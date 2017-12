Dha Yurt Bülteni-5

Ankara beyaza büründü



ANKARA'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte güçlük yaşarken, haftasonunu fırsat bilen çocuklar da karın keyfini çıkardı.



Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Çankaya'nın Dikmen ve Öveçler semtlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaşırken, erken saatlerde meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yaparken, özellikle ara sokaklarda çok sayıda maddi hasarla trafik kazası meydana geldi.



Bu arada haftasonu tatilini fırsat bilen çocuklar da kentteki park ve bahçelerde neşeli zaman geçirdi. Kardan adam yaparak kızakları ile kayan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, -



Yozgat'ta yollar buz pistine döndü, çok sayıda kaza yaşandı



YOZGAT'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla oluşan buzlanmalardan dolayı il genelinde çok sayıda kaza meydana geldi.



Kent merkezinde son 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur yağışı dün akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Sabaha karşı hava sıcaklığının ani düşüşü yollarda buzlanma oluşturdu. E-88 Karayolu, kayan TIR ve kamyonlar nedeniyle farklı bölgelerde kısa süreli ulaşıma kapandı. E-88 Karayolu şehir geçişi, Esentepe mevkiinde, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan TIR, refüje çarparak yolu trafiğe kapattı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada, yol trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat trafik akışı tali yollardan verilirken, otobüs ve büyük araçlar yolun açılmasını bekledi. Kaza sonrası, kayan TIR, yoldan geçen diğer kamyon şoförlerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak yol trafiğe açıldı. Buzlanma nedeniyle il genelinde maddi hasarlı onlarca kaza meydana geldi. Belediye ekipleri ise temizleme çalışması başlattı.



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,-



Burdur kar altında



BURDUR akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.



Burdur'da mevsimin ilk karı dün akşam saatlerinde yağdı. Kent merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentin yukarıdan göründüğü Susamlık Tepesi'ne çıkanlar karın oluşturduğu manzarayı izledi. Kent merkezinde hava sıcaklığı kar yağışıyla birlikte 1 dereceye kadar düştü. Burdur'da elektrik ustası 26 yaşındaki Özgür Özeren ile aynı yaştaki eşi Nihal de düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla kar manzarası eşliğinde özçekim yaptı.



Kar yağışı şehir içi trafikte olumsuzluk yaratmazken, Burdur- Antalya karayolunda küçük çaplı hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi.



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



Tokat'ta HES eylemine izin verilmedi



TOKAT'ın Zile ilçesindeki HES inşaatını protesto etmek için İstanbul'dan gelen Tokat-Yozgat Güçbirliği Platformu üyeleri Valiliğin yasağı kapsamında ilçeye alınmadı.



Zile ilçesinden geçen Çekerek Irmağı üzerine özel bir firma tarafından yapılan HES inşaatını protesto etmek isteyen gruba jandarma izin vermedi. İstanbul'dan otobüsler ile gelen 100 kişilik Tokat -Yozgat il sınırında Jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Tokat Valiliği tarafından Zile ilçesinde gösteri yürüyüş ve benzeri etkinliklerin 17 gün süreyle yasaklanması gerekçe gösterilerek grup ilçeye alınmadı. Jandarma ve çevik kuvvet polisleri tarafından Tokat-Yozgat Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Basın açıklaması yapmak isteyen grup ile görüşen Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Birol Çavuşoğlu, alınan karar nedeniyle ilçede basın açıklaması yapamayacaklarını iletti. Bunun üzerine grip Tokat-Yozgat il sınırında bulunan boş alanda basın açıklaması yaptı. 'HES'lere geçit vermeyeceğiz' pankartı taşıyan grup 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' sloganı attı. Tokat- Yozgat Güçbirliği Platformu adına basın açıklamasını Hüseyin Çelik yaptı. Çelik açıklamasında, "Tokat -Yozgat Güçbirliği Platformu ve bölge köylüleri HES'lere ve kamulaştırma işlemlerine karşı onlarca dava açmıştır. Devam eden davalarda yürütmeyi durdurma kararları verilmesine rağmen HES şirketi siyasi iktidarın ve kolluk güçlerinin de tam desteğini alarak ırmağımıza, tarlalarımıza, yaşam alanlarımıza telafisi mümkün olamayacak derecede zarar vermiştir. Ancak bizleri hiç biri sindiremeyecektir." şekliden konuştu. Grup basın açıklamasının ardından halay çekti. Daha sonra geldikleri otobüslere binerek bölgeden ayrıldı.



