Dha Yurt Bülteni-5

BAKAN TÜFENÇİ;'VÜCUTLARINA ET SARARAK, SINIR KAPILARINDAN GEÇMEYE ÇALIŞTILAR'



1)'GÖÇMENLERİ SADECE KAMPLARDA DEĞİL, SOKAKLARDA DA MİSAFİR EDİYORUZ'



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı'nın (ICPEN) Sonbahar Konferası'ndaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin mültecilere karşı insan odaklı yaklaşımı olduğunu söyledi. Konferansta, Avrupa ülkelerinin göçmenlere uyguladığı politikalara karşı Türkiye'nin uyguladığı politikaların farklılıklarını anlatacaklarını belirten Tüfenkci, "Ülkemizde sadece kamplarda göçmenleri misafir etmiyoruz. Sokaklarda da misafir ediyoruz. Onların tüketici olarak görülmesi lazım. Kamuoyu otoriteleri tarafından belirlenen paketleri önlerine koymuyoruz. Onlara kart veriyoruz ve o kartlarla alışveriş yapabiliyorlar. Bunları uluslararası paydaşlarla paylaşacağız" diye konuştu. Türk gümrüklerindeki uygulamalara ilişkin bilgiler de veren Tüfenkci, kaçakçıların her gün farklı bir yöntem geliştirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bizler de gümrük idareleri olarak sınır kapılarında yeni teknoloji imkanlarından yararlanarak, kaçakçılığı önlemeye çalışıyoruz. Özellikle personelin eğitimi ile yeni kaçakçılık yöntemlerine karşı da daha tedbirli hale getiriyoruz. Yine detektör köpeklerle sadece mühimmat değil; çay, tütün, uyuşturucu konusunda detektör köpeklerinden istifade ediyoruz. Arkadaşlarımız, yeni teknolojileri de takip ediyor. Bunların Türk gümrüklerinde uygulanmasına yönelik çalışmaları var."



İKİNCİ EL OTOMOBİL DÜZENLEMESİ



İkinci el otomobille ilgili düzenlemenin Başbakanlık'ta olduğunu belirten Tüfenkci, "Sanırım çok yakın zamanda hayata geçer. Ufak bir iki tereddüt vardı, onları da düzelttik. Şimdi yayımlanmasını bekliyoruz. Bunun için de ikinci eldeki komisyonlardan tutun da satılacak mekanların niteliklerine kadar ikinci eldeki garanti süreleri, bu işi yapacak kişilerin mesleki niteliklerinin belirlenmesine kadar geniş bir çerçevede ikinci el otomotiv ticaretini düzenleyen bir yapı var" diye konuştu.



İKİNCİ EL KONUT DÜZENLEMESİ



İkinci el konut satışıyla ilgili düzenleme çalışmalarının devam ettiğini de hatırlatan Tüfenkci, "İlgili sektörlerle emlakçı odalarıyla müteahhit gruplarıyla çalışmaları paylaşıyoruz. Onlardan gelen görüşleri de dikkate alarak, ikinci el otomotiv yönetmenliği yayımlandığında Başbakanlık'a ikinci el konut yönetmenliğini de göndereceğiz" dedi.



'VÜCUTLARINA ET SARARAK, SINIR KAPILARINDAN GEÇMEYE ÇALIŞTILAR'



Ucuz et satışının ardından kaçak etin arttığına yönelik ellerinde veri olmadığını dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti: "Geçmişte et kaçakçılığı ile ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. Bunlar, çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına etleri sararak, sınır kapılarından geçirmeye çalıştılar. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır, diye düşünüyorum."



'VERİ PAYLAŞIMI' AÇIKLAMASI



X-ray verilerinin paylaşımı konusunda da bilgi veren Bakan Tüfenkci, "Gürcistan ile veri dolaşımı konusunda çalışmalarımız çok önceden bitti. Veri değişimi yapıyoruz. İran ile ilgili veri değişimi yapalım, diye görüşmelerimiz devam ediyor. Kısıtlı veri değişimlerini yapıyoruz. Amacımız, orada da tam teşekküllü bir veri değişimini sağlayabilmek. Bulgaristan ile test aşamasındayız. Yunanistan ile veri değişimi yapmak istiyoruz" diye konuştu.



