklerini ifade ederek, "Belli imkanlar dahilinde biz antrenmanlarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Günde yaklaşık 3 saat bireysel antrenmanlarımıza ayırıyoruz. Yine yaklaşık 3 saatimizi de öğrencilerimize ayırıyoruz. Öğrenci yetiştiriyoruz. Devletine milletine vatanına bağlı hayırlı sporcular yetiştirme amaç ve gayesindeyiz" dedi.



Silopi ilçesinde yaşarken evlenip İstanbul'a yerleşen daha sonra eşinden ayrılarak 3 çocuğu ile Silopi'ye geri dönen Semire Azgeçer, hem çocukları ile düzenli spor yapıyor hem de Judo ve halter branşlarında sporcu yetiştiriyor. Özel sektörde çalışan anne Azgeçer, çocukların terör ve uyuşturucudan uzak durması için spora teşvik edilmelerini ve bunun için de imkanların elverişli hale getirilmesini istedi. Azgeçer'in kızı Gamze Yıldız, annesinin teşviki ile Halter sporu ile uğraştığını, bununla yetinmeyip Güreş ve Judo branşlarında başarılı çalışmalar yaparak kendini geliştirdiğini söyledi. Kapalı spor salonunda minik öğrencilere Halter ve Judo konusunda eğitimler veren sporcu aile, daha sonra bir otelin spor salonunda antrenmanlara katılıyor.



Silopili çocukları terör ve uyuşturucudan uzak tutmak için spor alışkanlığı kazandırma çabası içerisine giren sporcu anne ve kızı, ilçedeki spor salonlarının halter ve diğer branşlar açısından sağladığı imkanların elverişli olmadığını dile getirerek, devletin kendilerine bu konuda yardımcı olmalarını istedi. Yaklaşık 20 minik sporcuya Judo eğitim veren Gamze Yıldız, farklı kategorilerde de eğitim vermek istediğini de belirterek, "Annem ve kardeşimle birlikte Judo ve Halter branşında hem çalışıyorum hem de öğrencilerim var. Onlara eğitim veriyorum. Aynı şekilde ailecek sporla iç içeyiz. Annem de, Halter branşında öğrenciler yetiştiriyor. Normal günlük antrenmanlarımızı burada yapıyoruz. Fakat sporculara verdiğimiz antrenmanlar için kapalı spor salonunu tercih ediyoruz. Orada da koşullar pek elverişli değil. Belli imkanlar dahilinde biz antrenmanlarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Günde yaklaşık 3 saat bireysel antrenmanlarımıza ayırıyoruz. Yine yaklaşık 3 saatimizi de öğrencilerimize ayırıyoruz. Öğrenci yetiştiriyoruz. Devletine milletine vatanına bağlı hayırlı sporcular yetiştirme amaç ve gayesindeyiz" dedi.



Spora merakının annesinden kaynaklandığı söyleyen Yıldız, "Küçük yaşlarda annemin teşviki ile spora atıldım. Bu zamana kadar da vazgeçmedim. Silopi koşulları her ne kadar güzel olmasa da imkanlar dahilinden bir şeyler yapsak ta vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Geleceğin minik sporcularını yetiştireceğim" dedi. Anne Semire Azgeçer ise, "Amacım, Silopi'de çocukları kazanmak. Çocukları uyuşturucudan uzak tutmak. Malum biliyorsunuz terör bölgesi ve çok sıkıntılar yaşamış bu konuda Silopi halkı ve çocukları. Onlar için güzel şeyler olsun istiyorum spor adına ve bunları ilerletmek istiyoruz. Çocuklarımızın adının gerek Ankara, gerek batıda her yerde Silopi'nin adı terörle anılsın istemiyoruz. Silopi'nin adı bir uyuşturucuyla, çocukların kötü alışkanlıkları ile adının anılmasını istemiyorum. Bu konuda büyüklerimizden destek bekliyorum. Çünkü, çalışma şartlarımız çok sıkıntılı. Çalışabileceğimiz yer ve imkan çok sınırlıdır" diye konuştu.



Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü



KOCAELİ'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı'nda kışın ortasında su seviyesi yüzde 28'e düştü.



Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle kışın ortasında su seviyesi düştü. Kocaeli'nin büyük bir kesiminin içme suyunu karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre su oranı yüzde 28 oranına 14 milyon 270 bin metreküpe düştü. Yaz aylarında dahi su seviyesinin daha yüksek olduğu Yuvacık Barajı'nda önümüzdeki günlerde beklenen yağışlı hava ile su seviyesinin yeniden yükselmesinin beklendiği belirtildi.



İzmir'de gözaltına alınan HDP'li Baydemir, adliyede ifade verecek (2)



"TOPLUM ZARAR GÖRECEK"



Partisinin programı için geldiği İzmir'de gözaltına alınan ve adliyede ifade veren HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, adliye çıkışında açıklama yaptı. İktidarın yanlış politikalarını kabul etmedikleri için gözaltına alındığını belirten Baydemir, şunları söyledi:



"Maalesef bu ülkede tüm demokratik hak ve özgürlükler büyük bir tehdit altındadır. Sadece söz konusu olan Osman Baydemir'in gözaltına alınması adliyeye getirilmesi, beyanına başvurulması değildir. Söz konusu olan milyonlarca iradenin seçme hakkının gasp edilmesidir. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Buluken, Çağlar Demirel ve nihayetinde de Enis Berberoğlu. Bütün bu milletvekilleri niçin cezaevindeler? Niçin tutuklandılar? Muhalefet ettikleri için. İktidarın yanlış politikalarını kabul etmedikleri için tutuklandılar. Ben de bugün bunun için buradayım. İfade verdim, beyanlarda bulundum. Şüphesiz ki bilinmesi gereken bir şey var. Bu coğrafyada eninde sonunda hak ve hakikat galip gelecektir. Eninde sonunda özgürlük kazanacak. Yargı dediğimiz mekanizma bağımsızlığını yitirdiğinde büyük zararı toplum görecek. Biz bugün bunun kişisel mağdurları olabiliriz. Ama yargı bağımsızlığını yitirdiğinde toplum zarar görecek. Ondan dolayı biz haksızlığa direniyoruz. Özgürlüğün kazanacağına inanıyoruz."



Açıklamanın ardından Baydemir, partisinin programına katılmak üzere adliyeden ayrıldı.