HES inşaatının bulunduğu alanı ise Jandarma ekiplerinin bariyerler ile kapattığı görüldü.



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ZİLE(Tokat),



FETÖ'nün 'asker imamı'nın da aralarında olduğu 19 kişi adliyeye sevk edildi



ANTALYA'da, FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında 'asker imamı' olduğu ileri sürülen S.T.'nin de olduğu 62 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında muvazzaf astsubay, teğmen, Polis Akademisi ile ilişiği kesilen öğrencilerin de bulunduğu 62 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında 'asker imamı' olduğu iddia edilen S.T'nin de bulunduğu 19 şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 43 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,



Lastiği patlayan kamyon devrildi, sürücü yaralandı



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde lastiği patlayan kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Kaza saat 11.00 sıralarında, TEM Otoyolunun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 29 yaşındaki Uğur Çağıl idaresindeki 34 ZV 3123 plakalı silobas kamyon lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Devrilen kamyonda sıkışan sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Uğur Çağıl tedavi altına alındı. Yol bir süre sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), -



Bu kermesi geliri Asena'ya şifa olacak



MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, geliri, yumuşak doku kanseri hastası 25 yaşındaki Asena Ceren Hoşman'ın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığı ileri sürülen kullanmak zorunda olduğu her kürü yaklaşık 21 bin lira olan ilaçlarını alabilmesi için kermes düzenlendi. Hoşman için ayrıca Valilik'ten alınan izinle bir banka şubesinde geçen ay başlatılan yardım kampanyası da sürüyor.



Köyceğiz'e 3 kilometre mesafedeki kırsal Yangı Mahallesi'nde yaşayan Asena Ceren Hoşman, 3 yıl önce, 100 milyonda 1 görülen "yumuşak doku kanserine yakalandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Hoşman'ın tedavileri Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yapılıyor. 21 günde 1 kez kullanması gereken ilacın dozu yaklaşık 21 bin lira. Hoşman'ın SGK'nın bedelini karşılamadığı bu ilacı kullanmaktan başka çaresi yok. İlacı kullanma süresi de şimdilik belli değil. Hoşman için hayati önemi olan ilacın SGK ödeme listesine alınması aileyi büyük bir yükten kurtaracak. Kızlarının tedavi masraflarına yetişmekte güçlük çekmek isteyen ailesine yardımda bulunmak isteyenler için Valilik'ten alınan izinle, geçen Kasım ayında "Mutluluğa, yaşama ışık olmak için" sloganıyla Türkiye İş Bankası Köyceğiz Şubesi'nde, "TR32 0006 4000 0013 6300 3207 34" İBAN numarası veya 3630 0320734 hesap numaralı hesapta yardım kampanyası başlatıldı.



Yeğeninin üniversitenin üçüncü sınıfındayken hastalıgğa yakalandığını belirten Gülhan Hoşman, "3 yıldır da yumuşak doku kanseri ile mücadele ediyoruz. Zorlu bir yolculuk. Bu yolculuğumuzun en son aşamasında artık üçüncü defa nüksettiğinden kitleleri cerrahi olasılığı kalmadı. Çaresizlikle dolaşırken ABD'de yaptırdığımız genetik analiz sonucunda önümüze bu immunuterapi ilacı çıktı. İlacın ücretini SGK karşılamıyor. Kendisinin 3 hafta da bir bu ilacı alması gerekiyor. 21 bin lira yaklaşık değeri var. Kasım başlarında ilaçla ilgili tüm yasal başvurularımı yapıp Muğla Valiliği aracılığıyla bir yardım kampanyası başlattım. Bu kampanya devam ediyor. Yeğenim, tüm zorluklara rağmen direniyor, yaşama her zaman umutla bakıyor. İlaçlarını kullandıkça kendini daha iyi hissediyor. Dileğimiz iyi olmak ve bununla birlikte tedavimize devam edebilmek. Tedavimize devam edebilmek için de herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bugünde burada yeğenim için kermes düzenlendik. Şu an kendisi Ankara'da tedavi görüyor. Bundan sonraki amacımız hem yeğenim için hem de benzer durumdaki hastalara 'umut olması için' bu ilacın SGK tarafından karşılanması için çalışacağız" dedi



Tedavisine destek için kermes düzenlendiğini öğrenen Asena Ceren Hoşman ise, halasına "Yalnız olmadığımı biliyorum. Kermesi düzenleyenlere şimdiden teşekkür ediyorum" yazılı mesaj gönderdi.



Haber-Kamera: Cihan KAYA/ KÖYCEĞİZ, (Muğla),