2)16 AYLIK BEBEĞİN İKİ BÖBREĞİ, 9 YAŞINDAKİ ZEHRA'YA HAYAT OLDU



BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Zehra Solmaz, beyin ölümü gerçekleşen 16 aylık bebeğin böbrekleriyle hayata tutundu.Balıkesir'de, düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 16 aylık E.K.'nin böbrekleri, ailesi tarafından bağışlandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıldır diyaliz makinesine bağlı yaşayan Zehra Solmaz'a 10 gün önce Balıkesir'den getirilen E.K.'nin böbrekleri, cerrahi operasyonla nakledildi. Bedenine yetmesi için her iki böbreğin de nakli yapılırken, organların vücuduna uyum sağlamasıyla Zehra, sağlığına kavuştu.Başarılı geçen operasyon sonrası çok mutlu olduğunu dile getiren Zehra, "Haftada 3 gün, diyalize giriyordum. Nakil oldum. Artık diyalize artık bağlanmıyorum, makinelerden kurtuldum. İğnelerden de kurtuldum. Su içiyorum, kapıya çıkabiliyorum, her şeyi yapabiliyorum" dedi. Anne Fatma Sonmaz ise çocuğunun sağlığına kavuşması dolayısıyla sevinçli olduklarını belirterek, "Çok şükür, kızım iyileşti. 16 aylık bir bebeğin organlarını bağışladılar, çok teşekkür ediyoruz onlara. Allah, razı olsun. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizim gibi çok böbrek bekleyen, diyalize giren hastalar var. Onlar için de organ bağışı diliyoruz" diye konuştu.



'HEMODİYALİZ MAKİNESİNE BAĞLANMAYACAK'



Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişmiş böbrek yetmezliği bulunan 9 yaşındaki çocuğa iki böbreği de başarıyla naklettiklerini anlatan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Çocuk Romatoloji Birim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Dönmez, "Her iki böbrek de hastamıza takıldıktan sonra normal olarak çalışmaya başladı. Çocuğumuz, normal hayata tutunmuştur. Şimdi küçük Zehra'mız, daha rahat ve istediği kadar su içebilecek, yemeklerini daha serbest yiyebilecek, haftanın 3 günü 4'er saat hemodiyaliz makinesine bağlanmak için gelmeyecek. Okuluna daha rahat devam edecek" dedi.



Prof. Dr. Dönmez, ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarının tekrarlayıcı olduğunu ve bu yüzden çok dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak, organ bağışı farkındalığının toplumda artırılması gerektiğini vurguladı.



'İNSANLIK İÇİN BİR HAREKET'



Cerrahi operasyonu başarıyla gerçekleştiren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Vuruşkan ise şunları söyledi:



"Biz, Uludağ Üniversitesi'nde bu işi yaklaşık 1989 yılından beridir yapıyoruz. Toplam 800 vaka yaptık. Bugüne kadar böyle sadece 3 tane vaka ile karşılaştık. Son derece yüz güldürücü gelişti vakamız. Çok da mutlu olduk. 1 hafta içerisinde normal böbrek fonksiyonlarına döndü. Organ bağışı, son derece önemli bir konu. 16 aylık bir bebeğin organlarının bağışlanmasından bahsediyoruz. En önemli konu bence bu. Burada bu aileyi, gerçekten çok takdir etmek lazım. Çok acı bir olay gerçekleşiyor; ama ona rağmen son derece faydalı bir şekilde insanlık için bir harekette bulunuyorlar."



'HALKIMIZA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'



Uludağ Üniversitesi olarak senede yaklaşık 80 vakanın yüzde 70'ini kadavralar sayesinde yaptıklarını belirten Prof. Dr. Vuruşkan, "Son 5 senede yakalanan ivme çok güzel; ama bu ivmenin 2 katına çıkarılması lazım. Ancak bu sayede, hastaların hepsine yeterli bir böbrek bulma şansımız olabilir. Bu konuda, bu artışı engellemek henüz mümkün değil; tek yapabileceğimiz, bağış sayısını artırmak. Bu yüzden halkımıza çok ihtiyacımız var" dedi.



Öte yandan organ naklinin gerçekleştirilmesinde koordinatörler Sahriye Keskin, Ersin Elgin, Rafet Oflaz ve Kerem Selimoğlu ile birlikte hemşireler Nuray Ciğerdelen ve Mercan Çelenk de Zehra'nın yaşam sevincini yeniden kazanmasına katkıda bulundu.



3)ŞANLIURFA'DA FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMAN BAHÇESİNE GİRDİ



ŞANLIURFA'da freni boşaldığı belirtilen kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda ve evde hasar oluştu.



Kaza, sabah saatlerinde Ali Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Hakkı Ç. yönetimindeki 63 AJ 097 plakalı kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarpıp yol kenarındaki demir korkulukları aşıp apartmanın bahçesine girdi. Can kaybı yaralanmanın olmadığı kazada, apartman sakinleri gürültü üzerine korkuya kapılarak kendilerini dışarı attı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, apartman girişinde kimsenin zarar görmemesine şükrettiklerini belirtirken, bazı vatandaşlar da kaza sırasında çıkan gürültüden çok korktuklarını söyledi. Bahçeye devrilen kamyon olay yerine çağırılan çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza nedeniyle ev ve kamyonda hasar oluştu.



4)GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ İLÇEDEKİ KADINLARIN GEÇİM KAPISI OLDU



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan gümüş işlemeciliği kursu, ilçe kadınlarına geçim kapısı oldu. Açılan atölyede gümüşleri sanata çeviren kadınlar, para kazanıyor. İlçe Kaymakamlığı tarafından özellikle kadınlara yönelik gümüş işlemeciliği kursu açıldı. Çok sayıda kadının ilgi gösterdiği kursta kısa sürede istenen sonuçlar alınmaya başladı. Kadınlar gümüşleri kullanarak, kolye küpe gibi akı tasarımlarını hayata geçirdi. İlçedeki kadınların bu sanatı öğrenip, gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla açılan kursta bin ayar gümüş kullanılıyor. Konu hakkında açıklama yapan kurs yetkilisi Serap Şahin, "Yaklaşık 5 aydır bu işi yürütüyoruz. Satışlarımızda İl Valimiz Davut Gül bize destek olacak. Tespihler, kolyeler, takılar yapıyoruz. Saç telindeki gümüşü işleyerek bu hale getiriyoruz. Gramını 10 liradan satıyoruz. İşlemelerimiz bin ayar gümüşten. En kaliteli gümüş kullanıyoruz. Makine alarak gümüş telimizi de kendimiz üretiyoruz burada. Dışarıya da satacağız. Kursumuz atölyeye dönüştüğü için süresi yok. Yürütebildiğimiz kadar yürüteceğiz. İlçe halkına da bu işi öğreterek ekmek parası kazanmalarını sağlayacağız" dedi.



Şu ana kadar 6 ev hanımının katıldığı kurslarda ilerleyen zamanda sayının daha da artırılması planlanıyor.



5)7 TAKSİNİN ÖNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan belediye zabıtasında görevli genç, 7 taksinin ön camına 'Benimle ömür boyu mutlu olmaya var mısın? Seni seviyorum' yazdırarak sevgilisine evlenme teklifi etti. Bodrum ilçesinde belediye zabıtasında görevli 26 yaşındaki Mehmet Batı, iki yıldır birlikte olduğu 21 yaşındaki kız arkadaşı Aysun Şahan'a Gümbet Mahallesi'nde sürpriz evlilik teklifi yaptı. 7 farklı taksiyi evlenme teklifi yapacağı meydana getiren Batı, taksilerin ön camına 'Benimle ömür boyu mutlu olmaya var mısın? Seni seviyorum' yazısı astı. Yürüyüş yapan iki sevgili, meydana geldiklerinde taksilerin birden kornaları çalmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan genç kız, taksilerin ön camlarını okuyunca hem şaşkınlık hem de mutluluğu bir arada yaşadı. Bir süpermarkette çalışan Aysun Şahan kendisine evlilik teklifi yapan Mehmet Batı'ya 'Evet' dedikten sonra meydanda havai fişekler patlatıldı, meşalaler yakıldı. Şahan "Mehmet ile sık sık yaptığımız gibi yürüyüşe çıkmıştık hava çok güzeldi. Gümbet sahile geldiğimizde yan yana dizilen taksileri görünce bir gariplik olduğunu anladım. Çünkü orada hiç taksi durmazdı, sonra taksilerin ön camlarındaki yazıları okuyunca şok oldum. Mehmet'e baktığım an bana sarılarak evlilik teklifi yaptı. Hem şok oldum hem de sevinçten gözyaşlarımı tutamadım. En kısa zamanda nişanımızı yapacağız. Mutluluğa ilk adımımızı attık" dedi.



6)4300 AĞAÇ SÖKÜLÜP TAŞINIYOR



ANTALYA'nın Elmalı İlçesi'nde bölünmüş yol çalışması alanında kalan 4300 sedir ağacının sökülerek başka bir yere taşınması için çalışma başlatıldı.Korkuteli- Elmalı arasında Karayolları tarafından başlatılan 23 kilometrelik bölünmüş yol çalışması kapsamında yol istimlak sınırında kalan ağaçların taşınması için çalışma başlatıldı. Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yol güzergahındaki 4300 sedir ağacı özel makine yardımıyla bulunduğu yerden sökülerek başka bir alanda dikiliyor.



Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, "Yolun sağında solunda yaklaşık 4300 adet sedir ağacımız var. Bu yol çalışması gündeme geldiğinde insanların bir serzenişi vardı. 'Yol da lazım ama bu ağaçlar ne olacak' diyorlardı. Biz hem insanlarımızın sesini, hem de vicdanımızın sesini dinleyerek, Karayolları yetkilileriyle yaptığımız istişareler sonucunda bu ağaçları yeni karayolları istimlak sınırlarına almaya karar verdik ve bu şekilde çalışmalarımızı başlattık" dedi.



7)MERSİN'DE 3 KİLO 81 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ



MERSİN'de düzenlenen operasyonda 3 kilo 81 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Mersin polisi, merkez Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen eve baskın yapan ekiplerin narkotik köpeği ile yaptığı aramada 3 kilo 81 gram eroin ele geçirdi, evde bulunan 1 kişi ise gözaltına alındı.



